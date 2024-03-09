Вчора на Таврійському напрямку відбулося 45 боєзіткнень, знищено 4 важливі об’єкти ворога, - Тарнавський

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія" продовжує ведення оборонної операції. За минулу добу в зоні нашої відповідальності відбулося 45 бойових зіткнень - це 2/3 боїв усього російсько-українського фронту.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, противник завдав 29 авіаударів, 4 ракетні удари, 98 ударів дронами-камікадзе, вчинив 1056 обстрілів.

"Оперативна обстановка складна, але контрольована. Наші війська продовжують нищити російських загарбників. Виконують вогневі завдання артилерія, авіація, ударні безпілотні авіакомплекси", - інформує Тарнавський.

Загальні втрати противника за добу становлять: в живій силі - 346 осіб (убитими й пораненими), в озброєнні та військовій техніці - 61 одиниця, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 1 танк, 16 бойових бронемашин, 15 артсистем, 2 ПТРК, 1 СПГ/АГС, 20 автомобілів та 6 одиниць спецтехніки. Нейтралізовано засобами РЕБ або збито 238 БпЛА різних типів.

Сили оборони України знищили ще 4 важливі об’єкти ворога, серед яких командний пункт і бліндажі.

"Серед ураженої ворожої техніки - станції РЕБ "Гроза", "Житель" та "Леєр-3". Також знищено машину для мінування, комплекс відеоспостереження "Муром-М", 3 ударні дрони "Shahed-136", 3 "ланцети", 1 БпЛА "Суперкам" тощо", - додає Тарнавський.