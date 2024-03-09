Туреччина й США обговорили шляхи припинення війни РФ проти України та поліпшення двосторонніх відносин
Турецькі та американські офіційні особи провели переговори щодо війни РФ проти України, ситуацію в Секторі Гази та різних двосторонніх питань під час зустрічей у Вашингтоні. У Анкарі вважають, що настав час для переговорів щодо припинення війни.
Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що офіційні особи цих країн провели кілька раундів обговорень на такі теми, як Сирія, Україна, Газа, співпраця оборонної промисловості, енергетика та боротьба з тероризмом.
За його словами, сторони досягли певних змін у психології їхніх відносин й очікують більш позитивний порядок денний у подальшій взаємодії.
"Розв'язуючи проблеми, з якими ми зараз стикаємося, важливо також усвідомити спільний потенціал, який можуть створити дві нації, і можливості, які вони можуть надати", - зазначив він.
Фідан також обговорив шляхи припинення вторгнення Росії в Україну з американським колегою Ентоні Блінкеном і радником з національної безпеки Джейком Салліваном.
За словами глави турецького МЗС, Анкара вважає, що настав час обговорити шляхи припинення війни, але Туреччина не бачить такої готовності з боку Києва та Москви.
"Нам потрібна основа для розмов, щоб ця війна припинилася, і діалог, щоб запобігти гіршим кризам, і ми закликаємо до цього", - наголосив Фідан.
Але якщо їм треба Крим, і враховуючи їхні інші територіальні суперечки по периметру, виходить, що туреччина - то ісламський аналог нарассєюшкі, унгро-османське болото миротворців.
Так що турецьким дипломатам нехрін крутити опой, та сідіти на двох стільцях.
Хоча реально вони сидять на одном- стільці РФ.
Та тільки намагаються робити вигляд що вони « нейтральні».
Але цей Стамбульский кінь не пройде знову у українську фортецю.
Турція не може бути надійним нейтральним переговорником ще і тому,
що вона вимогае від України «автономного статусу» Криму як кримське- татарську адміністративну « автономію». Про це Єрдоган відкрито, не ховаюсь, повідомив світ на вчорашній прес конференції.
Сша у ху@ла на побігеньках.
Облиш свої вологі фантазії, кацап
Звістно «кацап». І це не національність, або місце твого знаходження,
це стан твого розуму.
ось твоя пряма мова:
»….но штати...коротше ніякі вони як мінімум вже не лідери світу, скоріш у куйла на побігеньках ...».
Тут ти кажешь про РФ, що їм вдалося зробити так з США «слугу» , яка « у ***** на побігеньках».
Що це як не приниження головного партнера України (США), та не агітація ЗА рашку?
Тому я і кажу-
облишь свої вологі фантазії, кацап!
Це такий стіль - лайка- матюк- бухло.
Его як такакана прибили тапком-
Він питан де ти знайшов?
йому показують - его пряму мову.
А воно крутяться як уж на сковорідці.
Оце і е моськовський троль- ворог України.
Зараз рараша запустила їх тисячі в український інтернет.
Цензор не виключення.
Слава Україні!
Так росія і є головний терорист розв'язавший війни в Сирії, Україні, Газі. Які мирні переговори з ТЕРОРИСТОМ?
1. Байдена потрібна не заморозка в Україні, а перелом та перемога. Це був би його козирь.
2. Того що хоче ху&ло нам зрозуміло. Але Україна вже відповіла- ПНХ!
3. Перевибори у Україні зараз не можливі.
Якщо вони колись стануться - то бажання Зеленського буде його персональним викликом. А рішати буде Народ України.
І останне, та головне-
Усі хто агітують за кремлівський план «заморозки»- е кацапськими тролями та ворогами України!
Слава ЗСУ!
Слава Україні!
як із Херсоном було.
Хлопче, ти наче з Америки пишеш, однак реально не розумієш, що зупинка активної фази війни буде козирем для бідона, бо він вискочить миротворцем. трамп не зможе хайпонути на "закінченні війни за 2 години". Плюс реднеки не будуть вити, що американські гроші не ідуть американцям, а ідуть у Європу. Тобто два великі плюса у Байдена.
Як тільки гарача фаза війни в Україні завершиться, можна буде проводити вибори по всій неокупованій Україні, як це було у часи АТО. А зепідру саме це і потрібно - зараз у нього конкурентів немає. Тому наступні 5 років він буде і далі преZeденствувати.
Так що у мене все сходиться. А у тебе - ні.
1. Байдан вже казав що він згоден з «українською формулою миру». А це відходів на кордони 1991.
Ця позиція підтримана Блинкіном, Остіном, та багатьма парламентарями з обоіх партій.
2. Байдан виступае проти « плана Трампа» по мирному врегулюванню. А це саме і е « заморозка»!
Тому для Байдена потрібна « Перемога». Це може бути якщо не остаточна перемога, але Значний перелом! Фактичний военний разгром військ рф та виход ЗСУ близько до кардонів України.
3. Те що хоче Зеленський це одне. А як воно буде- це інше.
Може він і хотів би перевиборів, так а хто йому гарантуе що його оберуть? Беня? Пінчук?
Дерьмак?
Якщо будуть вибори то будуть і альтернатіви. Україна не росія.
Доведено двома Майданами.
» Легкої перемоги Слуг» варто чекати.
А ось пацюки побіжать перші.
Питання. В вас там клуб п...доболів по інтересах для тих кому нема чим зайнятися, чи б...ть ПРО ЩО МОЖНА ГОВОРИТИ, ска, ДВА РОКИ з лишнім і ні до чого так і не добалакатись?
Чем тут могут помочь турки ? А Байден уже "помог " с Ленд Лизом.... Так что, ху.ло при таких мягкотелых западных политиках НЕ отступит, значит, решение вопроса ЗА УКРАИНОЙ.
Кримськи татарк України виступили проти плану єрдогану. Респект.