Туреччина й США обговорили шляхи припинення війни РФ проти України та поліпшення двосторонніх відносин

Турецькі та американські офіційні особи провели переговори щодо війни РФ проти України, ситуацію в Секторі Гази та різних двосторонніх питань під час зустрічей у Вашингтоні. У Анкарі вважають, що настав час для переговорів щодо припинення війни.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що офіційні особи цих країн провели кілька раундів обговорень на такі теми, як Сирія, Україна, Газа, співпраця оборонної промисловості, енергетика та боротьба з тероризмом.

За його словами, сторони досягли певних змін у психології їхніх відносин й очікують більш позитивний порядок денний у подальшій взаємодії.

Туреччина сподівається, що переговори про припинення вогню в Україні розпочнуться найближчим часом

"Розв'язуючи проблеми, з якими ми зараз стикаємося, важливо також усвідомити спільний потенціал, який можуть створити дві нації, і можливості, які вони можуть надати", - зазначив він.

Фідан також обговорив шляхи припинення вторгнення Росії в Україну з американським колегою Ентоні Блінкеном і радником з національної безпеки Джейком Салліваном.

За словами глави турецького МЗС, Анкара вважає, що настав час обговорити шляхи припинення війни, але Туреччина не бачить такої готовності з боку Києва та Москви.

"Нам потрібна основа для розмов, щоб ця війна припинилася, і діалог, щоб запобігти гіршим кризам, і ми закликаємо до цього", - наголосив Фідан.

Туреччина готова прийняти мирний саміт за участю Росії, - Ердоган

+18
09.03.2024 15:15 Відповісти
+13
якщо цей нарід ще раз приведе на трон зе-клована, а не на гільотину, така нація просто зникне
09.03.2024 15:28 Відповісти
+12
Корочє, все іде до заморозки війни. Це вигідно і Байдену перед виборами, і росії аби набратися сил для більш потужного удару, і зепідру аби переобратися на другий термін. Ось така куйня малята.
09.03.2024 15:21 Відповісти
Цікаво чи порадив туркам хтось перестати бути ***************, щоб відносини з цивілізацією покращились?
09.03.2024 15:11 Відповісти
Пане, там немного позаковыристей. Турки не отказываются от идеи вернуть Крым себе.
09.03.2024 15:16 Відповісти
Я, може дещо і наївно, вважав, що в них "тавараабарот падаєт" з недоімперією через вторинні санкції і тому інфляція пре і інтрес у них суто фінансовий.
Але якщо їм треба Крим, і враховуючи їхні інші територіальні суперечки по периметру, виходить, що туреччина - то ісламський аналог нарассєюшкі, унгро-османське болото миротворців.
09.03.2024 15:38 Відповісти
Просто, турки ПНХ.
09.03.2024 16:38 Відповісти
Основа для размов е! Це поразка ху&ла.

Так що турецьким дипломатам нехрін крутити опой, та сідіти на двох стільцях.
Хоча реально вони сидять на одном- стільці РФ.

Та тільки намагаються робити вигляд що вони « нейтральні».
Але цей Стамбульский кінь не пройде знову у українську фортецю.

Турція не може бути надійним нейтральним переговорником ще і тому,
що вона вимогае від України «автономного статусу» Криму як кримське- татарську адміністративну « автономію». Про це Єрдоган відкрито, не ховаюсь, повідомив світ на вчорашній прес конференції.
09.03.2024 17:34 Відповісти
Що там ще за перемовини без участі України? Ладно там ще Туреччина, вже звикли до цього, но штати...коротше ніякі вони як мінімум вже не лідери світу, скоріш у куйла на побігеньках ...
09.03.2024 15:14 Відповісти
Розмріявся

Сша у ху@ла на побігеньках.
Облиш свої вологі фантазії, кацап
09.03.2024 17:38 Відповісти
Сам ти кацап чмо ***** ...
09.03.2024 17:41 Відповісти
А хто же ти, коли агітуешь за парашу?!

Звістно «кацап». І це не національність, або місце твого знаходження,

це стан твого розуму.
09.03.2024 19:46 Відповісти
Та в тебе взагалі розум відсутній, якщо в моєму комменті знайшов агітацію за рашку. Саме головне це перемовини про Україну без України. Та і взагалі потрібно бути іпанутим на усю голову щоб після Бучі, Маріуполя, Бахмута, Одеси, Дніпра, Харькове, Севєродонецька і т.д. казати про якесь покращення відносин з рашкою ...
09.03.2024 19:56 Відповісти
Так я знайшов у твоему коменті агітацію за рашку.

ось твоя пряма мова:
»….но штати...коротше ніякі вони як мінімум вже не лідери світу, скоріш у куйла на побігеньках ...».

Тут ти кажешь про РФ, що їм вдалося зробити так з США «слугу» , яка « у ***** на побігеньках».

Що це як не приниження головного партнера України (США), та не агітація ЗА рашку?

Тому я і кажу-
облишь свої вологі фантазії, кацап!
09.03.2024 21:16 Відповісти
От ти тупе ...хто зараз головний партнер? Штати які, під якимось лівими підставами, перестали надавати військову допомогу Україні? Усе в минулому ...
09.03.2024 22:22 Відповісти
Кацапи завжди коли не мае аргументів переходять до лайки.

Це такий стіль - лайка- матюк- бухло.

Его як такакана прибили тапком-
Він питан де ти знайшов?

йому показують - его пряму мову.
А воно крутяться як уж на сковорідці.

Оце і е моськовський троль- ворог України.

Зараз рараша запустила їх тисячі в український інтернет.

Цензор не виключення.

Слава Україні!
09.03.2024 23:56 Відповісти
Та до тупих ніякі аргументи не доходять. Трампівська троляка це ти ... Яким ще тапком ти там прибив? Це тебе прибито тим що коли Україні вкрай потрібна допомога США поводить себе як ...ладно без матюків. **** віддайте ядерну зброю та порізані літаки а потім будеш піздіти ...і ще меморандум у дупу собі запхайте ...
10.03.2024 01:18 Відповісти
09.03.2024 15:15 Відповісти
Рівно 2 роки тому русня остаточно зрозуміла що Україну їм не перемогти - https://www.youtube.com/watch?v=8KfsDa8GvBg
09.03.2024 15:15 Відповісти
Обговорили "..на таки теми, як Сирія, Україна, Газа,.., та боротьба з тероризмом".
Так росія і є головний терорист розв'язавший війни в Сирії, Україні, Газі. Які мирні переговори з ТЕРОРИСТОМ?
09.03.2024 15:21 Відповісти
09.03.2024 15:21 Відповісти
Ні, хлопчик. Слухай дорослих.

1. Байдена потрібна не заморозка в Україні, а перелом та перемога. Це був би його козирь.

2. Того що хоче ху&ло нам зрозуміло. Але Україна вже відповіла- ПНХ!

3. Перевибори у Україні зараз не можливі.
Якщо вони колись стануться - то бажання Зеленського буде його персональним викликом. А рішати буде Народ України.

І останне, та головне-
Усі хто агітують за кремлівський план «заморозки»- е кацапськими тролями та ворогами України!

Слава ЗСУ!
Слава Україні!
09.03.2024 17:49 Відповісти
Для перелому потрібно пообіцяти руси гігантські гроші, може чого і поступиться.
як із Херсоном було.
09.03.2024 18:02 Відповісти


Хлопче, ти наче з Америки пишеш, однак реально не розумієш, що зупинка активної фази війни буде козирем для бідона, бо він вискочить миротворцем. трамп не зможе хайпонути на "закінченні війни за 2 години". Плюс реднеки не будуть вити, що американські гроші не ідуть американцям, а ідуть у Європу. Тобто два великі плюса у Байдена.
Як тільки гарача фаза війни в Україні завершиться, можна буде проводити вибори по всій неокупованій Україні, як це було у часи АТО. А зепідру саме це і потрібно - зараз у нього конкурентів немає. Тому наступні 5 років він буде і далі преZeденствувати.
Так що у мене все сходиться. А у тебе - ні.
09.03.2024 18:46 Відповісти
Давай, подивимось. Як у тебе « усе сходиться»

1. Байдан вже казав що він згоден з «українською формулою миру». А це відходів на кордони 1991.
Ця позиція підтримана Блинкіном, Остіном, та багатьма парламентарями з обоіх партій.

2. Байдан виступае проти « плана Трампа» по мирному врегулюванню. А це саме і е « заморозка»!

Тому для Байдена потрібна « Перемога». Це може бути якщо не остаточна перемога, але Значний перелом! Фактичний военний разгром військ рф та виход ЗСУ близько до кардонів України.

3. Те що хоче Зеленський це одне. А як воно буде- це інше.
Може він і хотів би перевиборів, так а хто йому гарантуе що його оберуть? Беня? Пінчук?
Дерьмак?
Якщо будуть вибори то будуть і альтернатіви. Україна не росія.

Доведено двома Майданами.
» Легкої перемоги Слуг» варто чекати.

А ось пацюки побіжать перші.
09.03.2024 20:04 Відповісти
Та ні ...я підтримую твій перший коммент, але не може бути ніяких виборів тільки на неокупованій території. І що значить закінчення активної фази війни? - заморозка? тоді рашка більш ретельно підготується та вдарить більш потужно ...
09.03.2024 20:04 Відповісти
що сходиться? це всього лише ваші уявлення, прогнози, версії, припущення, гадання... реальність може бути іншою. та й конкурент після звільнення з військової служби у Вови точно вже з'явився.. та й Вова навряд чи захоче йти на другий термін. він і так вже вигорів.
09.03.2024 20:26 Відповісти
за спиною України, беніни кловани вже промацують "героїчну" капітуляцію. Стамбул-2 = шашлик 2
09.03.2024 15:24 Відповісти
Капітуляцію кловани "промацують" з 20 травня 2019.
09.03.2024 15:57 Відповісти
якщо цей нарід ще раз приведе на трон зе-клована, а не на гільотину, така нація просто зникне
09.03.2024 15:28 Відповісти
Поліпшення не будет пока американцы не перестанут содержать собственную армию курдов. У курдов сейчас такая армия, что может снести любую страну на Ближнем Востоке.
09.03.2024 15:30 Відповісти
09.03.2024 15:32 Відповісти
Так себе вже царем і уявило! Вибрали генетичного монстра!
09.03.2024 16:46 Відповісти
********* в путю превращается
09.03.2024 19:12 Відповісти
Поліпшення двухсторонніх відносин? Після Бучі, Бахмут, Авдіївка?! Що там писали про вклинення русру в інфовійну? Це з якої пропаганди про Поліпшення чого? Невже візит зе має тільки такий контекст?!
09.03.2024 15:33 Відповісти
Світ політичних клоунів, таку муйню можливо було по скайпу обмусоліти🤮
09.03.2024 15:45 Відповісти
Йде третій рік повномасштабної війни. І кожного дня хтось з кимсь зустрічається, щоб "обговорити шляхи припинення війни РФ проти України" при цьому війна не припиняється.

Питання. В вас там клуб п...доболів по інтересах для тих кому нема чим зайнятися, чи б...ть ПРО ЩО МОЖНА ГОВОРИТИ, ска, ДВА РОКИ з лишнім і ні до чого так і не добалакатись?
09.03.2024 15:46 Відповісти
"Нам потрібна основа для розмов, щоб ця війна припинилася, і діалог, щоб запобігти гіршим кризам, і ми закликаємо до цього", - наголосив Фідан. Читаючи це , я розумію,що сказав оцей набір слів або людина котра обкурилася трави, або пропустила пару фанфуриків питьєвого одеколону .або ні перше ані друге, але "******" доконало- довершений
09.03.2024 15:48 Відповісти
Це ті що розповідали - ні кроку без України..
09.03.2024 16:39 Відповісти
а как же никаких переговоров об Украине без Украины ?
09.03.2024 16:40 Відповісти
Турки перестали заробляти на тлі війни України з рашкою! Ось тепер і ****** ніжками, бо в них повна жопа з економікою!
09.03.2024 17:09 Відповісти
""Нам нужна основа для разговоров, чтобы эта война прекратилась, и диалог, чтобы предотвратить худшие кризисы, и мы призываем к этому", - подчеркнул Фидан. " - что за бред ? А при чём тут турки ? Чтобы война прекратилась есть только ДВА выхода : 1) вывод рашиских войск на границу 1991. 2 ) И ВСЁ остальное - означает поражение Украины.
Чем тут могут помочь турки ? А Байден уже "помог " с Ленд Лизом.... Так что, ху.ло при таких мягкотелых западных политиках НЕ отступит, значит, решение вопроса ЗА УКРАИНОЙ.
09.03.2024 17:20 Відповісти
Турки друзяки рашистів
09.03.2024 17:55 Відповісти
Саміт у Туреччині закінчився.

Кримськи татарк України виступили проти плану єрдогану. Респект.
10.03.2024 00:00 Відповісти
 
 