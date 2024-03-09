Туреччина й США обговорили шляхи припинення війни РФ проти України та поліпшення двосторонніх відносин

Турецькі та американські офіційні особи провели переговори щодо війни РФ проти України, ситуацію в Секторі Гази та різних двосторонніх питань під час зустрічей у Вашингтоні. У Анкарі вважають, що настав час для переговорів щодо припинення війни.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що офіційні особи цих країн провели кілька раундів обговорень на такі теми, як Сирія, Україна, Газа, співпраця оборонної промисловості, енергетика та боротьба з тероризмом.

За його словами, сторони досягли певних змін у психології їхніх відносин й очікують більш позитивний порядок денний у подальшій взаємодії.

"Розв'язуючи проблеми, з якими ми зараз стикаємося, важливо також усвідомити спільний потенціал, який можуть створити дві нації, і можливості, які вони можуть надати", - зазначив він.

Фідан також обговорив шляхи припинення вторгнення Росії в Україну з американським колегою Ентоні Блінкеном і радником з національної безпеки Джейком Салліваном.

За словами глави турецького МЗС, Анкара вважає, що настав час обговорити шляхи припинення війни, але Туреччина не бачить такої готовності з боку Києва та Москви.

"Нам потрібна основа для розмов, щоб ця війна припинилася, і діалог, щоб запобігти гіршим кризам, і ми закликаємо до цього", - наголосив Фідан.

