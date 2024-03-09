ДБР відкрило два кримінальні провадження проти Шабуніна нібито за ухилення від служби та підробку документів. Голова ЦПК прокоментував. ДОКУМЕНТ
Блогер Володимир Бойко повідомив, що Державне бюро розслідувань відкрило два кримінальні провадження щодо голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна нібито за фактом підробки офіційних документів до військової частини та ухилення від військової служби.
Про це блогер Бойко написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, проти Шабуніна відкрили провадження за ч. 4 ст. 409 КК(ухилення від військової служби) та ч. 1 ст. 358 КК України (підроблення офіційного документа).
"У грудні 2023 року ДБР зареєструвало два кримінальні провадження: за ч. 4 ст. 409 КК України за фактом ухилення солдата Шабуніна від військової служби та за ч. 1 ст. 358 КК України за фактом можливого виготовлення Шабуніним фальшивих документів, на підставі яких він був прикомандирований до НАЗК замість того, щоби захищати Батьківщину", - пише він.
Як зазначив блогер, друга справа пов’язана з тим, що Шабунін надав у військову частину, де він рахувався на службі, кілька листів за підписами колишнього голови НАЗК Олександра Новікова та заступника голови НАЗК Артема Ситника з проханням прикомандирувати його.
За даними Бойка, керівництво НАЗК зараз запевняє, що таких листів ніколи не направляло і Шабунін їх виготовив самостійно.
"Я думаю, що керівництво НАЗК бреше і ці листи справжні. Втім, це ніяк не впливає на кваліфікацію дій командира військової частини, який, незаконно відрядивши солдата Шабуніна до НАЗК, виплачував йому щомісяця 53 тис. грн. – 23 тис. грн грошового забезпечення та 30 тис. грн додаткової винагороди за, начебто, виконання бойових завдань. Ці завдання, наскільки я розумію, полягали в тому, що солдат Шабунін виносив порожні пляшки з кабінету Ситника", - йдеться у дописі блогера.
Раніше Бойко писав, що НАЗК розпочало "проєкт "Ухилянт" для тих, хто хоче уникнути служби в ЗСУ.
"За заявками військовослужбовців заступник голови НАЗК Артем Ситник направляє у їхні військові частини листи з проханням прикомандирувати таких бійців до НАЗК "для проходження служби". Артем Сергійович гарантує, що ухилянти, які звернуться до НАЗК, будуть відкликані з фронту, під час перебування у відрядженні отримуватимуть грошове забезпечення та додаткову винагороду в розмірі 30 тис. грн і матимуть змогу працювати як приватні підприємці за спеціальною програмою, розробленою в НАЗК. У якості окремого бонусу Ситник гарантує, що ані самі ухилянти, ані командири військових частин, які їх відрядили до НАЗК, не будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, передбаченої для таких випадків ч. 4 ст. 409 КК України", - зазначав він.
За його словами, проєкт "Ухилянт" вже був випробуваний на військовослужбовці 207 окремого батальйону ТрО 241 окремої бригади ТрО солдаті Віталії Шабуніні.
"За підсумками експерименту солдат Шабунін, якого командир 207 батальйону ТрО на прохання Ситника прикомандирував до НАЗК, опублікував свою декларацію про доходи за 2022 рік. Згідно з декларацією, солдат Шабунін за перші 10 місяців воєнного стану отримав грошове забезпечення та додаткову винагороду за виконання бойових завдань (під останніми розумілось, напевно, винос порожніх пляшок з кабінету Ситника) у розмірі 584 тис. грн., а також отримав дохід як приватний підприємець у розмірі 218 тис. грн.
Бути прикомандированим до НАЗК не тільки почесно, але й вигідно! Військовослужбовцям, прикомандированим до НАЗК, не загрожує ані відправка на фронт, ані кримінальна відповідальність", - додав Бойко.
Коментар Віталія Шабуніна
Шабунін у коментарі NV підтвердив, що бачив інформацію, ніби проти нього відкрили два кримінальні провадження.
Він додав, що добровільно вступив до війська на другий день повномасштабного вторгнення, тому не розуміє, чому йдеться про ухилення від служби.
У грудні слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва зобов’язав ДБР зареєструвати заяву про вчинення кримінального правопорушення за ознаками підроблення документів та ухилення від військової служби Віталієм Шабуніним.
Відповідна ухвала була прийнята за скаргою голови ГО Громадська рада доброчесності Ростислава Кравця, який у своєму звернені попросив перевірити факти про те, що нібито Шабунін був зарахований до особового складу військової частини, але військову службу не проходив, а також здійснив підроблення документів, на підставі яких перебував у відрядженні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ситник в реєстрі корупціонерів з 2019, хіба це зажаважає очолювати Національне Агенство Запобігання Корупції?
Яких реформ Вам ще не хватає?
А є "двійник" - неприбуткова організація ГО "Громадська рада доброчесності", ЄДРПОУ 41711320, яку очолює Ростислав Юрійович Кравець, яка подає заяви(не плутати з доносами) до органів влади в інтересах певних осіб, що знаходяться при владі.
Питання просте - це брудна практика чи ні, і чи ганьбить свою ділову репутацію Ростислав Юрійович?
Зеленський як і путін вже відчуває себе довічним царем в цій країні.
Жодного, з призначених-військовозобов'язаних на посади Зеленським, після їх звільнення з таких посад, ТЦК так і не дочекалися! А вони ж, у дивний спосіб, КИМОСЬ знімалися та ставилися на облік у кадрах секретаріату КМУ, ВРУ та інших ЦОВВ?!?!?
Ось за цих призначенців, ДБР геть ЗАБУВ!! Видно, таки, татаров з ОПУ, за схемою працюють з керівником ДБР?!?!
Безкарність Гончарука з Шевченком з 2019 року, та сотням їм подібних військовозобов'язаних, цьому ХАРАКТЕРНИЙ ПРИКЛАД!
Слава Україні!!
зробили з України зелене кріпосництво беззаконня прикриваючись патріотичними гаслами тепер і вбивати почнуть
Якщо афуенний "правдолюб- борець" Шабунін реально "заліз" на коримінальні ст. ст. ...- на фронт молодий та здоровий не пішов..., найшов "тепле хлібне", / не сумніваюсь, що всі ті отримані 500 000 грн віддава за "дах" / ...- то що , він непідсудний..., він не вчинив злочин...
Ми хочем дотримання закону та відповідальності одних- а на порушення закону готові закрити очі відносно інших.?
Спочатку підпалили будинок Шабуніну , а сьогодні є бажання посадити !
Дуже нагадує сценарій кремлівського ублюка з Навальним :
спочатку отруїли , а згодом вбили !!
Я не нікого не захищаю,
я просто констатую факти 🙁
@UkrBereza
·
https://twitter.com/UkrBereza/status/1766425343131345025 5 ч
З'явилося відео як ДПСУ разом з СБУ зупиняють бус, в якому знаходиться 34 ухилянти. Те що відбулося далі викликає огиду до обох сторін. Чому СБУ дозволяють собі таке жорстке затримання людей? Бити ногами по голові лежачу людину - нормально? Хто дав наказ?
То не спростування звинувачень, а зустрічні звинувачення заявників в стилі : "А вони теж погані" . . .
Цікава буде справа. Ці наші "антикорупційні" активісти, на повірку, теж - живі люди. І, відповідно, мають купу всяких скелетів у шафі. Других рясненько брудом поливають, але коли до них питання виникають, одразу стає цікаво. То Лещенко - великий "антикорупціонер" був зовсім непроти синекури в Наглядовій Раді Укрзалізниці, хоча його кваліфікація для такої посади викликала питання - він про залізницю знав, мабуть, лише те, що їздив на поїзді якусь кількість разів у своєму житті. Тепер Шабунін зі своєю "службою". Ок, він типу присягу прийняв наступного дня після початку вторгнення - а служив тоді і служить зараз де ? На це питання хотілося б мати відповідь.
Мені завжди було цікаво : ок, ви професійні "борцуни" з корупцією, а за які кошти ви самі живете ? Це ж якщо день-ніч "боротися", але ж їсти щось треба, звідки доходи ? Порошенку свого часу терпець урвався, що на нього помиї лили 24 / 7 з усіх моніторів / екранів і він ввів антикорупційне декларування для антикорупційних активістів, нарівні з чиновниками - то скільки хаю було одразу піднято і "активістами", і західними країнами, мовляв це боротьба з громадянським суспільством, "не тих контролюєте". Але от такі ситуації показують, що це варто було робити, бо контролерів теж потрібно контролювати. Якщо ці звинувачення підтвердяться, то виходить, що Шабунін отримував бойові виплати через НАЗК ??? Тоді хотілося б почути, де він "воював" . . . І коментарі від святого і безгрішного Ситника теж хотілося б почути про цю ситуацію. Тільки не в плані "караул, пресують антикорупційний блок", а по суті : "ні, такого не було, не підписував, не виплачували" або "так, підписував і виплачували, але людина реально воювала там-то і тоді-то" . . .
Імідж антикорупційного активіста чи, як у випадку із Ситником, антикорупційного чиновника не є і не може бути індульгенцією - вони теж мають чітко дотримуватися законодавства і бути готовими це довести. Більше того, вони В ПЕРШУ ЧЕРГУ мають дотримуватися, бо мають показувати приклад іншим в силу специфіки своєї діяльності.
Це так само, яку Президент має прокоментувати колишні звинувачення в ухиленні від військової служби, що нібито повістки ігнорував, коли ще в Кварталі-95 виступав. Та сама фігня - хочеш бути на посаді, в центрі уваги - будь готовий до того, що суспільство тебе під рентген поставить. Маєш скелети в шафі - ок, май, але тоді не лізь на широкий загал і не бий себе в груди. Все має бути по-чесному і однаково для всіх, як для Порошенка, так і для Зеленського, як для Князєва, так і для Шабуніна / Ситника.
єрмак переплюнув Фуйла
Звісно нікому йти на фронт!!!
Хоча від армії четвертий раз косив.
В мілітарі закутав себе всього,
Якого в армії у війську не носив.