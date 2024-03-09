ДБР відкрило два кримінальні провадження проти Шабуніна нібито за ухилення від служби та підробку документів. Голова ЦПК прокоментував. ДОКУМЕНТ

Блогер Володимир Бойко повідомив, що Державне бюро розслідувань відкрило два кримінальні провадження щодо голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна нібито за фактом підробки офіційних документів до військової частини та ухилення від військової служби.

За його словами, проти Шабуніна відкрили провадження за ч. 4 ст. 409 КК(ухилення від військової служби) та ч. 1 ст. 358 КК України (підроблення офіційного документа).

"У грудні 2023 року ДБР зареєструвало два кримінальні провадження: за ч. 4 ст. 409 КК України за фактом ухилення солдата Шабуніна від військової служби та за ч. 1 ст. 358 КК України за фактом можливого виготовлення Шабуніним фальшивих документів, на підставі яких він був прикомандирований до НАЗК замість того, щоби захищати Батьківщину", - пише він.

Як зазначив блогер, друга справа пов’язана з тим, що Шабунін надав у військову частину, де він рахувався на службі, кілька листів за підписами колишнього голови НАЗК Олександра Новікова та заступника голови НАЗК Артема Ситника з проханням прикомандирувати його.





За даними Бойка, керівництво НАЗК зараз запевняє, що таких листів ніколи не направляло і Шабунін їх виготовив самостійно.

"Я думаю, що керівництво НАЗК бреше і ці листи справжні. Втім, це ніяк не впливає на кваліфікацію дій командира військової частини, який, незаконно відрядивши солдата Шабуніна до НАЗК, виплачував йому щомісяця 53 тис. грн. – 23 тис. грн грошового забезпечення та 30 тис. грн додаткової винагороди за, начебто, виконання бойових завдань. Ці завдання, наскільки я розумію, полягали в тому, що солдат Шабунін виносив порожні пляшки з кабінету Ситника", - йдеться у дописі блогера.

Раніше Бойко писав, що НАЗК розпочало "проєкт "Ухилянт" для тих, хто хоче уникнути служби в ЗСУ.

"За заявками військовослужбовців заступник голови НАЗК Артем Ситник направляє у їхні військові частини листи з проханням прикомандирувати таких бійців до НАЗК "для проходження служби". Артем Сергійович гарантує, що ухилянти, які звернуться до НАЗК, будуть відкликані з фронту, під час перебування у відрядженні отримуватимуть грошове забезпечення та додаткову винагороду в розмірі 30 тис. грн і матимуть змогу працювати як приватні підприємці за спеціальною програмою, розробленою в НАЗК. У якості окремого бонусу Ситник гарантує, що ані самі ухилянти, ані командири військових частин, які їх відрядили до НАЗК, не будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, передбаченої для таких випадків ч. 4 ст. 409 КК України", - зазначав він.

За його словами, проєкт "Ухилянт" вже був випробуваний на військовослужбовці 207 окремого батальйону ТрО 241 окремої бригади ТрО солдаті Віталії Шабуніні.

"За підсумками експерименту солдат Шабунін, якого командир 207 батальйону ТрО на прохання Ситника прикомандирував до НАЗК, опублікував свою декларацію про доходи за 2022 рік. Згідно з декларацією, солдат Шабунін за перші 10 місяців воєнного стану отримав грошове забезпечення та додаткову винагороду за виконання бойових завдань (під останніми розумілось, напевно, винос порожніх пляшок з кабінету Ситника) у розмірі 584 тис. грн., а також отримав дохід як приватний підприємець у розмірі 218 тис. грн.

Бути прикомандированим до НАЗК не тільки почесно, але й вигідно! Військовослужбовцям, прикомандированим до НАЗК, не загрожує ані відправка на фронт, ані кримінальна відповідальність", - додав Бойко.

Коментар Віталія Шабуніна

Шабунін у коментарі NV підтвердив, що бачив інформацію, ніби проти нього відкрили два кримінальні провадження.

Він додав, що добровільно вступив до війська на другий день повномасштабного вторгнення, тому не розуміє, чому йдеться про ухилення від служби.

У грудні слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва зобов’язав ДБР зареєструвати заяву про вчинення кримінального правопорушення за ознаками підроблення документів та ухилення від військової служби Віталієм Шабуніним.

Відповідна ухвала була прийнята за скаргою голови ГО Громадська рада доброчесності Ростислава Кравця, який у своєму звернені попросив перевірити факти про те, що нібито Шабунін був зарахований до особового складу військової частини, але військову службу не проходив, а також здійснив підроблення документів, на підставі яких перебував у відрядженні.