ДБР відкрило два кримінальні провадження проти Шабуніна нібито за ухилення від служби та підробку документів. Голова ЦПК прокоментував. ДОКУМЕНТ

шабунін

Блогер Володимир Бойко повідомив, що Державне бюро розслідувань відкрило два кримінальні провадження щодо голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна нібито за фактом підробки офіційних документів до військової частини та ухилення від військової служби.

Про це блогер Бойко написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, проти Шабуніна відкрили провадження за ч. 4 ст. 409 КК(ухилення від військової служби) та ч. 1 ст. 358 КК України (підроблення офіційного документа).

"У грудні 2023 року ДБР зареєструвало два кримінальні провадження: за ч. 4 ст. 409 КК України за фактом ухилення солдата Шабуніна від військової служби та за ч. 1 ст. 358 КК України за фактом можливого виготовлення Шабуніним фальшивих документів, на підставі яких він був прикомандирований до НАЗК замість того, щоби захищати Батьківщину", - пише він.

Як зазначив блогер, друга справа пов’язана з тим, що Шабунін надав у військову частину, де він рахувався на службі, кілька листів за підписами колишнього голови НАЗК Олександра Новікова та заступника голови НАЗК Артема Ситника з проханням прикомандирувати його.

Справа проти Шабуніна
Справа проти Шабуніна

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Раді зареєстрували законопроєкт, який зобов’яже оприлюднювати ціни на будматеріали у всіх державних закупівлях, - Шабунін

За даними Бойка, керівництво НАЗК зараз запевняє, що таких листів ніколи не направляло і Шабунін їх виготовив самостійно.

"Я думаю, що керівництво НАЗК бреше і ці листи справжні. Втім, це ніяк не впливає на кваліфікацію дій командира військової частини, який, незаконно відрядивши солдата Шабуніна до НАЗК, виплачував йому щомісяця 53 тис. грн. – 23 тис. грн грошового забезпечення та 30 тис. грн додаткової винагороди за, начебто, виконання бойових завдань. Ці завдання, наскільки я розумію, полягали в тому, що солдат Шабунін виносив порожні пляшки з кабінету Ситника", - йдеться у дописі блогера.

Раніше Бойко писав, що НАЗК розпочало "проєкт "Ухилянт" для тих, хто хоче уникнути служби в ЗСУ.

"За заявками військовослужбовців заступник голови НАЗК Артем Ситник направляє у їхні військові частини листи з проханням прикомандирувати таких бійців до НАЗК "для проходження служби". Артем Сергійович гарантує, що ухилянти, які звернуться до НАЗК, будуть відкликані з фронту, під час перебування у відрядженні отримуватимуть грошове забезпечення та додаткову винагороду в розмірі 30 тис. грн і матимуть змогу працювати як приватні підприємці за спеціальною програмою, розробленою в НАЗК. У якості окремого бонусу Ситник гарантує, що ані самі ухилянти, ані командири військових частин, які їх відрядили до НАЗК, не будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, передбаченої для таких випадків ч. 4 ст. 409 КК України", - зазначав він.

За його словами, проєкт "Ухилянт" вже був випробуваний на військовослужбовці 207 окремого батальйону ТрО 241 окремої бригади ТрО солдаті Віталії Шабуніні.

Читайте також: ОП продовжує атакувати антикорупціонерів, бо ті добиваються очищення БЕБ від Татарова і ко, - Шабунін

"За підсумками експерименту солдат Шабунін, якого командир 207 батальйону ТрО на прохання Ситника прикомандирував до НАЗК, опублікував свою декларацію про доходи за 2022 рік. Згідно з декларацією, солдат Шабунін за перші 10 місяців воєнного стану отримав грошове забезпечення та додаткову винагороду за виконання бойових завдань (під останніми розумілось, напевно, винос порожніх пляшок з кабінету Ситника) у розмірі 584 тис. грн., а також отримав дохід як приватний підприємець у розмірі 218 тис. грн.

Бути прикомандированим до НАЗК не тільки почесно, але й вигідно! Військовослужбовцям, прикомандированим до НАЗК, не загрожує ані відправка на фронт, ані кримінальна відповідальність", - додав Бойко.

Коментар Віталія Шабуніна

Шабунін у коментарі NV підтвердив, що бачив інформацію, ніби проти нього відкрили два кримінальні провадження.

Він додав, що добровільно вступив до війська на другий день повномасштабного вторгнення, тому не розуміє, чому йдеться про ухилення від служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Правками Лозового" влада готується знести ще тисячу топкорупційних справ, - Шабунін

У грудні слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва зобов’язав ДБР зареєструвати заяву про вчинення кримінального правопорушення за ознаками підроблення документів та ухилення від військової служби Віталієм Шабуніним.

Відповідна ухвала була прийнята за скаргою голови ГО Громадська рада доброчесності Ростислава Кравця, який у своєму звернені попросив перевірити факти про те, що нібито Шабунін був зарахований до особового складу військової частини, але військову службу не проходив, а також здійснив підроблення документів, на підставі яких перебував у відрядженні.

Автор: 

Шабунін Віталій (603) НАЗК (1700) ДБР (3701)
+74
Самий раз відкривати справу проти чотирижди ухилянта зелі
показати весь коментар
09.03.2024 16:42 Відповісти
+50
Офіс президента добрався до Шабуніна? А Татарова не помічає?
показати весь коментар
09.03.2024 16:48 Відповісти
+39
А проти Люсі не відкривали? Як він в Монако потрапив нікому не цікаво?
А по шабуньці, - думаю він зараз зрозуміє що татаров не такий вже поганий чувак, особливо на фоні корупційного диявола Порошенки. І все буде пучком...
показати весь коментар
09.03.2024 16:47 Відповісти
Дивно, усі повії Кварталу роблять те саме, а причепилися до Шабуніна у НАЗК, про якого в усякому разі усі знають що він займається антикорупціюєю. Не країна а Кварталівський бордель.
показати весь коментар
09.03.2024 17:29 Відповісти
Президент з судимістю вже був, тепер буде антикорупціонер з судимістю за корупційне правопорушення.

Ситник в реєстрі корупціонерів з 2019, хіба це зажаважає очолювати Національне Агенство Запобігання Корупції?

Яких реформ Вам ще не хватає?
показати весь коментар
09.03.2024 17:29 Відповісти
Клован мав би теж бути з судимістю до 2019, якби не сцяклі у очі мудрого народу, що рвав жопу за нього
показати весь коментар
09.03.2024 17:35 Відповісти
А що заважало посадити його до 2019-го?
показати весь коментар
09.03.2024 18:02 Відповісти
Дивні речі іноді спливають. Виявляється, що існує Громадська рада доброчесності - незалежний громадський орган, що з 2016 року на підставі статті 87 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» сприяє Вищій кваліфікаційній комісії суддів (ВККС) в оцінюванні чинних суддів та доборі кандидатів на посади суддів. Має сайт grd.gov.ua в домені gov.ua - тобто це громадський орган, який має певні передбачені законом повноваження.
А є "двійник" - неприбуткова організація ГО "Громадська рада доброчесності", ЄДРПОУ 41711320, яку очолює Ростислав Юрійович Кравець, яка подає заяви(не плутати з доносами) до органів влади в інтересах певних осіб, що знаходяться при владі.
Питання просте - це брудна практика чи ні, і чи ганьбить свою ділову репутацію Ростислав Юрійович?
показати весь коментар
09.03.2024 17:29 Відповісти
Ростислав Юрійович Кравець - прихильник регіоналів, жопоблоку, русскомирец
показати весь коментар
09.03.2024 18:31 Відповісти
"громадський орган, який має певні передбачені законом повноваження" організаційно-розпорядчих функцій від імені держави? Звучить абсурдно. Це новий вид громадських організацій, відмінних від тих, що створюються на основі однойменного закону і діють на підставі свого статуту? Якщо так, тоді це вже державний орган, не громадський.
показати весь коментар
13.03.2024 01:15 Відповісти
непонятно, если справку он подделал и по ней откомандировался в назк из армии, чего только ч.1 ст.358 ? ведь он ее использовал, зная что поддельная. тогда должна быть еще ч.3 ст.358.
показати весь коментар
09.03.2024 17:33 Відповісти
Коротше це називається вибіркове правосуддя, Трухіни, друзі Зеленського, Єрмака, Татарова і т.д. можуть хоч на камеру робити що завгодно, а для неугодних завжди знайдуть статтю за що завгодно, була б команда згори.

Зеленський як і путін вже відчуває себе довічним царем в цій країні.
показати весь коментар
09.03.2024 17:42 Відповісти
Зверніть увагу на «дивну» однобокість та вибірковість, отого керівника ДБР??!!
Жодного, з призначених-військовозобов'язаних на посади Зеленським, після їх звільнення з таких посад, ТЦК так і не дочекалися! А вони ж, у дивний спосіб, КИМОСЬ знімалися та ставилися на облік у кадрах секретаріату КМУ, ВРУ та інших ЦОВВ?!?!?
Ось за цих призначенців, ДБР геть ЗАБУВ!! Видно, таки, татаров з ОПУ, за схемою працюють з керівником ДБР?!?!
Безкарність Гончарука з Шевченком з 2019 року, та сотням їм подібних військовозобов'язаних, цьому ХАРАКТЕРНИЙ ПРИКЛАД!
Слава Україні!!
показати весь коментар
09.03.2024 17:43 Відповісти
Героям слава !!
показати весь коментар
09.03.2024 18:31 Відповісти
ВИІБРКОВЕ ПРАВОСУДДЯ теперь влада шиї справи ухилянство і прочі причини
зробили з України зелене кріпосництво беззаконня прикриваючись патріотичними гаслами тепер і вбивати почнуть
показати весь коментар
09.03.2024 18:08 Відповісти
А на яких "харчах- грантах" взагалі "харчувався" весь час Шабунін.../хто в темі , той знае.../ ...
Якщо афуенний "правдолюб- борець" Шабунін реально "заліз" на коримінальні ст. ст. ...- на фронт молодий та здоровий не пішов..., найшов "тепле хлібне", / не сумніваюсь, що всі ті отримані 500 000 грн віддава за "дах" / ...- то що , він непідсудний..., він не вчинив злочин...
Ми хочем дотримання закону та відповідальності одних- а на порушення закону готові закрити очі відносно інших.?


показати весь коментар
09.03.2024 18:14 Відповісти
Він як суб'єкт критичної антикорупційної інфраструктури громадянського суспільства, без якого останнє функціонувати й взагалі існувати не зможе, має залишатися виконувати свої антикорупційні обов'язки по контролю й моніторингу дій привладних, інакше таке суспільство буде розграбовано мародерами й стерв'ятниками при владі, що відчують свою цілковиту вседозволеність і безкарність
показати весь коментар
13.03.2024 01:27 Відповісти
А Обдрестовича ЗЕшайка спокійно випустила за кордон для ведення антиукраїнської пропаганди!
показати весь коментар
09.03.2024 18:22 Відповісти
Пікалов у Національній Гвардії за такою ж схемою?
показати весь коментар
09.03.2024 18:24 Відповісти
а юра вернидуб, тренер кривбасса?
показати весь коментар
09.03.2024 18:27 Відповісти
Було все так , як на кацапії :
Спочатку підпалили будинок Шабуніну , а сьогодні є бажання посадити !
Дуже нагадує сценарій кремлівського ублюка з Навальним :
спочатку отруїли , а згодом вбили !!

Я не нікого не захищаю,
я просто констатую факти 🙁

показати весь коментар
09.03.2024 18:34 Відповісти
Шабуніну у військо не можна. Там не дозволять носити біле пальто. А Шабунін без білого пальта - це нонсенс на двох ногах.
показати весь коментар
09.03.2024 18:35 Відповісти
Borislav Bereza

@UkrBereza

·

https://twitter.com/UkrBereza/status/1766425343131345025 5 ч

З'явилося відео як ДПСУ разом з СБУ зупиняють бус, в якому знаходиться 34 ухилянти. Те що відбулося далі викликає огиду до обох сторін. Чому СБУ дозволяють собі таке жорстке затримання людей? Бити ногами по голові лежачу людину - нормально? Хто дав наказ?
показати весь коментар
09.03.2024 18:38 Відповісти
Дуже цікаво, а на якій підставі татарова, подоляка, лєщєнка, баканова, рєзнікова, шаурму, смірнова не призивають у армію? На них бронь не поширюється. Чи це свої їм неположено служити країні яку вони грабують?!
показати весь коментар
09.03.2024 18:38 Відповісти
А хто ж буде вилизували найвеличнішу дупу !?!?
показати весь коментар
09.03.2024 20:21 Відповісти
Чого тільки цих, а демченка, "лисого", пікалова, тамбовського вовка, аристовича, всіх рдників офісу президента, а їх там добра тисяча, всіх "акторів" і прислуг акторів "95 кварталу",колишніх депутатів "партії регіонів", сина Бені, бойка, богатирьової, шуфрича,лукаш, ківалова,круглова,вілкула..., синів депутатів "слуг наріду", ОПЗЖ, прокурорів, помічників суддів, молодих пенсіонерів МВС, прокуратури, СБУ та інших, яких держава вчила, як захищати державу і народ, коли буде небезпека. А скільки різних помічників і радників у міністрів, скільки державних службовців, які приймли присягу на вірність України...То час прийшов виконти свої обов'язки по Конституції.
показати весь коментар
09.03.2024 20:39 Відповісти
Ну якщо йому шиють таку статтю, то по ідеї скоро теж саме очікує нацгвардійця Пікалова? Закон один для всіх, віримо..
показати весь коментар
09.03.2024 18:44 Відповісти
Сьогодні на пішоходному переході ухилився від машини. Аж якось невдобно стало.
показати весь коментар
09.03.2024 18:49 Відповісти
Цікава тема. Аж дух перехопило. А чого наші порадники, які не є державними посадовцями, а є тільки радники тупого презика ЩЕ НЕ ОТРИМАЛИ ПОВІСТКИ ? Зелік знайшов їх десь на вулиці під забором, привів цих п'яниць дЄрмака, татарова та інших, і зробив з них УХИЛЯНТІВ ? Чого вони не у військоматі ще ? Під який закон у них броня ? Трясця, там в ОПісі цілий взвод штурмовиків сховався від мобілізації !!!
показати весь коментар
09.03.2024 19:01 Відповісти
де спростування від самого Шабуні?
показати весь коментар
09.03.2024 19:21 Відповісти
:
показати весь коментар
09.03.2024 23:15 Відповісти
Почитав . . .
То не спростування звинувачень, а зустрічні звинувачення заявників в стилі : "А вони теж погані" . . .

Цікава буде справа. Ці наші "антикорупційні" активісти, на повірку, теж - живі люди. І, відповідно, мають купу всяких скелетів у шафі. Других рясненько брудом поливають, але коли до них питання виникають, одразу стає цікаво. То Лещенко - великий "антикорупціонер" був зовсім непроти синекури в Наглядовій Раді Укрзалізниці, хоча його кваліфікація для такої посади викликала питання - він про залізницю знав, мабуть, лише те, що їздив на поїзді якусь кількість разів у своєму житті. Тепер Шабунін зі своєю "службою". Ок, він типу присягу прийняв наступного дня після початку вторгнення - а служив тоді і служить зараз де ? На це питання хотілося б мати відповідь.

Мені завжди було цікаво : ок, ви професійні "борцуни" з корупцією, а за які кошти ви самі живете ? Це ж якщо день-ніч "боротися", але ж їсти щось треба, звідки доходи ? Порошенку свого часу терпець урвався, що на нього помиї лили 24 / 7 з усіх моніторів / екранів і він ввів антикорупційне декларування для антикорупційних активістів, нарівні з чиновниками - то скільки хаю було одразу піднято і "активістами", і західними країнами, мовляв це боротьба з громадянським суспільством, "не тих контролюєте". Але от такі ситуації показують, що це варто було робити, бо контролерів теж потрібно контролювати. Якщо ці звинувачення підтвердяться, то виходить, що Шабунін отримував бойові виплати через НАЗК ??? Тоді хотілося б почути, де він "воював" . . . І коментарі від святого і безгрішного Ситника теж хотілося б почути про цю ситуацію. Тільки не в плані "караул, пресують антикорупційний блок", а по суті : "ні, такого не було, не підписував, не виплачували" або "так, підписував і виплачували, але людина реально воювала там-то і тоді-то" . . .

Імідж антикорупційного активіста чи, як у випадку із Ситником, антикорупційного чиновника не є і не може бути індульгенцією - вони теж мають чітко дотримуватися законодавства і бути готовими це довести. Більше того, вони В ПЕРШУ ЧЕРГУ мають дотримуватися, бо мають показувати приклад іншим в силу специфіки своєї діяльності.
Це так само, яку Президент має прокоментувати колишні звинувачення в ухиленні від військової служби, що нібито повістки ігнорував, коли ще в Кварталі-95 виступав. Та сама фігня - хочеш бути на посаді, в центрі уваги - будь готовий до того, що суспільство тебе під рентген поставить. Маєш скелети в шафі - ок, май, але тоді не лізь на широкий загал і не бий себе в груди. Все має бути по-чесному і однаково для всіх, як для Порошенка, так і для Зеленського, як для Князєва, так і для Шабуніна / Ситника.
показати весь коментар
10.03.2024 00:25 Відповісти
13 слідчіх та 11 прокурорів на одного Шабуніна!!!
єрмак переплюнув Фуйла
Звісно нікому йти на фронт!!!
показати весь коментар
09.03.2024 19:26 Відповісти
та это щас обычная практика. пишут всех кто есть. что б если кто то на мальдивы полетит, было кем заменить. по факту все равно кто то один занимается. времена такие. у меня 20 лет назад замены небыло....
показати весь коментар
09.03.2024 19:38 Відповісти
зеленський це ***** 2.0
показати весь коментар
09.03.2024 19:33 Відповісти
Забагато честі давати їм номера для впізнаваності.
показати весь коментар
09.03.2024 21:05 Відповісти
Шабунін - от тепер скажи я справді завжди боровся проти корупції, не сидів на Пінчуківсьвих каналах з ПРитулами різного штибу ... Слуга "двух гаспОд" попадається саме тоді, коли починає служити тільки правильному ...
показати весь коментар
09.03.2024 20:11 Відповісти
Всіх ухилянт судити буде строго,
Хоча від армії четвертий раз косив.
В мілітарі закутав себе всього,
Якого в армії у війську не носив.
показати весь коментар
09.03.2024 20:24 Відповісти
Щоб була Україна , потрібно щось робити...тільки скиглимо...Демобілізація на часі. Воїни, які зараз повертаються з фронту, мають щось сказати про це ********...Ми , старики, їм поможемо. Слава героям, які за Україну віддали своє життя! Смерт ворогам!
показати весь коментар
09.03.2024 21:09 Відповісти
зелена мразота
показати весь коментар
09.03.2024 21:45 Відповісти
Псы татарова отрабатывают корм и теплые места?
показати весь коментар
09.03.2024 22:12 Відповісти
Нам потрібна правда про нашу війну. Не відосики з презиком... А правда не така як нам показує марафон...Відосики, що у нас все під контролем, як каже ОП , а взагальному- все не дуже... Питання, яке не раз задавалось патріотичними журналістами до нашої влади, що вони роблять 24/7 для захисту України! Ноль реакції і всякі викрутаси- це не до мене...Таке складається враження, і не тільки в мене, що при владі, або натуральні злодії, які прийшли "на волне прошлых барыг", або цілеспрямовані втілення російської агентури...Що більше підходить до загального аналізу подій.
показати весь коментар
09.03.2024 22:18 Відповісти
Як ми можемо дивитись в очі союзникам, які все знають про нас, зрадників, злодіїв і требувати у них нас захистити, дати гроші на наше існування...Це якийсь нонсенс ...не розумію ...
показати весь коментар
09.03.2024 22:23 Відповісти
А дійсно чому він не на фронті? Йому то Порошенко заважає то ще хтось і документи точно підробляв
показати весь коментар
09.03.2024 22:25 Відповісти
Може вони , союзники- вся Британська Співдружність, США, ЄС надіються на Зе ...може він перетвориться з боневтіка- клоуна на справжнього Українського МАЗЕПУ.
показати весь коментар
09.03.2024 22:36 Відповісти
нехай відкриють провадження за те що у нього хату спалили дєрьмаки
показати весь коментар
09.03.2024 23:47 Відповісти
А може Шабунін грощі за службу донатив ЗСУ? До речі, боротьба з корупцією справа ризикова бо можуть посадити. Якщо не Шабунін, то кому боротися з зеленими корупціонерами? ви ж не хочете бо вам безпечніше буде на фронті...
показати весь коментар
10.03.2024 01:24 Відповісти
А що на рахунок крадідок Резніковича? Зто з них сидить? Хто прослуховував журнадістів? Працюють далі в СБУ? 40 тунеядців які і гроші отримають і не воюють
показати весь коментар
10.03.2024 07:31 Відповісти
Україна починає свій шлях до 1937 року... Це ж треба було зробити такий вибір "по приколу"!!!
показати весь коментар
10.03.2024 08:41 Відповісти
Буйних і небезнечних відправили в окопи, потенційних конкурентів відправили за кордон, неслухняних і надокучливих по одному виловлять добре прикормлені і багаточисельні. В чистому полі, що залишиться, жити вже буде нікому.
показати весь коментар
10.03.2024 09:15 Відповісти
