Орбан після зустрічі з Трампом: Світ став би кращим, якби він повернувся
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розхвалив кандидата у президенти США Дональда Трампа після їхньої зустрічі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Нам, угорцям, залишається тільки одне – чесно визнати: світ став би кращим, і для Угорщини було б краще, якби пан президент Дональд Трамп повернувся (до влади. - ред.)", – сказав він.
Орбан також повторив свої попередні заяви, що за президентства Трампа на Близькому Сході та в Україні був мир.
За його словами, Трамп "запропонував повагу в світі і тим самим створив умови для миру".
Він також висловив сподівання, що його повернення в Білий дім пожвавить двосторонні торговельні відносини.
Топ коментарі
+28 Ольга Пелле
показати весь коментар09.03.2024 18:20 Відповісти Посилання
+21 Aleksander Lukashenko
показати весь коментар09.03.2024 18:25 Відповісти Посилання
+20 Старый зольдат
показати весь коментар09.03.2024 18:31 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Anatoliy likhtser
Andry Asmodeus
Astaroth
bob marley 9afe0c71
Bubble Zoner
Gugo Paien 9043fd3a
Jolly Roger 0a3736d9
Max Simple
Nero Angelo
Oleksiy Burkovskyy f4da03d1
Ololosh Ololoshko
Paul S
Randall Flag da70119e
Second First
Sunrise2000EU
Svetlana Bylgakova
Uwe Blazkowicz
Victarion Greyjoy
VinsenTuaVega
Vitaliy Korkh 7f6cf27d
Yuriy Kundin 685c06ac
Євгеній a184cdac
Самий правий Укр
ЭндиСтар
Юрій 82781515
а може їм всім водочкі?
та ні, не вічно уроди, вам залишився максимум місяць
(Орбан)
Леонід Глібов
ЗОЗУЛЯ І ПІВЕНЬ
- Як ти співаєш,
Півне, веселенько...
- А ти, Зозуленько, ти, зіронько моя,
Виводиш гарно так і жалібненько,
Що іноді аж плачу я...
Як тільки що почнеш співати,
Не хочеться й пшениченьки клювати,-
Біжиш в садок мерщій...
- Тебе я слухала б довіку, куме мій,
Аби б хотів співати...
- Ах ти, голубонько, ти, кралечко моя,
Поки співаєш на калині,
То й весело мені, і забуваю я
Свою недоленьку, життя своє погане
Та безталанне.
А тільки замовчиш
Або куди летиш,-
Заниє серденько, неначе на чужині...
І їстоньки - не їм, і питоньки - не п'ю,
Та виглядаю все Зозуленьку мою.
Як гляну на тебе - така ти невеличка,
Моя перепеличко, А голосочок-то який!
Тонесенький, милесенький такий.
Куди той соловей годиться?
- Спасибі, братику, за добреє слівце.
Як не кохать тебе за се?
І ти виспівуєш, неначе та жар-птиця;
І далебі, що так, - пошлюся я на всіх. -
Де взявся Горобець, послухав трохи їх
Та й каже: - Годі вам брехати
Та одно другого знічев'я вихваляти! -
Пурхнув - та й був такий,
За що ж, - хто-небудь попитає,
Зозуля Півня вихваляє?
За те, що Півень годить їй
Та потакати добре вміє:
Рука, як кажуть, руку миє.
"Волкі пазорниє! А на скамьє, на скамьє падсудімих!..."
Їх не так і багато.
Про це сам Зеленський ще 25 липня 2019 року розповів у своїй телефонній розмові із президентом США, стенограму якої https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787489-bilij-dim-opriludniv-tekst-rozmovi-trampa-j-zelenskogo.html було оприлюднено у середу.
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час свого візиту до США зустрівся з експрезидентом країни Дональдом Трампом, який цього року знову балотується на цю посаду. Чинний лідер Сполучених Штатів Джо Байден розкритикував цю зустріч. Про це пише https://www.theguardian.com/us-news/2024/mar/09/biden-trump-mar-a-lago-orban The Guardian .
Орбан під час спілкування з Трампом неодноразово висловлював надію на повернення республіканця до влади. Він також заявив, що "сьогодні не було б війни, якби Трамп все ще був президентом Сполучених Штатів".
Свою думку щодо цього Байден висловив під час передвиборчого мітингу.
"Ви знаєте, з ким Трамп зустрічається сьогодні, у Мар-а-Лаго? Орбан із Угорщини, який прямо заявив, що вважає, що демократія не працює, і шукає диктатури", - сказав американський президент.
За словами Байдена, він бачить майбутнє, де ми "будемо захищати демократію, а не применшувати її".
Трамп та Орбан вже давно підтримують приязні відносини. Колишній президент США заявляв, що Орбан "зробив величезну роботу" і його "поважають у всій Європі". Зокрема, на Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині Орбан припустив, що в разі перебування Трампа в Овальному кабінеті https://lb.ua/news/2024/03/02/601316_orban_nazvav_trampa_iedinim_shansom.html війна б "взагалі не сталася" . Він назвав Трампа "єдиним шансом на мир в Україні"
,,Мир многое выиграет, если в США на выборах президента победит Дональд Трамп.
Мы все должны повзрослеть и привыкнуть к этой перспективе, президентство Трампа может стать большой победой для мира и Украины".
Президент Польши, Анджей Дуда, 07.02.24:
,,В случае переизбрания Дональд Трамп сможет урегулировать конфликт на Украине, потому что всегда выполнял свои обещания.
Если я получал какое-то обещание от президента Дональда Трампа, если он мне что-то обещал, оно выполнялось.
Да, президент Дональд Трамп держит свое слово, если он что-то говорит, то относится к этому серьезно,,