Орбан після зустрічі з Трампом: Світ став би кращим, якби він повернувся

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розхвалив кандидата у президенти США Дональда Трампа після їхньої зустрічі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Нам, угорцям, залишається тільки одне – чесно визнати: світ став би кращим, і для Угорщини було б краще, якби пан президент Дональд Трамп повернувся (до влади. - ред.)", – сказав він.

Орбан також повторив свої попередні заяви, що за президентства Трампа на Близькому Сході та в Україні був мир.

За його словами, Трамп "запропонував повагу в світі і тим самим створив умови для миру".

Він також висловив сподівання, що його повернення в Білий дім пожвавить двосторонні торговельні відносини.

