Уряд відмовляється погодити оренду УСПП офісу, який той займає 32 роки
В уряді відмовились погодити розміщення союзу в приміщенні, яке центральний офіс УСПП займає останні 32 роки.
Офіційна підстава відмови - приміщення потрібне для потреб Кабміну. Принаймні, це випливає зі звернення двох експрезидентів та чотирьох експремʼєрів до Дениса Шмигаля, яке є у розпорядженні УНІАН, передає Цензор.НЕТ.
"Враховуючи унікальну історію становлення УСПП як інституту громадянського суспільства та активного учасника соціально-економічного розвитку України просимо погодити можливість продовження використання Всеукраїнською громадською організацією "Український союз промисловців і підприємців" приміщень за адресою м. Київ, вул. Хрещатик, 34, 3 поверх", - йдеться у зверненні.
Цікаво, що відмова в оренді навіть на умовах конкурентної плати, відбувається на тлі задекларованих намірів на третину скоротити штат Кабміну та одразу після підписання з бізнес-асоціаціями Заяви про поглиблення співпраці, в якій одним із підписантів виступив саме УСПП. Водночас питання оренди з комерційними структурами, які займають перші 2 поверхи згаданої будівлі було вирішено швидко і безбар'єрно.
За словами співрозмовника видання в уряді, це "ціна критики" деяких рішень влади, яку УСПП дозволяє собі у публічній площині. Зокрема союз неодноразово критично висловлювався щодо посилення податкового навантаження на бізнес в умовах воєнного стану, надто повільної роботи над Планом відновлення, відсутності координації з Нацбанком у формуванні комплексної кредитної політики для виробників тощо.
Наразі балансоутримувачем згаданого приміщення є Управління адміністративними будинками Секретаріату КМУ. Саме тут уже 2 роки діє Антикризовий штаб стійкості економіки в умовах воєнного стану. Штаб об'єднує представників промисловості, великого і малого бізнесу країни, профспілок, експертні установи, а до його засідань долучаються представники ВРУ, Кабміну, Офісу президента, РНБОУ, податківці, митники тощо.
Відзначимо, що УСПП є одним із найстаріших громадських формувань України та відомим представником української підприємницької громади на міжнародній арені: партнером найбільшого ділового об'єднання ЄС Businesseurope, Національної асоціації виробників США, бізнес-асоціацій з Данії, Фінляндії, Литви, Латвії, Польщі, Франції і т.д. Загалом УСПП співпрацює на двосторонньому рівні з діловими організаціями близько 100 країн. У 2022 році отримав статус спостерігача в діловій асоціації "Бізнес в ОЕСР" та здійснює промоцію якнайшвидшого членства України в ОЕСР.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дякую шо звернули увагу на мій скромний камент.
Буду Вам дуже вдячний за розтлумачення - "що то за УСПП" ?
Я не жартую.
Сам здивований именами "підписантів" у листу до Кабміну.
З повагою Дерево
Тут вам можуть опонувати тільки дописувачі на з\п від ОПи, а майбутні виборці "прастих рєшєній", які ще залишились живими, зараз намагаються лікувати вчорашні гулі від граблів, бо попереду вже нові граблі розкладені.
Звісно, ніяких висновків вони не зробили, бо для висновків середньостатистичне людське життя закоротке для цього. Тому для нових прибічників популізму і "прастих рєшєній" подальший шлях вже моститься граблями.
А вони, тільки за будівлю глибоко і затуркані, а про криваву долю Українців, що залишилися з результатом їх «мудрих реформ» ЗСУ та ВПК, їм байдуже… Совдепівські прихвостні прутіна, нажерлися з ріднею з України, а тепер їм боляче за будівлю… Падлюки привладні так і сидять з ложками, на шиї в Українців впродовж 10 років московської війни! Хоть би Чечетова пам'ятали … Жоден з них, такі не відмовився, від пожиттєвої халяви …. Совдепія смердюча, в житті й сьогодні, більше > ніж 30 років Незалежності України!!! Листи пишуть та викладають вчоность, як правильно розкрадати держМайно відповідно до Регламенту КМУ..
ІзраїліВологді?
Щось по суті є чи як завжди ?!
а ще одна спілка профсоюзу розикрала усі санаторії