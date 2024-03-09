УКР
Уряд відмовляється погодити оренду УСПП офісу, який той займає 32 роки

Будинок профспілок

В уряді відмовились погодити розміщення союзу в приміщенні, яке центральний офіс УСПП займає останні 32 роки.

Офіційна підстава відмови - приміщення потрібне для потреб Кабміну. Принаймні, це випливає зі звернення двох експрезидентів та чотирьох експремʼєрів до Дениса Шмигаля, яке є у розпорядженні УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

"Враховуючи унікальну історію становлення УСПП як інституту громадянського суспільства та активного учасника соціально-економічного розвитку України просимо погодити можливість продовження використання Всеукраїнською громадською організацією "Український союз промисловців і підприємців" приміщень за адресою м. Київ, вул. Хрещатик, 34, 3 поверх", - йдеться у зверненні.

Цікаво, що відмова в оренді навіть на умовах конкурентної плати, відбувається на тлі задекларованих намірів на третину скоротити штат Кабміну та одразу після підписання з бізнес-асоціаціями Заяви про поглиблення співпраці, в якій одним із підписантів виступив саме УСПП. Водночас питання оренди з комерційними структурами, які займають перші 2 поверхи згаданої будівлі було вирішено швидко і безбар'єрно.

За словами співрозмовника видання в уряді, це "ціна критики" деяких рішень влади, яку УСПП дозволяє собі у публічній площині. Зокрема союз неодноразово критично висловлювався щодо посилення податкового навантаження на бізнес в умовах воєнного стану, надто повільної роботи над Планом відновлення, відсутності координації з Нацбанком у формуванні комплексної кредитної політики для виробників тощо.

Наразі балансоутримувачем згаданого приміщення є Управління адміністративними будинками Секретаріату КМУ. Саме тут уже 2 роки діє Антикризовий штаб стійкості економіки в умовах воєнного стану. Штаб об'єднує представників промисловості, великого і малого бізнесу країни, профспілок, експертні установи, а до його засідань долучаються представники ВРУ, Кабміну, Офісу президента, РНБОУ, податківці, митники тощо.

Відзначимо, що УСПП є одним із найстаріших громадських формувань України та відомим представником української підприємницької громади на міжнародній арені: партнером найбільшого ділового об'єднання ЄС Businesseurope, Національної асоціації виробників США, бізнес-асоціацій з Данії, Фінляндії, Литви, Латвії, Польщі, Франції і т.д. Загалом УСПП співпрацює на двосторонньому рівні з діловими організаціями близько 100 країн. У 2022 році отримав статус спостерігача в діловій асоціації "Бізнес в ОЕСР" та здійснює промоцію якнайшвидшого членства України в ОЕСР.

Звернення двох експрезидентів та чотирьох експремʼєрів до Дениса Шмигаля щодо можливого виселення УСПП
Звернення двох експрезидентів та чотирьох експремʼєрів до Дениса Шмигаля щодо можливого виселення УСПП


Звернення двох експрезидентів та чотирьох експремʼєрів до Дениса Шмигаля щодо можливого виселення УСПП

оренда (488) виселення (26) Кабмін (14313) УСПП (7) Будинок профспілок (5)
+16
За бездіяльність кабміну у них самих треба відібрати приміщення.
показати весь коментар
09.03.2024 18:35
+14
Там тепер будуть мешкати ІнвестНяньки
показати весь коментар
09.03.2024 18:38
+13
Усіх отих «видатних» підписантів, чекають слідчі в ГенПрокуратурі для добровільного надання ними свідчень щодо їх «мудрих реформ» ЗСУ та ВПК, які тепер Українці своїм життям та кров'ю оцінили!!
А вони, тільки за будівлю глибоко і затуркані, а про криваву долю Українців, що залишилися з результатом їх «мудрих реформ» ЗСУ та ВПК, їм байдуже… Совдепівські прихвостні прутіна, нажерлися з ріднею з України, а тепер їм боляче за будівлю… Падлюки привладні так і сидять з ложками, на шиї в Українців впродовж 10 років московської війни! Хоть би Чечетова пам'ятали … Жоден з них, такі не відмовився, від пожиттєвої халяви …. Совдепія смердюча, в житті й сьогодні, більше > ніж 30 років Незалежності України!!! Листи пишуть та викладають вчоность, як правильно розкрадати держМайно відповідно до Регламенту КМУ..
показати весь коментар
09.03.2024 18:46
Коментувати
За бездіяльність кабміну у них самих треба відібрати приміщення.
показати весь коментар
09.03.2024 18:35
А "критикувати деякі рішення влади" можна тільки з офісів на Хрещатику?
показати весь коментар
09.03.2024 18:38
Там тепер будуть мешкати ІнвестНяньки
показати весь коментар
09.03.2024 18:38
і нареші у гетманцева з'явиться нормальний офіс у достойному місці.
показати весь коментар
09.03.2024 18:46
Та нє, то Квартал-95 розширюється.
показати весь коментар
09.03.2024 19:30
Дерево, ти хоч зрозуміло, що то за УСПП?
показати весь коментар
09.03.2024 20:20
Вельмишановна пані Марта !
Дякую шо звернули увагу на мій скромний камент.
Буду Вам дуже вдячний за розтлумачення - "що то за УСПП" ?
Я не жартую.
Сам здивований именами "підписантів" у листу до Кабміну.
З повагою Дерево
показати весь коментар
09.03.2024 20:58
Союзи, спілки, комітети і підкомітети. Користі - нуль цілих, х*й десятих. Тільки мільярди податків щезають як вода в пісок.
показати весь коментар
09.03.2024 18:39
Художній свист безграмотного базіки !
показати весь коментар
09.03.2024 19:33
Ти теж біля бюджетного корита хрюкаєш?
показати весь коментар
09.03.2024 19:38
Если кто не понял так как раньше не будет. Сами выбирали, чтобы Зелибоба сломал все. Так что теперь он уничтожает все что было в стране за 30 лет. Было немногое, но вы этого же и хотели.
показати весь коментар
09.03.2024 18:39
ті, хто це вибирав, вашого звернення не прочтитають, бо вони сюди не ходять і форум Цензора не читають, а живуть собі звичайним споживацьким життям до наступних виборів, на яких проголосують знов за тих, кого прорекламує праска.
Тут вам можуть опонувати тільки дописувачі на з\п від ОПи, а майбутні виборці "прастих рєшєній", які ще залишились живими, зараз намагаються лікувати вчорашні гулі від граблів, бо попереду вже нові граблі розкладені.
показати весь коментар
09.03.2024 18:55
А за кого все эти предприниматели голосовали? Они же повторили ту же ошибку что при Януковиче. Думали что это продолжение политической игры. Типа, сегодня будет Зеленский, но ничего не изменится. Помню как предпиниматели орали и возмущались как их Янукович нагибал. Их в итоге всех спас Майдан. Но никакого урока они не вынесли.
показати весь коментар
09.03.2024 19:06
це моя помилка. Для повного розуміння я повинен був написати "обивателі\підприємці\іншівиборці живуть собі звичайним споживацьким життям до наступних виборів..."
Звісно, ніяких висновків вони не зробили, бо для висновків середньостатистичне людське життя закоротке для цього. Тому для нових прибічників популізму і "прастих рєшєній" подальший шлях вже моститься граблями.
показати весь коментар
09.03.2024 19:30
Учитывая как у нас все меняется за очень короткий срок и потрясений который пережили люди страннее что они не делают никаких выводов.
показати весь коментар
09.03.2024 19:35
так, зміни пришвидчились, але ж одночасно і виборців, які можуть зробить висновки теж поменшало, бо одні загинули (або загинуть), інші виїхали у інші країни, і більшість із них вже ніколи не прийдуть на українські виборчі дільниці, а висновки вже будуть робить, спираючись на перспективи життя в іншій країні.
показати весь коментар
09.03.2024 19:44
Речь про 19 год. Все эти "умные" ребята сошли с ума. Они думали что возвращение регионалов не будет возвращением регионалов. Они думали что можно откатить до условного 10 года, а то и раньше.
показати весь коментар
09.03.2024 19:51
"умниє рєбята" будуть завжди. І через десять років на виборчі ділниці прийдуть інші "умниє рєбята", які поки що прцюють по найму у барбершопах та баристами. Тому буде і 29-й рік, і 39-й... Суспільство, в якому більшість громадян щіро впевнені, що професійний телевізійний комік здатний керувати державою разом із командою людей, які нічим в своєму житті не займалися, окрім самодіяльної сатири, є суспільством з деградуючою політичною культурою, суспільством, не здатним до позитивного державотворення, суспільством глибоко хворим. І ця інфекція популізму може призвести до смерті державного організму. Тому наші діти і онуки будуть ще довго жити у світі, в якому точиться постійна боротьба між какістократією і мерітократією.
показати весь коментар
09.03.2024 20:08
Усіх отих «видатних» підписантів, чекають слідчі в ГенПрокуратурі для добровільного надання ними свідчень щодо їх «мудрих реформ» ЗСУ та ВПК, які тепер Українці своїм життям та кров'ю оцінили!!
А вони, тільки за будівлю глибоко і затуркані, а про криваву долю Українців, що залишилися з результатом їх «мудрих реформ» ЗСУ та ВПК, їм байдуже… Совдепівські прихвостні прутіна, нажерлися з ріднею з України, а тепер їм боляче за будівлю… Падлюки привладні так і сидять з ложками, на шиї в Українців впродовж 10 років московської війни! Хоть би Чечетова пам'ятали … Жоден з них, такі не відмовився, від пожиттєвої халяви …. Совдепія смердюча, в житті й сьогодні, більше > ніж 30 років Незалежності України!!! Листи пишуть та викладають вчоность, як правильно розкрадати держМайно відповідно до Регламенту КМУ..
показати весь коментар
09.03.2024 18:46
показати весь коментар
09.03.2024 18:53
показати весь коментар
09.03.2024 19:42
А не Кучмо призначив ібуковича ?! А не Кінах був серед ригоблювотних . Чомусь в цьому списку нема , а ні Яценюка, а ні Тимошенко , а ні Порошенка . Може через те , що ця контора була дуже олігархічною й допомогала проводити антинародну варварську прихватизацію ?! Список називается - кучмо й його "діти" кучмісти .
показати весь коментар
09.03.2024 18:52
Elkun, як там зараз погода у Ізраїлі Вологді?
показати весь коментар
09.03.2024 19:28
дядечку ... чи може кінах твій дядько ?
показати весь коментар
09.03.2024 23:30
У Вологді не чули, що Ореста - це жіноче ім'я.
показати весь коментар
10.03.2024 06:21
Мій шкільний товарищ мав відносини з дівчиною на ім"я Богдана , так що не требо тут мене повчати моді на україські імена ... А "дядечку" це узагальнення усіх , хто має софкоїдну звичку , коли закінчуються аргументи переводити суперечку на обговорення не фактури , а на розглядання імен чи шизоідальних гіпотез . Свого часу мені пропонували кар"єру в їхній столиці и кандидатьску до 30 років , але мені на ні мацьква , а ні їх пітер не були цікавими -- а в вологду я навіть у відрядження не поїхав би
показати весь коментар
10.03.2024 20:43
Художній свист безграмотного базіки !
показати весь коментар
09.03.2024 19:35
Коли опоненту не вистачає аргументів , то він миттєво переходить на обговорення опоненту й просуває пространні оціночні судження .

Щось по суті є чи як завжди ?!

Щось по суті є чи як завжди ?!
показати весь коментар
09.03.2024 23:33
Гнать потрібно це УСПП . Це вони розкрали заводи і підприємства

а ще одна спілка профсоюзу розикрала усі санаторії
показати весь коментар
09.03.2024 18:52 Відповісти
Немає і не було в нас громадських організацій,все це липа для розкрадання бюджету і на Україну це не працювало.
показати весь коментар
09.03.2024 18:54 Відповісти
Принаймні в ті добрі часи , коли ми були молодші, а такий собі Кінах й поготів.
показати весь коментар
09.03.2024 19:39 Відповісти
хай на Троєщині собі офіс знайдуть...
показати весь коментар
09.03.2024 19:08 Відповісти
весь центр всіх міст повен бути туристичним. готелі, клюби, ресторани, торгові центри, а не державні сараі з купою дармоїдів.
показати весь коментар
09.03.2024 19:12 Відповісти
Дармоїди якраз помічники в ОПі та в уряді...а Підриємці працюють на Перемогу...а тупі зебіли того не розуміють...
показати весь коментар
09.03.2024 19:25 Відповісти
Це видно буде тепер філіал ОПи...бо 6 "менеджерів" тепер явно замало...😁
показати весь коментар
09.03.2024 19:24 Відповісти
Так вони планували туди перенестись з Банкової
показати весь коментар
09.03.2024 19:38 Відповісти
Ех! Зібрати б всіх цих підписантів реалі і ... "Мементом в море" (с), як сказано в одному совковому кіно.
показати весь коментар
09.03.2024 19:36 Відповісти
А що, у Києві офісів мало? Які проблеми? А зелені нехай вдавляться.
показати весь коментар
09.03.2024 19:57 Відповісти
Кучма - "красний дірєктор" і бувший парторг Південмаша (тоді Южмаша). Ющенко - зрадник помаранчевого Майдану, який привів його до влади і здав Україну бандюковичу "хрещенику" кучми. Фокін - продукт та ставленик радянської компартійної системи, таке ж прокацапське лайно як і бандюкович тільки з луганщини. Один із колаборантів в ТКГ в мінську, бо відзначився участю в спробах легалізації російсько-терористичних формувань на окупованій території Донбасу, за що був занесений до бази Миротворця, також заявив, що Росія змушена була забрати Крим, оскільки його б забрали американці. Пустовойтенко - дуже тримався та не хотів полишати крісло прем'єр міністра України. Міністр транспорту в уряді кінаха, радник у президента бандюковича 2010-2014 р.р. Єхануров - вмів "працювати" з усіма і з Ющенком і з Кучмою. Ніколи не забував про власні інтереси (на народ наплювати!). Коли голосувалося прем'єрство Тимошенко при президенстві бандюковича, то віддав свій голос "за", якого не вистачало тільки коли отримав ласий шматок у вигляді посади міністра оборони. Кінах - політична повія. В яких тільки не був партіях, а в самому кінці разом з усіма тельбухами продався партії регіонів за посаду міністра економіки в уряді бандюковича. От вам й усе успп. Такі "жебраки" що нема за що побудувати собі офісик. А як про мене все гидота та шлак.
показати весь коментар
09.03.2024 20:13 Відповісти
Кучма та його прем'єр Пустовойтенко пребуваючми при владі передали рф півсотні стратегічних бомбардувальників разом з ракетами якими зараз обстрілювали наші міста.
показати весь коментар
09.03.2024 20:37 Відповісти
Він назавжди залишиться Будинком Профсоюзів.. і чмигаль хай навіть не чмигає нічого проти..
показати весь коментар
09.03.2024 20:14 Відповісти
З огляду на те, яка мерзота підписала цю цидульку, приміщення треба відбирати якнайшвидше.
показати весь коментар
09.03.2024 20:16 Відповісти
 
 