Уряд відмовляється погодити оренду УСПП офісу, який той займає 32 роки

В уряді відмовились погодити розміщення союзу в приміщенні, яке центральний офіс УСПП займає останні 32 роки.

Офіційна підстава відмови - приміщення потрібне для потреб Кабміну. Принаймні, це випливає зі звернення двох експрезидентів та чотирьох експремʼєрів до Дениса Шмигаля, яке є у розпорядженні УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

"Враховуючи унікальну історію становлення УСПП як інституту громадянського суспільства та активного учасника соціально-економічного розвитку України просимо погодити можливість продовження використання Всеукраїнською громадською організацією "Український союз промисловців і підприємців" приміщень за адресою м. Київ, вул. Хрещатик, 34, 3 поверх", - йдеться у зверненні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт 8087 про захист інформаційної інфраструктури створює можливості для блокування діяльності будь-якого бізнесу, - Український союз промисловців і підприємців

Цікаво, що відмова в оренді навіть на умовах конкурентної плати, відбувається на тлі задекларованих намірів на третину скоротити штат Кабміну та одразу після підписання з бізнес-асоціаціями Заяви про поглиблення співпраці, в якій одним із підписантів виступив саме УСПП. Водночас питання оренди з комерційними структурами, які займають перші 2 поверхи згаданої будівлі було вирішено швидко і безбар'єрно.

За словами співрозмовника видання в уряді, це "ціна критики" деяких рішень влади, яку УСПП дозволяє собі у публічній площині. Зокрема союз неодноразово критично висловлювався щодо посилення податкового навантаження на бізнес в умовах воєнного стану, надто повільної роботи над Планом відновлення, відсутності координації з Нацбанком у формуванні комплексної кредитної політики для виробників тощо.

Наразі балансоутримувачем згаданого приміщення є Управління адміністративними будинками Секретаріату КМУ. Саме тут уже 2 роки діє Антикризовий штаб стійкості економіки в умовах воєнного стану. Штаб об'єднує представників промисловості, великого і малого бізнесу країни, профспілок, експертні установи, а до його засідань долучаються представники ВРУ, Кабміну, Офісу президента, РНБОУ, податківці, митники тощо.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Власники примусово вилучених ГУР квартир звернулися до Зеленського. ВIДЕО

Відзначимо, що УСПП є одним із найстаріших громадських формувань України та відомим представником української підприємницької громади на міжнародній арені: партнером найбільшого ділового об'єднання ЄС Businesseurope, Національної асоціації виробників США, бізнес-асоціацій з Данії, Фінляндії, Литви, Латвії, Польщі, Франції і т.д. Загалом УСПП співпрацює на двосторонньому рівні з діловими організаціями близько 100 країн. У 2022 році отримав статус спостерігача в діловій асоціації "Бізнес в ОЕСР" та здійснює промоцію якнайшвидшого членства України в ОЕСР.

Звернення двох експрезидентів та чотирьох експремʼєрів до Дениса Шмигаля щодо можливого виселення УСПП



