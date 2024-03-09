Депутат Бундестагу Хофрайтер про обмін Taurus на Storm Shadow: Для України - це можливість, Шольц не має стояти на заваді
Депутат німецького Бундестагу від "Зелених" Антон Хофрайтер повідомив про підтримку британської пропозиції щодо обміну ракет Taurus на британські Storm Shadow.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
За словами Хофрайтера, "було б краще", якби канцлер Німеччини Олаф Шольц не блокував постачання Taurus Україні.
"Але поки Україна не отримає більше крилатих ракет, такий "кільцевий обмін" – це можливість", – додав він.
Депутат також переконаний, що Шольц "не повинен стояти на заваді і до цього".
Раніше глава МЗС Британії Девід Кемерон заявив, що допускається можливий кільцевий обмін. Наприклад, Німеччина передасть Британії ракети Taurus, а Лондон своєю чергою надасть Україні додаткові ракети Storm Shadow.
@IgTygcooT4bLyZF
В ответ
https://twitter.com/JaWernulsa @JaWernulsa
Та звичайно ніхто вже нічого серйозного не дасть, коли зараз при Сирському здуються оркам локації зхідних ППО установок. Майже кожного дня втрати ППО і РЕБ.
Пояснити враження мобільного комплекса сраним древнім іскандером неможливо...