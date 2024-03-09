УКР
Новини
4 581 15

Депутат Бундестагу Хофрайтер про обмін Taurus на Storm Shadow: Для України - це можливість, Шольц не має стояти на заваді

бундестаг

Депутат німецького Бундестагу від "Зелених" Антон Хофрайтер повідомив про підтримку британської пропозиції щодо обміну ракет Taurus на британські Storm Shadow.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами Хофрайтера, "було б краще", якби канцлер Німеччини Олаф Шольц не блокував постачання Taurus Україні.

"Але поки Україна не отримає більше крилатих ракет, такий "кільцевий обмін" – це можливість", – додав він.

Депутат також переконаний, що Шольц "не повинен стояти на заваді і до цього".

Також читайте: Нагнітання щодо Taurus не пришвидшить їхнє передавання Україні, - Ігнат

Раніше глава МЗС Британії Девід Кемерон заявив, що допускається можливий кільцевий обмін. Наприклад, Німеччина передасть Британії ракети Taurus, а Лондон своєю чергою надасть Україні додаткові ракети Storm Shadow.

Автор: 

Німеччина (7661) ракети (4144) Бундестаг (198) Шольц Олаф (1142)
+2
Це якийсь писець. Таке враження що колону пускових петріота спецом тісненько поставили щоб кацапам було зручніше.
Пояснити враження мобільного комплекса сраним древнім іскандером неможливо...
показати весь коментар
09.03.2024 18:56 Відповісти
+1
Шольц заиняв глуху оборону - проити иого дріблінгом
показати весь коментар
09.03.2024 18:49 Відповісти
+1
Що, усі +100500 штук?
показати весь коментар
09.03.2024 19:11 Відповісти
Шольц заиняв глуху оборону - проити иого дріблінгом
показати весь коментар
09.03.2024 18:49 Відповісти
Літня Зірка

@IgTygcooT4bLyZF

В ответ

https://twitter.com/JaWernulsa @JaWernulsa

Та звичайно ніхто вже нічого серйозного не дасть, коли зараз при Сирському здуються оркам локації зхідних ППО установок. Майже кожного дня втрати ППО і РЕБ.
показати весь коментар
09.03.2024 18:51 Відповісти
Це якийсь писець. Таке враження що колону пускових петріота спецом тісненько поставили щоб кацапам було зручніше.
Пояснити враження мобільного комплекса сраним древнім іскандером неможливо...
показати весь коментар
09.03.2024 18:56 Відповісти
Що, усі +100500 штук?
показати весь коментар
09.03.2024 19:11 Відповісти
А ні, бач, тільки що відпрацювали.
показати весь коментар
09.03.2024 19:30 Відповісти
Що? Де? Коли? Я чув про хаймарса вразили? Коли було знищено петріот?
показати весь коментар
09.03.2024 19:49 Відповісти
Ондрушка,я подивсь той "відосік" про Петріот - ну як тобі сказати,шоб ти себе довбнем не відчував ?
показати весь коментар
09.03.2024 21:19 Відповісти
ПРУФ! В студію. Хто ця зірка? Фсб?
показати весь коментар
09.03.2024 19:12 Відповісти
розвальні гатовь лєтам, а тєлєгу зимой. (кац. мудрість)
показати весь коментар
09.03.2024 19:20 Відповісти
Упс!
показати весь коментар
09.03.2024 19:29 Відповісти
Не лякайте його, в нього й так дупа шольц-шольц-шольц
показати весь коментар
09.03.2024 18:53 Відповісти
Це зрозуміло, як таблиця МНОЖЕННЯ, але ж час перебування Шольца на посаді Мінфіну в Уряді меркель, мав і свої «дивні сліди» та факти, за участю агента ФСБ в ЄС, який потім «смішно зник до московії», разом з об'ємною картотекою їх гріхів… Меркель, під час свого візиту до КНР, так активно рекламувала новий фінансовий інструмент, онукам хунвейбінів… Що тепер їй самій соромно, що так обгадилися …
показати весь коментар
09.03.2024 18:57 Відповісти
ідея начебто непогана, але нахєра Британії ті "тауруси". якщо вона не має носіїв цієї ракети? Колись планували адаптувати британські Eurofighter Typhoon FGR4, але після виходу з Британії з ЄС навряд чи на це виділяли гроші. Принаймні я про це ніде не читав. Може хтось знає більше щодо цієї адаптації.
показати весь коментар
09.03.2024 19:16 Відповісти
 
 