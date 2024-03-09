Депутат Бундестагу Хофрайтер про обмін Taurus на Storm Shadow: Для України - це можливість, Шольц не має стояти на заваді

Депутат німецького Бундестагу від "Зелених" Антон Хофрайтер повідомив про підтримку британської пропозиції щодо обміну ракет Taurus на британські Storm Shadow.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами Хофрайтера, "було б краще", якби канцлер Німеччини Олаф Шольц не блокував постачання Taurus Україні.

"Але поки Україна не отримає більше крилатих ракет, такий "кільцевий обмін" – це можливість", – додав він.

Депутат також переконаний, що Шольц "не повинен стояти на заваді і до цього".

Також читайте: Нагнітання щодо Taurus не пришвидшить їхнє передавання Україні, - Ігнат

Раніше глава МЗС Британії Девід Кемерон заявив, що допускається можливий кільцевий обмін. Наприклад, Німеччина передасть Британії ракети Taurus, а Лондон своєю чергою надасть Україні додаткові ракети Storm Shadow.