Лубінець закликав міжнародних партнерів та іноземних журналістів не висвітлювати псевдовибори на окупованих територіях
Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав міжнародних партнерів та іноземних журналістів не брати участі у висвітленні подій, пов’язаних із псевдовиборами на тимчасово окупованих територіях України.
Про це йдеться в його телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
Лубінець зазначає, що із 2014 року в Україні ворог намагається досягти своїх військових і політичних цілей, зокрема, і завдяки пропагандистським кампаніям. Вони спрямовані не тільки на росіян, але й на українців і міжнародну аудиторію.
"Це загострюється напередодні псевдовиборів "президента" країни-агресора на ТОТ. Окупанти використовують свої пропагандистські медіа та "рупорів Кремля" для висвітлення цих "виборів", а також намагаються долучити до цього іноземних журналістів. Мета залишається одною – зробити видимість законності не тільки для внутрішньої аудиторії, але й для громадян інших країн.
Тому звертаюся до міжнародних партнерів та іноземних журналістів: не беріть участь у висвітленні подій на ТОТ України, пов’язаних із псевдовиборами.
Україна – незалежна та суверенна, а російські "вибори" на ТОТ – нелегітимні! Вони порушують міжнародне гуманітарне право. Окрім цього, поїздка на ТОТ України юридично заборонена через територію Росії. Також це може бути небезпечно для вашого життя, оскільки там тривають бойові дії, а вулицями ходять російські військові зі зброєю", - наголосив Лубінець.
