УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6446 відвідувачів онлайн
Новини
670 9

Лубінець закликав міжнародних партнерів та іноземних журналістів не висвітлювати псевдовибори на окупованих територіях

дмитро,лубінець

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав міжнародних партнерів та іноземних журналістів не брати участі у висвітленні подій, пов’язаних із псевдовиборами на тимчасово окупованих територіях України.

Про це йдеться в його телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Лубінець зазначає, що із 2014 року в Україні ворог намагається досягти своїх військових і політичних цілей, зокрема, і завдяки пропагандистським кампаніям. Вони спрямовані не тільки на росіян, але й на українців і міжнародну аудиторію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти максимально тиснуть на жителів окупованої Херсонщини напередодні "виборів", - ОК "Південь"

"Це загострюється напередодні псевдовиборів "президента" країни-агресора на ТОТ. Окупанти використовують свої пропагандистські медіа та "рупорів Кремля" для висвітлення цих "виборів", а також намагаються долучити до цього іноземних журналістів. Мета залишається одною – зробити видимість законності не тільки для внутрішньої аудиторії, але й для громадян інших країн.

Тому звертаюся до міжнародних партнерів та іноземних журналістів: не беріть участь у висвітленні подій на ТОТ України, пов’язаних із псевдовиборами.

Україна – незалежна та суверенна, а російські "вибори" на ТОТ – нелегітимні! Вони порушують міжнародне гуманітарне право. Окрім цього, поїздка на ТОТ України юридично заборонена через територію Росії. Також це може бути небезпечно для вашого життя, оскільки там тривають бойові дії, а вулицями ходять російські військові зі зброєю", - наголосив Лубінець.

Читайте: Кремль відправив спецзагони на окуповані території України для імітації підтримки Путіна на "виборах", - ГУР

Автор: 

Лубінець Дмитро (630) Фейкові вибори (113)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну якщо цілий лубінець...то можна назвати послати і вибори і лубінця..
показати весь коментар
09.03.2024 20:41 Відповісти
Під стволами убивць з московії, на окупованій ними території України, це не вибори, бо вибору від кулі, та немає!
показати весь коментар
09.03.2024 20:43 Відповісти
А шо таке? Усі навкруги заклика́ють - і я закли́кав!
показати весь коментар
09.03.2024 20:50 Відповісти
Ну чому ж. Нехай висвічують, нехай всі бачать цирк на дроті -"вибори *уйла".Заодно буде відеодоказ для кримінального провадження.
показати весь коментар
09.03.2024 21:07 Відповісти
не великій вибір - "не підеш? - убью"
хочя звістно є і охочі,
вони і в опі є - голоснуть он лайн, інкогніто...
показати весь коментар
09.03.2024 21:24 Відповісти
все буде підрахуйнете!
показати весь коментар
09.03.2024 21:31 Відповісти
Чому тільки на окупованих? Якщо "вибори" проходять з порушенням всіх правил то навіщо їх висвітлювати де інде? Скажіть що це НЕ ВИБОРИ і все, це ж правда навіщо їх в цілому висвітлювати?
показати весь коментар
09.03.2024 22:18 Відповісти
 
 