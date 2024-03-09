​​Одна людина загинула та чотири зазнали поранень унаслідок атак російської армії на Донеччину 9 березня

Упродовж 9 березня війська РФ атакували п’ять населених пунктів у Донецькій області, є постраждалі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

Так, вранці, армія РФ обстріляла с. Очеретине Покровського району. Ворожий снаряд розірвався неподалік будинку, внаслідок чого дістав осколкове поранення чоловік 63-х років. На момент вибуху місцевий перебував на власному подвір’ї.



Невдовзі окупанти атакували м. Часів Яр Бахмутського району. Прямо на вулиці зазнав множинних осколкових поранень 46-річний чоловік. Очевидці намагалися одразу ж надати йому невідкладну допомогу, але врятувати потерпілого не вдалося.

О 15:30 відбувся обстріл с. Єлизаветівки Мар’їнської МГ. В результаті зазнала поранення жінка 68 років, яку з вогнепальним осколковим пораненням грудної клітки доставили до лікарні.



У той же час армія РФ вдарила по с. Архангельському Очеретинської СГ. Неподалік водойми зазнав тілесних ушкоджень чоловік 57 років.



Зазначені населені пункти окупанти атакували з артилерії.



О 17:20 окупанти завдали удару по м. Українську Селидівської ОТГ, ймовірно, з використанням РСЗВ "Ураган". З мінно-вибуховою травмою та відкритим переламом гомілки до лікарні доставлено 29-річну постраждалу. Пошкоджено 3 багатоповерхові будинки та 3 приватні домоволодіння.

