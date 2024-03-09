Російські окупанти обмежили експертам МАГАТЕ доступ до машинних залів Запорізької АЕС

Російські загарбники, які контролюють Запорізьку АЕС, знову обмежили експертам МАГАТЕ доступ до машинних залів енергоблоків №3 і №5.

"Під час інших візитів на цьому тижні команда спостерігала за поводженням з твердими радіоактивними відходами на ЗАЕС, а також відвідала машинні зали енергоблоків №3 і №5. І знову доступ був обмежений. Експерти МАГАТЕ не змогли потрапити до західної частини залів, а також до обладнання станції на першому поверсі машинного залу енергоблока №5", - йдеться у заяві.

Команда експертів МАГАТЕ сподівається отримати доступ до цих приміщень найближчим часом.

Зазначається, що експерти МАГАТЕ змогли відвідати електричні та механічні склади ЗАЕС, щоб оцінити наявність запасних частин, необхідних для технічного обслуговування, і оглянули деякі запасні частини.