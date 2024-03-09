УКР
Російські окупанти обмежили експертам МАГАТЕ доступ до машинних залів Запорізької АЕС

Запорізька АЕС

Російські загарбники, які контролюють Запорізьку АЕС, знову обмежили експертам МАГАТЕ доступ до машинних залів енергоблоків №3 і №5.

Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Під час інших візитів на цьому тижні команда спостерігала за поводженням з твердими радіоактивними відходами на ЗАЕС, а також відвідала машинні зали енергоблоків №3 і №5. І знову доступ був обмежений. Експерти МАГАТЕ не змогли потрапити до західної частини залів, а також до обладнання станції на першому поверсі машинного залу енергоблока №5", - йдеться у заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок російської окупації ЗАЕС інформування про стан ядерної та радіаційної безпеки відбувається зі значним запізненням, - ДІЯРУ

Команда експертів МАГАТЕ сподівається отримати доступ до цих приміщень найближчим часом.

Зазначається, що експерти МАГАТЕ змогли відвідати електричні та механічні склади ЗАЕС, щоб оцінити наявність запасних частин, необхідних для технічного обслуговування, і оглянули деякі запасні частини.

МАГАТЕ (765) Запорізька АЕС (1448)
Воєнні злочинці з московії, продовжують бикувати перед МАГАТЕ !
09.03.2024 22:26 Відповісти
вони не бикують - вони нову атомну станцію російську мабудь готують для відкриття- остання була у Турциї вже під час першого року широкомастабного
09.03.2024 22:36 Відповісти
Російські гроші та корупція. Що не так із МАГАТЕ https://www.youtube.com/watch?v=a23fJS_hVVU
09.03.2024 22:37 Відповісти
по логиці подій на ЗАЕС повинно щось розплавитись, і тільки тоді Захід почне трахати Гроссі з усією його російською піздобратією у МАГАТЕ.
09.03.2024 22:32 Відповісти
поки що куйло трахає і Захід і МАГАТЕ
09.03.2024 23:12 Відповісти
поки не розплавилось.
09.03.2024 23:14 Відповісти
09.03.2024 22:55 Відповісти
щоб експерти не здогадалися, що мавпи переналагодити не спромоглися ,,а підірвати готові ???
10.03.2024 00:22 Відповісти
 
 