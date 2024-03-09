Польські фермери анонсували нові масштабні протести по всій країні: будуть заблоковані міста та дороги
Польські фермери анонсували проведення загальнонаціональної акції протесту 20 березня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Як заявив один з представників фермерів Томаш Обшанський, під час протестів будуть заблоковані міста та дороги.
"Це буде ще сильніше, ніж раніше. У фермерів дуже велика проблема, тому що немає ніякої державної підтримки, хоча прем'єр-міністр робить все, що може. Ми залишилися ні з чим", - сказав він.
И зерном уже не отделаться.
Заметьте с властями пока ссыкотно сориться. хотя премьер-министр делает все, что может Источник:
нехай ес уровняє усіх тоді буде розмова….
А потім шашлики!
Але здається українці здобудуть - найголовніше - витривалість і готовість перемогти кожного!
дегенератіврольніків. Воно придумує якусь жалюгідну дичину і думає, що всі навколо такі дурні як і він сам
Звичйно я не схвалюю дії радикальних і проросійських партій Польщі, які, примкнувши до фермерів, почали так агресивно діяти, але підгрунтя для таких дій дав наш уряд. Потрібно було цю проблему вирішувти, як тільки вона почалася, а не цькувти поляк. Доцькувалися?