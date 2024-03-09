УКР
Новини
11 237 69

Польські фермери анонсували нові масштабні протести по всій країні: будуть заблоковані міста та дороги

фермер,польща

Польські фермери анонсували проведення загальнонаціональної акції протесту 20 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Як заявив один з представників фермерів Томаш Обшанський, під час протестів будуть заблоковані міста та дороги.

"Це буде ще сильніше, ніж раніше. У фермерів дуже велика проблема, тому що немає ніякої державної підтримки, хоча прем'єр-міністр робить все, що може. Ми залишилися ні з чим", - сказав він.

Читайте також: Польські фермери зустрілися з Туском: Остаточного порозуміння з урядом немає

Автор: 

Польща (8762) протест (2442) фермер (422)
Топ коментарі
+39
Цим ідіотам і війна не потрібна. Самі себе знищать.
09.03.2024 22:22 Відповісти
+31
Чи це тільки мені здається, що польська влада втрачає здатність керувати?
09.03.2024 22:22 Відповісти
+29
Кацапи працюють за відпрацьованою технологією. Згадайте "кормільцев" України з Донбасу.
09.03.2024 22:32 Відповісти
Чи це тільки мені здається, що польська влада втрачає здатність керувати?
09.03.2024 22:22 Відповісти
Тебе просто нравится крепкая рука, поки що демократия и т д
09.03.2024 22:31 Відповісти
Это не демократия. Это прёт от безнаказанности и вседозволенности. Кто то возомнил себя новым Лех Валенса. Дескать, такое в жизни раз бывает
10.03.2024 05:44 Відповісти
Демократія у нас тепер це анархія і все дозволеність?
10.03.2024 11:08 Відповісти
Думаю що це вони і організували... там по дорогах більше поліція блокує наші фури чим самі фермери...
09.03.2024 23:17 Відповісти
Нi, не тільки Вам здається...
10.03.2024 10:02 Відповісти
Цим ідіотам і війна не потрібна. Самі себе знищать.
09.03.2024 22:22 Відповісти
Кацапи працюють за відпрацьованою технологією. Згадайте "кормільцев" України з Донбасу.
09.03.2024 22:32 Відповісти
А навіщо щось вигадувати, коли є таке, що працює?
09.03.2024 22:34 Відповісти
Польські фермери ж католики, хай послухають свого поупа та дістануть білий прапор.
09.03.2024 22:22 Відповісти
у їхньому переконанні - білий прапор тільки для нас, і заради дотацій вони навіть згодні злитись у своєму протистоянні навіть з кацапами.
09.03.2024 22:26 Відповісти
Московіти з агентурою, час не марнують в Польщі…., гадять НАТО.
09.03.2024 22:23 Відповісти
Поки ната тихо спала з роздертими ногами, кацапи з усіх сторін припаркувались.
09.03.2024 22:26 Відповісти
Дождутся что их свои же ******* начнут.
09.03.2024 22:24 Відповісти
це "наклевываеца путин введи вайска" довбо%би кончені
09.03.2024 22:25 Відповісти
У наших простих фермерів теж вже давно нічого немає... і шо???
09.03.2024 22:26 Відповісти
09.03.2024 22:28 Відповісти
"Дякуємо польским браттям, дуже дякуємо, руській мір з вами"!!!, прокукарікало бункерне )(уйло вкладаючись спати.
09.03.2024 22:28 Відповісти
Ох і задроти..
09.03.2024 22:28 Відповісти
Та що їм не йметься… ворог під кордоном (Білорусь), сусіди кроваво воюють, а ці дурнею маються. Скоро інші країни зроблять кордони з Польщею і привіт ЄС.
09.03.2024 22:28 Відповісти
У польських фермерів прізвище "иванов".
09.03.2024 22:30 Відповісти
Може, щоб погасити конфлікт: "нужно просто перестать возить зерно". Але, то певно другоє... Гешефт.
09.03.2024 22:31 Відповісти
Это нужно было делать сразу. Ща поперло. Никто уже не помнит из за чего началось. Ща У фермеров очень большая проблема, потому что нет никакой государственной поддержки Источник:
И зерном уже не отделаться.
Заметьте с властями пока ссыкотно сориться. хотя премьер-министр делает все, что может Источник:
10.03.2024 05:52 Відповісти
З початку війни Україна у торговому сенсі є членом ес та навіть більше ( такі надані льготи) а всім іншим ні …. Туму поляки кипішують…
нехай ес уровняє усіх тоді буде розмова….
09.03.2024 22:31 Відповісти
Україна до заподляків немає ніякого відношення. Чуваки просто хочуть халявних грошей.
09.03.2024 22:54 Відповісти
Ах.євші, Євросоюз в минулому році дотаціями повернув фермерам вартість їхньої продукції, тобто в них залишились і їхня продукція і дотації. *****.во так!!
09.03.2024 22:32 Відповісти
09.03.2024 22:32 Відповісти
Та заспокойтесь вже ви - жертви заголовків у ЗМІ! Тривають торги. ******* теж вийобувались, поки не отримали грошенят. З цими лицарами меча й орала буде те саме: ЄС відвалить грошей і розійдуться польські реднеки по хатах бухати. Правда, в кінці - ***** Євросоюзу. Ну то таке
09.03.2024 22:34 Відповісти
Треба просто почать стрілять! (с)

А потім шашлики!
09.03.2024 22:35 Відповісти
Це вже якась самоізоляція Польщі. Даремно ЄС розблокував їм 137 млрд євро - на ці гроші ми могли б роз'їпати аж два ×уйла з імперіями і нагодувати всю Європу.
09.03.2024 22:37 Відповісти
А мені вже не йметься заглянути у мабутнє, коли українці завершать з москалями і візьмуться за світовий аргоринок. Ото вже завиють! І не лише пшеки!

Але здається українці здобудуть - найголовніше - витривалість і готовість перемогти кожного!
09.03.2024 22:37 Відповісти
Весна - фермерам треба працювати а вони хороводи водять під кремлівську дудку.
09.03.2024 22:39 Відповісти
Так там же горбатитися треба, а так на халяву дотації підкинуть.
10.03.2024 10:09 Відповісти
Іспанці, французи, німці, не завдають Україні збитків на 8 млрд щомісяця, а польські упани - завдвють. Ось і різниця.
09.03.2024 22:56 Відповісти
Польський простітут, блокування кордону курвами завдає збитків українській економіці, бо логістика стає за космічною ціною. Якщо ти на бронепоїзді, я нагадаю, що агробарони є найбільшими платниками податків в Україні (мхп, кернел і тд). Від того, що в польщі здохне сільське господарство в Україні нічого не зміниться. Якщо в Україні не буде АПК, то мільйон людей буде без роботи і бюджет не до отримає мільярди баксів. Ось і вся історія. Тому можеш цілувати своїх рольників куди завгодно - це вже твої проблеми.
09.03.2024 23:18 Відповісти
Це довпойоп із сєкти свідків святості польських дегенератів рольніків. Воно придумує якусь жалюгідну дичину і думає, що всі навколо такі дурні як і він сам
10.03.2024 01:39 Відповісти
Розумію, що найближчим часом польський орел візьме в лапи серп і молот, а в дзьоба руський куй. Сміятимося всі, разом з поляками. До кровавих сліз.
09.03.2024 22:41 Відповісти
09.03.2024 22:45 Відповісти
Чого цим гандонам ще не вистачає? Щоб їм виплачували просто так сто тисяч мільонів дотацій і всім, крім польских фермерів заборонили продавати збіжжя по всьому ЄС?
09.03.2024 22:56 Відповісти
польський фермер - це синонім слів: імбіцил, дегенерат, довпойоп, *****, даун
09.03.2024 22:59 Відповісти
Що означає відчути халяву,нахрена займатись посівною якщо можна походити хороводи і отримати дотації.А ну і з рашкою і бульбашами приторговувати!
09.03.2024 22:59 Відповісти
Це зовсім не погано. Скоро їх, прокацапських хвермерів, самі поляки почнуть *******
09.03.2024 23:11 Відповісти
То є так. Достатньо в магазині подивитися на етикетці товару що воно зроблене в Польщі і покласти назад на полицю. І проплачених московією "блокіраторів" знесуть самі поляки.
10.03.2024 01:02 Відповісти
Стадо польських биків трясе всю країну. Поляки тільки на папері воякі а в житті звичайні куколди
09.03.2024 23:13 Відповісти
Польській владі потрібно послати ***** польських фермерів хай міняють професію.
09.03.2024 23:14 Відповісти
Бабло пішло - вогонь палає
09.03.2024 23:16 Відповісти
Це вже якась секта...
09.03.2024 23:17 Відповісти
Плять, хлопці, якщо вам не подобаються правила ЕС, то виходьте вже з цього клятого ЕС, не заважайте іншим.
09.03.2024 23:31 Відповісти
а нічого що посівна почалася? якщо ви фермери, то коли ж ви сіяти будете, як ви на мітингах з ранку до ночі стоїте???
10.03.2024 00:11 Відповісти
Нафіга там щось робити, коли московське бабло прямо у кишеню капає?
10.03.2024 01:07 Відповісти
Почитав трошки коменти і зрозумів як використовуються 1.5 млрд на прокацапське іпсо.
10.03.2024 00:54 Відповісти
1000 злотих аби проїхати фурою кордон без черг. рольгики нормально прібірахляются на блокуванні.
10.03.2024 01:42 Відповісти
Пшекоправительство просто позор...
10.03.2024 01:42 Відповісти
БОЙКОТ. Всему польскому в Украине от всех нас. Другого выхода не вижу. Кстати, сам давно так и делаю. С начала их бойкотов на границе. Даже яблочка не купил за эти месяцы. Принципиально беру у наших бабок на базаре, пусть и иногда дороже. И так во всем.
10.03.2024 04:53 Відповісти
...і правильно зробили. Окрім того, а не подумали, чому ті "яблочки" так гарно зберігаються? Так от, розповім історію: жаліється польський фермер - "покропив я свій сад 5 разів, потрібно було хоча б 10-12, грошей на хімію не хватило"... не придумав, сам свідок. Так що думайте, що купляєте і чи варто.
10.03.2024 05:59 Відповісти
Дружина любить зпікати в духовці яблука. Оце якраз свої вже закінчились то невістка підкинула нам з якогось магазину. Хто виробник не знаю. Тільки оці куплені після запікання дружина викинула. То мабуть та хімія під часзапікання й поплила.
10.03.2024 08:39 Відповісти
В ЄС дорога стала відкрита, якраз після 24.02. В НАТО - також. ваші рашисти дійсно дохєра поклали підрів, однак це все до лампочки - Захід не відмовляється від підтримки України.
10.03.2024 07:21 Відповісти
Кацапський дебіл - це ти. Іди нахєр недороблене.
10.03.2024 07:33 Відповісти
Я буду радіти, якщо серед ліквідованої вати, буде і твоя тушка
10.03.2024 07:34 Відповісти
Наблюдаю, коли вже зкінчиться агонія тролів подоляцьких і єрмаківських з накиданням бруду на поляк. Не подобються првила ЄС, то не пріться туди. А краще не тягніть свій статут у вигліді "стдіону" полякам, там це не пройде, бо там діють закони. Вони не дивляться наш марафон. А після шахрайських дій і схем по доставці в Польщу зерна в минулому році, більше нас не допустять на рівних правах до поставок зерна та іншого в ЄС. І це дуже велика заслуга ОПи всього з один рік.
Звичйно я не схвалюю дії радикальних і проросійських партій Польщі, які, примкнувши до фермерів, почали так агресивно діяти, але підгрунтя для таких дій дав наш уряд. Потрібно було цю проблему вирішувти, як тільки вона почалася, а не цькувти поляк. Доцькувалися?
10.03.2024 10:36 Відповісти
 
 