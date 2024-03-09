Польські фермери анонсували нові масштабні протести по всій країні: будуть заблоковані міста та дороги

Польські фермери анонсували проведення загальнонаціональної акції протесту 20 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Як заявив один з представників фермерів Томаш Обшанський, під час протестів будуть заблоковані міста та дороги.

"Це буде ще сильніше, ніж раніше. У фермерів дуже велика проблема, тому що немає ніякої державної підтримки, хоча прем'єр-міністр робить все, що може. Ми залишилися ні з чим", - сказав він.

