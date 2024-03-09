"Ростех" має намір налагодити виробництво на одному із захоплених підприємств на окупованій території України, - ЦНС

Російська корпорація "Ростех" планує використовувати промислові потужності тимчасово захоплених територій.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, йдеться про виробництво смоли на базі потужностей інституту фізико-органічної хімії при НАН України у Донецьку. Таким чином, інститут може увійти до складу об’єктів російського ВПК.

"Все, до чого доторкається РФ, стає суцільною військовою базою, адже Росія несе у світ лише війну та смерть", - зауважили в Центрі.

