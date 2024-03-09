УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8743 відвідувача онлайн
Новини
6 011 66

"Ростех" має намір налагодити виробництво на одному із захоплених підприємств на окупованій території України, - ЦНС

цнс

Російська корпорація "Ростех" планує використовувати промислові потужності тимчасово захоплених територій.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, йдеться про виробництво смоли на базі потужностей інституту фізико-органічної хімії при НАН України у Донецьку. Таким чином, інститут може увійти до складу об’єктів російського ВПК.

"Все, до чого доторкається РФ, стає суцільною військовою базою, адже Росія несе у світ лише війну та смерть", - зауважили в Центрі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти ріжуть комунальну мережу захоплених міст на лом, - Центр нацспротиву

Автор: 

окупація (6827) Центр національного спротиву (847)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
так, ми почекаємо поки завезуть, а потім поки запустять. Ми терплячі.
показати весь коментар
09.03.2024 23:10 Відповісти
+5
Для "рашистського пекла" смоли потрібно до ...уя
показати весь коментар
09.03.2024 22:46 Відповісти
+4
довбойоби))
хай тепер спробують відновити виробнитво хоча би на своєму ТАНТК ім. Бєрієва.
показати весь коментар
09.03.2024 22:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
довбойоби))
хай тепер спробують відновити виробнитво хоча би на своєму ТАНТК ім. Бєрієва.
показати весь коментар
09.03.2024 22:43 Відповісти
труни з берези виготовлятимуть...
показати весь коментар
09.03.2024 23:04 Відповісти
Для "рашистського пекла" смоли потрібно до ...уя
показати весь коментар
09.03.2024 22:46 Відповісти
Хай пиляють своє бабло москалопітеки. На урочистий запуск виробництва прилетять наші подарунки.
показати весь коментар
09.03.2024 22:47 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2024 22:49 Відповісти
Пох... нах.
показати весь коментар
09.03.2024 23:00 Відповісти
В нас не можуть те підприємство зрівняти з землею? Чи трохи почекати, щоб завезли яке обладнання?
показати весь коментар
09.03.2024 23:07 Відповісти
так, ми почекаємо поки завезуть, а потім поки запустять. Ми терплячі.
показати весь коментар
09.03.2024 23:10 Відповісти
Окститесь. Какое підприємство? Того института, как и Советского Союза 30 лет уже нет. Прошли 90стые, прошла оптимизация, прошло 10 лет ДНР. А институт (т.е максимум лаборатории) даже не производство стоит ждет заказчиков смолы.
Успокойтесь, там все уже спизж украдено до кацапов.
показати весь коментар
10.03.2024 07:31 Відповісти
зразу попереджаю майбутніх робітників виробництва колишнього донецького ІНФОВ НАНУ: смерть від незначних поранень у розлитій епоксидній смолі довга і болісна, бо в епоксидці вас на хірургічний стіл ніхто класти не стане. Так і приклеїтесь там у руїнах назавжди.
показати весь коментар
09.03.2024 23:08 Відповісти
"Ростєх" має намір налагодити, а ми маємо намір роз#ерачити.
Маємо ракети, час і наснагу.
показати весь коментар
09.03.2024 23:21 Відповісти
Ростєрх.
показати весь коментар
10.03.2024 03:54 Відповісти
Рос Тєх Єщьо.
показати весь коментар
10.03.2024 08:15 Відповісти
Це ти українців питаєшся? Чи москалів? Можу дать відповідь: поки москальня до нас не лізе - все до чого ми торкаємося, перетворюється на добрий хутір з полями, садами та міцним господарством А коли до нас лізе москальня - все перетворюється на руїну та смерть А якщо москалі чогось торкаються у себе - все перетворюється у гімно На відміну від українців, у москалів навіть своєї національної кухні немає! Все крадене!
показати весь коментар
10.03.2024 04:39 Відповісти
Є. Наприклад "брюква"та "щі".
показати весь коментар
10.03.2024 07:18 Відповісти
Брюква - не російська Це західноєвропейський овоч - коренеплодний сорт рапсу Його вирощують в основному у країнах Балтійського регіону Кацапи мають "ріпу" (плоский різновид турнепсу") Ну а з одної страви - щів кухню скласти важко
показати весь коментар
10.03.2024 07:25 Відповісти
Пушкін народився і 1799, а Котляревський видав "Енеїду" розмовною українською мовою в 1798. В цій книжці показано побут українського народу і згадано 800 національних страв, що підтверджено фундаментальними дослідженнями. Рецептура деяких страв (12) достеменно не встановлена, але ентузіасти продовжують пошуки...
показати весь коментар
10.03.2024 07:37 Відповісти
- Украинский язык - выдуманный! Это русский язык, испорченый поляками!
- Хорошо! Что такое "жерлянка"?
- Это такая маленькая лягушка, тёмненькая с оранжевым брюшком Живёт в лесных родниках…
- Почему так называется?
- Не знаем! Какой-то "архаизм"…
- В украинском языке родник именуется "джерело"… Лягушка, живущая в "джереле", именуется "джерелянка"… Вопрос: "Кто кому язык испортил?"
- А-а-а!!! "Бендеры"!!!

В те времена когда "творец великава русскава языка" - Александр Сергеевич Пушкин, пачкал пелёнки, "хахол" Котляревский написал и издал в Санкт-Петербурге на "испорченном паляками русском языке" поэму "Энеида"
Назви мені "невстановлені" страви у Котляревського Я не знайшов Може у тебе просто "брак інформації"?
показати весь коментар
10.03.2024 08:04 Відповісти
Читав колись статтю про ці пошуки, але й там, здається, назви страв не згадувались.
показати весь коментар
10.03.2024 08:10 Відповісти
Просто у мене є і "Енеїда" і довідник старовинної української кухні І я цим цікавився саме з кухонної точки зору Тому й здивувався від твого коментарю
показати весь коментар
10.03.2024 08:32 Відповісти
Я коли прочитав про 800 страв теж здивувався і кинувся перечитувати "Енеїду". "Зевес тоді кружляв сивуху і оселедцем заїдав."
показати весь коментар
10.03.2024 15:30 Відповісти
Я тебе здивую ще більше - мій український довідник "Страви з картоплі" налічує 617 рецептів А "Стародавня кухня" - більше 800 І епіграфи до розділів - саме з "Енеїди" Я передивився "Енеїду" і довідник Автор просто "погано читав" - там є все Або він просто "притриндів" - не читаючи
показати весь коментар
10.03.2024 16:17 Відповісти
Мене завди цікавило,чому на московії (була навіть до винаходу слова расєя!) є "государственная ДУМА", а не "МЫСЛЯ"?!!
Бо дума - то з української! Відповіді не отримав.
показати весь коментар
10.03.2024 10:09 Відповісти
ТОму що "дума" для москалів - слово запозичене! Його принесли їм з Києва Принесли не прості люди - а княжі бояри Принесли вже у розумінні "дорадчого органу при князі"
показати весь коментар
10.03.2024 10:21 Відповісти
Ги! В Україні це може пояснити учень початкових класів,але не спромігся жоден **********!
показати весь коментар
10.03.2024 10:34 Відповісти
Ну - я не "учень початкових класів" -дві вищі освіти І сім"я - така ж Батько - агроном Мати - вчителька
показати весь коментар
10.03.2024 10:41 Відповісти
слава ускоренным курсам кройки и шытья при Нежинском пединституте!
У них диплом с золотым обрезом!
показати весь коментар
10.03.2024 10:52 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2024 10:56 Відповісти
Те,що ваш рівень вище більшості - зрозуміло по дописам!
Написав для порівняня,але не з вами,а на загальномцу рівні освіти срср. Є на раші й ті,хто це розуміють,але "вЯличАе скреп" не дозволяє визнати. Бо ************ так казав - хто заперечуватиме?!
показати весь коментар
10.03.2024 12:49 Відповісти
Традиційний рецепт "щі".
Капуста з діжки,яка вже трохи тхне,і можна отруїтися,кип'ятять у воді з сілю,та засушеними травами.
показати весь коментар
10.03.2024 10:03 Відповісти
После разгрома Золотой Орды наладилась обстановка между Украиной, Литвой и Московией. Стали люди друг к другу ездить. Приехали из Москвы гости в Украину. Угостили их борщом. Поели они, понравилось:

- Слушайте, а как вы его так вкусно готовите?

- Ну, туди треба м»яса, сала, капусти, буряка, квасолі, цибулі, картоплі, помідорів, приправ різних …

Приехали московиты домой, сообщили женам рецепт и давай требовать от них, чтобы те им такой же борщ приготовили. Жены полезли по сусекам, погребам - того нет, другого… одно мясо, кислая капуста да картошка. Вот и осталась от классического украинского борща одна последняя буква «ща». А так как наварили большой котел, то и назвали блюдо во множественном числе - «щи»…

( А готовить разнообразные блюда, экспериментируя при этом, основная масса русских баб, особенно по селам, так и не научилась. Одни нижнетагильские пельмени, с начинкой из сырой капусты, чего стоят…Да и учиться не хотят…Подтверждение - восхищение полицейского Глухарева в русском же сериале : «У Антошина жена - «хахлушка», знаешь, как вкусно готовит…»)
показати весь коментар
10.03.2024 11:24 Відповісти
Десять років безперерних відряджень по всій європейський частині срср дали і той рецепт,який дав у допису. Перейняв трохи з грузинської та азербайджанської кухні.
Жалкую за тим,що у казахів не перейняв як готувати баранину. Мало часу було. Єдині у срср які це вміли,навіть у заводських їдальнях
показати весь коментар
10.03.2024 12:56 Відповісти
Що саме цікавить з баранини? Можу поділиться рецептами Я поряд з ними жив майже десять років Хоча з них кухарі "не дуже" Кращі кухарі у Казахстані - уйгури дунгани і корейці
показати весь коментар
10.03.2024 13:06 Відповісти
Як саме готують баранину так,що вона НЕ СХОЖА на спеціфічний вкус барана,а нагадує одрзу три м'яса - кроля,нутрія і індика?!
Пам'ятаю в Уральску,у зводський їдальні перший раз їв. Взяв кістку,дивлюся і не розумю! Місцевий - що?
От такий велетенський кроль,чи що це?
Звичайний баран!
показати весь коментар
10.03.2024 13:36 Відповісти
Щоб відбить запах баранини треба на жиру підсмажить дрібно посічений часник І додать у м"ясо яке тушиться чи вариться
показати весь коментар
10.03.2024 13:43 Відповісти
На якому жиру? Для мене жир - це від сонячникової олії до курячого або внутрішнього свинячого витопленого( найчастіше користуюся).
Цеж теж мабуть має значеня!
показати весь коментар
10.03.2024 14:12 Відповісти
Можна на будь-якому (навіть на баранячому) Але моїй дружині він не подобається - бо швидко захолоняє та твердне Тому я готую на свинячому смальці
показати весь коментар
10.03.2024 16:33 Відповісти
Дякую!
показати весь коментар
10.03.2024 18:40 Відповісти
Будь ласка! Відкрий мою "Ватру" на "Цензорі" Там є рецепт тушеної баранини (Ним можна готувать також і козлятину чи оленину)
показати весь коментар
10.03.2024 18:42 Відповісти
І як це зробити?!
показати весь коментар
10.03.2024 18:57 Відповісти
Відкрить тему "Ватра" і полистать Саме для кулінарів "Цензора" ця тема і створювалася Може ще щось цікаве для себе знайдеш!
показати весь коментар
10.03.2024 19:02 Відповісти
Мені там казали,що баранину миють(тримають) від 30 хв до 2 годин у воді з оцтом.
Не допомогло,а після того був в інших містах,і не зміг детізувати з прорадницею.
показати весь коментар
10.03.2024 18:47 Відповісти
Оцет - "як мертвому - припарка" З підрум"яненим часником готую вже років з тридцять!
показати весь коментар
10.03.2024 18:53 Відповісти
Найкращі страви з баранини, як на мене, готували в Сухумі...
показати весь коментар
10.03.2024 15:37 Відповісти
Ні. Там накраще готують птицю. Окрім міст Казахстану ще є Баку,іх яб помістив на 2 місце.
Можу розповісти про перше відрядженя восени на Апшерон. Ніколи не забуду!
показати весь коментар
10.03.2024 18:32 Відповісти
Кава по турецьки в Сухумі була найкраща. А от бар у трикутнику краще відвідувати з друзями з місцевих,тоді водка з морозильника + гряча кава = незабутній букет смаку.
Звичайним туристам такого не пропонували,бо різні поверхи.
Але все то було до 90х. До того,як туди взіли ***********.
показати весь коментар
10.03.2024 18:55 Відповісти
все до чого ми торкаємося, перетворюється на добрий хутір з полями, садами та міцним господарством.
Ага, ага еще в середине 90-стых института физико-органической химии при НАН Украины Источник:
превратили в добрый хутор, убогие складские и офисные помещения.
показати весь коментар
10.03.2024 07:22 Відповісти
Ти читать умієш? "поки москальня до нас не лізе - все до чого ми торкаємося, перетворюється на добрий хутір з полями, садами та міцним господарством А коли до нас лізе москальня - все перетворюється на руїну та смерть А якщо москалі чогось торкаються у себе - все перетворюється у гімно "
Хто саме "шишку тримав" на Донбасі в 90-ті?
показати весь коментар
10.03.2024 07:29 Відповісти
І до чого ми за часів незалежності доторкнулися, що стало рівнем "института физико органической химии"?
Ми зворотне тільки вміемо, наукові ділянки соею засіяти.
показати весь коментар
10.03.2024 07:39 Відповісти
А тобі соя "поперек горла" стала? Для відома - соя на одиницю маси зерна має найвищий процент білку Крім того - багата жирами І урожайність у неї висока Американці саме соєю з м"ясом годували (та й зараз годують) армію Вони з її продуктів готували ще століття тому "сухпайки" для солдат А якщо твої кацапи за майже півтори сотні років (з часів російсько-японської війни) не навчилися її готувать - так то їх проблеми
показати весь коментар
10.03.2024 08:01 Відповісти
Вы, пан, чушь городите.
В прежней жизни у меня была перепелиная ферма, и что такое соя, кукуруза и овес, я не по книжкам знаю.
Садок вишневий коло хати - вот потолок нашего нынешнего развития. Все наукоемкие производства просрали. Южмаш и Антонов лопаты выпускали. А ведь газодобыча СССР у нас начиналась.
Капица:
На ядерную физику - это в Харьков нужно ехать учиться, а на зубного техника в Киев.
Но ничего, соя и подсолнух тоже нужны
показати весь коментар
10.03.2024 10:29 Відповісти
"Дорофєєв"! А ти випадково "массіанських торбоглотів" або "венеріанських жопоклювів" не розводив на фермі? Займися! Може "розводняк" краще вдасться!
показати весь коментар
10.03.2024 10:34 Відповісти
Да ты умный оказывается?
Словом "наукоёмкий" овладел!
Вся эта наукоёмкость в СССР финансировалась в интересах военно-промышленного комплекса, пропал заказчик - чем зарплату платить?
показати весь коментар
10.03.2024 11:02 Відповісти
хрню несёшь, Серж! Институт накрылся в 2014 году после захвата Донецка, осколки перебазировались во Львов.
показати весь коментар
10.03.2024 11:04 Відповісти
Але їли вони гівно завжди. Навіть дворяни. Наприклад, Кюхєльбекер написам епіграму своєму товаришу такого змісту "А єслі хочєшь ти отвєдать дурного масла, яйц гнілих то отправляйся ка обєдать друг Пушкін у своіх родних".
показати весь коментар
10.03.2024 07:22 Відповісти
Я не проти! Навіть самі росіяни про це писали у своїх спогадах Колись читав приведене кимось з російських письменників порівняння порубіжжя Харківщини - російської дярєвні та українського села Він там відмітив чітко різницю між приготуванням їжі та чистотою в "хаті" та їх протилежністю - в "избе"!
показати весь коментар
10.03.2024 07:33 Відповісти
Добра новина:Русня задіяла для бойових дій від 25 до 40 відсотків своїх танкових стратегічних резервів. Наразі країна-агресор більш ремонтує, аніж виробляє цей вид військової техніки. Мордор може зіткнутися з нестачею техніки в найближчі кілька років.
показати весь коментар
10.03.2024 08:04 Відповісти
Кацапи вихваляються, що знищили дві батареї «Петріот» і пускову установку «Химерс»?
показати весь коментар
10.03.2024 08:08 Відповісти
Їм же треба якось пояснювати витрату бк.
показати весь коментар
10.03.2024 08:15 Відповісти
Хрен что у них получится. Ростехещё
показати весь коментар
10.03.2024 08:20 Відповісти
Для начала разберитесь, про что речь "при Академии", млять.
Во первых не бывает институтов ПРИ академии.
Во вторых он называется по другому :
"Червня 1975 року Президія АН УРСР прийняла рішення про створення Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії АН УРСР на базі Донецького Відділення фізико-органічної хімії Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського АН УРСР.
показати весь коментар
10.03.2024 11:07 Відповісти
 
 