Кабмін спростив подачу заяви на допомогу у зв’язку із загибеллю чи інвалідністю військових: тепер можна її оформити через ЦНАПи. ІНФОГРАФІКА
Уряд спростив подачу заяви для призначення одноразової грошової допомоги (ОГД) у разі загибелі (смерті) чи інвалідності Захисників і Захисниць України.
Про це йдеться у повідомленні Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.
Згідно зі змінами до постанови КМУ № 336 тепер подавати заяву до Мінветеранів на призначення ОГД можна через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи).
Одноразову грошову допомогу можуть отримати особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих (померлих, тих, які зникли безвісти) Захисників і Захисниць України.
Зі зразком заяви на отримання ОГД для осіб з інвалідністю можна ознайомитися за посиланням. Детальніше всю інформацію можна дізнатися з інфографіки. Заява для членів сімей загиблих – тут.
ну дякувало, ну потужне!
15 921 перегляд 8 бер. 2024 р.
Офіцера ЗСУ та співзасновника нашої партії Народовладдя Святослава Кутняка оголосили в розшук поки він на фронті за сміттєву люстрацію одіозного регіонала, корупціонера та фальсифікатора виборів Віктора Пилипишина. З цього приводу Святослав записав відео-звернення з передової, де він зараз боронить Україну в складі своєї 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила. Нижче додаємо його пряму мову до цього відео й закликаємо всіх максимально поширити звернення офіцера, аби вплинути на владу та зупинити це свавілля! Згадані у відео документи Ви можете знайти у його дописі на Фейсбуці: https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFpVNlZjSkJiRXgwZTRUOXI4RUwwRUJzUmJxZ3xBQ3Jtc0tsdWJzT2dsZkR6Um1KdlZhZ25hUFd4ZjA2ZXBlNVlwTHhTMnZPQmt0TDE0Z0p4Nm5Ebk1FZ3hNR1p3QTRVemVnWnQtRnctemFpVE5GMmNaOXJMUl9TcjBzNDdMQTJya2pXeUdEemNOWTZpdjNaWjd4OA&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fs.kutniak%2Fposts%2Fpfbid0pXLzboQs4gMG5JRPULiuZpomgVWpamSsmqnpEBkN5hiyTn8XVQWWsb9c6KksdAwwl&v=Xqo75z7nSFA / pfbid0pxlzboqs4gmg5jrpuliuzpomgvwpamssmqnp... ------- Мене оголосили в розшук поки я перебуваю на фронті. Проти мене знову відкрили справу 10-ти річної давнини про сміттєву люстрацію регіонала. Якщо стисло, то в 2014 році одіозний нардеп-корупціонер Віктор Пилипишин, який проліз до Верховної Ради шляхом кричущих фальсифікацій виборів прямо під час Майдану й голосував за диктаторські закони Януковича, спробував знову пролізти в Раду. Але цього покидька, за керівництво якого Шевченківською райдержадміністрацією були масово роздерибанені земля та комунальні приміщення центрального району столиці, кияни зустріли під стінами Центральної виборчої комісії. Пилипишина кинули у смітник та облили червоною фарбою, нагадавши йому, що його голосування у Верховній Раді та робота на Януковича спричинили смерті невинних на Майдані. В 2016 році, після суспільного розголосу, цю маячливу справу проти мене закрили, про що в мене є офіційна відповідь з прокуратури. Але після того, як минуло 10 років з моменту люстрації регіонала ця справа знову раптом "ожила" та мене оголосили в розшук. Краще б ви Пилипишина оголосили в розшук, який розікрав пів Шевченківського району і зараз спокійно собі відпочиває в Маямі. Або його синка оголосили в розшук, по якому військомат плаче. Бо щось мені підказує що цей мажор призивного віку на відміну від мене, який 24 лютого пішов в ЗСУ, виїхав з країни не зовсім законно… Вимагаю нарешті закрити цю дурнувату кримінальну справу й припинити заважати мені захищати Батьківщину! P. S. Очевидно, що влада зараз просто використовує покидька Пилипишина своїх інтересах, як і інших регіоналів, які спокійно собі сидять у стінах Парламенту та Київради чи відпочивають за кордоном. Реанімували цю справу про його "сміттєву люстрацію" бо сподіваються таким чином залякати мене та всю нашу команду Народовладдя, щоб ми не критикували владу і не висвітлювати її корупційні оборудки. Не дочекаєтеся! 🙂