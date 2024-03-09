Кабмін спростив подачу заяви на допомогу у зв’язку із загибеллю чи інвалідністю військових: тепер можна її оформити через ЦНАПи. ІНФОГРАФІКА

Уряд спростив подачу заяви для призначення одноразової грошової допомоги (ОГД) у разі загибелі (смерті) чи інвалідності Захисників і Захисниць України.

Про це йдеться у повідомленні Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.

Згідно зі змінами до постанови КМУ № 336 тепер подавати заяву до Мінветеранів на призначення ОГД можна через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи).

Одноразову грошову допомогу можуть отримати особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих (померлих, тих, які зникли безвісти) Захисників і Захисниць України.

Зі зразком заяви на отримання ОГД для осіб з інвалідністю можна ознайомитися за посиланням. Детальніше всю інформацію можна дізнатися з інфографіки. Заява для членів сімей загиблих – тут.















