УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10233 відвідувача онлайн
Новини
2 359 11

В Одеській області зростає захворюваність на скарлатину: є летальний випадок. ІНФОГРАФІКА

Медогляд дитини

В Одеській області спостерігається зростання захворюваності на скарлатину, яке пов’язане з черговим циклічним підйомом. Останній циклічний підйом реєструвався у 2014 році, коли захворіло 355 осіб.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, передає Цензор.НЕТ.

"Скарлатина — гостре антропонозне інфекційне захворювання групи стрептококових інфекцій, яке проявляється інтоксикацією, гнійним ураженням мигдаликів ротоглотки та характерним висипом.

У 2023 році було зареєстровано 182 випадки захворювання на скарлатину,що у 2,6 разів більше, ніж у 2022 році. Переважно хворіли діти до 17 років (97%) і найбільш уразливою серед них, як і в минулі роки, була вікова група - 5-9 років (56%). Випадки скарлатини реєструвались практично на всіх адміністративних територіях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві зареєстровано 375 випадків скарлатини, спалаху немає, - МОЗ

У поточному році зареєстровано 61 випадок скарлатини серед дітей , у тому числі 1 летальний від ускладнень.

Специфічне лікування скарлатини відсутнє. Діагноз ґрунтується на епідеміологічних даних, характерній клінічній картині та лабораторних дослідженнях.

Профілактика захворювання полягає у ранньому виявленні та ізоляції джерела інфекції. Хворим на скарлатину слід перебувати в ізоляції до 24 годин після отримання першої дози антибіотика. Якщо антибіотик не призначали, ізоляція має тривати протягом 21 дня", - йдеться у повідомленні.

Інформація про скарлатину від МОЗ

В Одеській області спостерігається зростання захворюваності на скарлатину

Автор: 

хвороба (306) Одеська область (3448)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
зелені, я б позакривав все і віключив ваші телефони.
самий марафон телевдихайте....
по вечорах в суботу - свати...
показати весь коментар
10.03.2024 00:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ляшкові - рівнесенько сидіти на дупі та мовчки колупати піч.
показати весь коментар
10.03.2024 00:01 Відповісти
зелені, я б позакривав все і віключив ваші телефони.
самий марафон телевдихайте....
по вечорах в суботу - свати...
показати весь коментар
10.03.2024 00:10 Відповісти
uключив
показати весь коментар
10.03.2024 00:16 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2024 00:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Q-SAeLwMg18 Черепаха Аха
показати весь коментар
10.03.2024 00:15 Відповісти
дані Агентства з безпеки охорони здоров'я Великобританії (UKHSA) показують, що сповіщення про скарлатину стабільні та відповідають тому, що ми зазвичай очікуємо побачити в цю пору року, з 12 вересня 2022 року по 7 травня 2023 року) було зареєстровано 55 872 повідомлення про скарлатину порівняно з 54 394 в останньому оновленні 20 квітня. В останньому порівнянному високому сезоні (з вересня 2017 року по вересень 2018 року) загалом за рік було зареєстровано 30 768 повідомлень про скарлатину.
показати весь коментар
10.03.2024 00:34 Відповісти
Зі 67 млн населення, ситуація в UK з захворюванністю на скарлатину не відрізняється від української?
показати весь коментар
10.03.2024 01:04 Відповісти
Підла хвороба. Сидиш 3 тижні під домашнім арештом, ніби і нічого не болить, а наслідок лейкоцити 70. Я 3 місяці навчання в 6 класі пропустила.
показати весь коментар
10.03.2024 08:26 Відповісти
В мене син хворів на скарлатину у першому класі. Німці дуже легко ставляться до цієї хвороби, навіть легше, ніж до грипу: три дні антибіотиків - і до школи.
І у школі теж ніякої паніки. Я одразу туди подзвонила сповістити, попередити, і там теж: "А, добре! Одужуйте!"
Ну і так, за три дні одужав, слава богу.
показати весь коментар
10.03.2024 10:26 Відповісти
Чим менша дитина, тим легше проходять такі болячки. В дорослих можуть бути проблеми. Я разом з своїми дітьми хворіла на краснуху, не могла по сходах ходити(краснушний поліартріт). Хоча, в дитинстві уже мала краснуху. Знайома кір підчепила, потрапила в лікарню, температура більше 40 була.
показати весь коментар
10.03.2024 20:00 Відповісти
 
 