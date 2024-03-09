В Одеській області зростає захворюваність на скарлатину: є летальний випадок. ІНФОГРАФІКА

В Одеській області спостерігається зростання захворюваності на скарлатину, яке пов’язане з черговим циклічним підйомом. Останній циклічний підйом реєструвався у 2014 році, коли захворіло 355 осіб.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, передає Цензор.НЕТ.

"Скарлатина — гостре антропонозне інфекційне захворювання групи стрептококових інфекцій, яке проявляється інтоксикацією, гнійним ураженням мигдаликів ротоглотки та характерним висипом.

У 2023 році було зареєстровано 182 випадки захворювання на скарлатину,що у 2,6 разів більше, ніж у 2022 році. Переважно хворіли діти до 17 років (97%) і найбільш уразливою серед них, як і в минулі роки, була вікова група - 5-9 років (56%). Випадки скарлатини реєструвались практично на всіх адміністративних територіях.

У поточному році зареєстровано 61 випадок скарлатини серед дітей , у тому числі 1 летальний від ускладнень.

Специфічне лікування скарлатини відсутнє. Діагноз ґрунтується на епідеміологічних даних, характерній клінічній картині та лабораторних дослідженнях.

Профілактика захворювання полягає у ранньому виявленні та ізоляції джерела інфекції. Хворим на скарлатину слід перебувати в ізоляції до 24 годин після отримання першої дози антибіотика. Якщо антибіотик не призначали, ізоляція має тривати протягом 21 дня", - йдеться у повідомленні.