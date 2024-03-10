В ОСУВ "Таврія" пояснили, чому росіяни штурмують на квадроциклах і гольф-карах: Намагаються пройти мінні поля

Російські військові під час своїх атак почали використовувати баггі, квадроцикли та різні всюдиходи.

Як розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, особливо активно окупанти використовують баггі на Роботинському напрямку, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За його словами, для такого масового використання окупантами "гольфкарів" є декілька причин.

"По перше, ворог намагається пройти мінні поля, мінні шлагбауми і пройти по них без підриву, доставляючи свій особовий склад на Роботинському напрямку ближче до села Роботине, яке вони хочуть захопити вже дуже давно", - зазначив він.

З іншого боку, зазначив Лиховій, використання баггі свідчить продуже значні втрати окупантів у бронетехніці.

"Ми вибиваємо їхню бронетехніку - танки, БТР, і вони змушені пересідати на колимаги. Ми про це говоримо, що у них "колимажні м'ясні штурми", – сказав Лиховій.

Він додав, що кількість такої знищеної техніки – квадроциклів, баггі та гольфкарів - йде на десятки.