В ОСУВ "Таврія" пояснили, чому росіяни штурмують на квадроциклах і гольф-карах: Намагаються пройти мінні поля

Росіяни воюють на гольфкарах

Російські військові під час своїх атак почали використовувати баггі, квадроцикли та різні всюдиходи.

Як розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, особливо активно окупанти використовують баггі на Роботинському напрямку, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За його словами, для такого масового використання окупантами "гольфкарів" є декілька причин.

"По перше, ворог намагається пройти мінні поля, мінні шлагбауми і пройти по них без підриву, доставляючи свій особовий склад на Роботинському напрямку ближче до села Роботине, яке вони хочуть захопити вже дуже давно", - зазначив він.

З іншого боку, зазначив Лиховій, використання баггі свідчить продуже значні втрати окупантів у бронетехніці.

"Ми вибиваємо їхню бронетехніку - танки, БТР, і вони змушені пересідати на колимаги. Ми про це говоримо, що у них "колимажні м'ясні штурми", – сказав Лиховій.

Він додав, що кількість такої знищеної техніки – квадроциклів, баггі та гольфкарів - йде на десятки.

+14
їм *****, бо коли ще кацап з чухломських глубєнєй зможе на шару поганяти на квадріку, а тим більше на китайському гольфкарі.
10.03.2024 01:14 Відповісти
+11
10.03.2024 00:55 Відповісти
+11
Ну это классная техника чтобы обеспечивать перемещение людей и грузов из тыла к передку, быстрый, малозаметный, маневренный. Но это не очень работает чтобы штурмовиков под огнем подвозить к укреплениям противника. Вряд ли это делается от хорошей жизни. Даже обычная "спираль Бруно" останавливает такую технику, просто обматывая колеса, тогда как та же МТЛБ проедет и даже не заметит. Та же история и с противопехотными минами. МТЛБ при наезде защитит экипаж и десант, а тут - все будут или убиты или ранены.
10.03.2024 01:03 Відповісти
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/*******/drone_pilot_of_ua_12th_special_purpose_brigade/ помер стомленим
10.03.2024 00:44 Відповісти
10.03.2024 00:45 Відповісти
Логічно. Але все ж згадується початок фільму "Бєзумний Макс-2" з такими ж Баггі і штанями з вирізаною задницею. Або "Бєзумний Макс-4"; особливо там круто виглядали десантники на жердинах, і гітаріст був приколькний
10.03.2024 00:53 Відповісти
10.03.2024 00:59 Відповісти
10.03.2024 01:00 Відповісти
Логічно воно для речника міноборони. Дорослий чоловік, що закінчив середню школу, знає що міна танка не бачить і ваги його не знає. Мина вимірює тиск на грунт. У дорослого чоловіка 50 кПа, у ******** танків 110 кПа, у легкових автомобілів, джипів, пікапів 170-200 кПа. Тому на гольф-кар міна зреагує швидше ніж на танк.
10.03.2024 08:16 Відповісти
Ні, не швидше. Трак танка має більшу площу касання, тому більше шансів наїхати і створити цей тиск саме над міною.
10.03.2024 10:57 Відповісти
Площа торкання впливає на тиск. Вірогідність наїзду на міну залежить тільки від ширини. Вона в гусені не так щоб в рази більша за колесо.
10.03.2024 12:37 Відповісти
10.03.2024 00:55 Відповісти
Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое"; но это было уже в веках, бывших прежде нас. Екклесиаст 2:12
10.03.2024 01:10 Відповісти
Ну это классная техника чтобы обеспечивать перемещение людей и грузов из тыла к передку, быстрый, малозаметный, маневренный. Но это не очень работает чтобы штурмовиков под огнем подвозить к укреплениям противника. Вряд ли это делается от хорошей жизни. Даже обычная "спираль Бруно" останавливает такую технику, просто обматывая колеса, тогда как та же МТЛБ проедет и даже не заметит. Та же история и с противопехотными минами. МТЛБ при наезде защитит экипаж и десант, а тут - все будут или убиты или ранены.
10.03.2024 01:03 Відповісти
їм *****, бо коли ще кацап з чухломських глубєнєй зможе на шару поганяти на квадріку, а тим більше на китайському гольфкарі.
10.03.2024 01:14 Відповісти
хехе, кацапчик из условной Тувы получил возможность проехаться на квадроцикле, убьют конечно, но зато сколько впечатлений перед смертью
10.03.2024 02:36 Відповісти
Підвезуть достатньо шмалі - і на велосипедах поїдуть.
10.03.2024 01:11 Відповісти
там шмаль вже не допомагає, кладмени не встигають постачати "хімію".
10.03.2024 01:16 Відповісти
Дуже потрібна, швидка,маневрена штука для війська,вивезти пораненого,чи бк якомога ближче підвезти,а вам хіхоньки...
10.03.2024 01:27 Відповісти
Така смішна техніка- аж в 93ї бригади збір був відкритий місяць тому на 10 млн для закупівлі багі і квадроциклів.
10.03.2024 01:37 Відповісти
да ты прав.но руские корчат из себя вяликих,вторая армия мира и все такое. а тут уже на гольфкарах воюют. вот и смеются люди.
10.03.2024 01:38 Відповісти
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/*******/ua_drone_team_wild_division_82nd_brigade_sent_fpv/ Для більшої ефективності їм треба квадроцикли бронювати.
10.03.2024 01:46 Відповісти
Це не "хіхоньки" Американці ганяли в парі свій М113 та "баггі" (з однаковими кулеметами) на полігоні За рахунок швидкості та маневреності "баггі" проходив полігон за 13 хв А М113 - за 30! Саме тому "баггі" менше часу перебувало під вогнем противника Але відсутність бронювання створювало більше проблем для екіпажу Тобто, виходить, позиція 50Х50 Там, де нема великої щільності вогню - зручніше використовувать саме "баггі" Це - для стрімких рейдів по тилах, після прориву оборони противника Кацапня ж їх ганяє в лобові атаки на організовану оборону
10.03.2024 04:30 Відповісти
https://www.reddit.com/r/UADroneArchive2/comments/*******/new_channel_ua_group_hydra_137th_marine_battalion/ група "Hydra", 137-й батальйон морпіхів
10.03.2024 01:41 Відповісти
Ну да, снова войска рф тупые и недалекие. Вот когда ЗСУ на багги харьковскую область освобождали -- вот это был такой гениальный стремительный маневр. А то что теперь русские делают снова преподносится как недалёкость. Может хватит недооценивать врага?
"Линия Суровикина" была объектом смеха. Кровью захлебнулись на ней, зато как ржали. А теперь свою линию не можем построить.
Пора уже в реальность и трезвость.
10.03.2024 01:58 Відповісти
читай вище
10.03.2024 07:10 Відповісти
Не буде воно читати. Бо кирзове кацапидло.
10.03.2024 07:47 Відповісти
його проблеми
10.03.2024 07:52 Відповісти
Не варто насміхатись. Ворог хитрий і підступний.
10.03.2024 01:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=79bSYYa0Mkw 65 ОМБР під Роботине. Лютий 2024 року.
10.03.2024 02:06 Відповісти
А можно відео чи фото гольф-карів? Ви взагалі хоть знаете для чого він потрібен. Там кацапи Петріот знищили а у вас все хіхіхаха.
10.03.2024 03:51 Відповісти
Путін сказав, що знищив 5 шт. комплексів Петріот ще в середині 23-го (хоча ми отримали від союзників тільки 2 шт.)... А взагалі-то ти часто палишся на кацапських ІПСО
10.03.2024 08:46 Відповісти
Так типу є відео і експерти признали.
10.03.2024 11:55 Відповісти
гольф-кари-це хіба не попадає під статтю діскрєдітация скрєпной арміі?Дєди так не воювали,вони би на конях і в "будьоновках" йшли в м'ясні штурми на Роботіно.
10.03.2024 05:15 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1765737934966096124 "Коля, заходьте в жопу йому..."
10.03.2024 05:55 Відповісти
Треба різати усі металоконструкції у прифронтовій зоні і створювати загорожі прото маленької техніки. Їхаки з рельсів - проти танків, малі їжаки і труб та різних металопрокатів - проти дрібної техніки. Техніку треба зупинити чи загальмувати на полі, щоб вистачило часу її знищити
10.03.2024 07:49 Відповісти
Виходить, використовують цю легку техніку, щоб пройти наші мінні поля? нам місяць на марафоні впарювли, що немає вже чим кацапам воювти. Брехуни.
10.03.2024 07:58 Відповісти
Когда выбьют всю эту "технику", включая обычные велосипеды, пересядут на трехколесные велосипеды и самокаты (самокат - хорошее слово, сам себе палач)
10.03.2024 08:34 Відповісти
Що, хрєнерал тарнавський вже не сміється з "колимажних м'ясних штурмів"?
10.03.2024 10:59 Відповісти
Міномети ******* баги....
10.03.2024 11:00 Відповісти
..КПВТ,НСВТ,ДШК,ПКТ,ПК,СГМТ,"МАКСИМ",РПГ,СПГ,Ф-1,РГ-42 ...теж
10.03.2024 12:29 Відповісти
 
 