В ОСУВ "Таврія" пояснили, чому росіяни штурмують на квадроциклах і гольф-карах: Намагаються пройти мінні поля
Російські військові під час своїх атак почали використовувати баггі, квадроцикли та різні всюдиходи.
Як розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, особливо активно окупанти використовують баггі на Роботинському напрямку, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
За його словами, для такого масового використання окупантами "гольфкарів" є декілька причин.
"По перше, ворог намагається пройти мінні поля, мінні шлагбауми і пройти по них без підриву, доставляючи свій особовий склад на Роботинському напрямку ближче до села Роботине, яке вони хочуть захопити вже дуже давно", - зазначив він.
З іншого боку, зазначив Лиховій, використання баггі свідчить продуже значні втрати окупантів у бронетехніці.
"Ми вибиваємо їхню бронетехніку - танки, БТР, і вони змушені пересідати на колимаги. Ми про це говоримо, що у них "колимажні м'ясні штурми", – сказав Лиховій.
Він додав, що кількість такої знищеної техніки – квадроциклів, баггі та гольфкарів - йде на десятки.
"Линия Суровикина" была объектом смеха. Кровью захлебнулись на ней, зато как ржали. А теперь свою линию не можем построить.
Пора уже в реальность и трезвость.