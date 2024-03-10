У Ватикані роз’яснили слова Папи Римського Франциска: Понтифік мав на увазі перемовини, а не капітуляцію

У Ватикані пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.

Керівник пресслужби Ватикану Маттео Бруні в коментарі італійському агентству ANSA заявив, що Понтифік не мав на увазі капітуляцію України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

"Папа використовує термін "білий прапор", запропонований його інтерв’юером зі швейцарської телерадіокомпанії RSI, щоб вказати ним на припинення військових дій, перемир’я, досягнуте за допомогою сміливості переговорів. В іншому місці інтерв’ю, говорячи про іншу конфліктну ситуацію, але посилаючись на кожну військову ситуацію взагалі, Папа чітко заявив: "переговори ніколи не є капітуляцією", — наголосив він.

Він додав, що думка Франциска залишається незмінною упродовж останніх років і він підтримує Україну.

Бруні нагадав про заяву Франциска з нагоди другої річниці війни, де він "підтвердив свою глибоку прихильність до змученого українського народу і молиться за всіх, зокрема за численних невинних жертв та благає про те, щоб знайшлася та частка людяності, яка дозволить створити умови для дипломатичного вирішення в пошуках справедливого і тривалого миру".

Слова Папи Франциска про "відвагу білого прапора" для України

Нагадаємо, в інтерв'ю, про яке йдеться, інтерв'юер Лоренцо Буккелла запитує Папу: "В Україні є ті, хто закликає до мужності здатися, показати білий прапор. Але інші кажуть, що це легітимізує найсильніших. Що ви думаєте?".

І Франциск відповідає: "Це інтерпретація. Але я вважаю, що сильнішим є той, хто бачить ситуацію, хто думає про людей, хто має відвагу білого прапора, щоб вести переговори. І сьогодні можна вести переговори за допомогою міжнародних сил. Слово "переговори" - це сміливе слово. Коли ви бачите, що ви переможені, що справи не йдуть добре, ви повинні мати мужність вести переговори. Вам соромно, але скількома смертями це закінчиться? Ведіть переговори вчасно, шукайте якусь країну для посередництва. Сьогодні, наприклад, у війні в Україні, є багато тих, хто хоче бути посередником. Туреччина, вона запропонувала себе для цього. І інші. Не соромтеся вести переговори, поки не стало гірше".