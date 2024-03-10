УКР
Новини
У Ватикані роз’яснили слова Папи Римського Франциска: Понтифік мав на увазі перемовини, а не капітуляцію

Папа Римський Франциск

У Ватикані пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.

Керівник пресслужби Ватикану Маттео Бруні в коментарі італійському агентству ANSA заявив, що Понтифік не мав на увазі капітуляцію України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

"Папа використовує термін "білий прапор", запропонований його інтерв’юером зі швейцарської телерадіокомпанії RSI, щоб вказати ним на припинення військових дій, перемир’я, досягнуте за допомогою сміливості переговорів. В іншому місці інтерв’ю, говорячи про іншу конфліктну ситуацію, але посилаючись на кожну військову ситуацію взагалі, Папа чітко заявив: "переговори ніколи не є капітуляцією", — наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Папа Римський Франциск порадив Україні мати "відвагу білого прапора"

Він додав, що думка Франциска залишається незмінною упродовж останніх років і він підтримує Україну.

Бруні нагадав про заяву Франциска з нагоди другої річниці війни, де він "підтвердив свою глибоку прихильність до змученого українського народу і молиться за всіх, зокрема за численних невинних жертв та благає про те, щоб знайшлася та частка людяності, яка дозволить створити умови для дипломатичного вирішення в пошуках справедливого і тривалого миру".

Слова Папи Франциска про "відвагу білого прапора" для України

Нагадаємо, в інтерв'ю, про яке йдеться, інтерв'юер Лоренцо Буккелла запитує Папу: "В Україні є ті, хто закликає до мужності здатися, показати білий прапор. Але інші кажуть, що це легітимізує найсильніших. Що ви думаєте?".

І Франциск відповідає: "Це інтерпретація. Але я вважаю, що сильнішим є той, хто бачить ситуацію, хто думає про людей, хто має відвагу білого прапора, щоб вести переговори. І сьогодні можна вести переговори за допомогою міжнародних сил. Слово "переговори" - це сміливе слово. Коли ви бачите, що ви переможені, що справи не йдуть добре, ви повинні мати мужність вести переговори. Вам соромно, але скількома смертями це закінчиться? Ведіть переговори вчасно, шукайте якусь країну для посередництва. Сьогодні, наприклад, у війні в Україні, є багато тих, хто хоче бути посередником. Туреччина, вона запропонувала себе для цього. І інші. Не соромтеся вести переговори, поки не стало гірше".

Автор: 

+54
Виправдовується потвора. Хай з білим прапором до сатани валить.
показати весь коментар
10.03.2024 01:27 Відповісти
+43
показати весь коментар
10.03.2024 06:41 Відповісти
+42
І у цього "вирвали з контексту". Чи вони по одним методичкам працюють? Кремлівським.
показати весь коментар
10.03.2024 01:28 Відповісти
Важливо вчити історію і не буде таких розачарувань.... співпраця з фашистами, відмивання грошей італійської мафії, часи інквизиції коли жінок та вчених спалювали живцем....

Ну і не забути що реально творили папи в часи середньовіччя

https://history.znaj.ua/194051-5-nayrozpustnishih-katolickih-pap-v-istoriji-vbivstva-zaradi-vladi-incest-i-krivavi-orgiji
показати весь коментар
10.03.2024 13:29 Відповісти
папа Іван VIII
показати весь коментар
11.03.2024 08:29 Відповісти
Якщо Україна паде, то білий прапор піднімуть європейці - католики
показати весь коментар
10.03.2024 13:42 Відповісти
Фраза "религия - опиум для народа" происходит от Карла Маркса, немецкого философа и экономиста. Он использовал эту фразу в своем произведении "Сочинения о религии", где он высказывал свою точку зрения на религию как на средство, которое приглушает болезни и страдания общества, подобно тому, как опиум подавляет физическую боль. Маркс считал, что

религия может служить для удержания людей в угнетении и подавлении, отвлекая их внимание от реальных проблем и призывая принимать текущее положение вещей как нечто неизбежное и божественно установленное.
показати весь коментар
10.03.2024 13:43 Відповісти
А ти, комуністичний баране, знаєш, що поширення комуністичної та нацистської пропаганди є кримінальним злочином?
показати весь коментар
10.03.2024 15:24 Відповісти
​«Если вас насилуют, пытают, обкрадывают и убивают - имейте смелость поднять белый флаг! И хватит молить о помощи!

Ваш конченный папа, *****, римский»
показати весь коментар
10.03.2024 13:49 Відповісти
"Мій недільний ранковий висновок:
не можна капітулювати перед злом, потрібно боротися з ним і перемагати його,
щоб зло підняло білий прапор і капітулювало", - наголосив президент Латвії.👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показати весь коментар
10.03.2024 13:55 Відповісти
Так і має бути.
показати весь коментар
10.03.2024 16:53 Відповісти
пилесмок куйла.
показати весь коментар
10.03.2024 14:04 Відповісти
Ваш тезіс почули про перемовини, а не про закінчення війни, о такі католики зараз.
показати весь коментар
10.03.2024 14:12 Відповісти
покайся пАпа, ти позор церкви.....
показати весь коментар
10.03.2024 14:28 Відповісти
очередная булла.
показати весь коментар
10.03.2024 14:38 Відповісти
Этот Папа протух. Несите следующего.
.
показати весь коментар
10.03.2024 14:55 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2024 15:16 Відповісти
римский поп - пнх в след за кораблём. у меня всё
показати весь коментар
10.03.2024 15:54 Відповісти
Дивина, спочатку ляпне, а за тим виправдовується - може спочатку думати треба...
показати весь коментар
10.03.2024 16:03 Відповісти
Так ось якою повинна виглядати мужність - це своєчасно підставити сраку маніяку, якщо в нього ножик більший... Куди поділась свята інквізиція? Цей папа в 16-му столітті вже давно горів би на стовбурі за таку єресь!
показати весь коментар
10.03.2024 16:07 Відповісти
.
показати весь коментар
10.03.2024 16:28 Відповісти
Человек такого ранга ,не может иметь что-то другое кроме того о чём конкретно говорит, может он тайно изучает православие в мпц?
показати весь коментар
10.03.2024 16:55 Відповісти
Скажу так, - папа *****.
показати весь коментар
10.03.2024 17:25 Відповісти
Pater Patriæ
PaPa - отец народов, елбасы.
Например: PaPa наш рожден был хватом: Слуга царю, отец солдатам!
показати весь коментар
11.03.2024 20:57 Відповісти
чорт
показати весь коментар
10.03.2024 17:31 Відповісти
Та немає там ніякого іншого контексту як то капітуляції України перед ******. Це ганьба католицької церкви, мати такого очільника, який на 3 році війни все ще робить вигляд, що «надо просто перестати стрелять.
показати весь коментар
10.03.2024 17:34 Відповісти
викручуется як гадюка на вилах. такій як він і с Гітлером співпрацював.
показати весь коментар
10.03.2024 17:40 Відповісти
папік дав зад, ой, задню тобто ))
показати весь коментар
10.03.2024 17:42 Відповісти
Ага на півшишечки як цей педофіл з дітьми ********((🤬
показати весь коментар
10.03.2024 18:30 Відповісти
Це не перша позиція людини, чиї вчинки та висловлювання коментуються у світі два роки впродовж російсько-української війни. Словесні хитромудрощі папи - справді дивні, не християнські та навіть непристойні.. Мені зрозуміло як ніколи, чому попередній папа німець Бенедикт ХVІ поступив як поступив і відмежувався, а натомість прийшов цей... Зберігаючи традиції своїх батьків, ходила у греко-католицьку церкву. Сьогодні, 10 березня я пішла до одного з храмів ПЦУ. Мені було там дуже комфортно. Все Богослужіння пронизано українським духом на 100 відсотків. Там єпископом говорилося все те, що дороге серцю українців крізь вчення Ісуса Христа.
Саме сьогодні вперше зрозуміла зміст фрази: Рим нам не батько, Росія - не мати.
показати весь коментар
10.03.2024 19:07 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2024 19:33 Відповісти
*** твою Пать!
показати весь коментар
10.03.2024 19:59 Відповісти
Це той самий випадок, коли треба мати СВОГО папу!!!
показати весь коментар
10.03.2024 20:11 Відповісти
Боже, дарую тобi, що я атеiст!
показати весь коментар
10.03.2024 21:42 Відповісти
Він теж мабуть атеїст, бо каже, що молиться але Бог очевидно не чує його. Треба звільняти за профнепридатність.
показати весь коментар
10.03.2024 22:31 Відповісти
Точно, точно! Над ватиканом вже давно треба вивісити прапор лгбт.
показати весь коментар
10.03.2024 22:11 Відповісти
Мав на увазі поїсти, а сам нас&рав. Буває.
показати весь коментар
10.03.2024 22:24 Відповісти
Навіть якщо тебе неправильно зрозуміли, то не вмієш чітко висловитись. Значить розуму мало, то мовчи. Римо-католицька церква загниває.
показати весь коментар
10.03.2024 23:41 Відповісти
Він напевно і сам не зрозумів що сказав. І сам не знає, що він сам думає.
показати весь коментар
10.03.2024 23:46 Відповісти
Турция? Так там вроде другой Бог в процессе
показати весь коментар
11.03.2024 00:27 Відповісти
интересно а переговоры о чем? Оставить лаптям захваченные ими земли, дать им легитимацию?
если западу очень ну вот прям сильно хочется переговоров то условия просты как апельсин - немедленный вход Украины в НАТО и ЕС. ДО начала переговоров. А не как нить потом когда рак на горе свистнет.
Т.е. примерно так - завтра в 8 утра переговоры с питарашкой о мире? Сегодня в 9 вечера Украину принимают в НАТО и в ЕС, и на территории начинает развертыватся блок НАТО.
Передайте папе римскому коль ему хочется переговоров с агрессором о условиях их начала )
показати весь коментар
11.03.2024 01:10 Відповісти
Так папе нужно выглядеть миротворцем. Не важно сколько миллионов погибнет. Остановить насилие любой ценой, даже ценой исчезновению Украины, подумаешь.
показати весь коментар
11.03.2024 01:48 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 