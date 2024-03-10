Малюська про рішення Міжнародного кримінального суду щодо РФ: "Більше 90% вірогідності, що вони будуть виконані, але пізніше"

Міністр юстиції України Денис Малюська вважає, що країна-агресор Росія рішення щодо неї Міжнародного кримінального суду (МКС) виконає, але не зразу.

Про це він сказав 9 березня в ефірі телеканалу "Ми – Україна", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"Ми емоційно, правильно, я теж поділяю ці відчуття, хочемо, щоб справедливість і рішення суду було імплементовано вже зараз, під час війни. Цього ніколи не відбувалося. У випадку воєнних злочинів, геноциду, у випадку агресії однієї держави на іншу державу рішення трибуналів, рішення Міжнародного кримінального суду, рішення інших судів відбувалися і були виконані через 10–15 років після того, як ці події закінчилися", – зазначив міністр.

Він підкреслив, що зараз у випадку з РФ "є констатація певних юридичних фактів, є ордери на арешт".

"За статистикою, вірогідність більше 90%, що ці рішення будуть виконані. Але вони виконані будуть пізніше. Потрібно трішки зачекати. Розумію, що чекати складно, хочеться вже зараз. Але правосуддя пришвидшити можна тільки перемогою. [...] Зараз Росія не на тому етапі, щоб виконувати чи бути законослухняним членом міжнародної спільноти", – пояснив Малюська.

За його словами, росіяни "перейшли в крайню позицію країни-агресора, країни-злочинця, найсанкціонованішої країни у світі".