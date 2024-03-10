УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10233 відвідувача онлайн
Новини
2 603 33

Заморожені активи РФ не компенсують цілком збитки від війни, - радник Зеленського Устенко

Російські рублі

Заморожені західними країнами активи Росії не зможуть повністю покрити збитки, завдані Україні.

Про це сказав економічний радник президента Олег Устенко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Тут мова йде приблизно про 750 мільярдів доларів, якщо говорити про прямі збитки. Якщо додати ще й непрямі – цифра збільшиться до 1 трильйона", - додав посадовець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Парламент Швейцарії підтримав використання російських активів для фінансування України

За словами Устенка, навіть ті активи, які перебувають у замороженому стані, не зможуть покрити усі збитки, які нанесла Росія Україні.

Автор: 

Устенко Олег (70) репарації (66) заморожені активи (603)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Дуже сумніваюсь що з цих заморожених активів ********** Україна взагалі щось отримає. Першими отримають компенсацію втрат фірми які понесли втрати в ********** та країни які надали нам допомогу. До нас не дійде нічого. Тому ми маємо перемогти і вимагати репарації з **********. Якщо ми не отримаємо репарацій , то до нас не прийдуть інвестори. Іншими словами, в випадку перемоги України життя тут таки буде мирним ... але дуже довго бідним і убогим...
показати весь коментар
10.03.2024 02:24 Відповісти
+5
Якщо життя людини безцінне, то скільки грошей може її компенсувати? Всі скільки є! Решту - помісячно.
показати весь коментар
10.03.2024 04:28 Відповісти
+5
Лише той матеріальний збиток який вони вже спричинили сягає далеко за трильйон. А є ще наслідки в усіх сферах життя України від екології до демографії та виплат за кожного постаждалого українця та членів їх родин, які кацапам доведеться відшкодовувати століття. Самими вуглеводнями не відбудуться...
показати весь коментар
10.03.2024 05:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ти диви, такий розумний що аж страшно ...
показати весь коментар
10.03.2024 02:10 Відповісти
Дуже сумніваюсь що з цих заморожених активів ********** Україна взагалі щось отримає. Першими отримають компенсацію втрат фірми які понесли втрати в ********** та країни які надали нам допомогу. До нас не дійде нічого. Тому ми маємо перемогти і вимагати репарації з **********. Якщо ми не отримаємо репарацій , то до нас не прийдуть інвестори. Іншими словами, в випадку перемоги України життя тут таки буде мирним ... але дуже довго бідним і убогим...
показати весь коментар
10.03.2024 02:24 Відповісти
Давайте посилання на джерела. Всі ті компанії мали страховки, а відшкодування фізичним особам (постраждалим українцям) завжди перше в переліку вимог кредиторів.
показати весь коментар
10.03.2024 03:07 Відповісти
Guyi ,,там. вище написав вірно,але мріяти то таке
показати весь коментар
10.03.2024 03:35 Відповісти
... в "безкоштовний сир" не вірю.
показати весь коментар
10.03.2024 03:38 Відповісти
Які страховки. Воєнні дії, громадські заворушення виключеннями завжди були.
показати весь коментар
10.03.2024 10:00 Відповісти
Які воєнні дії на території рф?
показати весь коментар
10.03.2024 14:46 Відповісти
До чого тут мордор?
показати весь коментар
10.03.2024 16:45 Відповісти
Ну, хоть хтось дав обьективну оцінку.

Звістно кацапи повинні платити репарацію Україні роками та поколіннями.

А цифри Шмигаля про збитки узяті з потолка…
показати весь коментар
10.03.2024 02:30 Відповісти
У Вас опечатка: "зі стелі"
показати весь коментар
10.03.2024 03:10 Відповісти
Якщо інших зауважень по темі нема це добре.

Кацвпи повинні платити репарацію Україні поколіннями.

Але Навідь у цему випадку вони будуть невзмозі змити з себе той брут, який вони отримали в ціеі війні.

Десятеріччя та сторіччя ця війна буде нагадувати усему світу хто е ху&ловці та що вони зробили.


Слава Вільній Україні!
показати весь коментар
10.03.2024 16:16 Відповісти
цекаво
показати весь коментар
10.03.2024 06:34 Відповісти
Будуть нафтою і газом віддавати років сто...
показати весь коментар
10.03.2024 03:04 Відповісти
Лише той матеріальний збиток який вони вже спричинили сягає далеко за трильйон. А є ще наслідки в усіх сферах життя України від екології до демографії та виплат за кожного постаждалого українця та членів їх родин, які кацапам доведеться відшкодовувати століття. Самими вуглеводнями не відбудуться...
показати весь коментар
10.03.2024 05:57 Відповісти
Вуглеводи, ну і трошки долярами. Ще можуть бути золото, алмази, рідкоземельні метали, титан тощо.
показати весь коментар
10.03.2024 11:49 Відповісти
Якщо життя людини безцінне, то скільки грошей може її компенсувати? Всі скільки є! Решту - помісячно.
показати весь коментар
10.03.2024 04:28 Відповісти
За загиблого скільки виплачують ? Ну от ця сума і буде закладатися репарацій. У т.ч., звичайно.
показати весь коментар
10.03.2024 11:51 Відповісти
радникам Зелі і жОПи і 2-х трильйонів не вистачить - бочка бездонна....
показати весь коментар
10.03.2024 06:22 Відповісти
Що ти мелеш ?
показати весь коментар
10.03.2024 11:50 Відповісти
АЛИ ПНХ
показати весь коментар
10.03.2024 14:17 Відповісти
І війна не закінчена, і невідомо воли закінчиться...
показати весь коментар
10.03.2024 06:25 Відповісти
Значить знову сигарети подорожчають
показати весь коментар
10.03.2024 06:39 Відповісти
Красти треба менше.
показати весь коментар
10.03.2024 07:20 Відповісти
а хто компенсує збитки, які нанесені зеленими покидьками?
показати весь коментар
10.03.2024 09:13 Відповісти
Ето другоє ... Це внутрішні розбірки. Пишуть тут, що вже Стефанчука милять у КС.
показати весь коментар
10.03.2024 11:52 Відповісти
Основні кошти путіноїди, як й зелені тримають у банку Ватикану та на офшорах.
показати весь коментар
10.03.2024 10:03 Відповісти
Навряд чи "основні". Проте Ватикан мовчить щодо цього.
показати весь коментар
10.03.2024 11:54 Відповісти
Голобородько продаст свою недвижимость на Рублёвке в Британии Греции на Кипре и в Крыму...усе буде чьотко...
показати весь коментар
10.03.2024 10:28 Відповісти
Звісно, якщо стільки красти, як крадуть зелені покидьки, то не компенсує, навіть, бюджет всього Заходу, а не те, що кацапські активи.
показати весь коментар
10.03.2024 11:46 Відповісти
Здається під час ІІ СВ преценденти повної експроприації заморожених активів були, але то були інші часи.

Я так розумію, що не дивлячись на малу перспективу, треба продовжувати підтримувати це питання, щоб не застоялося і не забулося, випадково.
показати весь коментар
10.03.2024 12:01 Відповісти
 
 