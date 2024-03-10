Заморожені активи РФ не компенсують цілком збитки від війни, - радник Зеленського Устенко
Заморожені західними країнами активи Росії не зможуть повністю покрити збитки, завдані Україні.
Про це сказав економічний радник президента Олег Устенко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Тут мова йде приблизно про 750 мільярдів доларів, якщо говорити про прямі збитки. Якщо додати ще й непрямі – цифра збільшиться до 1 трильйона", - додав посадовець.
За словами Устенка, навіть ті активи, які перебувають у замороженому стані, не зможуть покрити усі збитки, які нанесла Росія Україні.
Топ коментарі
+9 НБ
показати весь коментар10.03.2024 02:24 Відповісти Посилання
+5 Pan Lipko
показати весь коментар10.03.2024 04:28 Відповісти Посилання
+5 НБ
показати весь коментар10.03.2024 05:57 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Звістно кацапи повинні платити репарацію Україні роками та поколіннями.
А цифри Шмигаля про збитки узяті з потолка…
Кацвпи повинні платити репарацію Україні поколіннями.
Але Навідь у цему випадку вони будуть невзмозі змити з себе той брут, який вони отримали в ціеі війні.
Десятеріччя та сторіччя ця війна буде нагадувати усему світу хто е ху&ловці та що вони зробили.
Слава Вільній Україні!
жОПи і 2-х трильйонів не вистачить - бочка бездонна....
Я так розумію, що не дивлячись на малу перспективу, треба продовжувати підтримувати це питання, щоб не застоялося і не забулося, випадково.