Заморожені активи РФ не компенсують цілком збитки від війни, - радник Зеленського Устенко

Заморожені західними країнами активи Росії не зможуть повністю покрити збитки, завдані Україні.

Про це сказав економічний радник президента Олег Устенко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Тут мова йде приблизно про 750 мільярдів доларів, якщо говорити про прямі збитки. Якщо додати ще й непрямі – цифра збільшиться до 1 трильйона", - додав посадовець.

За словами Устенка, навіть ті активи, які перебувають у замороженому стані, не зможуть покрити усі збитки, які нанесла Росія Україні.