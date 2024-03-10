Виробництво нових танків РФ - це модернізація старих танкових резервів, розконсервовано вже 40%, - ISW

Дослідники з відкритих джерел проаналізували супутникові знімки й прийшли до висновку, що Росія вивезла від 25 до 40 відсотків своїх танкових стратегічних резервів, залежно від моделі, зі сховищ просто неба.

Аналітики зазначають, що така ситуація може залишитися на найближчі кілька років, посилаючись на повідомлення дослідників, які проаналізували супутникові знімки із відкритих джерел.

За оцінками Дари Массікот, яка є старшою науковою співробітницею програми "Росія та Євразія" у Фонді Карнегі за міжнародний світ, Москва, найімовірніше, вивела своє найкраще обладнання зі стратегічного резерву. Водночас росіяни все ще мають на зберіганні "найгірше" або "не відновлене" обладнання.

Массікот також підрахувала, що "запаси зброї, які залишилися в Росії, скоротяться в найближчі кілька років", якщо її армія збереже нинішні темпи операцій на українському фронті.

На думку ISW, повідомлення про цифри "виробництва" танків у Росії за останні роки в основному відображають відновлені та модернізовані машини, взяті зі складів, а не нове виробництво.

"Ці оцінки дозволяють припустити, що російські збройні сили в основному використовують транспортні засоби зі складу для підтримки своїх військових зусиль, а не нове виробництво для компенсації втрат на полі бою", – зазначили аналітики.

Вони вважають, що Росія може зіткнутися з нестачею обладнання протягом найближчих кількох років, якщо поточний рівень її втрат в Україні залишиться колишнім або прискориться, а поточний рівень виробництва нової техніки в РФ залишиться незмінним.