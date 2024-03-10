УКР
Новини
Виробництво нових танків РФ - це модернізація старих танкових резервів, розконсервовано вже 40%, - ISW

танк,рф

Дослідники з відкритих джерел проаналізували супутникові знімки й прийшли до висновку, що Росія вивезла від 25 до 40 відсотків своїх танкових стратегічних резервів, залежно від моделі, зі сховищ просто неба.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що така ситуація може залишитися на найближчі кілька років, посилаючись на повідомлення дослідників, які проаналізували супутникові знімки із відкритих джерел.

За оцінками Дари Массікот, яка є старшою науковою співробітницею програми "Росія та Євразія" у Фонді Карнегі за міжнародний світ, Москва, найімовірніше, вивела своє найкраще обладнання зі стратегічного резерву. Водночас росіяни все ще мають на зберіганні "найгірше" або "не відновлене" обладнання.

Массікот також підрахувала, що "запаси зброї, які залишилися в Росії, скоротяться в найближчі кілька років", якщо її армія збереже нинішні темпи операцій на українському фронті.

На думку ISW, повідомлення про цифри "виробництва" танків у Росії за останні роки в основному відображають відновлені та модернізовані машини, взяті зі складів, а не нове виробництво.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ досі не відправила танк "Армата" в Україну через високу вартість їхнього виробництва та можливі репутаційні втрати, - британська розвідка

"Ці оцінки дозволяють припустити, що російські збройні сили в основному використовують транспортні засоби зі складу для підтримки своїх військових зусиль, а не нове виробництво для компенсації втрат на полі бою", – зазначили аналітики.

Вони вважають, що Росія може зіткнутися з нестачею обладнання протягом найближчих кількох років, якщо поточний рівень її втрат в Україні залишиться колишнім або прискориться, а поточний рівень виробництва нової техніки в РФ залишиться незмінним.

армія рф (18526) танк (2113) техніка (1894) ISW (653)
Великие аналитики не учитывают, что чем дольше идет процесс поднятия со складов старых машин, тем больший хлам там остается. Без двигателей, часто без пушек, полностью убитое ржавое говно.
Потому и достают Т54-55 и Т62, что более продвинутые уже одни каловые остаются.
До конца 2024го года еще кое-как хватит, а затем начнутся огромные проблемы со всех парком техники и танки и пушки и сау и бмп и бронемашины.
Полностью истощится раша, что кстати устраивает вообще весь мир.
Правда за это кровью платят украинцы, но тут уж шо уж, мозги по ленд-лизу не пришлешь. Продавали всё и выбирали не тех.
10.03.2024 09:20 Відповісти
+8
Китайці загадково мружаться...
10.03.2024 07:28 Відповісти
+8
закусувати треба
10.03.2024 08:32 Відповісти
Китайці загадково мружаться...
10.03.2024 07:28 Відповісти
Саме так- спихнуть рашці своє старе лайно, яке є локалізованими копіями совкової техніки.
А ще - Іран і КНДР. Як мінімум
10.03.2024 15:30 Відповісти
Ну так -- сцарь сказав шо за 2р він діиде до Львова - нам би зо 500 танків хтось підкинув -- як просив Залужнии
10.03.2024 07:28 Відповісти
Генерал маскарпоне їх із задоволенням пустить на мінні поля і під дрони
10.03.2024 15:32 Відповісти
А як што ната нападьот. Будуть на калінах і москвічах воювати.
10.03.2024 07:34 Відповісти
та там могут начать уже ядеркой пулять. от них всего ждать можно. тогда уже пофиг будет, сколько тех танков
10.03.2024 08:32 Відповісти
За оцінками Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), Росія втратила 3000 бойових броньованих машин за останній рік і майже 8800 з початку війни.

Російські заводи стверджували, що цього року поставили 1500 основних бойових танків, з яких від 1180 до 1280 були відновлені зі зберігання, повідомляє IISS.
10.03.2024 07:47 Відповісти
Т-80БВМ, Т-72Б3 танки, +- що дають країни НАТО
10.03.2024 07:51 Відповісти
Ну хоч оцінили,більш менш адекватно,ISW
10.03.2024 07:53 Відповісти
Ну то решту 60% краще знищити на консервації, а не в районі Авдіївки.
10.03.2024 08:06 Відповісти
Кремль ще не докумекав, що Україна може наносити тактичні ядерні удари
по віддалених об'єктах типу "Уралвагонзаводу", а от московія по Україні - ні,
бо її площа в рази менша, і постраждать приграничні області путіністану.
10.03.2024 08:10 Відповісти
закусувати треба
10.03.2024 08:32 Відповісти
та ладно. тактические ядерные заряды есть мощностью по 0,5 килотонны. такими по складам, штабам, полигонам могут стрелять без вреда для приграничных областей.
10.03.2024 08:34 Відповісти
Легше повірити що з київськими гетьманами Україна скоріше буде окупована ніж поверне бомбу. "Занадто дрібні".
10.03.2024 08:34 Відповісти
Просто розмістити на своїй території, разом з носіями.
А самим виробляти не обов'язково.
10.03.2024 09:41 Відповісти
Тебе обмажемо у солідол- кращебудь-якої ядерної боєголовки е! Така пурга настане на Уралвагонзаводі
10.03.2024 12:19 Відповісти
Звідки в тебе солідол з такими мізками ?
10.03.2024 19:00 Відповісти
Придур, ти по яким карманам "тактичні ядерні удари" сховав? Кукуха зовсім злетіла ?
10.03.2024 22:15 Відповісти
Снова эти утешатели. А что будет когда в Украине закончатся совковые танки? Их тоже много, но боюсь закончатся скорее чем в рашке.
10.03.2024 09:00 Відповісти
Почнуться західні танки.
10.03.2024 11:04 Відповісти
А чому досі не почались? 31 Абрамс - то не початок.
10.03.2024 11:35 Відповісти
Чіфтен був непоганим хоч і застарілим, але краще за Лео-1. Але чогось його не згадують
10.03.2024 15:35 Відповісти
10.03.2024 09:20 Відповісти
Да, хранение в российском климате - это вам не Калифорния (база "Сьерра").
10.03.2024 09:48 Відповісти
Я про це і кажу, що куйлу зараз дуже потрібна пауза з заморозкою війни для відновлення бойового потенціалу. Тому китайський гонєц побіг по світу домовлятися про зупинку війни. Тут же і ердоган, і папа зі своїми мирними ініціативами за рахунок України. Тобто питання колапсу росії на полі бою - це питання максимум декількох років. І не забуваємо, що майже кожну ніч у глибині росії бавовна, що ще потужніше б'є по російській економіці і впк, я вже не кажу про флот на чорному морі.
10.03.2024 09:55 Відповісти
А від нас що залишиться за ті "декілька років"? І хіба в нас бавовни нема? Звісно, по тєлємарахвону показують, що кацапи влучають виключно в чисте поле або в житлові будинки. Насправді це не зовсім так.
10.03.2024 11:38 Відповісти
І яка ваша пропозиція? Вивісити білий прапор?
10.03.2024 12:02 Відповісти
Варіант лише один: повноцінний Ленд-ліз без всіляких умов та обмежень. Інакше ніяк. Робити ставку на те, що в рашки ось-ось закінчаться ракети та танки і вона ось-ось виснажиться і розвалиться, може лише повний ідіот. Враховуючи стан економіки та ресурси, ми виснажимось набагато швидше.
10.03.2024 13:02 Відповісти
Русня почала втрачати танки в 2024 р. у 4 рази швидше, ніж у 2022-23 роках
10.03.2024 17:18 Відповісти
на isw была я помню статья , о том что у русских заканчиваются патроны и они ходят в атаку с топорами.. автор перепутал топор с лопаткой ... им просто невдомёк , что в рукопашной сапёрная лопатка - лучшее оружие .. вот такие вот диванные стратеги ... вообще говно сайт . просто посмотрите на коллектив .. да и я помню их летнюю аналитику , где они предвкушали разгром раши .. статья Залужного была для них шоком .. вся их аналитика переписывание чужих статей. сайт очень политизирован , ни слова об войне в Газе например. в общем то же ,что марафон зе.
12.03.2024 08:51 Відповісти
 
 