На Новопавлівському ворог понад 30 разів намагався прорвати оборону українських військ, протягом минулої доби на фронті відбулося 73 боєзіткнення, - Генштаб

Протягом минулої доби за уточненою інформацією на фронті зафіксовано 73 бойові зіткнення. Також ворог завдав 5 ракетних та 95 авіаційних ударів, здійснив 136 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Гранів, Синьківка Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Новосадове, Терни, Ямполівка, Миколаївка, Семенівка, Богданівка, Часів Яр, Торецьк, Дружба, Желанне, Олександропіль, Новокалинове, Очеретине, Новоолександрівка, Новобахмутівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Максимільянівка, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Роботине, Новоданилівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Обстановка на Півночі

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

Бойові дії на Сході

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вчора на Таврійському напрямку відбулося 45 боєзіткнень, знищено 4 важливі об’єкти ворога, - Тарнавський

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 16 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, понад 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Ситуація на Півдні

На Оріхівському напрямку відбито 8 атак противника в районах східніше Левадного, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ здійснюють заходи з укріплення та розширення плацдарму на лівобережжі Дніпра, - Сили оборони Півдня

Удари по ворогу

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу, станції радіоелектронної боротьби та засобу протиповітряної оборони окупантів.