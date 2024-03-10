На Новопавлівському ворог понад 30 разів намагався прорвати оборону українських військ, протягом минулої доби на фронті відбулося 73 боєзіткнення, - Генштаб
Протягом минулої доби за уточненою інформацією на фронті зафіксовано 73 бойові зіткнення. Також ворог завдав 5 ракетних та 95 авіаційних ударів, здійснив 136 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Обстріли України
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Гранів, Синьківка Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Новосадове, Терни, Ямполівка, Миколаївка, Семенівка, Богданівка, Часів Яр, Торецьк, Дружба, Желанне, Олександропіль, Новокалинове, Очеретине, Новоолександрівка, Новобахмутівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Максимільянівка, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Роботине, Новоданилівка Запорізької області.
Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Обстановка на Півночі
В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
Бойові дії на Сході
В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області.
На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 16 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське.
На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, понад 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.
Ситуація на Півдні
На Оріхівському напрямку відбито 8 атак противника в районах східніше Левадного, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій.
Удари по ворогу
Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу, станції радіоелектронної боротьби та засобу протиповітряної оборони окупантів.
