Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 424 060 (+900 за добу), 6731 танк, 10 466 артсистем, 12 850 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 424 060 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько  424060 (+900) осіб,

танків ‒ 6731 (+19) од,

бойових броньованих машин  ‒ 12850 (+27) од,

артилерійських систем – 10466 (+38) од,

РСЗВ – 1015 (+3) од,

засоби ППО ‒ 709 (+2) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 8082 (+41),

крилаті ракети ‒ 1919 (+0),

кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13752 (+69) од,

спеціальна техніка ‒ 1672 (+6)

Втрати ворога за 9 березня

армія рф (18526) Генштаб ЗС (7145) ліквідація (4376) знищення (8053)
Топ коментарі
+27
Минув 3668 день москальсько-української війни.
164!! одиниці техніки та 900!! чумардосів.
Арта 41!!, броня 46!, логістика 69!!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 424 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
10.03.2024 08:16 Відповісти
+10
10.03.2024 08:19 Відповісти
+5
І про два знищених Петріота всі кацапи пишуть і показують. Як кацапи стали різко знати точне розташування Абрамсів, Хаймарсів і от дорогоцінних Петріотів?! Якась зрада велика завелась у ЗСУ?
10.03.2024 08:09 Відповісти
10.03.2024 08:05 Відповісти
ты там находишься...?\тебе подсказать - наступать или отступать...?\
10.03.2024 08:26 Відповісти
выдвигай-тесь из амстердамской области и двигай-тесь до ротердамской области..... там спокойно , нет обстрелов.
10.03.2024 10:39 Відповісти
І про два знищених Петріота всі кацапи пишуть і показують. Як кацапи стали різко знати точне розташування Абрамсів, Хаймарсів і от дорогоцінних Петріотів?! Якась зрада велика завелась у ЗСУ?
10.03.2024 08:09 Відповісти
Петріот це батарея. До складу батареї входить генератор, пункт керування, 3Д-радар і 8 пускових на 4 ракети кожна. Кацапи показують 2 пускових. Радар під питанням.
10.03.2024 08:22 Відповісти
Це зрозуміло, але я більше про кротів у ЗСУ. У нас взагалі є якась контрозвідка? Хто наш Кальтербрунер?
10.03.2024 08:36 Відповісти
хочеш цю посаду...?
10.03.2024 08:51 Відповісти
Юра, щоб збивати су-34 з КАБами, доводиться підтягувати імпортну ППО до лінії фронту. А там постійно кацапські бпла висять. Все бачуть.

Є інший варіант - не збивати су-34, знову відтягнути імпортну ППО до великих міст.

Який варіант кращій для ЗСУ?
10.03.2024 09:18 Відповісти
Отак прямо раптово усі кацапські розвідувальні бпла "прозріли"? І майже одночасно і в одному районі побачили і Абрамси і Хаймарси і Петріоти?
10.03.2024 09:41 Відповісти
А ти не помітив, що погода змінилася?
10.03.2024 09:45 Відповісти
Ага, ясно...
10.03.2024 10:25 Відповісти
Кацапи показують машини які використовують не лише як пускові але як і транспортний засіб.
10.03.2024 10:41 Відповісти
так почему ты шматько не прикрыл Петриоты зонтиком...? ты зрада...?
10.03.2024 08:27 Відповісти
10.03.2024 08:16 Відповісти
Свинособаки в перших рядах...
10.03.2024 08:23 Відповісти
Цікаво автотехніка враховуючи баггі на яких кацапи пруть? Звідки такі рекорди останнім часом?
10.03.2024 08:48 Відповісти
Погода сприятлива для дронів.
10.03.2024 10:37 Відповісти
 
 