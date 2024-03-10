Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 424 060 (+900 за добу), 6731 танк, 10 466 артсистем, 12 850 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 424 060 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 424060 (+900) осіб,

танків ‒ 6731 (+19) од,

бойових броньованих машин ‒ 12850 (+27) од,

артилерійських систем – 10466 (+38) од,

РСЗВ – 1015 (+3) од,

засоби ППО ‒ 709 (+2) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8082 (+41),

крилаті ракети ‒ 1919 (+0),

кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13752 (+69) од,

спеціальна техніка ‒ 1672 (+6)

