УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9927 відвідувачів онлайн
Новини
4 768 74

Країни Балтії переможуть у разі нападу РФ, але їхні міста матимуть вигляд як Бахмут чи Авдіївка, - Кулеба

дмитро,кулеба

Країни Балтії переможуть у разі гіпотетичного нападу РФ, втім їхні міста нагадуватимуть українські Бахмут чи Авдіївку.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю литовському інформаційному агентству ELTA, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Кулеба висловив упевненість: якщо російський диктатор Володимир Путін наважиться атакувати балтійські країни, НАТО переможе.

"Але подивіться на Бахмут, подивіться на Авдіївку - такий вигляд матимуть країни Балтії після напружених бойових дій. Ось такий  вигляд матимуть ваші міста", - сказав Кулеба.

Єдиний спосіб уникнути цього - підтримувати Україну, зазначив глава українського МЗС.

Також читайте: Справа не в непереможній Росії, а в наявності в українських солдатів усього необхідного, - Кулеба

"Литва, наприклад, це розуміє, і підтримує нас. Інші думають, що це омине їх", - додав міністр.

Автор: 

Балтія (358) росія (67319) Кулеба Дмитро (3605)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Краще б ти щось жував!
показати весь коментар
10.03.2024 09:55 Відповісти
+16
Нахіба нам країни Балтії лякати?
Вони і так все нам повіддавали.

Може краще Шольца чи Фіцо? Чи Папаню Римського?
показати весь коментар
10.03.2024 09:55 Відповісти
+13
рідкісний дегенерат!
то, як саме виграють країни балтії, як що будуть виглядати, як бахмут та авдіївка?
де саме буде перемога? знищена непридатна, для проживання, земля?
показати весь коментар
10.03.2024 10:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Краще б ти щось жував!
показати весь коментар
10.03.2024 09:55 Відповісти
Он и жует эту страшилку
показати весь коментар
10.03.2024 10:04 Відповісти
це реально не є страшилкою. і такі плани дійсно були чи навіть і досі є на столі у тої кремлівської гебні... проте Кулеба це міг би подавати набагато дипломатичніше, а то відразу лякає армагедоном..
показати весь коментар
10.03.2024 10:09 Відповісти
Какие планы? Не смешите меня, в эфире достаточно *********** историй от Буданова . Страны Балтии члены НАТО, все точка, им не грозит никакое нападение. Даже идиот кремлевский понимает что все закончится одним ударом авиации натовской, все их угрозы для внутреннего употребления
показати весь коментар
10.03.2024 10:41 Відповісти
не смеши нато пись пись воевать не будет просто будет озабоченность
показати весь коментар
10.03.2024 10:53 Відповісти
Зачем воевать? Прилетят сотни самолётов расхерачат лапотников, если недостаточно нескольких раундов можно ещё повторить. Воевать с автоматами никто не будет, ты прав
показати весь коментар
10.03.2024 11:03 Відповісти
А що зараз заважає розхерачити? Всім бо відомо, що, коли бійки не уникнути, бити треба на випередження.
показати весь коментар
10.03.2024 11:20 Відповісти
А що, Україну вже прийняли в НАТУ?
показати весь коментар
10.03.2024 12:00 Відповісти
Зараз з кожної праски кричать, що війна рашки з НАТО неминуча. Ще раз питаю: чому НАТО не вдарить на випередження? Чому чекає, поки країни Балтії перетворяться в суцільний Бахмут?
показати весь коментар
10.03.2024 12:03 Відповісти
Тому що НАТО це альянс захисту, а не нападу.
показати весь коментар
10.03.2024 12:13 Відповісти
Найкращий захист - це напад. Істина, відома ще з часів давнього Риму. Одним захистом війну виграти неможливо.
показати весь коментар
10.03.2024 12:52 Відповісти
саме тому прибалти допомагають в % відношенні до бюджету більше ніж другі...
такі як німечина, франція і тд.
бо бояться того що ти написав
замість допомоги, стурбованість
показати весь коментар
10.03.2024 11:25 Відповісти
это вы не смешите. ибо реально не смешно. планы развалить НАТО у ху йла всегда были, есть и будут. и вовсе не обязательно идти танковыми колоннами на сувалковский коридор...
показати весь коментар
10.03.2024 11:01 Відповісти
та жодних шашликів.. і Європа хоче вона того чи не хоче, проте вона поступово приходить до тями і вже злазить з тих рожевих поні. правда ще не злізла, та вже процес пішов. і заяви Макрона про можливе введення військ НАТО в Україну в 22-му році навіть не обдумувались, а зараз вже обговорюються публічно на рівні глав держав. а це вже дуже багато що значить. В Європі вже багато хто усвідомив, що війни з кацапами не уникнути. звісно, що ще є дуже багато тих, хто все ще врить, що можна якось задобрити ху йла, віддавши йому якщо не всю, то хоча би ту частину України, яку ху йло вже захопило. проте вони помиляються, адже понісши вже такі втрати і захопивши тільки частину України, зруйнувавши її під час захоплення, ху йло (гебня) на цьому не зупиниться. в нього мета відновлення совка і повний економічний енергетичний контроль якщо не усієї Європи, то принаймні колишніх країн Варшавського блоку.
показати весь коментар
10.03.2024 13:18 Відповісти
Народжені нюхати жувти не можуть!
показати весь коментар
10.03.2024 10:42 Відповісти
Нахіба нам країни Балтії лякати?
Вони і так все нам повіддавали.

Може краще Шольца чи Фіцо? Чи Папаню Римського?
показати весь коментар
10.03.2024 09:55 Відповісти
Кулебу - в генерали ...
Замість Залужного...

Керувати в НАТО...
В якості "потужного"...
показати весь коментар
10.03.2024 11:25 Відповісти
заявив сіністр закордонних справ Дмитро Кулеба Джерело:

жаба на ОПі у турне, а сіністру кляп з рота хтось висмикнув???
показати весь коментар
10.03.2024 09:59 Відповісти
«Синистер» (англ. Sinister - зловещий, кошмарный)
показати весь коментар
10.03.2024 10:03 Відповісти
краще зеністр підОПозедента...
показати весь коментар
10.03.2024 10:05 Відповісти
Правильно - "Сайністер", другий слог "закритий".
показати весь коментар
10.03.2024 10:36 Відповісти
А по факту...Sinister/'sɪnɪstər/

показати весь коментар
10.03.2024 11:03 Відповісти
рідкісний дегенерат!
то, як саме виграють країни балтії, як що будуть виглядати, як бахмут та авдіївка?
де саме буде перемога? знищена непридатна, для проживання, земля?
показати весь коментар
10.03.2024 10:01 Відповісти
ще й підленький шантажист.
показати весь коментар
10.03.2024 12:20 Відповісти
Це буде потім, коли авіація НАТО почне системно вилітати.
показати весь коментар
10.03.2024 12:20 Відповісти
Поки рота не відкриє,наче і нормальний...
показати весь коментар
10.03.2024 10:08 Відповісти
Кулеба..... головного мозга. Это про него?
показати весь коментар
10.03.2024 10:09 Відповісти
Ну.., якщо це вважати перемогою....
показати весь коментар
10.03.2024 10:10 Відповісти
Це його д'єрмак з ланцюга спустив?
Щось його забагато стало.
показати весь коментар
10.03.2024 10:12 Відповісти
Ти диви які в нас величезні стратеги. А в Укрїні не бчив загрози з боку кацапів і ні разу не попереджав і говорив, щоб перестали будувати дороги, а будували ракети і фінансували армію. Краще херпідовський стртег помовчи, або дай пораду країнам Балтії почати велике будівництво, бо сила армії - це асфальт, а замість пускових ракет хаймерсів, "нептун", "Сапсан-грім 2" - це асфальтоукладчики!!!
показати весь коментар
10.03.2024 10:23 Відповісти
Поїдь до країн Балтії і подивись на дороги.
показати весь коментар
10.03.2024 11:22 Відповісти
Тут мається на увазі: велике будівництво це велике крадівництво. Гроші відмиваються не тільки на асфальті.
показати весь коментар
10.03.2024 12:11 Відповісти
Фєдя, не пиши дурниць і не тикай наріду у вуха пропаганду про 30 років. Не всі 30 років відмиваються і не всі 30 років в нас війна з кацапами. До 2014 року ми з кацапами були братами і все танцювали під їх дудку. Володя Херпіду навіть допомагав своїм проросійським "кварталом" просовувати тут "русский мир" і обливати брудом Україну. 10 років йде війна з кацапами і за ці роки себе показали два президента, яким ми можемо дати оцінку їх дій - Порошенко і Зеленського. Почнемо з Порошенко, коли він прийшов до влади, то в казні було нуль золото-валютних резервів, всього106 тисяч гривень, вивезені всі цінності владою зека на росію і ембрго з боку кацапів, в той час, як 90% нашої економіки було завязано на їх ринок. А ще повзли по Україні "колордські" захоплення влади у великих містах, як Донецьку, Луганську, Криму, Запоріжжі, Харкові, Херсоні, Дніпрі, Одесі та інших містах. Кацапи вже залізли в Крим і на Донеччину та Луганщину. Армії було всього десь до 7 тисяч, вся міліція по східних і південних областях була деморалізована, бо виконувала злочинні накази зека. І в прламені у президентської франкції було менше 80 депуттів, а для прийняття рішення потрібно 226 голосів. Створивши коалцію з "Народним Фронтом", "Радикальною партією" і "Батьківщиною", дві останні політичні сили, отримавши портфелі в уряді, вийшли із коаліції. Тоді всеодно було багато зроблено -асоціація, безвіз, відродження армії, отриманий Томос, пройшли на славу реформи централізації, прозоро та інші. Прийнято "мовний закон". Закріплено в Конституцію рух в ЄС і НАТО. Створені нові ракети "Нептун", "Сапсан-Грім 2", "Вільха М", "Верба" та інші. Створена нова САУ "Богдана" і снаряди до неї, модернізовані майже всі танки, створені нові бронемашини...
При одноосібній владі Зеленського і монобільшості в парламенті, його уряді, бо депутатів "слуг" вистачило, щоб не створювати коаліцію, всі надбання попередників зариті в дороги, змародерено, покрадено, знищено парламентаризм і всі попередні реформи, введено новий орган ОП, якого немає в Конституції, закриті всі опозиційні телеканали, знищені ракетні програми, пройшло відведення військ і скорочення армії, а також розмінувння участків, через які пішли кацапи.. До влади разом зі "слугами" повернулися антимайданівці "риги", які разом знищують інтитути державності, які вміють тільки мародерити і красти і ці наслідки ми відчули зразу з 2022 року і по цей день.
показати весь коментар
10.03.2024 14:02 Відповісти
Федюня, я написав багато, щоб пан врешті зрозумів. Я марафони не дивлюся і вмію відрізняти брехню від правди. Наша влада всі 30 років була дуже різною і не потрібно їх робити однаковими і серед них виділити Херпіду, як найкращого, що всі крали, а він ось такий хороший побудував дороги. Не побудував він дороги, він зарив під асфальт всі наші надії, мрії, гроші, які злишили "бариги", ракети і час. А президенти і їх оточення, були дуже різними. Крвчук комуняка і звичайно продовжував свої комуняцькі справи, але частково був за відокремлення від совка. Кучма чисто "чорвоний директор", який більше тяготів до московії, хоч і розпочав рух до ЄС. Ющенко чисто проєвропейський і проукраїнський політик, але нарід, тодішні 73%, дали його політичній силі мало голосів і його тягали і обливали брудом, то Юля, то Вітя-зек. Звичайно Вітя - зек тягнув нас із своїм російським оточенням до Цапії. Порошенко перенаправив нашу продукцію і економіку в бік ЄС і треті країни. І як показав час, то він зробив це правильно, він серед перших, хто розумів, що таке московія-орда. Його рух в ЄС і НАТО закріплені в Конституції, а безвіз і асоціація з ЄС, показали його наміри. Також відродження армії, її озброєння, прийняття "мовного закону" і реформи показали його чисті проукраїнські і проєвропейські наміри. А вже Зеленський "какая разніца", повернув до керівництва країни всіх антимайданівців, бувших слуг зека Віті: татарова, єрмка, подоляка, шурми, смірнова, демченко, аристовича та інших. Жодного проукрїнського політика не було і немає в комнді Зе. Був один Залужний зі своєю командою генералів і офіцерав і він його звільнив і відправляє подалі, не заради перемоги України, а виключно заради свого рейтингу. Найгірші, на мій погляд, були янукович і його комнда і Херпіду і команда того ж януковича, яка сьогодні служить Херпіду.
показати весь коментар
10.03.2024 19:45 Відповісти
А лопата в тебе навішо? Бездарне чмо рота відкрило. Мабуть дЕрьмака нема у Києві ось він цім і користується, поц лопатний.
показати весь коментар
10.03.2024 10:23 Відповісти
Остнні дні ця кулеба якусь муйню кожен день несе! Це до чого? До дощу?
показати весь коментар
10.03.2024 10:24 Відповісти
Iq просто низенький, на что его мозг способен то и вылетает изо рта
показати весь коментар
10.03.2024 11:06 Відповісти
кулєба це клінічний дєгєнєрат як і всі хто дотичний до єрмака і його зєлупи зєлєнського.Дєгєнєрат зєлєнський нікого не підпускає а агегт фсб єрмак контролює
показати весь коментар
10.03.2024 10:25 Відповісти
Кулеба,Малюська,Мілованов...Таке враження що ці люди грають ролі міністрів,орієнтуючись лише на одного глядача,який і пише їм ролі...
показати весь коментар
10.03.2024 10:50 Відповісти
А я вам сейчас покажу карту,откуда будєт нападєніє..
показати весь коментар
10.03.2024 10:28 Відповісти
от Кулеба виглядає як один з найбільшіх дегенератів у всієї нашої владі
дегенерате, ВІДЗВІТУЙ нам, скільки ти надав завдань своєї боді-позитивної послиці Макаровой
завдань на зустріч з трампістами

ми ж праві на сто відсотків, коли пропонуємо американцям просто відправляти нам їх застарілу зборою, замість її утілізації на місці
а також піднімати їх єкономіку, щоб оновлювати їх зброю, підвищувати іх рівень виробництва та зменьшувати безробіття

скільки, дебіле, ти зробив таких розрахунків
скільки було зустрічів з трампістами, скільки їм було передано золотих папочок з вигідою для США, з конкретними розрахунками?

ти ж дебіле недоразвинутий, у тебе все трампісти у чомусь винні?
а не ти, дебіле, що ти не зробив таких конкретних рознахунків
що не підписів наказів послиці
що не передав розрахунків лідерам трампістів, та взагалі всім трампістам

те ж твоя робота, дебіле, довести ЇМ ЇХНЮ вигіду у постачанні нам зброї та набоїв
це й є твоя робота, дебіле, а не дурні твої байки, що ми за все хороше, проти всього поганого
показати весь коментар
10.03.2024 10:43 Відповісти
ми що чекаємо від вас, зелених дебілів?
ЗВІТІВ конкретних
не гімно ваше у вуха, що трампісти не дають нам зброю, а конкретні звіти
трампісти нам не вороги, вони лише бажають добра своєї країні
тому ми бажаємо від вас ЗВІТІВ щоденних

скільки саме проведено зустрічів вами, зеленими дебілами, з трампістами - сьогоді, скільки було зустрічей вчора, скільки заплановано за завтра

скільки передано трампістам золотих папочок з розрахунками вигіди ДЛЯ НИХ від постачання зброї нам

звіти, чортові дебіли, от що від вас хочуть почути люди
а не ваше скиглення, що ви не з ким не зустрічалися та нікому з трампістів не доводили вигідність підримки нас

коли криворожського зеленого ватажка трампісти запросили виступити перед ними
від взагалі відмовився, замість того, щоб розповісти їм про їхню вигіду

а теперь ... ой яка несподіванка... трампісти блокують постачання зброї нам
подивившись на цю відмову виступу хріпатого дегенерата перед трампістами
у мене перша думка була - ой не даремно ***** не стріляє по хрипатому дегенерату
мабуть й охороняє його Лубянка

бо таке ж придумати треба - трампісти запросили його на розмову, а криворожський жидок з квартала 95 просто відмовився від розмови з трампістами !!!
показати весь коментар
10.03.2024 10:59 Відповісти
Якщо в країнах Балтії будуть при владі прорашистські слуги на подобу українським "зеленим" і зокрема цього міністра- рашистського манкурта,тоді без сумніву, що буде теж саме багатотисячні жертви, руйнування і здача територій
показати весь коментар
10.03.2024 10:44 Відповісти
Netu Litve proruskix partiji.Byli levyje,pravyje ,centristi vse protiv ruskix i za Ukrainu s 2014 goda.Kto bolse zdelal dlia armiji teper u nix jest spori mezdu saboj.Po mojemu levyje bolsije zdelali dlia armiji jesli smotret na zakubki .Netu tut balsoj raznici kto pridut levyje ili pravyje
показати весь коментар
10.03.2024 10:52 Відповісти
Вибачайте, навряд чи "Netu tut balsoj raznici".

https://www.youtube.com/watch?v=p9cUV-2UhJw&t=1s

30-і хвилини
показати весь коментар
10.03.2024 12:38 Відповісти
вся політика Балтії бути проти
інакше не було сенсу кудись йти
показати весь коментар
10.03.2024 10:56 Відповісти
Мы не победим,у нас гб стов штабеля..Пытаться будем...
показати весь коментар
10.03.2024 10:56 Відповісти
U nas jest NATO vojska,oni budet vojevat,tak sto pobeda budet za nami
показати весь коментар
10.03.2024 10:58 Відповісти
nereik juokint pasauli...NATO invalidu armija aciu STASY merkelienei uz diversija...Bundeswer as negali atsikelti po tos padlos
показати весь коментар
10.03.2024 11:17 Відповісти
Dabar sustiprintas musu flangas suomiais ir svedais,nereikia turbut sakyti jog suomiai nors ir siandien gali surinnkti 1mln ar daugiau kariuomene,pas juos jau dabar yra tiek paruostu kariu,svedai labai stiprus laivynas,kariuomene gal nera didele,bet tai labai auksto lygio kariai,ten papulti pas juos gali 1 is 100,ta prasme kruopciai atrinkti,panaisiai kai musu Aitvaras.Suomiai pades broliams estams,**** ir svedai jau dabar siuncia karius i Latvija.Lietuva ***** vokiecius,mano nuomone tai geriausia kariai is NATO.Rusai tai patranku mesa ir nieko daugiau
показати весь коментар
10.03.2024 11:37 Відповісти
Есть F-35, есть ракеты нужной дальности - удар по любой стране Балтии
будет стоить России всей военной инфраструктуры, плюс удар по ******** Москве.
Россия проснётся пацифистской страной с оставшимися мирными тракторами.
показати весь коментар
10.03.2024 11:57 Відповісти
F-35 i drugyje tut jest,korabli u nix tomogavki i PVO AEgis takze jest takix.Vot fini vstupili nATO,tam oni za 1 den soberut armiju 1mln i bolse.U finov vse prosli sluzbu s 18 let,zavisismosti gde sluzili 6 mesiacev ili 1 god.Fini i estonci oni kak odin narod.Svedi vstupili NATO srazu Latviji pojavitsia ix vojska,tam u svedov profesionali v armiji iz 100 odnogo otbyrajet,uroven poniatni i oruzyje toze u nix otlycnoje.Litve nemci uze zdes,eti toakze umejet vojevat istorija dokazala ne raz
показати весь коментар
10.03.2024 12:07 Відповісти
Ф-35 і томогавки це добре. Про ядерку з Білорусі усі мовчать. Вже пишуть, що сябри можуть підставитися, а по РФ відповіді не буде.
показати весь коментар
10.03.2024 12:41 Відповісти
Коли на Московії випадуть раіоактивні дощі, то хмари не спитають,
з якої території стріляли.
Хіросіму від Америки відділяв Тихий океан.
показати весь коментар
10.03.2024 18:25 Відповісти
Це припущення. Залежить від масштабів взаємних ударів, циклонів і рози вітрів.

То були два не дуже потужних, за ********* мірками, вибухи.
показати весь коментар
10.03.2024 19:40 Відповісти
І цього дебіла називають дипломатом?
показати весь коментар
10.03.2024 11:05 Відповісти
Головне Перемога.Міста нащадкі відбудують.Колись.
показати весь коментар
10.03.2024 11:09 Відповісти
S Minska tam nicego neostanitisia,kak i s Kalingrada malo sto tut tolko nekomu budet otstrojit
показати весь коментар
10.03.2024 11:22 Відповісти
Не пербільшуйте і не замозаспокоюйтесь. Це великі міста. Щоб "нічого не залишилось" потрібне застосування регулярного килимового бомбардування, або ЯЗ.
показати весь коментар
10.03.2024 12:43 Відповісти
Зніміть з Кулебі краватку, бо вона перкрила доступ кисню у мозок.
Ніхто не дозволить робити з Балтії Авдіівку.
Всі три країни члени НАТО.
показати весь коментар
10.03.2024 11:52 Відповісти
Такого непрофесійного уряду який є тепер, не було за все існування незалежної України,сором.
показати весь коментар
10.03.2024 13:27 Відповісти
Ще б сказав про "ядерний попіл".. Це дурень чи дипломат?
показати весь коментар
10.03.2024 13:28 Відповісти
 
 