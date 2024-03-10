Країни Балтії переможуть у разі нападу РФ, але їхні міста матимуть вигляд як Бахмут чи Авдіївка, - Кулеба

Країни Балтії переможуть у разі гіпотетичного нападу РФ, втім їхні міста нагадуватимуть українські Бахмут чи Авдіївку.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю литовському інформаційному агентству ELTA, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Кулеба висловив упевненість: якщо російський диктатор Володимир Путін наважиться атакувати балтійські країни, НАТО переможе.

"Але подивіться на Бахмут, подивіться на Авдіївку - такий вигляд матимуть країни Балтії після напружених бойових дій. Ось такий вигляд матимуть ваші міста", - сказав Кулеба.

Єдиний спосіб уникнути цього - підтримувати Україну, зазначив глава українського МЗС.

"Литва, наприклад, це розуміє, і підтримує нас. Інші думають, що це омине їх", - додав міністр.