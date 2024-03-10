Рашисти завдали ракетних ударів по Мирнограду, 10 людей поранено, зруйновано під’їзд, пошкоджено багатоповерхівки

У ніч на 10 березня армія РФ трьома ракетами вдарила по Мирнограду Донецької області, десятеро людей поранені, з них трьох госпіталізували.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню "Суспільне Донбас" розказав виконувач обов'язків Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк.

"Три ракетні влучання. Три воронки в одному місці в радіусі 20 метрів. Сильно пошкоджені десять житлових багатоповерхових будинків. Один під'їзд дев'ятиповерхівки має пошкодження такі, що для житла непридатний, потребує капітального відновлення", - розказав Третяк.

Також за його інформацією, через ракетний удар була відключена котельня. Без опалення залишились 2 088 абонентів. Наразі ремонтні бригади вже частково відновили подачу тепла.

Окрім того, як зазначається, пошкоджень зазнала теплотраса та колектор. Фахівці встановлюють ступінь пошкоджень та необхідні ремонтні роботи.

"Поранення отримали десять осіб з цивільного населення - це мешканці будинків. Госпіталізували трьох людей, одного з них до Покровська. Іншим надали медичну допомогу, лікуватись будуть амбулаторно", - розказав він.