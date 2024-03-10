Рінкевичс відреагував на скандальну заяву Папи Римського: Не можна капітулювати перед злом
Президент Латви Едгарс Рінкевичс прокоментував заяву Папи Римського Франциска щодо переговорів у війні РФ проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на X (Twitter)президента Литви.
"Не можна капітулювати перед злом, треба боротися з ним і перемагати його, щоб зло підняло білий прапор і капітулювало", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.
У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.
У Папи Пригожина...
В очах, в речах-
Чахне старий встривоженний-
Папа...
Плоскоземельна мапа...
Доступ до десятків тисяч плануючих авібомб. Підкрильних сенсорів для виявлення ворожих радарів.
Не забувати про 4 мільйони кластерних ***********,авіабомб з часів холодної війни, котрі були разраховані на знищення десятка мільйонів радянських, китайських солдат.
Якби Захід хотів швидкої перемоги.
За нас добрих, чи за слово Істини... Чи, може,
Щоб ми з тебе насміялись ?
Та так воно й сталось....
Т.Г.Шевченко. Кавказ.
Вкотре плюю на папу!
Та чи не кожного місяця... по декілька раз на рік мінімум
Нема ніяких пап чи мам римських.
Нема ніяких святих - крім Господа Всемилостивого.
" А чи знаєте ви - що ви є храм Божий і Дух Божий перебуває в вас?
Храм Божий святий - а ви і є той храм".
Це звернення Апостола Павла стосується кожної людини і тоді і зараз.
Ми всі діти Божі. Тому не маємо вклонятися нікому, крім Господу нашому Ісусу Христу і Богу Отцю Всевишнєму.
Слава Отцю і Сину і Святому Духу
на віки вічні. Амінь.