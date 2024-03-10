УКР
Рінкевичс відреагував на скандальну заяву Папи Римського: Не можна капітулювати перед злом

рінкевичс

Президент Латви Едгарс Рінкевичс прокоментував заяву Папи Римського Франциска щодо переговорів у війні РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на X (Twitter)президента Литви.

"Не можна капітулювати перед злом, треба боротися з ним і перемагати його, щоб зло підняло білий прапор і капітулювало", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.

У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не хочу бачити ініціативи по врегулюванню війни, які б не збігалися з інтересами України, - Зеленський

Папа Римський (338) перемовини (3069) Рінкевичс Едгарс (182)
+27
Папа показав своє відношення до процесів в світі і як виявилося він на боці зла, він на боці темних сил - сатани.
10.03.2024 10:39
10.03.2024 10:39 Відповісти
+26
Папа-чорт.
10.03.2024 10:36
10.03.2024 10:36 Відповісти
+23
10.03.2024 10:52
10.03.2024 10:52 Відповісти
Папа-чорт.
10.03.2024 10:36
10.03.2024 10:36 Відповісти
10.03.2024 10:52
10.03.2024 10:52 Відповісти
простите не узнал
10.03.2024 11:06
10.03.2024 11:06 Відповісти
Доброта та лагідність-
У Папи Пригожина...

В очах, в речах-

Чахне старий встривоженний-
Папа...
Плоскоземельна мапа...
10.03.2024 11:10
10.03.2024 11:10 Відповісти
Росія запустила кампанію, бо Ф-16 скоро прийдуть, відкриється доступ до 20 000 авіаційних крилатих ракет типу SLAMM-ER в запасах НАТО.
Доступ до десятків тисяч плануючих авібомб. Підкрильних сенсорів для виявлення ворожих радарів.

Не забувати про 4 мільйони кластерних ***********,авіабомб з часів холодної війни, котрі були разраховані на знищення десятка мільйонів радянських, китайських солдат.

Якби Захід хотів швидкої перемоги.
10.03.2024 10:59
10.03.2024 10:59 Відповісти
Схоже ватиканський любітєль мальчіков молиться за кацапських асвабадітєлєй.
10.03.2024 10:39
10.03.2024 10:39 Відповісти
Папа показав своє відношення до процесів в світі і як виявилося він на боці зла, він на боці темних сил - сатани.
10.03.2024 10:39
10.03.2024 10:39 Відповісти
Папа оберігає гроші з воєнного злочинця у своїх банках!! Він це, дуже добре пам'ятає! Співпадіння ..
10.03.2024 10:40
10.03.2024 10:40 Відповісти
цей Папа протух давайте іншого!
10.03.2024 10:42
10.03.2024 10:42 Відповісти
У вигрібній ямі, яку уособлює Ватикан нічого кращого не знайти.
10.03.2024 10:46
10.03.2024 10:46 Відповісти
Я був у Ватікані.Дивився на скульптури,картини і фрески,які ще бачив у шкільних підручниках.Гід нам розповідала про пап,які,виявляється були дуже різними.Одні папи бігали вночі по тим залам і відбивали молотками пеніси у скульптур,другі наказували на те місце прикріпляти листочки.Більше нічого цікавого про пап гід розповісти не змогла...
10.03.2024 10:42
10.03.2024 10:42 Відповісти
А як вювали між собою, як вони знищували катарів наприклад. Як вони купували папство, спали з рідними сестрами.
10.03.2024 11:42
10.03.2024 11:42 Відповісти
Рінкевичс теж правильно зрозумів слова старого педо@іла і йому не цікаві виправдання папського помічника.
10.03.2024 10:43
10.03.2024 10:43 Відповісти
Та досить вже про того папу. Ватикан завжди крутив шашні з нацистами.
10.03.2024 10:44
10.03.2024 10:44 Відповісти
і з рашистами,що і є одне і те ж саме ЗЛО
10.03.2024 10:51
10.03.2024 10:51 Відповісти
Шинейд о'Коннор, яка пережила жахіття католицького притулку з наглядачами-педофілами та садистами, якось сказала "борітеся зі справжнім ЗЛОМ" і порвала фото папіка
10.03.2024 10:48
10.03.2024 10:48 Відповісти
Ууууу - гадськии папа
10.03.2024 10:50
10.03.2024 10:50 Відповісти
чому ж цей слуга антихриста в рясі не ,прикличе польських католиків ,блокувальників українського кордону до аналогічної дії("білого прапора " і на тих мяст з повротом додому. ???
10.03.2024 10:50
10.03.2024 10:50 Відповісти
у католиків всюди розп'ятий Ісус. На кожному сміттєвому баку. Але ж суть християнства - це Ісус воскреслий, а не розп'ятий. Не смерть, а перемога над смертю.
10.03.2024 10:50
10.03.2024 10:50 Відповісти
Там ідея трішки не так подається: Ісус помер за гріхи людства на хресті, а воскресіння то його нагорода. Саме по собі воскресіня не так символічно як мученицька смерть, тому і символіка така, чисто психологічно.
10.03.2024 10:55
10.03.2024 10:55 Відповісти
Ісус помер за гріхи не всього людства, а лише за тих, хто прийняв його жертву. Це рас. Воскресіння - не нагорода, бо не за діла чи по справедливості, а просто дар (подарунок) по милості Божій. Це двас. А трис - якщо Ісус не воскрес, то і віра наша марна... - це не про символ, не про метафору, на алегорію, а про реальну подію.
10.03.2024 11:09
10.03.2024 11:09 Відповісти
За кого ж ти розіп'явся, Христе - сине божий?
За нас добрих, чи за слово Істини... Чи, може,
Щоб ми з тебе насміялись ?
Та так воно й сталось....
Т.Г.Шевченко. Кавказ.
10.03.2024 13:54
10.03.2024 13:54 Відповісти
СУТЬ ХРИСТИЯНСТВА НЕ В РОЗП'ЯТТІ , А ЧИ ВОСКРЕСІННІ. СУТЬ ХРИСТИЯНСТВА -ХОДИТИ СЛІДАМИ ІСУСА І В ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ ПРОБУВАТИ ПОВСЯК ЧАС РОБИТИ ТЕЖ САМЕ ,ЩО І ВІН РОБИВ
показати весь коментар
10.03.2024 10:55
нє, це твоє особисте помилкове тлумачення. Суть християнства (християнської віри) закріплена в СИМВОЛІ ВІРИ, а конкретно - спасіння (від смерті) не по ділам, а по милості Божій.
10.03.2024 11:03
10.03.2024 11:03 Відповісти
не варто розказувати про СИМВОЛ ВІРИ. ВІРА АБО Є ,АБО ВОНА ВІДСУТНЯ.(ЦЕ Є СУТЬ )"Закріплення " якихось символів-це душевне,земне тлумачення.В духовному світі - без символів .
10.03.2024 11:25
10.03.2024 11:25 Відповісти
можна і без символів, тоді про яке християнство може йти мова??? Тоді ми всі буцім віримо - хто в алаха, хто в ісуса, хто в будду, хто в макарони, а хто в усіх разом, як оті бахаї)))
10.03.2024 11:34
10.03.2024 11:34 Відповісти
частіше всього від таких "духовних" як ти можна почути: "я в босха не вірю, але є якась сила.."
10.03.2024 11:36
10.03.2024 11:36 Відповісти
Цим дописом -Ти розказав сам про себе, адже горшок смердить тим,чим він наповнений (без символів)
10.03.2024 11:38
10.03.2024 11:38 Відповісти
то я знаю вас - "духовних" - які какають фіалками. Ви про духовність навіть уявлення не маєте
10.03.2024 11:41
10.03.2024 11:41 Відповісти
ого, скільки невігласів тобі підлайкують.
10.03.2024 11:19
10.03.2024 11:19 Відповісти
чи не варто Вам подумати і визнати-"мабуть таки я невіглас"???
10.03.2024 11:26
10.03.2024 11:26 Відповісти
невігласів значно більше ніж компетентних, тому встановлювати істину голосуванням ніхто не збирається. Крім невігласів
10.03.2024 11:31
10.03.2024 11:31 Відповісти
раз "компетентні невігласи" так вважають ,так тому і бути.Мир Вам.
10.03.2024 11:35
10.03.2024 11:35 Відповісти
я надзвичайно компетентний невіглас. Двайцять років священства та дві ініціяції. А по результатам - агностик з твердими переконаннями)
10.03.2024 11:38
10.03.2024 11:38 Відповісти
Папа більший від Тебе "слуга" .але про"білий прапор" второчив.
10.03.2024 11:39
10.03.2024 11:39 Відповісти
я шукав істину, а папа - папства. Я розібрався з тим лайном і кинув тим займатися, а папі сподобалось і він туди пірнув з головою, та ото лайно з нього й пре
10.03.2024 11:45
10.03.2024 11:45 Відповісти
щось там таке в Біблії було, що найільш будуть горіти в пеклі, ті, хто відреклися від Бога, маючи такі можливості
10.03.2024 21:03
10.03.2024 21:03 Відповісти
а ше не пізно, можна і в останню мить сповідати Христа, як отой розбійник на розп'ятті поруч з Ісусом)
11.03.2024 08:47
11.03.2024 08:47 Відповісти
Добре що на це відреагував президент Литви ,а де заява нашого МЗС ,чи не було вказівки Єрмака ?
10.03.2024 10:51
10.03.2024 10:51 Відповісти
насолоджуйтесь: заявив сіністр закордонних справ Дмитро Кулеба Джерело:
10.03.2024 10:54
10.03.2024 10:54 Відповісти
«Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи - великой, просвещенной, [страны] большой культуры и большой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследства, вы наследники великой Матушки России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами», - рассуждал папа.

Вкотре плюю на папу!
10.03.2024 11:03
10.03.2024 11:03 Відповісти
что за страна Латва? афтар альо
10.03.2024 11:03
10.03.2024 11:03 Відповісти
Президент Литвии
10.03.2024 11:08
10.03.2024 11:08 Відповісти
З Латви відніше
10.03.2024 11:06
10.03.2024 11:06 Відповісти
все правильно написано ,шо вы репетуете
10.03.2024 11:09
10.03.2024 11:09 Відповісти
это он про попу римского?
10.03.2024 11:15
10.03.2024 11:15 Відповісти
Едгарс Рінкевичс - латвійський політик - Вики
10.03.2024 11:10
10.03.2024 11:10 Відповісти
Президент Латви Едгарс Рінкевичс прокоментував заяву Папи Римського Франциска щодо переговорів у війні РФ проти України. Джерело:
10.03.2024 11:13
10.03.2024 11:13 Відповісти
👓 👀
10.03.2024 11:30
10.03.2024 11:30 Відповісти
прапор Латвії на тлі. Таки, латвійський
10.03.2024 11:15
10.03.2024 11:15 Відповісти
Ateis ta diena,kai satans choks ant altoriaus...
10.03.2024 11:15
10.03.2024 11:15 Відповісти
а оце прапор Литви. Тобто, литовський. Не латвійський
10.03.2024 11:16
10.03.2024 11:16 Відповісти
ты про Пипу давай , шо ты к Литве приципился
10.03.2024 11:32
10.03.2024 11:32 Відповісти
Ватикан йде лісом. Звідти регулярно виперджують якусь муйню, яку потім довго намагаються спростувати або перефразувати. Жодного разу це не було на користь України. Папа-шмапа - старий телепень з "інтелектом" значно нижче середнього. Коротше - пішов накуй.
10.03.2024 11:26
10.03.2024 11:26 Відповісти
это уже второй глюк у Пипы
10.03.2024 11:33
10.03.2024 11:33 Відповісти
хіба другий?
Та чи не кожного місяця... по декілька раз на рік мінімум
10.03.2024 11:48
10.03.2024 11:48 Відповісти
Папа Франциск: нельзя вступать в диалог с дьяволом
10.03.2024 11:40
10.03.2024 11:40 Відповісти
жаль католиков, но их папа больше на пахана похож..
10.03.2024 14:15
10.03.2024 14:15 Відповісти
Як красиво та дипломатично він сказав "пішов ти на х.. старий збочинець "
10.03.2024 15:08
10.03.2024 15:08 Відповісти
Це теж саме зло, той папа римський, як і всюде де сатана платить і піднімає свій хвіст.
Нема ніяких пап чи мам римських.
Нема ніяких святих - крім Господа Всемилостивого.
" А чи знаєте ви - що ви є храм Божий і Дух Божий перебуває в вас?
Храм Божий святий - а ви і є той храм".
Це звернення Апостола Павла стосується кожної людини і тоді і зараз.
Ми всі діти Божі. Тому не маємо вклонятися нікому, крім Господу нашому Ісусу Христу і Богу Отцю Всевишнєму.
Слава Отцю і Сину і Святому Духу
на віки вічні. Амінь.
10.03.2024 16:00
10.03.2024 16:00 Відповісти
Оцей папа римський і є ЗЛО !!!
10.03.2024 18:50
10.03.2024 18:50 Відповісти
 
 