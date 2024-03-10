Рінкевичс відреагував на скандальну заяву Папи Римського: Не можна капітулювати перед злом

Президент Латви Едгарс Рінкевичс прокоментував заяву Папи Римського Франциска щодо переговорів у війні РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на X (Twitter)президента Литви.

"Не можна капітулювати перед злом, треба боротися з ним і перемагати його, щоб зло підняло білий прапор і капітулювало", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.

У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не хочу бачити ініціативи по врегулюванню війни, які б не збігалися з інтересами України, - Зеленський