УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10068 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 856 12

Кулеба про ідею Макрона щодо відправки західних військ в Україну: Якщо Росію не зупинити в Україні, буде війна в Європі

макрон

Ідея президента Франції Емманюеля Макрона щодо розміщення західних військ в Україні викликала жваву дискусію, це заощадить Європі час.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю литовському інформаційному агентству ELTA, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Кулеба зазначив, що заява Макрона не стала несподіванкою для України. На думку глави МЗС, складається враження, що Париж - перша європейська столиця, яка публічно визнає очевидне, інші країни занепокоєні цим фактом.

"Але дискусія, спровокована цим повідомленням з Парижа, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше. Не лише для України, а й для Європи", - сказав Кулеба.

Він підкреслив, що у багатьох європейських столицях досі немає розуміння, що допомога Україні - це не благодійність, а порятунок життів власних громадян, економія великих коштів, які інакше пішли б на власний захист.

Читайте: Макрон про західні війська в Україні: Не виключати чогось не означає це робити

"Цей меседж від Макрона - це те, що всі знають, але бояться сказати. Він просто перший, хто почав відкрито говорити про те, що, на мою думку, має розуміти кожна розумна людина в Європі. Якщо Росію не зупинити в Україні, буде війна в Європі", - заявив глава МЗС.

Направлення західних військ в Україну

Президент Франції минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

Автор: 

Кулеба Дмитро (3605) Макрон Емманюель (1579)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Макрон нічого не провокує, а діє згідно реалій.
показати весь коментар
10.03.2024 11:49 Відповісти
+3
Макрон єдиний лідер , який може нормально думати ? Це треба було робити ще позавчора - рано чи пізно , а воювати їм прийдеться . То чому б не покінчити з орками на території України якщо ті вже сюди полізли ? Наші військові по всьому світу приймали участь в військових конфліктах , то чому нам не можуть допомогти ? Може дипломати так гарно працюють ? А скептиків можу запевнити - охочих мочити орків вистачить . І озброєння буде набагато краще , і *********** буде скільки потрібно . А головне - одна справа коли кацапня вбиває громадян України , а інша - коли перед ними будуть громадяни , наприклад , Франції або Канади . P.S. - Помітили , скільки русоботів поналазило сюди ? Значить ідея прекрасна !
показати весь коментар
10.03.2024 12:01 Відповісти
+3
Надіюсь ідея Макрона все таки підтримають в інших країнах а не буде *****... як з міліоном снарядів

це вивільнить багато техніки і особового складу... навіть якщо вони закриють небо як миротворці над частиною України і прикриють північний кордон з Білорусією та зону від придністров'я
показати весь коментар
10.03.2024 13:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підлякуи іх Кулеба - з рашки медведєв ядеркою підлякує
показати весь коментар
10.03.2024 10:54 Відповісти
За пів року до війни.цей зрадник би розказував українському народові.що на Україну рашист не буде нападати.а Макром нагнітає ситуацію .щоб спровокувати в Українського народу незадоволення діями "зелених зрадників"
показати весь коментар
10.03.2024 11:01 Відповісти
Цей підєрмачник більше ні на що нездатний, окрім залякувааня?
показати весь коментар
10.03.2024 11:12 Відповісти
А якщо не зупинити те що витворяє зеопа в Україні, то тут і допомога заходу не допоможе!
показати весь коментар
10.03.2024 11:17 Відповісти
Макрон завзятий-
Але направити солдатів?-

Фермери французські - не дадуть-

Скажуть - не треба...
Хай лопаьою воює Кулеба...
показати весь коментар
10.03.2024 11:18 Відповісти
Солдати літаком французьких фермерів облітять, недадулка не доросла.
показати весь коментар
10.03.2024 11:34 Відповісти
По поводу ввода западных войск в Украину. Один ескперт высказал одну мысль. Что ето может сыграть с Украиной злую шутку. Если западные солдаты погибнут в Украине то на Западе могут пойти массовые протесты и требования прекращения войны, не без помощи агентов кремля конечно. Так что может лучше пока Запад нам поставляет оружие а мы уже как то сами будем уничтожать им рашистов. Тем более я очень сомневаюсь что с французов сильные вояки которые будут в сырых окопах зубами рваться с рашистами за нашу землю. Скорее наоборот нам еще придется на них постоянно отвлекаться и защищать.
показати весь коментар
10.03.2024 11:29 Відповісти
Макрон нічого не провокує, а діє згідно реалій.
показати весь коментар
10.03.2024 11:49 Відповісти
Макрон єдиний лідер , який може нормально думати ? Це треба було робити ще позавчора - рано чи пізно , а воювати їм прийдеться . То чому б не покінчити з орками на території України якщо ті вже сюди полізли ? Наші військові по всьому світу приймали участь в військових конфліктах , то чому нам не можуть допомогти ? Може дипломати так гарно працюють ? А скептиків можу запевнити - охочих мочити орків вистачить . І озброєння буде набагато краще , і *********** буде скільки потрібно . А головне - одна справа коли кацапня вбиває громадян України , а інша - коли перед ними будуть громадяни , наприклад , Франції або Канади . P.S. - Помітили , скільки русоботів поналазило сюди ? Значить ідея прекрасна !
показати весь коментар
10.03.2024 12:01 Відповісти
якщо орків не зупинити в Україні, то буде війна.. де? В Еуропі??? а зараз вона де???
хоча я не про це, а про те що у війні проти Еуропи на боці орків воюватимуть підкорені ельфи (українці)
показати весь коментар
10.03.2024 12:02 Відповісти
Надіюсь ідея Макрона все таки підтримають в інших країнах а не буде *****... як з міліоном снарядів

це вивільнить багато техніки і особового складу... навіть якщо вони закриють небо як миротворці над частиною України і прикриють північний кордон з Білорусією та зону від придністров'я
показати весь коментар
10.03.2024 13:09 Відповісти
Узеленськи намагаються налякати Захід. А щось зробити самим, почати виробляти зброю, чи боротися з корупцією? Можуть тільки генералів під час війни звільняти.
показати весь коментар
10.03.2024 19:33 Відповісти
 
 