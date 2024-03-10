Кулеба про ідею Макрона щодо відправки західних військ в Україну: Якщо Росію не зупинити в Україні, буде війна в Європі
Ідея президента Франції Емманюеля Макрона щодо розміщення західних військ в Україні викликала жваву дискусію, це заощадить Європі час.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю литовському інформаційному агентству ELTA, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
Кулеба зазначив, що заява Макрона не стала несподіванкою для України. На думку глави МЗС, складається враження, що Париж - перша європейська столиця, яка публічно визнає очевидне, інші країни занепокоєні цим фактом.
"Але дискусія, спровокована цим повідомленням з Парижа, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше. Не лише для України, а й для Європи", - сказав Кулеба.
Він підкреслив, що у багатьох європейських столицях досі немає розуміння, що допомога Україні - це не благодійність, а порятунок життів власних громадян, економія великих коштів, які інакше пішли б на власний захист.
"Цей меседж від Макрона - це те, що всі знають, але бояться сказати. Він просто перший, хто почав відкрито говорити про те, що, на мою думку, має розуміти кожна розумна людина в Європі. Якщо Росію не зупинити в Україні, буде війна в Європі", - заявив глава МЗС.
Направлення західних військ в Україну
Президент Франції минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.
Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.
Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.
Але направити солдатів?-
Фермери французські - не дадуть-
Скажуть - не треба...
Хай лопаьою воює Кулеба...
хоча я не про це, а про те що у війні проти Еуропи на боці орків воюватимуть підкорені ельфи (українці)
це вивільнить багато техніки і особового складу... навіть якщо вони закриють небо як миротворці над частиною України і прикриють північний кордон з Білорусією та зону від придністров'я