Кулеба про ідею Макрона щодо відправки західних військ в Україну: Якщо Росію не зупинити в Україні, буде війна в Європі

Ідея президента Франції Емманюеля Макрона щодо розміщення західних військ в Україні викликала жваву дискусію, це заощадить Європі час.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю литовському інформаційному агентству ELTA, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Кулеба зазначив, що заява Макрона не стала несподіванкою для України. На думку глави МЗС, складається враження, що Париж - перша європейська столиця, яка публічно визнає очевидне, інші країни занепокоєні цим фактом.

"Але дискусія, спровокована цим повідомленням з Парижа, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше. Не лише для України, а й для Європи", - сказав Кулеба.

Він підкреслив, що у багатьох європейських столицях досі немає розуміння, що допомога Україні - це не благодійність, а порятунок життів власних громадян, економія великих коштів, які інакше пішли б на власний захист.

Читайте: Макрон про західні війська в Україні: Не виключати чогось не означає це робити

"Цей меседж від Макрона - це те, що всі знають, але бояться сказати. Він просто перший, хто почав відкрито говорити про те, що, на мою думку, має розуміти кожна розумна людина в Європі. Якщо Росію не зупинити в Україні, буде війна в Європі", - заявив глава МЗС.

Направлення західних військ в Україну

Президент Франції минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.