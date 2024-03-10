Стратегія допомоги Україні по краплях більше не працює, для боротьби з російськими військами потрібно необмежене постачання зброї та боєприпасів, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наполягає на поставках в Україну зброї та боєприпасів без обмежень.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це в інтерв'ю Elta заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Стратегія допомоги Україні по краплях більше не працює. Якщо все триватиме так, як зараз, то це добром не закінчиться ні для кого. Необмежені та своєчасні постачання всіх видів зброї та боєприпасів необхідні Україні для перемоги над Росією", - сказав Кулеба.
Він також наголосив, що в Європі закінчилася епоха миру.
"Слабкі рішення - більше війни, сильні рішення - кінець війни. Це дуже просто", - сказав міністр закордонних справ України.
Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба про ідею Макрона щодо відправки західних військ в Україну: Якщо Росію не зупинити в Україні, буде війна в Європі
я на місці партнерів, побачивши як мусарня купила крузак 300
для свого чиновника, недавби взагалі *****...
як би мені не було вигідно щось давати
а за для своїх інтересів вони мусять щось надавати
і це ніяк не пов"язани з турботою про українців, про україну, про нас з Вами
знаючи що през, кабмін, ВР і вся гілка влади моральні підари,
вони всеж допомагають
питання лиш, чому???
тому що їм це дуже вигідно
зламати хребет параші за 5-10% від свого воєнного бюджету не втративши ніодного свого солдата
це дуже, дуже вигідна справа.
Не знав дипломатичних фраз-
Але справу поставив-
Розробив план дій...
Без вихідних днів-
Фінансування...
Без викраданння...
Генерал просто зробив...
Снаряди знайшов-
І купив для нас...
Завжди дратують коментарі типу "нам багато і так всього надали". Такі горе-коментатори свого часу і про лендліз те ж саме казали. "Навіщо він нам потрібен? Нам і так всього багато дають".
це потроху за 2 роки набралось 500 танків
в перерахунку на місяці, це по 20 танків в місяць
те що росія втрачає за 1 день
перші танки Т72 поставила Польша та Чехія в липні 2022, в кількості 240 та 44 одиниці
за півтора року деякі могли бути знищені, або вийти з ладу
невідомо скільки залишилось з поставлених танків
якщо взяти коефіціент втрат 1 до 30, тоді самі можете порахувати скільки залишилось
******** цеж ВАШ вибір, оці лопатні бездарі та крадії.
Украінці, отримали від нього кривавий приклад.
Жодного, з призначенців Зеленського, на посади в сиситемі державного управління, так і бачили в ТЦК!!
Але ж їх ХТОСЬ з кадровиків ЦОВВ, ставив на облік та знімав з обліку у ТЦК… Це ж сотні військовозобов'язаних ….
Невже🫢, отой САБОТАЖ, роблять ЖДУНИ ??‼️‼️😡😡
Це дорога - в нікуди .! Або вже давайте допомогу - як слід , або скажіть чесно - ми її надавати відмовляємось . Бо реально вже - набридли усі ці гойдалки , туди сюди .
Так війна ніколи не закінчиться .
Це пишеться не для баранів - таких як ти . Ти дуже тупий щоб тут щось розуміти . Проходь мимо
А чия ж це така була стратегія? Мабуть того телепня, у котрого "наша стратегія - це тактика"?
Припинить красти необмежено та кожного часу.
Скоріше за все це питання до чарівника, так як на сьогодні виробничі потужності партнерів не мають можливості задовільнити ці потреби.
З наркоти зліз і почав бачити?
Чи все ж таки песик вкусив і кулеба прозрів?
https://youtu.be/8Baj-DTn8Js?t=469
Україні потрібна нова влада!