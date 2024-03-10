Стратегія допомоги Україні по краплях більше не працює, для боротьби з російськими військами потрібно необмежене постачання зброї та боєприпасів, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наполягає на поставках в Україну зброї та боєприпасів без обмежень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це в інтерв'ю Elta заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Стратегія допомоги Україні по краплях більше не працює. Якщо все триватиме так, як зараз, то це добром не закінчиться ні для кого. Необмежені та своєчасні постачання всіх видів зброї та боєприпасів необхідні Україні для перемоги над Росією", - сказав Кулеба.

Він також наголосив, що в Європі закінчилася епоха миру.

"Слабкі рішення - більше війни, сильні рішення - кінець війни. Це дуже просто", - сказав міністр закордонних справ України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба про ідею Макрона щодо відправки західних військ в Україну: Якщо Росію не зупинити в Україні, буде війна в Європі