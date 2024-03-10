УКР
Стратегія допомоги Україні по краплях більше не працює, для боротьби з російськими військами потрібно необмежене постачання зброї та боєприпасів, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наполягає на поставках в Україну зброї та боєприпасів без обмежень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це в інтерв'ю Elta заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Стратегія допомоги Україні по краплях більше не працює. Якщо все триватиме так, як зараз, то це добром не закінчиться ні для кого. Необмежені та своєчасні постачання всіх видів зброї та боєприпасів необхідні Україні для перемоги над Росією", - сказав Кулеба.

Він також наголосив, що в Європі закінчилася епоха миру.

 "Слабкі рішення - більше війни, сильні рішення - кінець війни. Це дуже просто", - сказав міністр закордонних справ України.

 Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба про ідею Макрона щодо відправки західних військ в Україну: Якщо Росію не зупинити в Україні, буде війна в Європі

+19
А що асфальт закінчився?
показати весь коментар
10.03.2024 11:28 Відповісти
+16
Ні, ще 17 мільярдів виділено, так що асфальту - бути.
показати весь коментар
10.03.2024 11:30 Відповісти
+11
Кулеба, а постачання лопат входить у першу п'ятірку найнеобхідного?
******** цеж ВАШ вибір, оці лопатні бездарі та крадії.
показати весь коментар
10.03.2024 11:45 Відповісти
Потрібно -- та де ж іі взяти - може шось закуплять
показати весь коментар
10.03.2024 11:28 Відповісти
скажу так як думаю
я на місці партнерів, побачивши як мусарня купила крузак 300
для свого чиновника, недавби взагалі *****...
як би мені не було вигідно щось давати
а за для своїх інтересів вони мусять щось надавати
і це ніяк не пов"язани з турботою про українців, про україну, про нас з Вами
знаючи що през, кабмін, ВР і вся гілка влади моральні підари,
вони всеж допомагають
питання лиш, чому???
тому що їм це дуже вигідно
зламати хребет параші за 5-10% від свого воєнного бюджету не втративши ніодного свого солдата
це дуже, дуже вигідна справа.
показати весь коментар
10.03.2024 12:44 Відповісти
А що асфальт закінчився?
показати весь коментар
10.03.2024 11:28 Відповісти
Ні, ще 17 мільярдів виділено, так що асфальту - бути.
показати весь коментар
10.03.2024 11:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=30dZkj1cSVY .......кто остановил ленд-лиз и 500 самолетов Украине в начале войны .....
показати весь коментар
10.03.2024 11:30 Відповісти
И кто же?
показати весь коментар
10.03.2024 14:48 Відповісти
щоб скінчилися поставки "краплями" і пішло безперебійне постачання зброї Україні-"зезрадникам" варто іти з України.Світ не буде озброювати прорашистських "зелених слуг " в Україні лише для того ,щоб ця зброя могла бути в майбутньому використана проти них самих.
показати весь коментар
10.03.2024 11:32 Відповісти
А це стратегія така була? Як на мене, то це просто імітація допомоги. Підігравання русні, щоб вона оговталася після поразок у перші місяці війни і змогла наростити свій військовий потенціал.
показати весь коментар
10.03.2024 11:38 Відповісти
Петер Павел...
Не знав дипломатичних фраз-

Але справу поставив-
Розробив план дій...
Без вихідних днів-

Фінансування...
Без викраданння...

Генерал просто зробив...
Снаряди знайшов-
І купив для нас...
показати весь коментар
10.03.2024 11:38 Відповісти
Эти "капли" представляют собой тысячи поставленных ед. техники.
показати весь коментар
10.03.2024 11:39 Відповісти
І де там тисячі? Може сотні?
показати весь коментар
10.03.2024 11:51 Відповісти
Гугл поможет посчитать. Список постачання зброї та обладнання в Україну під час російського вторгнення. Найти.
показати весь коментар
10.03.2024 12:26 Відповісти
Ну якщо рахувати гвинтівки чи грузовики, тоді звісно. Ще можна палатки прибавити - теж техніка.
показати весь коментар
10.03.2024 12:34 Відповісти
Может все таки прочитаете список ? Там больше 500 танков, 1000+ БТР, 1000+ MRAP, 2000+ хамви, несколько сотен артсистем и т.д.
показати весь коментар
10.03.2024 12:42 Відповісти
671 танк поставлено, 495 - трофеї - Це ж не тисячі танків поставлено? Кількість поставлених майже дорівнює кількості трофейних, при цьому кількість танків західного зразку -150 . Це тисячі? MRAP - це грузовик з противоминным захистом. Хамві - це взагалі джип. 1000+ БТР - це не тисячі, а 10 сотен+. Кілька сотен артсистем - це також не тисячі. Пропоную подивитись на сводку ГШ ЗСУ. От там - тисячі.
показати весь коментар
10.03.2024 13:07 Відповісти
Якби там тисячі були, то ми б вже вийшли на кордони 1991 року.

Завжди дратують коментарі типу "нам багато і так всього надали". Такі горе-коментатори свого часу і про лендліз те ж саме казали. "Навіщо він нам потрібен? Нам і так всього багато дають".
показати весь коментар
10.03.2024 15:39 Відповісти
це не одномоментна поставка, котра могла щось зробити
це потроху за 2 роки набралось 500 танків
в перерахунку на місяці, це по 20 танків в місяць
те що росія втрачає за 1 день

перші танки Т72 поставила Польша та Чехія в липні 2022, в кількості 240 та 44 одиниці
за півтора року деякі могли бути знищені, або вийти з ладу
невідомо скільки залишилось з поставлених танків

якщо взяти коефіціент втрат 1 до 30, тоді самі можете порахувати скільки залишилось
показати весь коментар
10.03.2024 18:16 Відповісти
Можеш ще порахувати 60% бюджету України, безкоштовно, щомісяці, протягом 2 років
показати весь коментар
10.03.2024 20:47 Відповісти
Кулеба, а постачання лопат входить у першу п'ятірку найнеобхідного?
******** цеж ВАШ вибір, оці лопатні бездарі та крадії.
показати весь коментар
10.03.2024 11:45 Відповісти
Если бы это Макрон сказал, или Шольц, а то - Кулеба ....
показати весь коментар
10.03.2024 11:46 Відповісти
Це чітко показав, на своїх діях «найвеличніший👹» СРАТЬєх з асфальту, Зеленський з КВНщиками …
Украінці, отримали від нього кривавий приклад.
Жодного, з призначенців Зеленського, на посади в сиситемі державного управління, так і бачили в ТЦК!!

Але ж їх ХТОСЬ з кадровиків ЦОВВ, ставив на облік та знімав з обліку у ТЦК… Це ж сотні військовозобов'язаних ….
Невже🫢, отой САБОТАЖ, роблять ЖДУНИ ??‼️‼️😡😡
показати весь коментар
10.03.2024 11:49 Відповісти
Если бы вы 4 года не крали как не в себя и нахально не выпрашивали прежде всего деньги для разворовывания, а в 100-ю очередь оружие и боеприпасы вместо асфальта и миллиарда деревьев, то и с вами бы разговаривали как с людьми, а не как с последним дерьмом.
показати весь коментар
10.03.2024 11:52 Відповісти
Лопатний яструб на мінімалочках...
показати весь коментар
10.03.2024 11:53 Відповісти
А своє щось виробляти? Чи окрім асфальту і відосиків нічого не можете? Аа, ще ********** криворагульські а-ля 95кібуц вмієте.
показати весь коментар
10.03.2024 11:54 Відповісти
а зетуза поцьомкати тодi не вийде
показати весь коментар
10.03.2024 11:57 Відповісти
Нагадало Монте Крісто("В нашому банку в нього необмежений кредит"(Як у ***** необмежені ресурси?((
показати весь коментар
10.03.2024 11:55 Відповісти
Всі ці крапельні постачання допомоги вже давно нагадують якийсь пекельний експеримент . Таке враження що наші союзники взялися випробовувати Україну на міцність . От дають потроху і дивляться - ага , значить - при таких - невеличких дозах , Україна тримається , а якщо ще трішки зменшити - що буде . ? Знову тримається . А якщо зменшити ще ? А тепер подивимось - що буде якщо її взагалі припинити , і тд.
Це дорога - в нікуди .! Або вже давайте допомогу - як слід , або скажіть чесно - ми її надавати відмовляємось . Бо реально вже - набридли усі ці гойдалки , туди сюди .
Так війна ніколи не закінчиться .
показати весь коментар
10.03.2024 12:04 Відповісти
А як тобі хочецця, щоб вона скінчилася? Хочеться сховатися під віник, а там, хоч перемога, хоч окупація- тобі " набридло"
показати весь коментар
10.03.2024 12:09 Відповісти
Хворий ? То йди підлікуйся ,, а потім і відкриватимеш тут рота .
показати весь коментар
10.03.2024 12:12 Відповісти
От і ти не відкривай, перечитай краще що ти нашкрябав, Спіноза, блін..
показати весь коментар
10.03.2024 12:16 Відповісти
Читай своє шкрябання , і не лізь в моє . ферштейн ?
Це пишеться не для баранів - таких як ти . Ти дуже тупий щоб тут щось розуміти . Проходь мимо
показати весь коментар
10.03.2024 12:21 Відповісти
Не для баранів, а для шизоідів типу тебе ?
показати весь коментар
10.03.2024 12:29 Відповісти
Гуляй кажу , сопель! Іди краще - в танчики пограйся .
показати весь коментар
10.03.2024 12:39 Відповісти
Лікуйся електрикою, шиз .
показати весь коментар
10.03.2024 12:40 Відповісти
Тому що мети "перемога України через розгром московії" в них нема А з такою установкою ще десять років може продовжуватися кривавий тягни-штовхай
показати весь коментар
10.03.2024 21:14 Відповісти
Вже непишуть, хто промову виголосив. Бо якщо припишуть, що це Бонявтік, чи Кулеба із Шмигалем глашатаї- новину ніхто і відкривати нестане...
показати весь коментар
10.03.2024 12:06 Відповісти
Ця стратегія ще спочатку була хибна!
показати весь коментар
10.03.2024 12:07 Відповісти
То це два роки була така стратегія? Он воно що...
А чия ж це така була стратегія? Мабуть того телепня, у котрого "наша стратегія - це тактика"?
показати весь коментар
10.03.2024 12:09 Відповісти
А кому цей куліба це говорить ? твоя робота --вирішувати це питання ..
показати весь коментар
10.03.2024 13:14 Відповісти
и неограниченное бабло
показати весь коментар
10.03.2024 13:14 Відповісти
Та ми зовсім не проти, щоб нам постачали зброю і **********, але де ж все наше? У владі вже 5 років найкращий мальчік від наріду і монобільшість скрізь виключно його, то де результат? Він же дуже критикував минулу владу, розігнав парламент і показував наміри на покращення. Чи будемо і далі брехати на Порошенко, щоб відволікти увагу від мародерств і провалів ідіотів?
показати весь коментар
10.03.2024 13:17 Відповісти
І саме для того щоб і ті краплинки перекрити гнида призначає автокрадія у мо України. Зрадницька влада все робить щоб України не було на мапі світу.
показати весь коментар
10.03.2024 13:26 Відповісти
"необмежені та своєчасні постачання".
Припинить красти необмежено та кожного часу.
показати весь коментар
10.03.2024 13:36 Відповісти
Необмежені постачання?
Скоріше за все це питання до чарівника, так як на сьогодні виробничі потужності партнерів не мають можливості задовільнити ці потреби.
показати весь коментар
10.03.2024 14:15 Відповісти
Що це трапилось з кулебою.
З наркоти зліз і почав бачити?
Чи все ж таки песик вкусив і кулеба прозрів?
показати весь коментар
10.03.2024 15:42 Відповісти
Щодо того, як Байден нібито хоче допомогти Україні:
https://youtu.be/8Baj-DTn8Js?t=469
показати весь коментар
10.03.2024 17:00 Відповісти
Я вибачаюсь,я не дипломат,а тільки один із представників влади і демократії ,по Конституції,так от, прошу пана кулебу закрити свій рот,він не дипломат!
показати весь коментар
10.03.2024 17:37 Відповісти
Стратегія корупції, кумівства, підігрівання ворогу, узурпації влади більше не діє!!
Україні потрібна нова влада!
показати весь коментар
10.03.2024 17:50 Відповісти
Ти краще відзвітуй, як твій МЗС ефективно працює, і контингент твоїх дипломатів і особисто свою роботу. Ти перетворився на єрмаківську шавку!
показати весь коментар
10.03.2024 20:52 Відповісти
Шановний! Одне питання: "А що там з Лендлізом для України?"
показати весь коментар
11.03.2024 08:23 Відповісти
Можливо неправий, але здається світовим лідерам набридло мати справи з єрмаками
показати весь коментар
11.03.2024 08:31 Відповісти
 
 