Трамп звинуватив Байдена в тому, що Путін погрожує ядерною зброєю: Президент США - ідіот

Експрезидент США Дональд Трамп назвав Джо Байдена "ідіотом". Нібито російський диктатор Володимир Путін відчуває слабкість американського лідера і тому погрожує світу ядерною зброєю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net, про це колишній президент Трамп заявив під час звернення до своїх прихильників у штаті Джорджія.

"Якби у вас був дійсно здібний президент, як я, то я хочу вам сказати, що ми були б у цілковитій безпеці. Тепер Путін говорить про ядерну зброю. І знаєте чому? Тому що він знає, що президентом США є ідіот, з яким він може впоратися", - заявив Трамп.

Також у своїй промові Трамп звинуватив Байдена у тому, що він не може гарантувати США безпеку.

