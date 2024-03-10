Ворог другу добу на півдні не проводить штурмових дій, концентрує зусилля на проведенні аеророзвідки, - Сили оборони

На півдні триває контрбатарейна боротьба. Ворог концентрує зусилля на проведенні аеророзвідки, артилерійських обстрілах, застосуванні великої кількості ударних дронів різних типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

"Вже другу добу поспіль ворог не проводить штурмових дій. Наші воїни утримують позиції, здійснюють заходи з їх укріплення та працюють над розширенням плацдарму на лівобережжі Дніпра", - йдеться в повідомленні.

На бойовому чергуванні знов залишився 1 ворожий корабель в Азовському морі. Ракетоносії три тижні не полишають пункти базування.

Упродовж доби на лівобережжі Херсонщини Сили оборони ліквідували 51 окупанта, також знищили:

1 реактивну систему залпового вогню "Град";

1 танк;

1 самохідну артилерійську установку;

9 гармат;

2 міномети;

19 одиниць автобронетехніки;

1 човен;

1 комплект спостережного обладнання.

Крім того, знищено склад противника.

