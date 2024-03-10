УКР
Новини
773 2

Ворог другу добу на півдні не проводить штурмових дій, концентрує зусилля на проведенні аеророзвідки, - Сили оборони

зсу

На півдні триває контрбатарейна боротьба. Ворог концентрує зусилля на проведенні аеророзвідки, артилерійських обстрілах, застосуванні великої кількості ударних дронів різних типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

"Вже другу добу поспіль ворог не проводить штурмових дій. Наші воїни утримують позиції, здійснюють заходи з їх укріплення та працюють над розширенням плацдарму на лівобережжі Дніпра", - йдеться в повідомленні.

На бойовому чергуванні знов залишився 1 ворожий корабель в Азовському морі. Ракетоносії три тижні не полишають пункти базування.

Упродовж доби на лівобережжі Херсонщини Сили оборони ліквідували 51 окупанта,  також знищили:

  • 1 реактивну систему залпового вогню "Град";
  • 1 танк;
  • 1 самохідну артилерійську установку;
  • 9 гармат;
  • 2 міномети;
  • 19 одиниць автобронетехніки;
  • 1 човен;
  • 1 комплект спостережного обладнання.

Крім того, знищено склад противника.

Автор: 

бойові дії (4520) ЗСУ (7861)
Досить брехати, ніякого плацдарму ЗСУ на лівобережжі не існує з 01.03.2024.
Так стверджує Таймзє. А він не може брехати, адже в заголовку великими літерами написано "Правда, тільки правда. Правда переможе!".
показати весь коментар
10.03.2024 12:39 Відповісти
вже тварі щось міркують...
де їхні карти на нашому столі?
показати весь коментар
10.03.2024 12:47 Відповісти
 
 