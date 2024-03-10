Ворог другу добу на півдні не проводить штурмових дій, концентрує зусилля на проведенні аеророзвідки, - Сили оборони
На півдні триває контрбатарейна боротьба. Ворог концентрує зусилля на проведенні аеророзвідки, артилерійських обстрілах, застосуванні великої кількості ударних дронів різних типів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.
"Вже другу добу поспіль ворог не проводить штурмових дій. Наші воїни утримують позиції, здійснюють заходи з їх укріплення та працюють над розширенням плацдарму на лівобережжі Дніпра", - йдеться в повідомленні.
На бойовому чергуванні знов залишився 1 ворожий корабель в Азовському морі. Ракетоносії три тижні не полишають пункти базування.
Упродовж доби на лівобережжі Херсонщини Сили оборони ліквідували 51 окупанта, також знищили:
- 1 реактивну систему залпового вогню "Град";
- 1 танк;
- 1 самохідну артилерійську установку;
- 9 гармат;
- 2 міномети;
- 19 одиниць автобронетехніки;
- 1 човен;
- 1 комплект спостережного обладнання.
Крім того, знищено склад противника.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так стверджує Таймзє. А він не може брехати, адже в заголовку великими літерами написано "Правда, тільки правда. Правда переможе!".
де їхні карти на нашому столі?