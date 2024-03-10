УКР
Морський гуманітарний коридор: понад 1000 суден вийшло з портів України, доставивши майже 30 мільйонів тонн вантажу, - Брінк

З портів Чорного моря України гуманітарним коридором відправлено 1005 кораблів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережі X (Twitter) написала посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Понад 1000 суден вийшли з українських чорноморських портів, доставивши на світові ринки майже 30 мільйонів тонн вантажу, включаючи зерно", - йдеться в дописі.

За її словами, попри війну Росії, Україна продовжує підтримувати робочі місця та бізнес, розвивати свою економіку та постачати світові життєво необхідні товари.

Нагадаємо, 17 липня 2023 року Росія вийшла із "зернової угоди" через те, що умови Кремля "не виконують".  

1 жовтня 2023 року три балкери з агропродукцією та залізною рудою вийшли з портів Чорноморськ та Південний, а 5 нових суден прямували до портів на завантаження новим гуманітарним коридором.

У лютому 2024 року українським морським коридором експортовано рекордний обсяг вантажів – 8 млн тонн, загальний обсяг експорту від початку роботи "зернового коридору" сягнув 28 млн тонн.

Випий порошку, росуянин .
показати весь коментар
10.03.2024 13:50 Відповісти
Вы прям ***** и Ердогана без ножа режите. Ето же с каждого корабля 20% они могли поиметь с *зернового коридора*
показати весь коментар
10.03.2024 12:54 Відповісти
Понад 1000 суден вийшли з українських чорноморських портів, вивізши на світові ринки майже 30 мільйонів тонн вантажу, включаючи зерно"
показати весь коментар
10.03.2024 12:55 Відповісти
так радісно салютують з цього приводу.
то, чому, у нас проблеми з польшею?
чому ми вперлися в польських фермерів? відправляйте на кораблях в обхід.
чи, хтось на цьому дико заробляє? (риторичне питання)
показати весь коментар
10.03.2024 13:02 Відповісти
Дебіл, це не у вас проблеми з польщею, це у польської влади проблеми з неконтрольованими акціями протесту місцевих маргіналів
показати весь коментар
10.03.2024 14:37 Відповісти
дебіл? рідкісне ім'я. приємно познайомитись, гриша.
показати весь коментар
10.03.2024 14:51 Відповісти
 
 