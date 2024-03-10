Морський гуманітарний коридор: понад 1000 суден вийшло з портів України, доставивши майже 30 мільйонів тонн вантажу, - Брінк
З портів Чорного моря України гуманітарним коридором відправлено 1005 кораблів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережі X (Twitter) написала посол США в Україні Бріджит Брінк.
"Понад 1000 суден вийшли з українських чорноморських портів, доставивши на світові ринки майже 30 мільйонів тонн вантажу, включаючи зерно", - йдеться в дописі.
За її словами, попри війну Росії, Україна продовжує підтримувати робочі місця та бізнес, розвивати свою економіку та постачати світові життєво необхідні товари.
Нагадаємо, 17 липня 2023 року Росія вийшла із "зернової угоди" через те, що умови Кремля "не виконують".
1 жовтня 2023 року три балкери з агропродукцією та залізною рудою вийшли з портів Чорноморськ та Південний, а 5 нових суден прямували до портів на завантаження новим гуманітарним коридором.
У лютому 2024 року українським морським коридором експортовано рекордний обсяг вантажів – 8 млн тонн, загальний обсяг експорту від початку роботи "зернового коридору" сягнув 28 млн тонн.
