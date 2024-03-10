Морський гуманітарний коридор: понад 1000 суден вийшло з портів України, доставивши майже 30 мільйонів тонн вантажу, - Брінк

З портів Чорного моря України гуманітарним коридором відправлено 1005 кораблів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережі X (Twitter) написала посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Понад 1000 суден вийшли з українських чорноморських портів, доставивши на світові ринки майже 30 мільйонів тонн вантажу, включаючи зерно", - йдеться в дописі.

За її словами, попри війну Росії, Україна продовжує підтримувати робочі місця та бізнес, розвивати свою економіку та постачати світові життєво необхідні товари.

За пів року роботи українського морського коридору вантажі з України експортувало 661 судно, - Кубраков

Нагадаємо, 17 липня 2023 року Росія вийшла із "зернової угоди" через те, що умови Кремля "не виконують".

1 жовтня 2023 року три балкери з агропродукцією та залізною рудою вийшли з портів Чорноморськ та Південний, а 5 нових суден прямували до портів на завантаження новим гуманітарним коридором.

У лютому 2024 року українським морським коридором експортовано рекордний обсяг вантажів – 8 млн тонн, загальний обсяг експорту від початку роботи "зернового коридору" сягнув 28 млн тонн.