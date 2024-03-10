Окупанти, ймовірно, використали під час обстрілу Мирнограду на Донеччині покращені версії КАБів, - Сили оборони
10 березня російські загарбники вдарили по Мирнограду Донецької області новими авіаційними бомбами.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій.
"Початкова інформація була, що ворог застосував ЗРК С-300, однак за уточненою інформацією, яка надійшла від Нацполіції, у цьому обстрілів росіяни застосували три одиниці плануючої авіабомби УМПБ Д-30СН", - сказав він.
Речник зазначив, що застосування цих бомб свідчить про новий етап розвитку російських керованих авіаційних бомб. Він пояснив, що, ймовірно, нові ворожі бомби є баражуючими.
"Це покращена авіабомба, яка вже приходить на заміну оцим класичним старим ФАБам, перетвореним у КАБи, вони мають додаткові функції планування і додаткові силові установки. Тому, на жаль, нам потрібно готуватися до нових викликів і нових задач ППО в боротьбі з цими покращеними авіабомбами", - заявив речник.
Нагадаємо, вночі 10 березня російські окупаційні війська трьома ракетами вдарили по Мирнограду. 11 людей дістали поранення, серед них підліток, пошкоджено 17 багатоповерхівок і 27 автівок.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ось вам натовські стандарти: довго, дорого,мало.
Шукає лопати на заході-
По нам бтють КАБи...
Може Кулеба-
В зазваті?
Де авіація?
-А там, де не треба...
Така міжнавродна ситуація...
Джерело: https://pro100media.com.ua/novyny-kramatorska/u-kramatorsku-komunalnyky-remontuyut-dorogy-fotofakt-3/ https://pro100media.com.ua/novyny-kramatorska/u-kramatorsku-komunalnyky-remontuyut-dorogy-fotofakt-3/
нам не на часі плануючи авіабомби УМПБ Д-30СН це ж тільки 1 500 кг а ні 2 000 кг.....
велике будівництво триває
https://expres.online/podrobitsi/rosiya-vikoristovue-na-fronti-novi-ruynivni-bombi-u-zsu-kazhut-shcho-tse-peklo