Окупанти, ймовірно, використали під час обстрілу Мирнограду на Донеччині покращені версії КАБів, - Сили оборони

10 березня російські загарбники вдарили по Мирнограду Донецької області новими авіаційними бомбами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій.

"Початкова інформація була, що ворог застосував ЗРК С-300, однак за уточненою інформацією, яка надійшла від Нацполіції, у цьому обстрілів росіяни застосували три одиниці плануючої авіабомби УМПБ Д-30СН", - сказав він.

Речник зазначив, що застосування цих бомб свідчить про новий етап розвитку російських керованих авіаційних бомб. Він пояснив, що, ймовірно, нові ворожі бомби є баражуючими.

"Це покращена авіабомба, яка вже приходить на заміну оцим класичним старим ФАБам, перетвореним у КАБи, вони мають додаткові функції планування і додаткові силові установки. Тому, на жаль, нам потрібно готуватися до нових викликів і нових задач ППО в боротьбі з цими покращеними авіабомбами", - заявив речник.

Нагадаємо, вночі 10 березня російські окупаційні війська трьома ракетами вдарили по Мирнограду. 11 людей дістали поранення, серед них підліток, пошкоджено 17 багатоповерхівок і 27 автівок.