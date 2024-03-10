УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10151 відвідувач онлайн
Новини
4 798 22

Окупанти, ймовірно, використали під час обстрілу Мирнограду на Донеччині покращені версії КАБів, - Сили оборони

мирноград

10 березня російські загарбники вдарили по Мирнограду Донецької області новими авіаційними бомбами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій.

"Початкова інформація була, що ворог застосував ЗРК С-300, однак за уточненою інформацією, яка надійшла від Нацполіції, у цьому обстрілів росіяни застосували три одиниці плануючої авіабомби УМПБ Д-30СН", - сказав він.

Речник зазначив, що застосування цих бомб свідчить про новий етап розвитку російських керованих авіаційних бомб. Він пояснив, що, ймовірно, нові ворожі бомби є баражуючими.

"Це покращена авіабомба, яка вже приходить на заміну оцим класичним старим ФАБам, перетвореним у КАБи, вони мають додаткові функції планування і додаткові силові установки. Тому, на жаль, нам потрібно готуватися до нових викликів і нових задач ППО в боротьбі з цими покращеними авіабомбами", - заявив речник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти ударили по Часовому Яру, є загиблий, у Добропіллі з-під завалів дістали тіла двох людей. ФОТО

Нагадаємо,  вночі 10 березня російські окупаційні війська трьома ракетами вдарили по Мирнограду. 11 людей дістали поранення, серед них  підліток, пошкоджено 17 багатоповерхівок і 27 автівок.

Автор: 

обстріл (30471) Донецька область (9406) Лиховій Дмитро (77)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Зато у нас еще к первой версии КАБов еще не дошли. Рашисты как видим развиваются вопреки нашей пропаганде. Дай рашистам время и они найдут решения против всей западной техники. Поетому рашку нужно добить сейчас пока еще не поздно.
показати весь коментар
10.03.2024 13:22 Відповісти
+5
Американцы заняты шотдауном и дебатами верхней палатой с нижней иногда прерывающимися на каникулы. Мне кажется что американцы проснутся от того что их уже китайцы и мексиканцы душат. США надеются на свои авианосцы но уже весь мир увидел чего стоят корабли против роев беспилотников. А рашка, Китай и Иран с северной кореей не стоят на месте а навсю запустили свою военную промышленность. И им не требуются бюрократия и дебаты для принятия важных решений
показати весь коментар
10.03.2024 13:37 Відповісти
+3
Пускати тепер будуть з відстані 100-150 км від ЛБЗ, гарантовано поза зоною ураження будь-якими ЗРК.
показати весь коментар
10.03.2024 13:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пускати тепер будуть з відстані 100-150 км від ЛБЗ, гарантовано поза зоною ураження будь-якими ЗРК.
показати весь коментар
10.03.2024 13:17 Відповісти
У американців бомба з силовими установками буде готова тільки в 2025 році. Росія за 1,5 роки зробили друге покоління бомб.

Ось вам натовські стандарти: довго, дорого,мало.
показати весь коментар
10.03.2024 13:23 Відповісти
Тупі ваньки такі тупі.
показати весь коментар
10.03.2024 13:24 Відповісти
Американцы заняты шотдауном и дебатами верхней палатой с нижней иногда прерывающимися на каникулы. Мне кажется что американцы проснутся от того что их уже китайцы и мексиканцы душат. США надеются на свои авианосцы но уже весь мир увидел чего стоят корабли против роев беспилотников. А рашка, Китай и Иран с северной кореей не стоят на месте а навсю запустили свою военную промышленность. И им не требуются бюрократия и дебаты для принятия важных решений
показати весь коментар
10.03.2024 13:37 Відповісти
GLSDB існує з 2015 року.
показати весь коментар
10.03.2024 13:42 Відповісти
вона з землі, також ракета.
показати весь коментар
10.03.2024 14:33 Відповісти
Я в курсі.
показати весь коментар
10.03.2024 14:58 Відповісти
Поки Кулеба-
Шукає лопати на заході-

По нам бтють КАБи...

Може Кулеба-
В зазваті?
показати весь коментар
10.03.2024 13:18 Відповісти
Канада вроде бы как приняли решении передать ракеты Украине https://t.me/frontline_news_ua
показати весь коментар
10.03.2024 13:19 Відповісти
Зато у нас еще к первой версии КАБов еще не дошли. Рашисты как видим развиваются вопреки нашей пропаганде. Дай рашистам время и они найдут решения против всей западной техники. Поетому рашку нужно добить сейчас пока еще не поздно.
показати весь коментар
10.03.2024 13:22 Відповісти
-Кулеба?...
Де авіація?
-А там, де не треба...
Така міжнавродна ситуація...
показати весь коментар
10.03.2024 13:23 Відповісти
хотілось би почути ігната, з переможними реляціями.
показати весь коментар
10.03.2024 13:27 Відповісти
У Краматорську комунальники, 9 березня, ремонтували дороги. До лінії фронту 22 км ....!!!

Джерело: https://pro100media.com.ua/novyny-kramatorska/u-kramatorsku-komunalnyky-remontuyut-dorogy-fotofakt-3/ https://pro100media.com.ua/novyny-kramatorska/u-kramatorsku-komunalnyky-remontuyut-dorogy-fotofakt-3/


нам не на часі плануючи авіабомби УМПБ Д-30СН це ж тільки 1 500 кг а ні 2 000 кг.....

велике будівництво триває
показати весь коментар
10.03.2024 13:30 Відповісти
УМПБ Д-30СН це ФАБ 250 с двигуном і крильцями. ФАБ 1500 поки ще не на часі.
показати весь коментар
10.03.2024 13:39 Відповісти
До того ж маса вибухівки десь 100 кг, а не 1 500.
показати весь коментар
10.03.2024 14:01 Відповісти
Війна війною, а дороги (водопровід, каналізацію, електрику) ремонтувати треба. Життя не зупиняється. У орків все те ж саме.
показати весь коментар
10.03.2024 13:44 Відповісти
Да ну, на-фуй! Нам все время втирали, что они унитазы вывозят ради микрочипов, а тут такое......
показати весь коментар
10.03.2024 13:39 Відповісти
Покращені мягко сказано.
показати весь коментар
10.03.2024 13:39 Відповісти
Тут є навіть відео її застосування це дуже страшно..
https://expres.online/podrobitsi/rosiya-vikoristovue-na-fronti-novi-ruynivni-bombi-u-zsu-kazhut-shcho-tse-peklo
показати весь коментар
10.03.2024 14:04 Відповісти
а де наші каби чи зелений пі---р тільки красти вміє
показати весь коментар
10.03.2024 15:14 Відповісти
 
 