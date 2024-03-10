Вчора на Таврійському напрямку відбулося понад 50 боєзіткнень, знищено ворожий ЗРК "Панцир-С1", - Тарнавський

В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" за минулу добу відбулися 54 бойові зіткнення. Ворог завдав 27 авіаударів, 153 удари дронами-камікадзе, 1252 обстріли.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, наші захисники й захисниці проводять оборонну операцію та завдають російським окупантам значних втрат.

"Так, за добу загальні втрати ворога становлять: в живій силі - 310 осіб (убитими й пораненими), в озброєнні та військовій техніці - 65 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 12 танків, 17 бойових бронемашин, 5 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 28 автомобілів, 1 одиниця спецтехніки тощо", - інформує Тарнавський.

Нейтралізовано або збито 312 БпЛА різних типів. Крім того, Сили оборони України знищили 4 склади боєприпасів та 1 бліндаж загарбників.

Також зазначається, що серед знищеної та пошкодженої ворожої техніки - 1 самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", 1 САУ "Гіацинт", 1 РСЗВ БМ-21 "Град", 2 комплекси відеоспостереження "Муром-М".