Глава МЗС Польщі Сікорський до Папи Римського: Можна заохотити Путіна вивести війська з України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до Папи Римського Франциска після його заяви щодо переговорів у війні РФ проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі польського міністра у соцмережі X (Twitter).

Сікорський зазначив, що Папі тепер слід було б звернутися із закликом до президента РФ Володимира Путіна щодо виведення окупаційних військ з України.

"Як щодо того, щоб для балансу закликати Путіна набратися мужності і вивести свою армію з України?", – зазначив Сікорський.

Він підкреслив, що якби Путін вивів свої війська з України, "мир настав би одразу без потреби в переговорах".

Нагадаємо, Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.

У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.