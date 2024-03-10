Глава МЗС Польщі Сікорський до Папи Римського: Можна заохотити Путіна вивести війська з України
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до Папи Римського Франциска після його заяви щодо переговорів у війні РФ проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі польського міністра у соцмережі X (Twitter).
Сікорський зазначив, що Папі тепер слід було б звернутися із закликом до президента РФ Володимира Путіна щодо виведення окупаційних військ з України.
"Як щодо того, щоб для балансу закликати Путіна набратися мужності і вивести свою армію з України?", – зазначив Сікорський.
Він підкреслив, що якби Путін вивів свої війська з України, "мир настав би одразу без потреби в переговорах".
Нагадаємо, Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.
У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ядерний удар по кремлю, вирішить всі проблеми, на планеті земля.
Дякую, хоч не назвав поляків "братами", а тільки друзями.
А скільки пане там Вашого зерна? Чи Ви воюєте з нших бариг, як ображених простих українців? Вони за вивезене зерно мільярди повернули в Україну?
Депутати від німецької урядової коаліції Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн від "Вільних демокртів" та Катрін Герінг-Екардт від "Зелених" розкритикували заяву Папи Римського Франциска, що Україні слід мати "відвагу білого прапора" і вести переговори.
"Перш ніж українські жертви піднімуть білий прапор, Папа Римський повинен голосно та безпомилково закликати жорстоких російських злочинців зняти свій піратський прапор - символ смерті й сатани", - заявила інтерв'ю газеті Funke Mediengruppe Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн.
Голова комітету з питань оборони Бундестагу також риторично зазначила, що Папа не критикував патріарха РПЦ Кирила.
"І чому, в ім'я Бога, він не засуджує словесні підбурювання до вбивства Кирила, глави Російської православної церкви та колишнього агента КДБ, по відношенню до українського народу?", - запитала вона.
Водночас Катрін Герінг-Екардт в інтерв'ю RND зауважила, що ніхто не хоче миру більше, ніж Україна, додавши, що саме російський диктатор Владімір Путін може допомогти досягти миру.
"Саме Путін може негайно припинити війну та страждання, а не Україна. Той, хто вимагає, щоб Україна просто здалася, віддає агресору те, що він незаконно відібрав, і таким чином погоджується на знищення України", - резюмувала вона.
Іноді краще жувати, ніж говорити! (с)
...Історія розвивається по спіралі й всі події, які відбуваються зараз - це повторення, але вже в іншій якості. І ці повторення даються людству саме для того, щоб людство мало розум й не робило минулих помилок.
Це ж вже було, чи не так? Коли напередодні Другої світової війни, Ватикан закликав до поступок нацистській Німеччині. Другого березня 1939 року кардинал Еудженіо Марія Джузеппе Джованні Пачеллі став новим Папою Римським під іменем Пій XII.
А вже в квітні (як швидко!) новий понтифік запропонував мирні переговори з фашистами, сподіваючись виступити посередником між великими європейськими державами, що були на межі війни. Але спершу він зв'язався з лідером італійських фашистів Беніто Муссоліні (як неочікувано) І тільки після його схвалення, Ватикан направив пропозиції про переговори до Парижу, Берліну, Лондону і Варшави.
Ще з 1938 року Франція та Британія йшли на поступки Гітлеру. Спочатку погодились на окупацію Австрії, а потім фактично змусили Чехословаччину віддати Гітлеру Судетську область, щоб не допустити великої війни у Європі.
Стратегія Ватикану у тих нових мирних переговорах була приблизно такою ж - задовольнити чергову територіальну забаганку нацистів. І Папа спробував натиснути на Польщу, щоб та підтримала окупацію міста Данцига. Два роки Ватикан закликав світ до порозуміння з нацистами.
А в березні 1940 року фон Ріббентроп та його свита прибули до папської резиденції. І нікого тоді не здивувало, що фашистський міністр прибув з нацистським прапором, відмовився преклонити коліно, як це було прийнято при підході до Папи Римського, натомість скинув руку в нацистському привітанні.
Тобто, ще тоді Папу Римського вже вітали нацистським привітанням й для Ватикану все було гаразд.
Здавалося, потрібно запамʼятати на все життя, до чого призвела політика загравання з вбивцями й нацистське привітання у Ватикані. Але мабуть в поважному віці пап щось відбувається з памʼяттю.
А може справа в іншому?
В тридцяти срібниках, які сьогодні мають дуже помпезну назву: "Instituto per le Opere di Religione" Але за цією назвою ховається банк, в якому корпорації, які створені з релігійною метою, можуть інвестувати кошти анонімно, конфіденційно та без сплати податків. Дані про діяльність та фінансове становище банку не розголошуються. Фінансової поліції чи фінансової розвідки Італії, ЄС чи США банк не підпорядковується.
Банк підпорядковується безпосередньо Зборам кардиналів та Папі Римському.
Загальновідомо, що ще з часів Обами на рахунках банку Ватикану зависли кошти путіна. Вони були заблоковані на вимогу США й так там і залишилися. Добре, якби йшлося про мільярд доларів, але зависла там чверть трильйона, а це вже досить відчутна сума навіть для старого Кабаєва. Гроші туди перекинули за порадою особистого друга путіна, тоді ще прем'єр-міністра Італії - Сільвіо Берлусконі. Загалом, на "ничку путіна" американці вийшли випадково під приводом розслідування корупції в УЄФА. Саме тоді й з'явилися законні підстави заблокувати ці кошти. Саме тоді, по-гарячих слідах , путін терміново приїхав у Ватикан і намагався вплинути на Папу, щоб той допоміг розблокувати рахунки.
І тоді все стає на свої місця. І заклики до молоді росії нести російську спадщину у світ. І заклики до білого прапору перед вбивцями й терористами. І промова Папи Римського про "безневинно вбиту" Дарʼю Дугіну. І повне мовчання про тисячі безневинно вбитих із Бучі, Маріуполя, Бородянки, Ірпеня, Харкова, Мелітополя, Миколаєва, Києва, Одеси, Каховки, Запоріжжя. Тобто, чого про них згадувати? Адже їх родичі й поплічники не зберігають в твоєму банку трильйон доларів....
Почати потрібно з того, що головний (якщо хочете, парасольковий) наратив російської пропаганди зводиться до однієї фрази: "Мирні росіяни хочуть переговорів, а маріонеткові українці не хочуть".
Власне це і є основною комунікаційною і дипломатичною лінією росіян . Я тут не відкриваю Америки, про це я пишу і говорю з жовтня-листопада.
На жаль, росіяни, проводячи політику єдиного голосу, починають поступово закладати цю рамку, як відносно зрозумілу не лише для частини світових еліт, а й для широких верств населення в різних частинках світу.
Нагадаю лише один момент: план-максимум Кремля на цьому етапі - заморожування конфлікту по лінії зіткнення, з офіційними обіцянками часткового зняття санкцій. Зараз спробуймо подивитися, як розшивається цей головний наратив РФ.
1. Все, що ми бачимо зараз - це спроба створення конкурентних майданчиків для переговорів . Росіяни грають у ризиковані ігри, бо, судячи з усього, різним гравцям пропонують одне й те саме. Але факт є фактом: Туреччина, Саудівська Аравія, ОАЕ і Швейцарія вже вступили в цю гру. Ватикан не у грі. Він чітко на російській стороні. І треба розуміти: ми з ним не у грі. У нас немає контактів на рівні других-третіх осіб Ватикану.
2. Єдина вимога росіян до майбутніх майданчиків - відкинути українську формулу і змусити сідати за стіл переговорів всіх учасників. І повторюся ще раз: на цьому етапі їм потрібна просто артикуляція відмови від цієї формули та збільшення кількості таких майданчиків.
3. Росіяни пробують донести меседж, що фронт ось-ось посиплеться і тому потрібні переговори (далі йдуть розгалуження, залежно від аудиторії) від того, що це стане поразкою Заходу (Байдена, Макрона тощо), до того, що це помста за Газу. Це головний допоміжний меседж. І тут варто звернути увагу, росіяни часто використовують абсолютно проукраїнські меседжі західних політиків про необхідність дати зброю Україні, як такий собі резонатор навиворіт. І на це потрібно особливо звертати увагу.
4. Одне з найважливіших посилань росіян - Україна найкорупційніша країна Європи (залишу без коментарів).
5. Російська економіка може вистояти ще роки, й тому, ця війна не вбʼє Росію, а підірве Захід (такі собі вивернуті віртуальні космічні перегони часів холодної війни). Треба розуміти, що Захід по-справжньому ще не включився в гонитву озброєнь. І для росіян, які вже пройшли свій пік, надважливо не допустити, щоб Захід прийняв остаточне рішення: поразка Росії - це перемога Заходу. Для Кремля - це архіважлива задача і тому, один з ключових наративів Москви - про безмежність можливостей російської економіки.
6. План Б (або паралельний план) росіян: пошук і створення точки напруги за сирійським сценарієм. Поки за два роки їм нічого не вдалося ні в громадянській війні в Нігері, ні спровокувати війну Хезболли проти Ізраїлю, ні спровокувати конфлікт Венесуели проти Гаяни. Але пошуки тривають безперервно і це одна з базових задач російської дипломатії.
7. І останнє. Щодо Ватикану, то Папа завжди був проросійським ліваком. Причини - не суть важливі. Для нас важливіше, що в зрозумілій для нас перспективі, будуть вибори нового Понтифіка . Зараз Папа провів низку кадрових змін, які посилюють, як мінімум, його рідний орден і єзуїтів. Я не спеціаліст з кухні Ватикану, але я точно розумію, що нам вже зараз потрібно будувати інший тип стосунків зі Святійшим престолом, щоб потім вдруге не сісти в калюжу.
Але вже зараз маємо розуміти: усе, що вище описано - це пунктирна лінія російської інформаційної атаки по всьому світу. І ми маємо мати свої відповіді та виконавців, відповідальних за донесення цих відповідей на ці та інші питання (бо це всього лише моє бачення ситуації).
Вадим Денисенко, політолог
Авторитет церкви валиться в цілому Світі, а воно бульки пускає..!)
Вірно відмітив...але Папа римський побоїться таке пуйла сказати ..-"чтоб нє біло ескалации"...