Глава УГКЦ Шевчук відреагував на слова Папи Римського про "білий прапор" та перемовини з РФ
Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук прокоментував скандальну заяву Папи Римського про "білий прапор".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УГКЦ.
"Україна зранена, але нескорена! Україна змучена, але вона стоїть і вистоїть! Повірте мені, нікому й на гадку не спадає здатися. Навіть там, де сьогодні ідуть бойові дії; послухайте наших людей в Херсоні, Запоріжжі, Одесі, Харкові, Сумах!" - зазначив Шевчук.
Шевчук звернувся до "тих, хто зі скептицизмом дивиться на здатність України вистояти".
"Приїдьте в Україну і подивіться! Хто з вас не вірить у перемогу України - йдіть до Сповіді! Бо це означає, що ми мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові", - зауважив глава УГКЦ.
Нагадаємо, Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.
У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.
А то якесь невиразне белькотіння ні про що. Типу папа на сповідь не ходить. Тільки що вона йому дає...
який чемний і смиренний "християнин"! скільки в ваших дописах самовтіхи і самолюбовання!
це ви називаєте християнством? хоча і ваш папа недалеко пішов від вас (чи ви від нього)
Ніхто не може служити двом панам, оскільки, або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує. Не можете служити Богові й мамоні.Лишіться оправдувати лукавого рашистського слугу з Ватикану .Не варто .
я сказав (і не тільки я), що відповідь дуже слаба (як і сам святослав).
Сильний лідер відповів би сильніше
«Кожного, хто визнає Мене перед людьми, Я також визнаю перед Отцем Моїм Небесним. Якщо ж хтось зречеться Мене перед людьми, того і Я зречусь перед Отцем Небесним». «Не думайте, що Я прийшов, щоб принести мир на землю. Не мир Я приніс, а меч.
Проблема у тому, що світом керують ліваки і лівацька ідеологія. І люди, навіть демократичних поглядів у Західній Європі і США, мілліони людей переконані наприклад, , що якщо перестати надавати озброєння Україні-війна припинеться. І це їх внунтрішнє переконнання-тому що без аналізу того що відбувається-абстрактне "просте рішення"-не даватм зброю начебто лежить на поверхні.
А так, то він віруючий, але,то таке…
Е, ні, краще не треба.
Тармазила галавой..."
Польських фермерів ..
по божескі!
'Negotiations are never a surrender'
Pope Francis added that both sides of any war should always come to the table to carry out peace talks.
"Negotiations are never a surrender," he said. "It is the courage not to carry a country to suicide."
Speaking about peace talks, the Pope urged parties to the war in Ukraine to "not be ashamed to negotiate before things get worse."
He pointed out that negotiations can also be carried out with the help of "international powers."
"The word 'negotiate' is a couragous word," he said. "When you see that you are defeated, that things are not going well, it is necessary to have the courage to negotiate. You may feel ashamed, but with how many deaths will it end? Negotiate in time; look for some country that can mediate. Today, for example in the war in Ukraine, there are many who want to mediate. Turkey has offered itself for this. And others. Do not be ashamed to negotiate before things get worse."
Іменуючи священників та церковних ієрархів, прийнятним є називати їх сан. Він не мирянин, а Верховний Архиєпископ Києво-Галицький.
Депутати від німецької урядової коаліції Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн від "Вільних демокртів" та Катрін Герінг-Екардт від "Зелених" розкритикували заяву Папи Римського Франциска, що Україні слід мати "відвагу білого прапора" і вести переговори.
"Перш ніж українські жертви піднімуть білий прапор, Папа Римський повинен голосно та безпомилково закликати жорстоких російських злочинців зняти свій піратський прапор - символ смерті й сатани", - заявила інтерв'ю газеті Funke Mediengruppe Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн.
Голова комітету з питань оборони Бундестагу також риторично зазначила, що Папа не критикував патріарха РПЦ Кирила.
"І чому, в ім'я Бога, він не засуджує словесні підбурювання до вбивства Кирила, глави Російської православної церкви та колишнього агента КДБ, по відношенню до українського народу?", - запитала вона.
Водночас Катрін Герінг-Екардт в інтерв'ю RND зауважила, що ніхто не хоче миру більше, ніж Україна, додавши, що саме російський диктатор Владімір Путін може допомогти досягти миру.
"Саме Путін може негайно припинити війну та страждання, а не Україна. Той, хто вимагає, щоб Україна просто здалася, віддає агресору те, що він незаконно відібрав, і таким чином погоджується на знищення України", - резюмувала вона.
З перших днів війни в 2014 році і до сьогодення пастирі УКГЦ вірно служать Богові і Українцям підтримуючи їх в спротиві поневолюванню московитами.
Це вони підтримували моряків і військових в Криму і на Донбасі в 2014, завжди послідовно підтримували Україну в боротьбі за волю ще за УПА і ніколи не боялись переслідувань і гонінь яких вони зазнали за совітьської влади і зажди діяли по велінню Бога і свого серця.
Дякую вам за вашу службу Богові і Народу України!