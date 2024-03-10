Глава УГКЦ Шевчук відреагував на слова Папи Римського про "білий прапор" та перемовини з РФ

Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук прокоментував скандальну заяву Папи Римського про "білий прапор".

"Україна зранена, але нескорена! Україна змучена, але вона стоїть і вистоїть! Повірте мені, нікому й на гадку не спадає здатися. Навіть там, де сьогодні ідуть бойові дії; послухайте наших людей в Херсоні, Запоріжжі, Одесі, Харкові, Сумах!" - зазначив Шевчук.

Шевчук звернувся до "тих, хто зі скептицизмом дивиться на здатність України вистояти".

"Приїдьте в Україну і подивіться! Хто з вас не вірить у перемогу України - йдіть до Сповіді! Бо це означає, що ми мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові", - зауважив глава УГКЦ.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.

У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.