УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10151 відвідувач онлайн
Новини
16 880 93

Глава УГКЦ Шевчук відреагував на слова Папи Римського про "білий прапор" та перемовини з РФ

шевчук,святослав

Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук прокоментував скандальну заяву Папи Римського про "білий прапор".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УГКЦ.

"Україна зранена, але нескорена! Україна змучена, але вона стоїть і вистоїть! Повірте мені, нікому й на гадку не спадає здатися. Навіть там, де сьогодні ідуть бойові дії; послухайте наших людей в Херсоні, Запоріжжі, Одесі, Харкові, Сумах!" - зазначив Шевчук.

Шевчук звернувся до "тих, хто зі скептицизмом дивиться на здатність України вистояти".

"Приїдьте в Україну і подивіться! Хто з вас не вірить у перемогу України - йдіть до Сповіді! Бо це означає, що ми мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові", - зауважив глава УГКЦ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Польщі Сікорський до Папи Римського: Можна заохотити Путіна вивести війська з України

Нагадаємо, Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.

У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.

Автор: 

Папа Римський (338) УГКЦ (110) Шевчук Святослав (60)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+49
Він звинуватив Папу у відсутності Віри. Це слабувато?!
показати весь коментар
10.03.2024 14:32 Відповісти
+40
папа латино-американській комуніст !!! Господи, Боже Ти Наш Всемогутній, забери цього папу "комуніста" та поверни Івана-Павла ІІ (Карла Войтилу) папу-антикомуніста, який допоміг цивілізованому Заходу розвалити цю червону,комуно-нацистьку, капо-совкову імперію зла і тюрму народів - сев, варшавській договір, срср !!!



показати весь коментар
10.03.2024 14:33 Відповісти
+38
А шо він мав хрестовий похід на Ватикан почати? Він же священик, відповів доречно.
показати весь коментар
10.03.2024 14:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Папа чорт.
показати весь коментар
10.03.2024 14:26 Відповісти
папа латино-американській комуніст !!! Господи, Боже Ти Наш Всемогутній, забери цього папу "комуніста" та поверни Івана-Павла ІІ (Карла Войтилу) папу-антикомуніста, який допоміг цивілізованому Заходу розвалити цю червону,комуно-нацистьку, капо-совкову імперію зла і тюрму народів - сев, варшавській договір, срср !!!



показати весь коментар
10.03.2024 14:33 Відповісти
Та то не это
показати весь коментар
10.03.2024 15:52 Відповісти
Оце і вся реакція глави УГКЦ? Слабувато, як на мене.
показати весь коментар
10.03.2024 14:30 Відповісти
Він звинуватив Папу у відсутності Віри. Це слабувато?!
показати весь коментар
10.03.2024 14:32 Відповісти
Я так розумію .Після такої ганьби вони перейдуть в ПЦУ.
показати весь коментар
10.03.2024 15:53 Відповісти
Це чого? Це хто зганьбився? Св'ятослав? УГКЦ? Аи історію УГКУ знаєте хоч трохи?
показати весь коментар
10.03.2024 18:18 Відповісти
краще б звинуватив у служінні рашистській сатані
показати весь коментар
10.03.2024 16:01 Відповісти
Плясню Вам дещо. Ще років 200 тому за таке звинувачення Св'ятослав був би оголошений єретиком, як Кальвін, Ян Гус, чи інші, які власне і стверджували, що непогрвшимість Папи - то абсурд, оскільки Папа - грішний, як і будь-яка людина. Якщо звернутися до Писання, то навіть там Христос звертається до апостола Петра "Відійди від мене, сатано", коли той умовляє Христа не йти добровільно на смерть на хресті. Тобто сам Христос називає першого з Пап - Петра сатаною, оскільки той був лише людиною, яка не здатна була протистояти сатані, як це здатен був робити сам Христос. Тому заява Св'ятослава є революційною і оцінка їй ще не дана.
показати весь коментар
10.03.2024 18:26 Відповісти
для чого тоді так багато щось пояснювати ,причіпляючи якусь революційність за'яві Св'ятослава, коли духовна революційність висвітлена коротко і ясно в словах Ісуса- "Відійди від мене, сатано",???"Відійди від українського народу ,сатано"
показати весь коментар
10.03.2024 19:20 Відповісти
😊 Може здатися, що Ісус сатаною вважає Петра. Насправді він вважає Петра інфікованим сатаною. Тому і не відвернувся від нього. І той же Франциск не є для Укоаїни сатаною. Сатана - то кацапія. Франциск просто інфікований тим сатаною. І як Христос звільнив Петра від сатани, зрибивши його першим серед рівних, так і нам необхідно зробити все, щоб донести до Франциска те, що Ісус доніс до Петра - Віру в те, що добро переможе і за це потрібно саме боротись.
показати весь коментар
10.03.2024 19:39 Відповісти
ну то так би і сказав, про сатану, і то сильніше було б.
А то якесь невиразне белькотіння ні про що. Типу папа на сповідь не ходить. Тільки що вона йому дає...
показати весь коментар
10.03.2024 20:16 Відповісти
Він так і сказав. І ті, хто є практикуючими християнами, так і зрозуміли. А для інших це не має значення.
показати весь коментар
10.03.2024 20:38 Відповісти
ви зараз сам пишете як невіруюча людина
показати весь коментар
10.03.2024 20:55 Відповісти
Це ваші фантазії. 😊 Ви власне і не розумієте, сому більшість інших вважають Св'ятослава сильним а його відповідь - гідною. У вас немає бачення різниці між ієромонпхом, яким є Св' ятослав і політиком, яким є скажімо барон Черчілль. Ви не розумієте, що монах не може відповідати, як політик, оскільки він приймає обітницю смиренності, як одну з обітниць перед Господом.
показати весь коментар
10.03.2024 21:11 Відповісти
більшість інших - це
який чемний і смиренний "християнин"! скільки в ваших дописах самовтіхи і самолюбовання!
це ви називаєте християнством? хоча і ваш папа недалеко пішов від вас (чи ви від нього)
показати весь коментар
10.03.2024 21:28 Відповісти
А ко по вашому - це скільки? 😊 І про самолюбування - теж мимо. 😊 Я пишу те, що думаю і про те, що можу коментувати, бо маю певні знання. 😊 Так що ваші твердження - лише ваші твердження і нічого більше. 😊
показати весь коментар
10.03.2024 21:32 Відповісти
І ті, хто є практикуючими християнами, -слуга (папа ).котрий служить інтересам куйла.теж практикуючий християнин як і Юда був одним із друзів Ісуса...
показати весь коментар
11.03.2024 18:34 Відповісти
Так. 😊 І Папа лише людина, хоча і християнин. Якби християни були безгрішними їм не треба було б іти до сповіді, щоб позбутися гріхів. Саме піти до сповіді і сропонує Блаженнійший Св'ятослав. Бо сповідь - це таїнство, яке позбавляє від гріхів після усвідомлення гріха, щирого жалю за вчиненням гріха, щирого плксяння і дирої обітниці не грішити. Тут ключове всюди - щиро. І навіть Іуда міг вимолити прощення, якби щиро почав це робити. Натомість він взяв гроші і згрішив знову - вчинив самигубство.
показати весь коментар
11.03.2024 20:31 Відповісти
Не фантазуй, чоловіче.Якщо злодій ,сповідається злодієві ,або вбивця вбивці ,то яка ж це таємниця ?Чи може думаєш,що слуга антихриста (папа )в рясі не сповідався багато тисяч раз?Іуда НЕ МІГ ВИПРОСИТИ ПРОЩЕННЯ....НЕ МІГ.Не варто фантазувати своїм людським черепком.Є ТЕ,ЩО ВІДБУЛОСЯ,МАЛО МІСЦЕ БУТИ І ВІДБУЛОСЯ .Іуда (коли в його серці Господь пробудив духовні свої терези-"совість" зрозумів що він вчинив, віддавши на смерть сина Бога Живого-Ісуса)Усвідомивши це він вирішив повернути 30 срібняків первосвященників. ,які отримав за те, що видав Ісуса.Та вони кинули йому ці срібняки під ноги.накопали в задницю і пішли собі геть.
показати весь коментар
11.03.2024 22:12 Відповісти
Злодій не Св'ятій Сповіді сповідається Господові. 😊 Ви не маєте знань про те, про що намагаєтесь писати. Це все одно, якби я писав про кулінарію. Наче розбираю, що смачно, а що ні, але готувати страви можу лише найпростіші. 😊
показати весь коментар
11.03.2024 22:27 Відповісти
відсутність аргументів приводить до того,що людина намагається крутити (лукавити,фальшивити)Так скільки "святих" .(якщо розбираєтесь?) Ви особисто знаєте, ?Кулінар релігійний.Найпростіша духовна відповідь якою буде?Спробуй приготуй(розумом своїм) щось таке, в чому розбираєшся.?Закінчую,бо Отець нагадує,що прийшов час "перестати кидати перли під ноги свиням..."
показати весь коментар
12.03.2024 00:35 Відповісти
Ніт. 😊Стараєтеся свою необізнаність з елементарними догмами християнства прикрити грубими наїздами. Приблизно "я нвчого не знаю, не читав, не цікавився, але я правий, бо розумний". Це коли з ядерним фізиком обговорювати погоду. Ви ж не знаєте елементарних речей. 😊
показати весь коментар
12.03.2024 00:59 Відповісти
так і нам необхідно зробити все, щоб донести до Франциска те, що Ісус доніс до Петра - Віру в те, що добро переможе і за це потрібно саме боротись. - куйло вже доніс папі віру в Мамону і він до смерті не буде "слугою Господа Отця" .Матвія 6:24-25

Ніхто не може служити двом панам, оскільки, або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує. Не можете служити Богові й мамоні.Лишіться оправдувати лукавого рашистського слугу з Ватикану .Не варто .
показати весь коментар
11.03.2024 18:26 Відповісти
дуже слабо
показати весь коментар
10.03.2024 20:12 Відповісти
Для тих, хто далекий від теми релігії - слабо. Прясню дещо. Послати Папу - це послати мільярд з чимось кптоликія у Африці, Латинській Америці, тій же Європі. Це легше, ніж боротися за нього. А його віддати кацапам. Щоб тішились. Нагадаю історію. Знаєте, чому у Іспанвї Франко переміг лівих? Бо на стороні Іранко були католицькі св'ященники, які мали і досі мають величезний вплив на іспанців. Знаєте, чому у Мексиці збереглася демлкратія і жоден з військових претендентів на диктатора диктатором так і не став? Бо католлицьке духовенство було на боці демократії. А послати Папу - це зірвати оплески кацапів. Сподіваюся, нам вистачить ризуму цього не робити. А от почснювати зпюа допомогою уараїнських католиків і греко-католиків, а також державних службовців треба. За мільярд католиків варто боротись.
показати весь коментар
10.03.2024 20:21 Відповісти
в хто сказав что його треба послати?? це ви самі раптом додумали за когось?
я сказав (і не тільки я), що відповідь дуже слаба (як і сам святослав).
Сильний лідер відповів би сильніше
показати весь коментар
10.03.2024 20:57 Відповісти
Не борись за папу,котрий не бореться проти геноциду,вбивства руйнації України ...Хоча за що хочеш те і борись.За що боротимишся ,те Господь -Отець Тобі поверне сторицею,Від Матвія 10:32-39

«Кожного, хто визнає Мене перед людьми, Я також визнаю перед Отцем Моїм Небесним. Якщо ж хтось зречеться Мене перед людьми, того і Я зречусь перед Отцем Небесним». «Не думайте, що Я прийшов, щоб принести мир на землю. Не мир Я приніс, а меч.
показати весь коментар
11.03.2024 18:31 Відповісти
А шо він мав хрестовий похід на Ватикан почати? Він же священик, відповів доречно.
показати весь коментар
10.03.2024 14:33 Відповісти
Підняти білий прапор перед х***лом, це наша смерть усіх, хто живе в Україні. Пан Шевчук є українцем, а його"бос" закликає українців померти. Є давні пропозиції(не від мене) і я їх підтримую, відділитись від про-лівацького Ватикану і утворити власний патріархат(цього хотів і Йосип Сліпий, якщо-що).
показати весь коментар
10.03.2024 14:39 Відповісти
Звідки ви, кацапня, лізете?!
показати весь коментар
10.03.2024 14:54 Відповісти
люся, арестович ти?
показати весь коментар
10.03.2024 16:24 Відповісти
Краще хай переходять до ПЦУ.
показати весь коментар
10.03.2024 16:01 Відповісти
Це неможливо. В кращому разі якщо виводити тяглість ПЦУ від Київської метрополії( не від рпц ж її виводити) то вона буде вторична відносно УГКЦ.
показати весь коментар
10.03.2024 19:56 Відповісти
Обов'язково буде як ти захочеш. Тільки після вечірнього обходу і уколів на ніч.
показати весь коментар
10.03.2024 17:45 Відповісти
"Бос" в Шевчука не Франциск, а Господь.
показати весь коментар
10.03.2024 19:40 Відповісти
ну так ... порадити самаму папі піти до святої сповіді і покаятися, ворахавуючи догмант католицької церкви, прро непомильність папи це вершина непослужності, що межує з ьлнким тролінгом ...
показати весь коментар
10.03.2024 14:39 Відповісти
Прошла славная пора Крестовых походов! Когда несли веру огнем и мечем! Теперь Папы - леваки либералы!
показати весь коментар
10.03.2024 14:42 Відповісти
«Папа Гітлера». 100 років тому Пій ХІІ допоміг становленню нацизму в Німеччині і заохочував Гітлера; Пій ХІІ знав про звірства нацистів в Польщі, але не засудив їх. Сьогодні ******** Пій закликав Україну викинути білий прапор і прийняти рашизм.
показати весь коментар
10.03.2024 14:30 Відповісти
а кого мав підтримувати цей папа ??? напевно червоного комуно-нациста йоську сталіна (джугашаґвілі), який спланованитм голодомором-геноцидом знищив декілька мільйонів українців в так званій усср та на етнічних українських землях Кубані, Поволжжя ???
показати весь коментар
10.03.2024 14:35 Відповісти
Неправда.Гітлер і його партія прийшли до влади у 1933,а Пачеллі став Папою Пійьом 12 у 1939,за пів року до війни.
показати весь коментар
10.03.2024 14:43 Відповісти
Пій XII допомагав організовувати замахі на гітлера. Звісно, що жоден з них вдався, но гітлеру потягом війни дуже щастило, нажаль. Після війни про це мало хто згадував. Тобто, Пій був набагато кращим за Франциска.
показати весь коментар
10.03.2024 17:57 Відповісти
Рімській поц ретельно відпрацьовує вклад парашного крівавого бабла у банк Ватікану.
показати весь коментар
10.03.2024 14:30 Відповісти
судячи з усього https://youtu.be/tUhhy9wVVKY цей папа римській найбільший атеїст
показати весь коментар
10.03.2024 15:24 Відповісти
Непотрібно примітизувати серйознізність проблеми. Це у дитячому садку все одним словом пояснити можна.
Проблема у тому, що світом керують ліваки і лівацька ідеологія. І люди, навіть демократичних поглядів у Західній Європі і США, мілліони людей переконані наприклад, , що якщо перестати надавати озброєння Україні-війна припинеться. І це їх внунтрішнє переконнання-тому що без аналізу того що відбувається-абстрактне "просте рішення"-не даватм зброю начебто лежить на поверхні.
показати весь коментар
10.03.2024 17:55 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2024 14:30 Відповісти
Папік від Риму, добре знає про особисті рахунки/гроші прутіна, і де вони у нього лежать в банках Риму…
А так, то він віруючий, але,то таке…
показати весь коментар
10.03.2024 14:31 Відповісти
послухайте наших людей в... Одесі
Е, ні, краще не треба.
показати весь коментар
10.03.2024 14:31 Відповісти
Якщо "наших" це про віруючих УГКЦ в Одесі то можна.
показати весь коментар
10.03.2024 19:58 Відповісти
Достойна відповідь не лише українця, а й Св'ященника. Особливо по Сповідь. І про фарисейство, коли ті, хто мав би проповідувати Господа насправді не вірять у Його присутність.
показати весь коментар
10.03.2024 14:31 Відповісти
Так вот что имели ввиду рашисты под терминами биолаборатории и биокомары - https://t.me/frontline_news_ua
показати весь коментар
10.03.2024 14:32 Відповісти
От, слова і позиція католика-патріота! Того самого патріота, який щонеділі в числі інших кліриків-патріотів України проповідував зі сцени Майдану Гідності!
показати весь коментар
10.03.2024 14:32 Відповісти
Для Франциска треба розпалити темний дим!
показати весь коментар
10.03.2024 14:33 Відповісти
Треба хфранціцькі прочитати проповідь на палубі руського корабля москва,може хто підкаже як папі туди дістатися,яка там адреса?
показати весь коментар
10.03.2024 14:34 Відповісти
У 1905 Російська імперія закінчила війну, віддавши половину Сахаліну японцям. У 1940 фіни віддали Сталіну Виборг. Поляки в 1945 (навіть не програвши війну!) віддали Львів Совку.
показати весь коментар
10.03.2024 14:34 Відповісти
А це до чого?
показати весь коментар
10.03.2024 15:14 Відповісти
Прикро напевно було фінам віддавати Виборг сталіну.
показати весь коментар
10.03.2024 15:24 Відповісти
"Я упала с самосвала
Тармазила галавой..."
показати весь коментар
10.03.2024 16:26 Відповісти
етаму папє нєкагда атвлєкатся на какую то там вайну патамуша у нєго єсть дєла паважнєй-напрімєр благословлєніє однополих браков...
показати весь коментар
10.03.2024 14:34 Відповісти
Для
Польських фермерів ..
показати весь коментар
10.03.2024 16:36 Відповісти
https://youtu.be/jQlkugkoA0M
показати весь коментар
10.03.2024 14:35 Відповісти
Адміни Цензора! Знайдіть ще позицію ПЦУ та Епіфанія особисто з приводу папського висеру!
показати весь коментар
10.03.2024 14:35 Відповісти
єпіфанія як завжди -не видно і не чути....
показати весь коментар
10.03.2024 20:20 Відповісти
І жодного слова що папа ******** ?!!!!
показати весь коментар
10.03.2024 14:35 Відповісти
нормально, пане Святославе!
по божескі!
показати весь коментар
10.03.2024 14:40 Відповісти
Його як завжди не зрозуміли,бо на справді він сказав,що хоче бачити путіна у білих тапках в гробу.
показати весь коментар
10.03.2024 14:44 Відповісти
Треба щось робити, нам Українцям, на наші гнівні коментарі він чхав,до прикладу обвалити або "хакнути його сайт, де наші "білі" хакери? Вислати інструкції десяткам тисяч порядним громадянам і в перед на продажний і невіруючий в Божу справпдвість папський престол,забанити!
показати весь коментар
10.03.2024 14:45 Відповісти
У пантифіка тільки понти залишилися. Його ватікан тільки бабоси рублять. А у світі на його гундусяня вже залишається без поваги.
показати весь коментар
10.03.2024 14:49 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2024 14:51 Відповісти
Цивілізовано поставив старшого католика на своє місце.
показати весь коментар
10.03.2024 15:03 Відповісти
Папа римський без яєць - це Мама римська...
показати весь коментар
10.03.2024 15:09 Відповісти
Схаменіться , українці, скільки можна піддаватись роспропаганді, достатньо вам, коли вам впарили зелю? Зрада відмінилась, є переклад папи і там чітко він сказав про перемовини, а не капітуляцію! Між іншим грузиняка арахамія вів перемовини під білим прапором, то чомусь ніхто не срав на нього, але в той час путлер пропонував мир, від якого арахамія відмовився!
показати весь коментар
10.03.2024 15:16 Відповісти
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2024-03/pope-francis-swiss-tv-interview-gaza-ukraine-wars.html
показати весь коментар
10.03.2024 19:15 Відповісти
Так то воно так, про перемовини, але… хто йому сказав, що Україна defeated??? Москалі?? (підкреслене)

'Negotiations are never a surrender'

Pope Francis added that both sides of any war should always come to the table to carry out peace talks.

"Negotiations are never a surrender," he said. "It is the courage not to carry a country to suicide."

Speaking about peace talks, the Pope urged parties to the war in Ukraine to "not be ashamed to negotiate before things get worse."

He pointed out that negotiations can also be carried out with the help of "international powers."

"The word 'negotiate' is a couragous word," he said. "When you see that you are defeated, that things are not going well, it is necessary to have the courage to negotiate. You may feel ashamed, but with how many deaths will it end? Negotiate in time; look for some country that can mediate. Today, for example in the war in Ukraine, there are many who want to mediate. Turkey has offered itself for this. And others. Do not be ashamed to negotiate before things get worse."
показати весь коментар
10.03.2024 19:19 Відповісти
Франьо+Кірюха=$куйла
показати весь коментар
10.03.2024 15:18 Відповісти
щоб цього вонючого папи ноги в Україні не було. хай їде до підарів, там його приймуть як свого.
показати весь коментар
10.03.2024 15:22 Відповісти
Як на мене, то забагато уваги триндежу якогось підара (в поганому сенсі). Що воно взагалі таке і який вплив має на міжнародні процеси (крім тих мільйонів зомбі? Роздута тема.
показати весь коментар
10.03.2024 15:26 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2024 15:26 Відповісти
Зверніть увагу як сформульовано питання швейцарських гоблінів які сидять на рашистських грошах. Там є ще нацистів з 2ї світової. Ось де потрібні санкції проти їхніх банків.
показати весь коментар
10.03.2024 15:32 Відповісти
Ватикан вже виправдовується, що папа просто повторив "білий прапор" за журналістом, який таке бовкнув - то я йому б і не таке сказав, цікаво, чи повторив би він за мною? Маразматик глобальнопівденний
показати весь коментар
10.03.2024 15:41 Відповісти
Найщиріша Вам подяка, що стоїте на духовному захисті нашої країни. Велика повага до Вас та таких як Ви
показати весь коментар
10.03.2024 15:42 Відповісти
Ze Поуп - куйло...
показати весь коментар
10.03.2024 15:45 Відповісти
Шевчук.Давай к нам.В ПЦУ.
показати весь коментар
10.03.2024 15:57 Відповісти
Ваша Святосте, а чи не настав час порвати з латиносами й об'єднати асі українські церки в Єдину Помісну Українську Церкву? Бо за 2 роки війни папа та його прихвостні-кардинали вже стільки наговорили дифірамбів московії та стільки вилили помиїв на нас, що я, як глибоко віруюча людина, сумніваюся ,що у них є щось боже.
показати весь коментар
10.03.2024 16:36 Відповісти
Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук

Іменуючи священників та церковних ієрархів, прийнятним є називати їх сан. Він не мирянин, а Верховний Архиєпископ Києво-Галицький.
показати весь коментар
10.03.2024 16:57 Відповісти
Дякую шновний Глава УГКЦ Шевчук!!!
показати весь коментар
10.03.2024 19:09 Відповісти
Ну так шефа дуже сильно й не покритикуєш.) Той буде бридню усіляку городити, а цей дипломатично все пояснюватиме.) Понтифіки і блаженнійші. І мудаки усякі. Дурман релігійний -- є дурман.
показати весь коментар
10.03.2024 19:40 Відповісти
..тут следует учесть вариант,скок ********* денег за это дало, сколько в банке Ватикана мокшанского имущества..Престол поимел 3 Райх,почему бы не поиметь подвортню болот....
показати весь коментар
10.03.2024 19:42 Відповісти
В Німеччині засудили папу, зокрема, https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/03/10/7181447/ в Бундестазі обурились заявою Папи про "білий прапор" :
Депутати від німецької урядової коаліції Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн від "Вільних демокртів" та Катрін Герінг-Екардт від "Зелених" розкритикували заяву Папи Римського Франциска, що Україні слід мати "відвагу білого прапора" і вести переговори.
"Перш ніж українські жертви піднімуть білий прапор, Папа Римський повинен голосно та безпомилково закликати жорстоких російських злочинців зняти свій піратський прапор - символ смерті й сатани", - заявила інтерв'ю газеті Funke Mediengruppe Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн.
Голова комітету з питань оборони Бундестагу також риторично зазначила, що Папа не критикував патріарха РПЦ Кирила.
"І чому, в ім'я Бога, він не засуджує словесні підбурювання до вбивства Кирила, глави Російської православної церкви та колишнього агента КДБ, по відношенню до українського народу?", - запитала вона.
Водночас Катрін Герінг-Екардт в інтерв'ю RND зауважила, що ніхто не хоче миру більше, ніж Україна, додавши, що саме російський диктатор Владімір Путін може допомогти досягти миру.
"Саме Путін може негайно припинити війну та страждання, а не Україна. Той, хто вимагає, щоб Україна просто здалася, віддає агресору те, що він незаконно відібрав, і таким чином погоджується на знищення України", - резюмувала вона.
показати весь коментар
10.03.2024 20:47 Відповісти
Дякую Українській греко-католицькій церкві за НЕЗМІННУ постійну підтримку Духу Народу України в його боротьбі проти ординських загарбників!

З перших днів війни в 2014 році і до сьогодення пастирі УКГЦ вірно служать Богові і Українцям підтримуючи їх в спротиві поневолюванню московитами.

Це вони підтримували моряків і військових в Криму і на Донбасі в 2014, завжди послідовно підтримували Україну в боротьбі за волю ще за УПА і ніколи не боялись переслідувань і гонінь яких вони зазнали за совітьської влади і зажди діяли по велінню Бога і свого серця.

Дякую вам за вашу службу Богові і Народу України!
показати весь коментар
10.03.2024 21:28 Відповісти
 
 