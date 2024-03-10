За тиждень ліквідовано 7000 окупантів та знищено понад 1300 одиниць військової техніки. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України за минулий тиждень ліквідували 7260 російських окупантів і знищили 1321 одиницю озброєння та військової техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

"За тиждень з 03 по 10 березня 2024 року Силами оборони України знищено близько 7260 осіб особового складу противника", - йдеться в повідомленні.

Суттєвих втрат зазнали озброєння/військова техніка російських військ:

91 танк;

211 бойових броньованих машин;

278 артилерійських систем;

12 РСЗВ;

13 установок ППО;

1 ворожий корабель;

420 одиниць автотехніки;

52 одиниці спецтехніки.

Окрім цього, нашими захисниками знищено 4 ворожі ракети та 239 БпЛА.

