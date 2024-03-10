УКР
1 681 5

За тиждень ліквідовано 7000 окупантів та знищено понад 1300 одиниць військової техніки. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України за минулий тиждень ліквідували 7260 російських окупантів і знищили 1321 одиницю озброєння та військової техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

"За тиждень з 03 по 10 березня 2024 року Силами оборони України знищено близько 7260 осіб особового складу противника", - йдеться в повідомленні.

Суттєвих втрат зазнали озброєння/військова техніка російських військ:

  • 91 танк;
  • 211 бойових броньованих машин;
  • 278 артилерійських систем;
  • 12 РСЗВ;
  • 13 установок ППО;
  • 1 ворожий корабель;
  • 420 одиниць автотехніки;
  • 52 одиниці спецтехніки.

Окрім цього, нашими захисниками знищено 4 ворожі ракети та 239 БпЛА.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські захисники знищили дві колони ворожої техніки, що рухалися у напрямку наших позицій. ВIДЕО

Знищення російської армії за тиждень

Автор: 

армія рф (18526) ліквідація (4376) знищення (8053) Павлюк Олександр (216)
а без трусов сколько было ?
показати весь коментар
10.03.2024 15:13 Відповісти
На жаль це ні на що особливо не впливає( Після відставки Заслуженого нічого гарного від керивництва чекати не варто.
показати весь коментар
10.03.2024 15:17 Відповісти
Странно, снарядов нет, а херачи-и-и-м..."тількі гай гуде". Опа отчеты спускает в МО..
показати весь коментар
10.03.2024 15:36 Відповісти
Важка та героїчна, робота Захисників України 24/7!!!
Це тільки перелякані, оті Стефанчук Зеленський Шмигаль, щось там відкладають, переносять, доповнюють, та усіляко забалакують, «згідно» до мильних Регламентів ВРУ та КМУ!!
Венедіктова Разумков аброхамія, катлєта, безумна, аналТАБУ, корабельні соски…, можуть це підтвердити!
показати весь коментар
10.03.2024 15:58 Відповісти
 
 