За тиждень ліквідовано 7000 окупантів та знищено понад 1300 одиниць військової техніки. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України за минулий тиждень ліквідували 7260 російських окупантів і знищили 1321 одиницю озброєння та військової техніки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.
"За тиждень з 03 по 10 березня 2024 року Силами оборони України знищено близько 7260 осіб особового складу противника", - йдеться в повідомленні.
Суттєвих втрат зазнали озброєння/військова техніка російських військ:
- 91 танк;
- 211 бойових броньованих машин;
- 278 артилерійських систем;
- 12 РСЗВ;
- 13 установок ППО;
- 1 ворожий корабель;
- 420 одиниць автотехніки;
- 52 одиниці спецтехніки.
Окрім цього, нашими захисниками знищено 4 ворожі ракети та 239 БпЛА.
Це тільки перелякані, оті Стефанчук Зеленський Шмигаль, щось там відкладають, переносять, доповнюють, та усіляко забалакують, «згідно» до мильних Регламентів ВРУ та КМУ!!
Венедіктова Разумков аброхамія, катлєта, безумна, аналТАБУ, корабельні соски…, можуть це підтвердити!