Міністр оборони Італії Крозетто проти розміщення західних військ в Україні: Це зітре шлях до дипломатії
Італія наразі не підтримує ідею щодо розміщення західних військ в Україні, це нібито може спричинити "односторонню ескалацію".
Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто в інтерв'ю La Stampa, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Франція і Польща можуть говорити від себе, а не від імені НАТО, яке від початку формально і добровільно залишалося поза війною в Україні. Ввести війська до Києва означає зробити крок до односторонньої ескалації, яка зітре шлях до дипломатії. Немає сенсу наводити такий аргумент зараз після двох років війни", - сказав міністр.
Глава Міноборони також заявив, що перетворення Росії на військову економіку робить її більш оснащеною та гнучкою, ніж НАТО у військовому виробництві.
На думку Крозетто, Україна має рацію щодо того, що постачання зброї Заходу відбуваються повільно.
"Захід виявив, що має набагато менші виробничі потужності, ніж Росія, і йому потрібен час, щоб змінити тенденцію. Що стосується боєприпасів, то за рік ми вийшли на рівень виробництва, який може допомогти Україні, але все одно нижчий за російський", - вважає він.
Італійський міністр заявив, що Захід повинен надати Україні всю можливу підтримку, але не виключати інший можливий спосіб вирішення конфлікту, "активізуючи дипломатичні канали з більшою силою та наполегливістю".
Направлення західних військ в Україну
Президент Франції минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.
Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.
Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.
Бійці НАТО несуть мирний дипломатичний сігнал ху&лу
Дякуємо за допомогу Україні !!
Слава Україні!
росія всі 10 років односторонньо ескалює, і їм норм .
> "зітре шлях до дипломатії"
а що за шлях? Той , про який вчора папа римський казав?
Сумно та ганебно...історія їх нічому не навчила...
Зе Зрада
Олег Леусенко
Ще дуже люблю Дмитра Чекалкина
Прийдіть та покажіть, ви ж не агресору допомагатимете, а жертві агресії.
Але справа не в дипломатії, ніхто не хоче вбивати курку з якої планують "витрясти яєць").
якщо вже міністр оборони такий закорєнєлий дипломат . . .
попробовал бы ты дипломатией остановить Гитлера
и таких мудаков - пруд пруди
Тобто уся потужна економіка Заходу слабіше, чим економіка смердючої бензоколонки? Туши світло. Припливли.