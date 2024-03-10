УКР
Міністр оборони Італії Крозетто проти розміщення західних військ в Україні: Це зітре шлях до дипломатії

Італія наразі не підтримує ідею щодо розміщення західних військ в Україні, це нібито може спричинити "односторонню ескалацію".

Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто в інтерв'ю La Stampa, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Франція і Польща можуть говорити від себе, а не від імені НАТО, яке від початку формально і добровільно залишалося поза війною в Україні. Ввести війська до Києва означає зробити крок до односторонньої ескалації, яка зітре шлях до дипломатії. Немає сенсу наводити такий аргумент зараз після двох років війни", - сказав міністр.

Глава Міноборони також заявив, що перетворення Росії на військову економіку робить її більш оснащеною та гнучкою, ніж НАТО у військовому виробництві.

На думку Крозетто, Україна має рацію щодо того, що постачання зброї Заходу відбуваються повільно.

Також читайте: Італія та Іспанія не відправлятимуть свої війська до України

"Захід виявив, що має набагато менші виробничі потужності, ніж Росія, і йому потрібен час, щоб змінити тенденцію. Що стосується боєприпасів, то за рік ми вийшли на рівень виробництва, який може допомогти Україні, але все одно нижчий за російський", - вважає він.

Італійський міністр заявив, що Захід повинен надати Україні всю можливу підтримку, але не виключати інший можливий спосіб вирішення конфлікту, "активізуючи дипломатичні канали з більшою силою та наполегливістю".

Направлення західних військ в Україну

Президент Франції минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

Топ коментарі
+28
Зато какая проверка на вшивость получилась.
10.03.2024 15:53 Відповісти
+18
> крок до односторонньої ескалації

росія всі 10 років односторонньо ескалює, і їм норм .

> "зітре шлях до дипломатії"

а що за шлях? Той , про який вчора папа римський казав?
10.03.2024 15:53 Відповісти
+12
Моменто море...
10.03.2024 15:48 Відповісти
Моменто море...
10.03.2024 15:48 Відповісти
Навпаки! Шлях до дипломатії залишається та підвищується.

Бійці НАТО несуть мирний дипломатичний сігнал ху&лу
10.03.2024 15:58 Відповісти
Моментально у море.
10.03.2024 16:47 Відповісти
Та не бійтеся прутіна, допоки є Україна і Українці!!
Дякуємо за допомогу Україні !!
Слава Україні!
10.03.2024 15:49 Відповісти
Яка дипломатія - як рашка попре на Захід - помагаите
10.03.2024 15:49 Відповісти
Та не потрібно ніяких військ поки що,снарядів,ракет,Ф16,і трошки грошей,решту ми самі зробимо
10.03.2024 15:50 Відповісти
війська теж потрібні , принаймні закрити придністровʼя і кордон з біло підарами
10.03.2024 15:52 Відповісти
Гроши , всі до копійки , МАФІЯ ЗЕДЕРЬМАКІВ ТИРІТЬ НЕ СОРОМЛЯЧІСЬ СВІТУ На рвавши вночі ВЖЕпризначили МАРОДЕРА НА КРОВІ - КИРИЛКУ ТИМОШЕНКА, ГНИД МЕДВЕДЧУКА , ШАРІЯ і ЯНУКОВИЧА
10.03.2024 16:53 Відповісти
Один француз запустив казкову тему і тепер багато хто вважає своїм обов'язком висловитися.
10.03.2024 15:52 Відповісти
Зато какая проверка на вшивость получилась.
10.03.2024 15:53 Відповісти
На третьому році активної війни, підтримка України "надійними" союзниками все більше зводиться до Бла, бла, бла.....
10.03.2024 15:53 Відповісти
То він з Папою у римському барі щось випив - тепер обидвом зносить
10.03.2024 15:57 Відповісти
> крок до односторонньої ескалації

росія всі 10 років односторонньо ескалює, і їм норм .

> "зітре шлях до дипломатії"

а що за шлях? Той , про який вчора папа римський казав?
10.03.2024 15:53 Відповісти
*upd: папа римський казав у лютому. але пофіг
10.03.2024 15:54 Відповісти
cornuto (рогатий) Гвідо Крозетто- Міністр оборони Італії Крозетто проти розміщення західних військ в Україні: Це зітре шлях до дипломатії ,а розміщення натівських війск в Україні допомогло би стерти 3,14дерацію і все одно не стерти шлях до дипломатії...
10.03.2024 15:53 Відповісти
клозетто з теплотою мріе за кацапській шкіровій термометр... як у старі добри короновірусни сафарі в краіні макаронів ..
10.03.2024 15:54 Відповісти
Схоже італійці або щось знають або тупо бояться допомагати Україні...
Сумно та ганебно...історія їх нічому не навчила...
10.03.2024 15:54 Відповісти
Дайте голос за вшанованого Вами політичного інфлюенсора -зараз Березовець на3-му, Залужний на 6-му, Бутусов на 9-му місцях

https://thepage.ua/ua/rating/golosuvannya-chitachiv-the-page-u-rejtingu-politichnih-inflyuenseriv https://thepage.ua/ua/rating/golosuvannya-chitachiv-the-page-u-rejtingu-politichnih-inflyuenseriv

10.03.2024 16:18 Відповісти
Я додала Тараса Черновола , який ненавидить ЗЕПЕРЕВЕРТЯ , як і я , інші БЗДЯТЬ 💯 ! Завжди без блюзирства , сміливо, професійно , реально і обьективно
10.03.2024 17:06 Відповісти
Є ще два злих ТГ канала, дуже іх рекомендую
Зе Зрада
Олег Леусенко

Ще дуже люблю Дмитра Чекалкина
10.03.2024 21:10 Відповісти
А що дала мова дипломатії з московією Гопники розуміють тільки мову сили а дипломатію сприймають як слабкість
10.03.2024 15:54 Відповісти
У Клозетто своя думка.
10.03.2024 15:55 Відповісти
Вони все ще продовжують вважати русскіх людьми...росія - це злоякісна пухлина з російськомовними метастазами...це так важко запам'ятати?!
10.03.2024 15:56 Відповісти
Він міністр оборони чи закордонних справ?
10.03.2024 16:00 Відповісти
Вони з папою взагалі "внє палітіки"...
10.03.2024 17:09 Відповісти
90% на те, що коли відбудеться напад на якусь з країн НАТО, більшість його членів будут нести таку саму маячню! Ніхто не хоче воювати, тим більше за іншу країну, тому будуть вигадувати собі безліч відмазок!
10.03.2024 16:01 Відповісти
не 90 а усі 💯
10.03.2024 16:18 Відповісти
Ні - якісь країни таки будуть впрягатись - ті, хто ближче, і яким напад найбільше загрожує.
10.03.2024 16:32 Відповісти
козли не розуміють , якщо Україна програє то росіяни розмістять свої війська в Італії та всієї західній європпі. будуть вам" казакі та "бістро" історія пі%арів нічому не вчить
10.03.2024 16:03 Відповісти
О , ще одна папка римська. Про дипломатію воно говорить. мордор і дипломатія-речі несумісні.
10.03.2024 16:04 Відповісти
Якщо смердючі кацапи у берцах десь у Мілані будуть піти італійське вино і жерти пасту, тоді буде нє до дипломатії
10.03.2024 16:07 Відповісти
дипломатія з зомбі з самого початку немає шансів на дипломатію... інозасланцям цього ніколи не зрозуміти.. хіба що ті зомбі прийдуть вже персонально по них.. та то буде вжЕ занадто запізно, дебіли
10.03.2024 16:08 Відповісти
а обстріли українських міст відчиняють шлях до дипломатії
10.03.2024 16:10 Відповісти
Вони підтримують стурбованість у тонусі. Бо без них і занепокоєння вже б закінчилося
10.03.2024 16:18 Відповісти
Ласкаво просимо на гуманітарну діскотеку!!! Беріть квитки до станції Авдіївка .Дружелюбним дипломатам тут весело.
10.03.2024 16:11 Відповісти
Щоб по справжньому працювала дипломатія, потрібно закінчити війну. А те що намагаються називати дипломатією під час війни - переливання з пустого в порожнє.
10.03.2024 16:15 Відповісти
А ще хочу додати - писати статті в ЗМІ з критикою обраної тактики при наступі ЗСУ, так вам хліба не давай.
Прийдіть та покажіть, ви ж не агресору допомагатимете, а жертві агресії.
Але справа не в дипломатії, ніхто не хоче вбивати курку з якої планують "витрясти яєць").
10.03.2024 16:36 Відповісти
Так ***** і не збирається ні з ким домовлятись, любі домовленості для нього це можливість десь обманути, потягнути час, щоб потів вдарити сильніше. Єдине що може зупини ***** це сила, якщо він відчуватиме, що йому дадуть по їблу, він не полізе, це як гопнік.
10.03.2024 16:16 Відповісти
Шлях до вашої імпотентної дипломатії викладено тілами сотень тисяч загиблих українців та рясно полито їхньою ж кров'ю. ****** ви куколди!
10.03.2024 16:17 Відповісти
хіба армія Італії не складається з добре озброєних дипломатів ?

якщо вже міністр оборони такий закорєнєлий дипломат . . .
10.03.2024 16:20 Відповісти
В самый критический момент. Лучшего посла, чем Залужный, не найдешь - Владимир Огрызко
https://www.youtube.com/watch?v=xlbQaKiZhUo
10.03.2024 16:22 Відповісти
мудак
попробовал бы ты дипломатией остановить Гитлера
и таких мудаков - пруд пруди
10.03.2024 16:24 Відповісти
Предурок, яка нахрін дипломатія та а рахунок України
10.03.2024 16:28 Відповісти
Про яку дипломатію ви говорити?Це коли Шольц і Макрон годинами розмовляли х психопатом з боліт,а той бомбив українські міста.
10.03.2024 16:35 Відповісти
Пропонують пану Крозетто провести переговори з крокодилом в клітці, щоб він його не з'їв
10.03.2024 16:36 Відповісти
Яка діпломатія ? А де ви були 5-10 років тому ?
10.03.2024 16:38 Відповісти
Ось що зацікавило - Захід виявив, що має набагато менші виробничі потужності, ніж Росія, і йому потрібен час, щоб змінити тенденцію. Що стосується ***********, то за рік ми вийшли на рівень виробництва, який може допомогти Україні, але все одно нижчий за російський Джерело:

Тобто уся потужна економіка Заходу слабіше, чим економіка смердючої бензоколонки? Туши світло. Припливли.
10.03.2024 16:51 Відповісти
террористов уничтожают ,а не ведут переговоры
10.03.2024 16:55 Відповісти
в отставку Клозетто !
10.03.2024 16:56 Відповісти
В клозет
10.03.2024 19:27 Відповісти
"Обрили уже!"
10.03.2024 17:05 Відповісти
Дипломатія з ким ? Покажіть йому відео , як орки розстрілюють беззбройних українських полонених. Покажіть йому відео, де п'яний кацап пляшкою побив двох кацапок . Покажіть йому відео кацапських вояк без трусів . Може дійде дядькові, що з цими істотами взагалі ніяких розмов не може бути .
10.03.2024 17:32 Відповісти
Якби в 36-му замість переговорів грохнули одного виродка то 50 мільйонів людей були б живі...
10.03.2024 17:36 Відповісти
немає цього шляху. Він знищений.
10.03.2024 17:55 Відповісти
Ок, так а де ж дипломатія, шляхом якої ми йдемо? Хай покаже як вона діє.
10.03.2024 18:06 Відповісти
щлях до дипломатії пролягає через труп московії ...
10.03.2024 18:33 Відповісти
Навпаки, міністре! Саме розміщення військових сил інших країн, як попереджувальна допомога Україні у її праведній війні проти рашизму - може прискорити дипломатичні зусилля!
10.03.2024 18:39 Відповісти
яким дурнем був Черчилль! міг би в 1941 дипломатично домовитись з Муссоліні ! 90 відсотків ******** політиків дебіли і стікуни .
10.03.2024 19:11 Відповісти
Вже були "дипломати": чемберлен і даладьє, забув чим закінчилась їхня "дипломатія". Нікчема сраний, а не міністр оборони...
10.03.2024 19:24 Відповісти
Конечно, тогда все эти болтуны, заявители и прочий бюрократический мусор станет никому не интересен.
10.03.2024 19:26 Відповісти
Він точно міністр оборони, а не міністр закордонних справ?
10.03.2024 20:14 Відповісти
С ганнибалами проще договориться, чем с нынешней россией.
10.03.2024 21:48 Відповісти
 
 