Московський суд заарештував на 10 днів студента, який назвав мережу Wi-Fi "Slava Ukraine"
Нікулінський районний суд Москви заарештував на 10 діб студента Московського державного університету Олега Тарасова за те, що той назвав створену ним у гуртожитку мережі Wi-Fi "Slava Ukraine".
Постанову про арешт опубліковано у базі московських судів за 7 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Як зазначається, Тарасова визнали винним у "демонстрації екстремістської символіки". Суд ухвалив рішення конфіскувати Wi-Fі роутер, що належить студенту, як предмет правопорушення.
Тарасов живе у гуртожитку МДУ на півдні Москви. В ухвалі суду сказано, що новий роутер він купив у жовтні. У березні на назву мережі звернули увагу співробітники Центру МВС РФ із протидії екстремізму.
А вот если бы он назвал мережу - ХАЙЛЬ ПУТИН
Чуваку ничего бы не было
ягєль ти,алєнєгорскій
У квітні здрисне до Фінляндії та буде нити що він "хароший уZкій, жєртва крававага рєжіма".