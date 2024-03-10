УКР
Московський суд заарештував на 10 днів студента, який назвав мережу Wi-Fi "Slava Ukraine"

наручники

Нікулінський районний суд Москви заарештував на 10 діб студента Московського державного університету Олега Тарасова за те, що той назвав створену ним у гуртожитку мережі Wi-Fi "Slava Ukraine".

Постанову про арешт опубліковано у базі московських судів за 7 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Як зазначається, Тарасова визнали винним у "демонстрації екстремістської символіки". Суд ухвалив рішення конфіскувати Wi-Fі роутер, що належить студенту, як предмет правопорушення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П’яний "Z-патріот" побив двох росіянок, бо думав, що вони говорять українською. ВIДЕО

Тарасов живе у гуртожитку МДУ на півдні Москви. В ухвалі суду сказано, що новий роутер він купив у жовтні. У березні на назву мережі звернули увагу співробітники Центру МВС РФ із протидії екстремізму.

арешт (2550) москва (1275) росія (67364)
Топ коментарі
+13
У мене мережа: Putin ***** 😊
показати весь коментар
10.03.2024 16:24 Відповісти
+11
Зацените!
А вот если бы он назвал мережу - ХАЙЛЬ ПУТИН
Чуваку ничего бы не было
показати весь коментар
10.03.2024 16:20 Відповісти
+11
Яким був пароль для входу в мережу - не важко здогадатись. Студенти сусіди у пошуках халяви змушені були трохи охрєнєвати )
показати весь коментар
10.03.2024 16:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Дбл блд.
показати весь коментар
10.03.2024 16:19 Відповісти
Зацените!
А вот если бы он назвал мережу - ХАЙЛЬ ПУТИН
Чуваку ничего бы не было
показати весь коментар
10.03.2024 16:20 Відповісти
Студент дзьоб по вітру тримає, розумний
показати весь коментар
10.03.2024 16:22 Відповісти
У мене мережа: Putin ***** 😊
показати весь коментар
10.03.2024 16:24 Відповісти
Негайно напишіть листа до запоребриківського МВС і щиросердно зізнайтесь. Можливо, отримаєте не 10 діб, а (наприклад) 5, та й то умовно.
показати весь коментар
10.03.2024 16:36 Відповісти
О, вже з Авдіївки лут під'їхав до моськви.
показати весь коментар
10.03.2024 16:24 Відповісти
Треба було назвати 'Putin h**lo"
показати весь коментар
10.03.2024 16:27 Відповісти
Яким був пароль для входу в мережу - не важко здогадатись. Студенти сусіди у пошуках халяви змушені були трохи охрєнєвати )
показати весь коментар
10.03.2024 16:29 Відповісти
"Россія голосуєт ******** !"
показати весь коментар
10.03.2024 16:35 Відповісти
Героям - Слава!!
показати весь коментар
10.03.2024 16:44 Відповісти
Це пароль.
показати весь коментар
10.03.2024 16:59 Відповісти
Пароль -"дерево"!
ягєль ти,алєнєгорскій
показати весь коментар
10.03.2024 19:29 Відповісти
А чому так мало?
показати весь коментар
10.03.2024 16:53 Відповісти
Оцінки схоже у студента не дуже, весняний призов не за горами.
У квітні здрисне до Фінляндії та буде нити що він "хароший уZкій, жєртва крававага рєжіма".
показати весь коментар
10.03.2024 19:10 Відповісти
.. у мене назва **Смерть Кацапам!** і в Києві і у відрядженнях... на телефоні...))) Знаю..що у Туреччині можна познущатися зі смердячих..коли вони запитують на рисепшені готелю пароль.. і вишукуючи назву готелю натикаються на РЕАЛЬНІСТЬ!!))) Кисленько озираються... показують одне одному... і відчуваю...що посцикивають..))))
показати весь коментар
10.03.2024 19:46 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2024 20:14 Відповісти
 
 