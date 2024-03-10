Московський суд заарештував на 10 днів студента, який назвав мережу Wi-Fi "Slava Ukraine"

Нікулінський районний суд Москви заарештував на 10 діб студента Московського державного університету Олега Тарасова за те, що той назвав створену ним у гуртожитку мережі Wi-Fi "Slava Ukraine".

Постанову про арешт опубліковано у базі московських судів за 7 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Як зазначається, Тарасова визнали винним у "демонстрації екстремістської символіки". Суд ухвалив рішення конфіскувати Wi-Fі роутер, що належить студенту, як предмет правопорушення.

Тарасов живе у гуртожитку МДУ на півдні Москви. В ухвалі суду сказано, що новий роутер він купив у жовтні. У березні на назву мережі звернули увагу співробітники Центру МВС РФ із протидії екстремізму.