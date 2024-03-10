Кулеба - Папі Римському: Наш прапор - синьо-жовтий. Ми не підніматимемо інших прапорів
Ватикану не слід повторювати історичних помилок. Необхідно послідовно підтримувати Україну та її народ у справедливій боротьбі.
Про це глава МЗС Дмитро Кулеба написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Кулеби, найсильніший той, хто у битві добра зі злом стає на бік добра, а не намагається зрівняти їх, назвавши це "переговорами".
"Що стосується білого прапору, то з історії першої половини ХХ століття нам відома ця стратегія Ватикану. Закликаю не повторювати історичних помилок і послідовно підтримувати Україну та її народ у справедливій боротьбі за власне життя.
Наш прапор - синьо-жовтий. Під ним ми живемо, помираємо та перемагаємо. Ми не підніматимемо інших прапорів", - додав він.
"Ми вдячні Його Святості Папі Франциску за постійні молитви за мир і продовжуємо сподіватися, що після двох років нищівної війни в серці Європи він знайде можливість здійснити Апостольський візит в Україну, щоб підтримати понад мільйон українців-католиків, понад пʼять мільйонів греко-католиків, усіх християн і всіх українців", - резюмує Кулеба.
Папа Римський закликав Україну до перемовин з РФ
Нагадаємо, Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.
У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.
Але чомусь у католиків та православних порушуються прямі вимоги Біблії і вони називають один одного «отець онуфрій», «папа римський», отче, падре і іншими синонімами слова отець. Для християнських служителів Новий Заповіт передбачає назви: єпископ, диякон, пастор (перекладається з латинської як пастух). Щоб християни називали один одного «отець-папа» такого в Біблії ви не знайдете.
Саме католицька віра забороняє шлюб з жінкою ( ще унаслудування віл знаті ДРЕВНЬОГО РИМУ), тому церковні хлопчики стали жертвами педофілії).А зараз це стало головним політичним гаслом протистояння ... Демократи багатії політичного впливу (як й в раші, тільки це приховують антипропогандою)-підняли на прапор кольорові рухи .Я нічого не мою проти їх свободи самовирижання , але не до рівня, котрого це зараз доходить агітацією та психологічною пропагандою в школах США й Європи. Наша бабусі українки шоковані від того ,чому вчать онуків у цьому плані , котрі живуть наприклад зараз у Австрії.
Республіканці "типу набожні"- дійшли в боротьбі з абортами до того , що заморожений в банках системи дітонародження через ЕКО ембріон вважають вбивство ВЖЕ ЛЮДИНИ..:
Й ЦЯ уся хня виставлена на прапори політичного протистояння ЕЛІТ ТОМУ РЕЛІГІЯ ОПІУМ
З розуму спятили? Я задаю питання про фінів.
Ну віддали, а нам що до того? Чим це має бути повчальне для нас?
Гірше буде в будь-якому випадку.
Росія не відступить.
Збере нову армію, ще більшу і кращу.
А Захід зброї не дасть, бо у мирному договорі буде умова - жодної західної зброї. І скорочення чисельності ЗСУ.
ПС. І так, мобілізація без забезпечення переваги над кацапами в озброєнні і *********** - це просто поступове знищення нашого народу. Без переваги перемога неможлива.
ЗСУ будуть скорочені до певного розміру. Москва хотіла, щоб чисельність Збройних сил України становила 85 тисяч військовослужбовців, 342 танки і 519 артилерійських знарядь.
Більше нічого і не треба для успішного проведення СВО-2.0 через рік. Вже з Києвом за день і Львовом за три. Опиратись не буде кому і чим.
Привід знайдеться завжди. Наприклад, обстріл російського танка трофейним "Джевеліном" з нейтралки.
Так що ці угоди - як смертний вирок в США. Стратять не просто зараз, а через пару років. Але стратять обов'язково.
Але зєлєні невдовзі підпишуть пєрєміріє, так що буде варіант №2.
Може, хтось переживе чистку і матиме честь очолити наступ на країни Балтії.
не 2 варіанти
..
А ПАпа розуміє що його заклики до жертви здатись, тільки заохочують агресора продовжувати війну? Чи він просто довба-***?
Натяк на співпрацю ватикану з німецьким гітлером, а тепер із російським
Саме для цього ЗЄ і зустрічався з кацапами в Омані, Саудівській Аравї та у Туреччині - український прапор підіймав.
Дуже адекватно та вагомо, як для міністра іноземних справ.