Росіяни проводять агітацію серед батьків у дитсадках на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

цнс

На тимчасово окупованих територіях у дитсадках виступають агітатори як перед дітьми, так і перед їхніми батьками.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Агітатори агітують дорослих іти на "вибори" й обіцяють суттєві поліпшення для них та дитини у разі "правильного вибору".

Також ворог проводить роботу з дітьми, яким розповідають про їхню "батьківщину – Росію" і пропаганду про Україну. Крім цього, в дитсадках є "випускні альбоми" в мілітаристичній тематиці присвячені "сво".

Таким чином окупанти й надалі проводять політику геноциду на ТОТ, змінюючи самоідентифікацію цілого покоління українців", - йдеться в повідомленні.

Дітей водять у ті дитсадки??? Батьки геть з глузду з'їхали.
10.03.2024 16:52 Відповісти
Немає там українців, нажаль(
Ті, хто задишилися - нащадки понаєхів з улусів...
10.03.2024 17:15 Відповісти
А де вони ділись за два роки? У Херсоні теж не було, поки його не звільнили?
10.03.2024 17:20 Відповісти


Не треба писдіти за всіх. Мої родичі залишилися не з доброї волі в окупації. Вони за Україну, у одної син воює в ЗСУ. Дорослим важко виїжджати у пустоту.
10.03.2024 17:29 Відповісти
продати та купити 2-3 в Україні.
10.03.2024 18:11 Відповісти
Я ВПО з окупованого міста, іноді спілкуюся із колишніми сусідами та "друзями" дитинства - 90% задоволені усім та раді фєдєрастам(
В них по дві виплати, газ по три руппля та зомбіТВ безкоштовно - а ще вЯлічіє
10.03.2024 19:05 Відповісти
Добру частину вже не треба агітувати((вони вас чекали,казли(
10.03.2024 17:28 Відповісти
Хто б що не говорив про дію пропаганди, але коли людина керується здоровим глуздом та критичним мисленням , ніколи не піддасться впливу.

в дорослому віці тим більше
10.03.2024 18:52 Відповісти
 
 