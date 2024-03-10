Росіяни проводять агітацію серед батьків у дитсадках на окупованих територіях, - Центр нацспротиву
На тимчасово окупованих територіях у дитсадках виступають агітатори як перед дітьми, так і перед їхніми батьками.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Агітатори агітують дорослих іти на "вибори" й обіцяють суттєві поліпшення для них та дитини у разі "правильного вибору".
Також ворог проводить роботу з дітьми, яким розповідають про їхню "батьківщину – Росію" і пропаганду про Україну. Крім цього, в дитсадках є "випускні альбоми" в мілітаристичній тематиці присвячені "сво".
Таким чином окупанти й надалі проводять політику геноциду на ТОТ, змінюючи самоідентифікацію цілого покоління українців", - йдеться в повідомленні.
Ті, хто задишилися - нащадки понаєхів з улусів...
Не треба писдіти за всіх. Мої родичі залишилися не з доброї волі в окупації. Вони за Україну, у одної син воює в ЗСУ. Дорослим важко виїжджати у пустоту.
В них по дві виплати, газ по три руппля та зомбіТВ безкоштовно - а ще вЯлічіє
в дорослому віці тим більше