Росіяни проводять агітацію серед батьків у дитсадках на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях у дитсадках виступають агітатори як перед дітьми, так і перед їхніми батьками.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Агітатори агітують дорослих іти на "вибори" й обіцяють суттєві поліпшення для них та дитини у разі "правильного вибору".

Також ворог проводить роботу з дітьми, яким розповідають про їхню "батьківщину – Росію" і пропаганду про Україну. Крім цього, в дитсадках є "випускні альбоми" в мілітаристичній тематиці присвячені "сво".

Таким чином окупанти й надалі проводять політику геноциду на ТОТ, змінюючи самоідентифікацію цілого покоління українців", - йдеться в повідомленні.

