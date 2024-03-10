УКР
США та Японія обговорюють оборонну співпрацю для допомоги Україні, – Bloomberg

Японія та Сполучені Штати Америки обговорюють можливість співпраці у сфері військової техніки, щоб надати Україні більше боєприпасів та розширити можливості азійської країни щодо ремонту американських військових кораблів та винищувачів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg з посиланням на японські ЗМІ.

Союзники намагаються досягти домовленостей до саміту у Вашингтоні 10 квітня між прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою і президентом США Джо Байденом, пише японська газета Yomiuri з посиланням на неназвані джерела.

Головною темою саміту буде пошук шляхів, якими Японія може допомогти розширити арсенал озброєнь США. Американські виробники напружено працюють над постачанням зброї - від артилерійських снарядів до систем ППО, які Вашингтон пообіцяв надати Україні для боротьби з російськими військами.

Японія, яка прийняла пацифістську конституцію, надала Україні нелетальну допомогу та кредитні гарантії на мільярди доларів - але не зброю, пише видання. Послаблення обмежень Токіо на військовий експорт може допомогти США та європейським країнам передавати зброю Україні в короткостроковій перспективі, а в довгостроковій — розширити можливості Японії продавати зброю за кордон.

Читайте також: Японія запровадила нові санкції проти РФ

Торік у грудні японський уряд оголосив, що дозволить продавати зброю, вироблену за ліцензією, назад до країни походження, а також експортувати ракети Patriot до свого військового союзника. Цей крок збільшив кількість перехоплювачів, доступних для США, надаючи Вашингтону більшу гнучкість у підтримці протиповітряної оборони України.

Очікується, що Кісіда та Байден поглиблять відносини між країнами та шукатимуть шляхи зміцнення ланцюжка поставок оборонного обладнання, зокрема й на тлі зростання впливу Китаю.

Токіо та Вашингтон також розглядають можливість розширення угоди, в межах якої японські компанії будуть регулярно проводити технічне обслуговування і ремонт американської військової техніки — це питання, як очікується, буде включено до порядку денного саміту.

Читайте також: Японія надала Україні $4,6 млрд від початку повномасштабного вторгнення РФ

У публікації також ідеться про те, що 7-й флот США та інші кораблі ВМС країни є одними з претендентів на участь у проєкті, а також винищувачі F-35A. Це дозволило б скоротити періоди технічного обслуговування для техніки США, а також допомогло б Токіо зміцнити своє оборонне виробництво й технології.

співпраця (1073) США (24146) Японія (1225)
