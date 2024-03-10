Глава МЗС Франції Сежурне: Маємо говорити з Росією мовою балансу сил
Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що з Росією потрібно говорити лише мовою "балансу сил".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми маємо говорити з Росією такою ж мовою - мовою балансу сил. Ми дуже наївні, коли думаємо, що можемо встановлювати собі обмеження, в той час коли саме Росія порушує міжнародне право і намагається нав'язати, якою має бути зовнішня політика європейських країн. Історія показала нам, що коли країни дозволяють диктувати свою зовнішню політику імперіалістичній державі, яка вважає, що її кордони необмежені, це може призвести до спалаху", - зазначив Сежурне.
За його словами, Франція ніколи не мала двозначного ставлення до Росії. "Протистояти Росії - означає захищати французів і мир. Це і є справжній патріотизм", - додав міністр.
Усі європейці і всі союзники України згодні з необхідністю робити більше і краще для України.
"Існує певна єдність у розумінні того, що після двох років конфлікту Росія стає все агресивнішою по відношенню до нас. І є занепокоєння щодо лінії фронту. І на лінії фронту є занепокоєння щодо довгострокової підтримки", - сказав Сежурне. Між Францією та Німеччиною існує консенсус щодо 80% питань підтримки України, які обговорювалися на зустрічі 26 лютого в Єлисейському палаці.
"Чи можемо ми змусити Росію припинити війну в інший спосіб, окрім як максимально підтримуючи Україну. Історія дала нам багато прикладів глухого кута, в який можна зайти за допомогою стратегій відступу і слабкості", - наголосив міністр. Тож Європа не має повторювати історичних помилок.
Як зазначається, від дебатів щодо України, які мають відбутися цього вівторка у Національній асамблеї Франції, Сежурне очікує "широкого консенсусу". Він упевнений, що більшість політичних сил хочуть продовжувати підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, "навіть якщо будуть дебати щодо стратегії, якої слід дотримуватися".
Треба було 24 лютого 2022 обьявити про передачу танків, ППО, літаків. Дураки, просрали просто час.
Сами дураком виявився Шольц котрий думав, що передача танків Леопард1 списаних ще при Брежнєві викличе третю світову.
пошукайтє його на Банкової - впенений, знайдете....
А так согласен что условный запад со своей политикой неэскалации и глубокой озабоченности поставил себя в позу жертвы, то есть проигрышную позицию.
На фоне заявления этих парней из франции вся нынешняя западная политическая элита, просто слилась, предварительно обгадив штанишки, истерично бросившись отрицать необходимость отправить свои войска в Украину.
Идея макрона как минимум логична - купировать продвижение российской агрессии прямо в Украине, не дожидаясь пока ***** дойдет до границ Евросоюза.
ну як самим собі в допомогу?
ну хоч трошечкі?
десь так і думав...
"Хто з вас не вірить у перемогу України - йдіть до Сповіді! Бо це означає, що ми мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові", - додав він.
- Святий отець, я *****...
- О, це важкий гріх...
- Ви не дослухали. Я, *****, просто ******* який ви стали жалюгідний обсос
https://a.disquscdn.com/get?url=https%3A%2F%2Fzahidfront.com.ua%2Fstuff%2Fnews%2F1301%2F1301.jpg&key=rOw_wNMiM2NRLhgZZzn9tw&w=600&h=533
https://i.ibb.co/7txR1SL/image.jpg
Не балансом треба відповідати а повнорозмірними масштабними пистюлінами по агресору
Слава Україні!!