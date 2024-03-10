Глава МЗС Франції Сежурне: Маємо говорити з Росією мовою балансу сил

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що з Росією потрібно говорити лише мовою "балансу сил".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо говорити з Росією такою ж мовою - мовою балансу сил. Ми дуже наївні, коли думаємо, що можемо встановлювати собі обмеження, в той час коли саме Росія порушує міжнародне право і намагається нав'язати, якою має бути зовнішня політика європейських країн. Історія показала нам, що коли країни дозволяють диктувати свою зовнішню політику імперіалістичній державі, яка вважає, що її кордони необмежені, це може призвести до спалаху", - зазначив Сежурне.

За його словами, Франція ніколи не мала двозначного ставлення до Росії. "Протистояти Росії - означає захищати французів і мир. Це і є справжній патріотизм", - додав міністр.

Усі європейці і всі союзники України згодні з необхідністю робити більше і краще для України.

Також читайте: Якщо Україна впаде, я б не робив великих ставок на Євросоюз, - глава МЗС Франції Сежурне

"Існує певна єдність у розумінні того, що після двох років конфлікту Росія стає все агресивнішою по відношенню до нас. І є занепокоєння щодо лінії фронту. І на лінії фронту є занепокоєння щодо довгострокової підтримки", - сказав Сежурне. Між Францією та Німеччиною існує консенсус щодо 80% питань підтримки України, які обговорювалися на зустрічі 26 лютого в Єлисейському палаці.

"Чи можемо ми змусити Росію припинити війну в інший спосіб, окрім як максимально підтримуючи Україну. Історія дала нам багато прикладів глухого кута, в який можна зайти за допомогою стратегій відступу і слабкості", - наголосив міністр. Тож Європа не має повторювати історичних помилок.

Як зазначається, від дебатів щодо України, які мають відбутися цього вівторка у Національній асамблеї Франції, Сежурне очікує "широкого консенсусу". Він упевнений, що більшість політичних сил хочуть продовжувати підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, "навіть якщо будуть дебати щодо стратегії, якої слід дотримуватися".

Читайте: Глава МЗС Франції Сежурне: Дискусії про війська ЄС в Україні потрібні, щоб змінити баланс сил з Москвою