3 344 22

Глава МЗС Франції Сежурне: Маємо говорити з Росією мовою балансу сил

стефан,сежурне

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що з Росією потрібно говорити лише мовою "балансу сил".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо говорити з Росією такою ж мовою - мовою балансу сил. Ми дуже наївні, коли думаємо, що можемо встановлювати собі обмеження, в той час коли саме Росія порушує міжнародне право і намагається нав'язати, якою має бути зовнішня політика європейських країн. Історія показала нам, що коли країни дозволяють диктувати свою зовнішню політику імперіалістичній державі, яка вважає, що її кордони необмежені, це може призвести до спалаху", - зазначив Сежурне.

За його словами, Франція ніколи не мала двозначного ставлення до Росії. "Протистояти Росії - означає захищати французів і мир. Це і є справжній патріотизм", - додав міністр.

Усі європейці і всі союзники України згодні з необхідністю робити більше і краще для України.

"Існує певна єдність у розумінні того, що після двох років конфлікту Росія стає все агресивнішою по відношенню до нас. І є занепокоєння щодо лінії фронту. І на лінії фронту є занепокоєння щодо довгострокової підтримки", - сказав Сежурне. Між Францією та Німеччиною існує консенсус щодо 80% питань підтримки України, які обговорювалися на зустрічі 26 лютого в Єлисейському палаці.

"Чи можемо ми змусити Росію припинити війну в інший спосіб, окрім як максимально підтримуючи Україну. Історія дала нам багато прикладів глухого кута, в який можна зайти за допомогою стратегій відступу і слабкості", - наголосив міністр. Тож Європа не має повторювати історичних помилок.

Як зазначається, від дебатів щодо України, які мають відбутися цього вівторка у Національній асамблеї Франції, Сежурне очікує "широкого консенсусу". Він упевнений, що більшість політичних сил хочуть продовжувати підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, "навіть якщо будуть дебати щодо стратегії, якої слід дотримуватися".

+5
А першими в'їбати кацапів - ні?
показати весь коментар
10.03.2024 17:56 Відповісти
+5
Захід немає вуличного інтелекту, там управляють офісні інтелектуали, типу Салівана, Байдена, Шольца котрі напридумали якихось концепцій протидії ескалації і самі в цю маячню повірили.

Треба було 24 лютого 2022 обьявити про передачу танків, ППО, літаків. Дураки, просрали просто час.

Сами дураком виявився Шольц котрий думав, що передача танків Леопард1 списаних ще при Брежнєві викличе третю світову.
показати весь коментар
10.03.2024 18:02 Відповісти
+3
- Чи ти грішила, моя донько?
- Святий отець, я *****...
- О, це важкий гріх...
- Ви не дослухали. Я, *****, просто ******* який ви стали жалюгідний обсос
показати весь коментар
10.03.2024 18:38 Відповісти
Кацапня вже навіть своїх вилупків в садках вчать фашизму. Не вже Європа та США не бачуть що хвора уява ***** стає реальністю.
показати весь коментар
10.03.2024 17:59 Відповісти
пан дав про вуличний інтелект!
пошукайтє його на Банкової - впенений, знайдете....
показати весь коментар
10.03.2024 18:17 Відповісти
У дурака и жлоба в одном лице не может быть никакого интеллекта, даже уличного.
А так согласен что условный запад со своей политикой неэскалации и глубокой озабоченности поставил себя в позу жертвы, то есть проигрышную позицию.
На фоне заявления этих парней из франции вся нынешняя западная политическая элита, просто слилась, предварительно обгадив штанишки, истерично бросившись отрицать необходимость отправить свои войска в Украину.
Идея макрона как минимум логична - купировать продвижение российской агрессии прямо в Украине, не дожидаясь пока ***** дойдет до границ Евросоюза.
показати весь коментар
10.03.2024 19:17 Відповісти
обходилася ж Європа століттями без США. Можливо і тепер якось обійдеться.
показати весь коментар
10.03.2024 18:02 Відповісти
Для початку виготовляйте хоча б два мільйони артилерійських снарядів на рік.
показати весь коментар
10.03.2024 18:06 Відповісти
а шо самі?
ну як самим собі в допомогу?
ну хоч трошечкі?
показати весь коментар
10.03.2024 18:12 Відповісти
мовчяння це теж відповідь.
десь так і думав...
показати весь коментар
10.03.2024 18:28 Відповісти
шо не допис то потужний... - один одного потужніже...
показати весь коментар
10.03.2024 18:08 Відповісти
я тепер знаю з куда з'явилися 73%
показати весь коментар
10.03.2024 18:10 Відповісти
Він закликав Папу приїхати до України та глянути, що тут відбувається.

"Хто з вас не вірить у перемогу України - йдіть до Сповіді! Бо це означає, що ми мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові", - додав він.
показати весь коментар
10.03.2024 18:17 Відповісти
Опять этот глупый пример с нацистской Германией. Заяц ошибся когда не показал зубы волку. И что, проиграли бы на пару месяцев раньше. Может лучше вспомнят как все строили из себя мачо в Первую мировую. Которая в итоге привела и ко Второй мировой.
показати весь коментар
10.03.2024 18:19 Відповісти
С парашей не надо говорить, её надо киздить !!!
показати весь коментар
10.03.2024 18:21 Відповісти
папа латино-американській комуніст !!! Господи, Боже Ти Наш Всемогутній, забери цього папу "комуніста" та поверни Івана-Павла ІІ (Карла Войтилу) папу-антикомуніста, який допоміг цивілізованому Заходу розвалити цю червону,комуно-нацистьку, капо-совкову імперію зла і тюрму народів - сев, варшавській договір, срср !!!

https://a.disquscdn.com/get?url=https%3A%2F%2Fzahidfront.com.ua%2Fstuff%2Fnews%2F1301%2F1301.jpg&key=rOw_wNMiM2NRLhgZZzn9tw&w=600&h=533

https://i.ibb.co/7txR1SL/image.jpg
показати весь коментар
10.03.2024 18:51 Відповісти
Цей якийсь сміливіший, але все одно куколд.
Не балансом треба відповідати а повнорозмірними масштабними пистюлінами по агресору
показати весь коментар
10.03.2024 18:39 Відповісти
От тому в лихі години ми затяті й вперті, бо для вільної людини рабство гірше смерті» Тарас Шевченко

Слава Україні!!
показати весь коментар
10.03.2024 19:25 Відповісти
закінчується допомога Україні ,пора рашиста- кровопивцю втягувати в перемовини, для легалізації його "важливості" в "мирному врегулюванні" заснованому на знищенні ним українського народу.сучі дітки...
показати весь коментар
10.03.2024 19:27 Відповісти
Ето что ето?..что за русофобія такая....
показати весь коментар
10.03.2024 20:55 Відповісти
Пора,брат пора,у нас немає таких можливостей знищити русню,тому треба перемовини,інакше України взагалі не буде,бо не буде людей,і з-за кордону прошу не писати як нам робити,краще б допомогли тут в окопах ,а то повиїжджали і дають поради
показати весь коментар
11.03.2024 09:11 Відповісти
 
 