ЄС бореться з російською пропагандою щодо України перед виборами до Європарламенту

Напередодні виборів до Європарламенту, які мають відбутись у червні, ЄС бореться з антиукраїнською пропагандою

Експерти попереджають, що проросійські гравці наповнюють соціальні мережі неправдивими заявами про війну в Україні, щоб збільшити підтримку ультраправих і націоналістичних партій, повідомляє AFP.

Зокрема, проросійські акаунти на Facebook, X і TikTok викачують пости, які зображують українських біженців як жорстоких злочинців або стверджують, що київські урядовці розкрадають фінансову допомогу, надіслану Заходом, щоб купити собі розкішні яхти і вілли. Ще одна тема, яка має особливу силу в країнах, близьких до конфлікту, - це те, що біженці отримують вищі державні виплати, ніж місцеві жителі.

Аналітик Європейського центру передового досвіду з протидії гібридним загрозам (Hybrid CoE) в Гельсінкі, Фінляндія Якуб Каленський вважає, що мета такої пропаганди - послабити рішучість ЄС і принести користь антиімміграційним партіям, таким як німецька AfD, французьке "Національне об'єднання" або Партія за свободу в Нідерландах.

За його словами, така дезінформація "безумовно зіграє свою роль" під час голосування 6-9 червня, коли понад 400 мільйонів європейців обиратимуть новий п'ятирічний парламент.

"Коли ви перебільшуєте ризик українських іммігрантів, ви підтримуєте антиімміграційні партії", - сказав Каленський.

