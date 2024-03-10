"Слуга народу" Арахамія про мобілізацію: питання відстрочки для людей з інвалідністю й аспірантів буде врегульовано

Голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що питання відстрочки від мобілізації для людей з І, ІІ та ІІІ групою інвалідності та аспірантів буде врегульовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм "Слуги народу" Давида Арахамії.

"Хочу повторити ще раз для тих, хто знову розганяє "зраду": питання про І, ІІ та ІІІ групи людей з інвалідністю буде врегульовано. У чинному законодавстві передбачений один доглядач на одну особу з інвалідністю за її вибором. Тільки так. І мова не про "постійний догляд", а просто про догляд", - зазначив Арахамія.

Нардеп наголосив, що наступного тижня почнеться розгляд поправок.

"Цю правку ми будемо відстоювати. Те саме стосується і аспірантів. Як і було обіцяно, незалежно від форми навчання, буде врегульовано питання надання їм відстрочки від мобілізації", - додав Арахамія.

Нагадаємо, 7 лютого 2024 року Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (№10449).