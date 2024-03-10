"Слуга народу" Арахамія про мобілізацію: питання відстрочки для людей з інвалідністю й аспірантів буде врегульовано
Голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що питання відстрочки від мобілізації для людей з І, ІІ та ІІІ групою інвалідності та аспірантів буде врегульовано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм "Слуги народу" Давида Арахамії.
"Хочу повторити ще раз для тих, хто знову розганяє "зраду": питання про І, ІІ та ІІІ групи людей з інвалідністю буде врегульовано. У чинному законодавстві передбачений один доглядач на одну особу з інвалідністю за її вибором. Тільки так. І мова не про "постійний догляд", а просто про догляд", - зазначив Арахамія.
Нардеп наголосив, що наступного тижня почнеться розгляд поправок.
"Цю правку ми будемо відстоювати. Те саме стосується і аспірантів. Як і було обіцяно, незалежно від форми навчання, буде врегульовано питання надання їм відстрочки від мобілізації", - додав Арахамія.
Нагадаємо, 7 лютого 2024 року Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (№10449).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
який не захищав свою Батьківщину, а сібався до нас!!!
тепер вони вчать нас, *****, як боронити нашу Батьківщину
бо й тут вони не збираються захищати свою землю!!!
не дай Бош прийде час, вини сібуться ще кудась.
і там будуть навчати людей патріотизму
от такий у нас зелений каламбур у владі, ****.
всі крім нас та тих хто навколо нас...
Тобто, лише відстрочка, згодом інвалідів все рівно мобілізують?
от де гарсонське обличчя! - яскравіше і не змалюєш...
Бо впродовж скількох років, вони, дивним чином, чомусь їх посади, ЗАБРОНЬОВАНІ від захисту Україну, а тільки, дивним чином, можуть заробляють млн доларів в Ній!!
Ну посадіть на час війни на ці посади ЖІНОК, а самі чоловіки, йдіть ЗАХИСНИКАМИ України!!
От тому в лихі години ми затяті й вперті, бо для вільної людини рабство гірше смерті» Тарас Шевченко
Коли цього абхазького біженця кудись мобілізують, хоча би в цирк Кобзова в номер "Мавпа яка вміє рахувати гроші"?
отримав його на законних підставах
ця абізяна законно отримала громадянство України згідно статті 8 цього Закону без всякого втручання фактору "за особливі заслуги"
в будь-який час.
Ну подумаєш якісь військові на фронті гинуть...
Інвалід буде окопа рити, а бугай людей бити. Клас !
як НАМ жити??
посадять ******** на вили
ви зрозуміли, що вони хотіли, щоб інваліди пішли на фронт, а менти ховались в тилу ..виходить інваліди захищали ментів ,як маленьких діток ...плять я ржу не магу чим далі війна тим цирк все краще й краще
З інвалідів користі ніякої, їм ще й треба платити пенсію.
Кого зеленим скотам вигідніше залишити, а кого знищити? Вони все прорахували.
В крайнем случае, тех депутатов у кого нет законопроектов, у кого большое количество пропусков заседаний, не голосований по состоянию на 01.01.24 г. - сразу на мобилизацию.
Толку от них все равно нет.
Тому їх не лише можна, але і потрібно використовувати в ЗСУ у якості інтелектуального продуктивного ресурсу!!! В тих самих навчальних центрах бракує фахівців найвищої науково-педагогічної кваліфікції. І взагалі, якщо ти громадянин України, то захищай Україну! І немає значення хто ти, звичайний охоронейь з магазину або академік!!!
На фронт, до бісової матері! Всі, всі на фронт, курви!