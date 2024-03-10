УКР
Новини
2 116 32

Серед політиків у ФРН немає єдності в питанні кільцевого обміну Taurus на Storm Shadow

бундестаг,німеччина

Серед німецьких політиків немає єдиної думки щодо можливості здійснити кільцевий обмін озброєннями, за якого ФРН поставить Великій Британії далекобійні ракети Taurus, а Лондон передасть Києву ракети Storm Shadow.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Так, експерт з європейської політики правлячої партії "Союз 90 / Зелені" Антон Хофрайтер привітав подібний кільцевий обмін.

Тим часом керівництво фракції опозиційного блоку ХДС/ХСС у Бундестазі ідею обміну відкидає.

Як пояснив заступник голови фракції Йоганн Вадефуль "необхідно зробити все, щоб запобігти поразці України".

Також читайте: Велика Британія готова допомогти Німеччині у постачанні ракет Taurus в Україну, - глава МЗС Кемерон

"До цього належить і постачання найкращих систем озброєння, а Taurus - це якраз така система. Жоден кільцевий обмін не може замінити її за дальністю, точністю та силою ураження", - додав він.

Також повідомляється, що раніше до постачання Україні далекобійних ракет Taurus закликали голови ХДС та її сестринської партії ХСС - Фрідріх Мерц і Маркус Зедер.

Водночас віцеголова фракції правлячої Соціал-демократичної партії в Бундестазі Дірк Візе нагадав, що більшість німців підтримують позицію Шольца, який відмовляється від поставок далекобійних ракет Taurus Україні. За словами Візе, цю думку поділяють і багато членів ХДС і ХСС.

Також читайте: У Німеччині зросла кількість противників поставок Taurus Україні. "За" лише 28%, - опитування

Раніше глава МЗС Британії Девід Кемерон заявив, що допускається можливий кільцевий обмін. Наприклад, Німеччина передасть Британії ракети Taurus, а Лондон своєю чергою надасть Україні додаткові ракети Storm Shadow.

Автор: 

Німеччина (7680) ракети (4153)
Топ коментарі
+15
Як уже ці новини з Євробалабольні замахали
показати весь коментар
10.03.2024 20:01 Відповісти
+11
Німці!
На що ви перетворились?
показати весь коментар
10.03.2024 20:02 Відповісти
+3
Єднаитесь - бо всім буде непереливки
показати весь коментар
10.03.2024 20:02 Відповісти
Як уже ці новини з Євробалабольні замахали
показати весь коментар
10.03.2024 20:01 Відповісти
Німці!
На що ви перетворились?
показати весь коментар
10.03.2024 20:02 Відповісти
мда, до часів вуйка Аді, їм назаль далеко ...
показати весь коментар
10.03.2024 20:10 Відповісти
Дотриндяться, що мокши зроблять оте "можєм павтаріть".
показати весь коментар
10.03.2024 20:23 Відповісти
Єднаитесь - бо всім буде непереливки
показати весь коментар
10.03.2024 20:02 Відповісти
А вони у нас спитали? Нам же ж тауруси потрібні для знищення кримського мосту. А стормшедоу ми цього не зможемо зробити. Вони просто не настільки потужні
показати весь коментар
10.03.2024 20:04 Відповісти
А хіба в усьому світі більше нема аналогів цих Таурусів, чи, навіть, ракет більш потужних і більшої дальності? Ніяк не можу зрозуміти цих танців з бубном навкруг Шольца.
показати весь коментар
10.03.2024 20:12 Відповісти
На жаль, ні. Тому так ми за них і вчепилися. До речі, так само як і в атакамси.
показати весь коментар
10.03.2024 20:22 Відповісти
Та ну, ніколи не повірю. В якихось корейців та іранців, які все життя під санкціями, купа різних балістичних ракет великої дальності. А в розвинутих технологічних держав нічого подібного нема? Це якийсь нонсенс.
показати весь коментар
10.03.2024 20:27 Відповісти
Якщо тауруси, то це крилаті ракети. Атакамси - балістичні. От якраз аналоги атакамсів є у ірана та кндр.
показати весь коментар
10.03.2024 20:40 Відповісти
Гм. Виходить, зараз найкраще озброєні рашка, кндр та іран? А як же НАТО збирається з ними воювати?
показати весь коментар
10.03.2024 20:45 Відповісти
Ну Ви ж бачите в якому стані у тих же німців армія... Трішки краще у французів. Найкраща, звісно, у американців, але там з політичним керівництвом все погано.

До речі, я ще про китай забув написати. У них теж різного залізяччя багато.

А тепер погляньте, скільки всього виробляє підсануційний іран:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_equipment_of_the_Iranian_Army
показати весь коментар
10.03.2024 20:56 Відповісти
це така гра. буліть ліверну ковбасу, шольца.
дай ракету. дай ракету. дай ракету.
невже, шольц, нащадок великого райха?
показати весь коментар
10.03.2024 20:38 Відповісти
Дивне відношення, окремих політиків ФРН, до воєнних злочинців з мацковії!! Смердить орками…
показати весь коментар
10.03.2024 20:07 Відповісти
Ну да , это ведь бомбят Киев , а не Берлин.
показати весь коментар
10.03.2024 20:09 Відповісти
Німці дзюрать даже британцям дати оті ракети, то що вже говорити про те щоб вони передали їх Україні.
показати весь коментар
10.03.2024 20:09 Відповісти
А Storm Shadow - це все, що є в Британії? Більш потужнішого і дальньобійнішого нічого нема?
показати весь коментар
10.03.2024 20:15 Відповісти
Есть ПЛАРБ типа "Вэнгард" с МБР "Трайдент", мощнее и дальнобойнее. Не вариант.
показати весь коментар
10.03.2024 20:23 Відповісти
Чому не варіант?
показати весь коментар
10.03.2024 20:28 Відповісти
Носители британского ЯО.
показати весь коментар
10.03.2024 20:30 Відповісти
А без ЯО?
показати весь коментар
10.03.2024 20:36 Відповісти
А чи була б єдність,якби москалі напали на прибалтійських,поляків ,а потім німців?Чи на якому б етапі вона зажервріла?(((
показати весь коментар
10.03.2024 20:13 Відповісти
а так хотілося, на ситу пенсію від кремля.
от кляті українці, уперлися. всю малину обісрали.
бабло треба відробляти, бо приїдуть пєтров та башіров. сцикотно.
показати весь коментар
10.03.2024 20:23 Відповісти
Казлы европейские. Досидитесь клоуны, будут опять ваньки ***** ваших Гертруд.
показати весь коментар
10.03.2024 20:24 Відповісти
Коли молодий Шольц будучи ліваком намагався розвалити власну державу на догоду Москві то він був молодим му∆аком, зараз для нього старість прийшла він не стал мудрим чоловіком , він таким же залишається тільки став старим му∆аком.
показати весь коментар
10.03.2024 20:33 Відповісти
На тлі втрат Хаймарса та Петріот новими головнокомандувачами щось не віриться , що нам даватимуть ******* зброю
показати весь коментар
10.03.2024 20:35 Відповісти
На війні без втрат не буває.
показати весь коментар
10.03.2024 20:37 Відповісти
Щось при Залужном жодной одиниці Хаймарса чи Петріота не втратили.
показати весь коментар
11.03.2024 03:59 Відповісти
Навіть так. Отже не бажають надати таку допомогу. Слів нема...
показати весь коментар
10.03.2024 20:37 Відповісти
Та нє. Не погодяться. Меркелівська шобла ще не виключає можливості в союзі з кацапами підім'яти Європу і штурмувати Туманний Альбіон.
показати весь коментар
10.03.2024 20:57 Відповісти
Може я щось не зрозумів, але це ж фактично одинакові ракети за дальністю та бойовою частиною: обидві летять на понад 500 км, и в обох бойова частина близько 450 кг.
Звісно британці нам надавали експортну версію на 300 км, але гадаю між членами альянсу таких обмежень нема. Німці або дуже бояться росію, або путін тримає декого в Німеччині за яйця.
показати весь коментар
10.03.2024 21:52 Відповісти
 
 