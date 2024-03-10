Серед політиків у ФРН немає єдності в питанні кільцевого обміну Taurus на Storm Shadow
Серед німецьких політиків немає єдиної думки щодо можливості здійснити кільцевий обмін озброєннями, за якого ФРН поставить Великій Британії далекобійні ракети Taurus, а Лондон передасть Києву ракети Storm Shadow.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Так, експерт з європейської політики правлячої партії "Союз 90 / Зелені" Антон Хофрайтер привітав подібний кільцевий обмін.
Тим часом керівництво фракції опозиційного блоку ХДС/ХСС у Бундестазі ідею обміну відкидає.
Як пояснив заступник голови фракції Йоганн Вадефуль "необхідно зробити все, щоб запобігти поразці України".
"До цього належить і постачання найкращих систем озброєння, а Taurus - це якраз така система. Жоден кільцевий обмін не може замінити її за дальністю, точністю та силою ураження", - додав він.
Також повідомляється, що раніше до постачання Україні далекобійних ракет Taurus закликали голови ХДС та її сестринської партії ХСС - Фрідріх Мерц і Маркус Зедер.
Водночас віцеголова фракції правлячої Соціал-демократичної партії в Бундестазі Дірк Візе нагадав, що більшість німців підтримують позицію Шольца, який відмовляється від поставок далекобійних ракет Taurus Україні. За словами Візе, цю думку поділяють і багато членів ХДС і ХСС.
Раніше глава МЗС Британії Девід Кемерон заявив, що допускається можливий кільцевий обмін. Наприклад, Німеччина передасть Британії ракети Taurus, а Лондон своєю чергою надасть Україні додаткові ракети Storm Shadow.
На що ви перетворились?
До речі, я ще про китай забув написати. У них теж різного залізяччя багато.
А тепер погляньте, скільки всього виробляє підсануційний іран:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_equipment_of_the_Iranian_Army
дай ракету. дай ракету. дай ракету.
невже, шольц, нащадок великого райха?
от кляті українці, уперлися. всю малину обісрали.
бабло треба відробляти, бо приїдуть пєтров та башіров. сцикотно.
Звісно британці нам надавали експортну версію на 300 км, але гадаю між членами альянсу таких обмежень нема. Німці або дуже бояться росію, або путін тримає декого в Німеччині за яйця.