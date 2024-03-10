Серед політиків у ФРН немає єдності в питанні кільцевого обміну Taurus на Storm Shadow

Серед німецьких політиків немає єдиної думки щодо можливості здійснити кільцевий обмін озброєннями, за якого ФРН поставить Великій Британії далекобійні ракети Taurus, а Лондон передасть Києву ракети Storm Shadow.

Так, експерт з європейської політики правлячої партії "Союз 90 / Зелені" Антон Хофрайтер привітав подібний кільцевий обмін.

Тим часом керівництво фракції опозиційного блоку ХДС/ХСС у Бундестазі ідею обміну відкидає.

Як пояснив заступник голови фракції Йоганн Вадефуль "необхідно зробити все, щоб запобігти поразці України".

"До цього належить і постачання найкращих систем озброєння, а Taurus - це якраз така система. Жоден кільцевий обмін не може замінити її за дальністю, точністю та силою ураження", - додав він.

Також повідомляється, що раніше до постачання Україні далекобійних ракет Taurus закликали голови ХДС та її сестринської партії ХСС - Фрідріх Мерц і Маркус Зедер.

Водночас віцеголова фракції правлячої Соціал-демократичної партії в Бундестазі Дірк Візе нагадав, що більшість німців підтримують позицію Шольца, який відмовляється від поставок далекобійних ракет Taurus Україні. За словами Візе, цю думку поділяють і багато членів ХДС і ХСС.

Раніше глава МЗС Британії Девід Кемерон заявив, що допускається можливий кільцевий обмін. Наприклад, Німеччина передасть Британії ракети Taurus, а Лондон своєю чергою надасть Україні додаткові ракети Storm Shadow.