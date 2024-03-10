УКР
Міжнародний реєстр збитків унаслідок війни з квітня буде відкритий для заяв від постраждалих, - Мін’юст

руйнування

Уже з квітня міжнародний реєстр збитків, завданих Україні унаслідок російського вторгнення, буде відкритий для заяв від постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це розповіла заступниця міністра юстиції Ірина Мудра, яка прибула до США для переговорів у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку та з американськими політиками у Вашингтоні стосовно реалізації механізму компенсації за збитки.

За її словами, секретаріат реєстру "збиратиме заяви, оброблятиме їх, систематизуватиме, групуватиме й заноситиме у відповідні секції".

Мудра уточнила, що у квітні буде запущено першу категорію реєстру – ту його частину, яка стосуватиметься збитків і шкоди, заподіяних фізичним особам, які втратили житло.

"Ми розпочали з цієї категорії, оскільки стосовно неї багато чого зроблено в Україні, – пояснила заступниця міністра. – Через застосунок "Дія" теж можна подати заявку й отримати компенсацію за знищене чи пошкоджене майно. Цю базу на нашій українській системі вже сформовано, і її можна буде легко передати до міжнародного реєстру".

Буде розроблено інструкцію, як подавати заяву. Доступні будуть дві мови – українська й англійська, на вибір.

У відповідній формі треба буде позначити біля запропонованих тверджень – "так" чи "ні".

Крім того, до реєстру потрібно буде завантажити відповідні докази. "Йдеться про експертизи, свідчення, протоколи поліції, матеріали кримінальної справи – будь-які підтверджувальні документи", – зазначила заступниця міністра.

Нині налагоджується співпраця міжнародного реєстру з наявними реєстрами в Україні, які також ведуть облік пошкодженого та знищеного майна, щоб можна було використовувати ці дані для верифікації заяв.

При цьому "Дія" виступатиме посередником між національними реєстрами й міжнародним, уточнила Мудра.

Очікується, що за першою категорією надійдуть сотні тисяч заяв, оскільки в українському реєстрі вже зафіксовано близько 500 тисяч заяв на компенсацію.

Враховуватимуться не лише матеріальні збитки, а й шкода, заподіяна особистій недоторканності, здоров’ю. Громадяни зможуть звернутися в реєстр із приводу втрати через війну або на війні своїх близьких, рідних. Примусово депортовані чи внутрішньо переміщені особи, або ті, хто виїхали з країни, теж зможуть скористатися реєстром.

Далі поступово додаватимуться інші категорії – для держави та юридичних осіб. Згодом з’явиться орган – комісія, яка оброблятиме цю інформацію й на її підставі ухвалюватиме рішення про суми компенсації, конкретизувала Мудра.

Компенсаційна комісія ще не створена, розповіла вона. Для формування цього окремого органу потрібна багатостороння міжнародна угода, яка має бути підписана державами й ратифікована парламентами країн-підписантів.

Відтак реєстр припинить своє функціонування і стане до комісії, коли вона буде створена.

"Наша амбітна ціль – щоб проєкт угоди про міжнародну компенсаційну комісію був узгоджений до кінця поточного року. Ще якийсь час піде на її підписання й далі – на ратифікацію", – додала заступниця міністра.

На її думку, підписантами виступатимуть ті самі країни, які взяли на себе зобов’язання стосовно створення реєстру, а також інші країни, "щоб мати глобальну підтримку".

Раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна пропонує партнерам спеціальний компенсаційний механізм залучення фінансування для відбудови країни.

+2
САМАЯ ЛУЧШАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ВИНОВНЫХ ,не в подготовке в войне, виновных в дезинформации ,что страна не была готова,виновных в псевдо реформах армии, виновных в сговоре в Оманском,Минском подвесить за ноги,а потом денежная компенсация. Как то так,а не иначе.
10.03.2024 20:35 Відповісти
+2
Ви від сьогодні зареєстровані,що раніше мовчали, а тепер поперло?
10.03.2024 20:46 Відповісти
+1
« Ось, повертаю вам Україну.
Рама погнута, ланцюг порвано.
Залишився від України тільки бардачок, зате великий.
А що ви на мене дивитесь?, я тут ні до чого. Я нічого не робив.
Ви всі бачили, що 5 років нічого не робив» (с)
10.03.2024 20:46 Відповісти
Люди потеряли добро ,допустим квартиру двушку в хрущевке, должна быть ценовая политика в среднем 100 штук евро сразу коменсации постраждалому. А дальше смотреть ,в минус не должно идти ,если по хорошему. НО выплачивайте семьям ЗА СМЕРТЬ война погибшего. Это всё должно быть в комплексе. Хотя о чём Я? Это же Украина ,сначала депутатам,министрам ,а потом остальным.
10.03.2024 20:32 Відповісти
Ви від сьогодні зареєстровані,що раніше мовчали, а тепер поперло?
10.03.2024 20:46 Відповісти
Двушка хрущоба навіть в Києві стільки не коштує.

Чому через ВПН і російською тут?
10.03.2024 21:50 Відповісти
САМАЯ ЛУЧШАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ВИНОВНЫХ ,не в подготовке в войне, виновных в дезинформации ,что страна не была готова,виновных в псевдо реформах армии, виновных в сговоре в Оманском,Минском подвесить за ноги,а потом денежная компенсация. Как то так,а не иначе.
10.03.2024 20:35 Відповісти
Що скажеш про Порошенка?
10.03.2024 20:47 Відповісти
Он сам всё сказал и сделал, он же реформировал армию. ДякуйТЕ. ЗАПИШИ ЗАПИШИ , 26 апреля тысячу гривен в день и на один миллион гривен будут застрахованы солдат его жизнь и здоровье".
10.03.2024 20:51 Відповісти
« Ось, повертаю вам Україну.
Рама погнута, ланцюг порвано.
Залишився від України тільки бардачок, зате великий.
А що ви на мене дивитесь?, я тут ні до чого. Я нічого не робив.
Ви всі бачили, що 5 років нічого не робив» (с)
10.03.2024 20:46 Відповісти
Це повинно було бути зроблено раніш!
Подивимось як це буде у цьому році…

Але важливо щоб усі постраждали які втратили житло, майно, то що.
виходили на зв'язок на пряму з Міжнародними Організаціями, а не через « контору шмагаля».

Зроцуміло, чому.
10.03.2024 20:49 Відповісти
Мне вот интересно.. Если я 2 года из своего кармана оплачиваю жилье для своей семьи за рубежом, при этом имея квартиру в Украине.. могу ли я тоже подать на компенсацию?
10.03.2024 20:56 Відповісти
При зелені з Вас ще й комуналку здеруть по повній.
10.03.2024 21:51 Відповісти
Черкассы, прифронтовой город. Ни дня без обстрелов. А вы про коммуналку. Не харьков поди, не Херсон. Все коммунальные платежи отменены. Выехавшим компенсация в зависимости от расстояния от границы. А лучше оформить командировку
10.03.2024 22:33 Відповісти
То є щось подібним до місячних у дам: щось з прокладками у процесі виникає, але їх завши бракує. А втім процес незворотний та підступний триває.
10.03.2024 22:57 Відповісти
або ті, хто виїхали з країни, теж зможуть скористатися реєстром

А вот эти должны приехать в Украину и стать на учет в ТЦК.
10.03.2024 23:22 Відповісти
 
 