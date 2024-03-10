Заява Всеукраїнської Ради Церков: Ніхто і ніколи не примусить наш народ капітулювати
У Всеукраїнські Раді Церков і релігійних організацій заявили, що Україна стоїть за правду, за право бути самою собою, і ніхто і ніколи не примусить українців капітулювати.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт організації, про це йдеться в заяві Ради Церков.
"Ми, члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, чиї вірні, які боронять сьогодні свободу і саме життя на передовій, змагаються за людську гідність і майбутнє вільного світу на фронті і в тилу, категорично заявляємо, що ніхто і ніколи не примусить наш народ капітулювати.
Україна стікає кров’ю, але стоїть за Правду, за право бути самою собою. Стоїть мужньо і непереборно. І якби вона капітулювала, то Європа, можливо увесь світ відразу відчули би це. Відчули би і здригнулися. Бо – це повторення злочинів Бучі й Ірпеня, це подальші руйнування міст і сіл, причому майже напевно – не лише українських, це діти, які назавжди залишилися дітьми, це ще десятки й сотні закатованих священників, які проповідують Божі заповіді, а не "Русскій мір", це торжество зла на цілій планеті.
Ми щоденно молимося за мир. За повернення наших бійців з фронту, заручників з полону, біженців з чужини. За порозуміння між народами і зцілення ран, нанесених війною. Але, здатися на милість цього ворога - це не про мир. Це про перемогу рабства над свободою, мороку над світлом, про зверхність права сильного над силою права. Ми це гірко і неодноразово досвідчили впродовж минулих століть.
Капітулювати перед торжествуючим злом рівнозначно крахові загальнолюдського задуму про справедливість, зрадою фундаментальних настанов, заповіданих нам у великих духовних традиціях.
Тому ми благословляємо і благословлятимемо наших вірних на захист своєї країни, молитимемося за Перемогу над ворогом і справедливий мир, простягатимемо руку всім людям доброї волі, які підтримують Україну в цей вирішальний час. Ми віримо і знаємо, що ніколи не залишимося у цьому наодинці", - йдеться в заяві.
ибо знали что говорил Иисус п этому поводу;
Кесареве кесарю, а Боже Богові (Матвія 22: 15-22)
А один Григорій Комендант такого видати не міг. Йому для такої заяви потрібне схвалення хоча би більшості членів
Слава Україні!
політики зрадили.