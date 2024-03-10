УКР
6 485 45

Заява Всеукраїнської Ради Церков: Ніхто і ніколи не примусить наш народ капітулювати

рада,церков

У Всеукраїнські Раді Церков і релігійних організацій заявили, що Україна стоїть за правду, за право бути самою собою, і ніхто і ніколи не примусить українців капітулювати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт організації, про це йдеться в заяві Ради Церков.

"Ми, члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, чиї вірні, які боронять сьогодні свободу і саме життя на передовій, змагаються за людську гідність і майбутнє вільного світу на фронті і в тилу, категорично заявляємо, що ніхто і ніколи не примусить наш народ капітулювати.

Україна стікає кров’ю, але стоїть за Правду, за право бути самою собою. Стоїть мужньо і непереборно. І якби вона капітулювала, то Європа, можливо увесь світ відразу відчули би це. Відчули би і здригнулися. Бо – це повторення злочинів Бучі й Ірпеня, це подальші руйнування міст і сіл, причому майже напевно – не лише українських, це діти, які назавжди залишилися дітьми, це ще десятки й сотні закатованих священників, які проповідують Божі заповіді, а не "Русскій мір", це торжество зла на цілій планеті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всеукраїнська рада церков закликає Всесвітню раду церков притягнути до відповідальності РПЦ за підтримку війни проти України

Ми щоденно молимося за мир. За повернення наших бійців з фронту, заручників з полону, біженців з чужини. За порозуміння між народами і зцілення ран, нанесених війною. Але, здатися на милість цього ворога - це не про мир. Це про перемогу рабства над свободою, мороку над світлом, про зверхність права сильного над силою права. Ми це гірко і неодноразово досвідчили впродовж минулих століть.

Капітулювати перед торжествуючим злом рівнозначно крахові загальнолюдського задуму про справедливість, зрадою фундаментальних настанов, заповіданих нам у великих духовних традиціях.

Тому ми благословляємо і благословлятимемо наших вірних на захист своєї країни, молитимемося за Перемогу над ворогом і справедливий мир, простягатимемо руку всім людям доброї волі, які підтримують Україну в цей вирішальний час. Ми віримо і знаємо, що ніколи не залишимося у цьому наодинці", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римський Франциск порадив Україні мати "відвагу білого прапора"

Автор: 

заява (223) Рада церков (50) Папа Франциск (196)
Топ коментарі
+28
Віра в Перемогу України над ворогом має бути від усіх. Капелани на фронті, гинуть, але поряд з захисниками, значить ЗСУ це потрібно.
10.03.2024 21:02 Відповісти
10.03.2024 21:02 Відповісти
+16
10.03.2024 20:57 Відповісти
10.03.2024 20:57 Відповісти
+12
Навіщо Ви демонструєте тут своє дурисвітство?
10.03.2024 21:14 Відповісти
10.03.2024 21:14 Відповісти
Віра в Перемогу України над ворогом має бути від усіх. Капелани на фронті, гинуть, але поряд з захисниками, значить ЗСУ це потрібно.
10.03.2024 21:02 Відповісти
10.03.2024 21:02 Відповісти
Навіщо Ви демонструєте тут своє дурисвітство?
10.03.2024 21:14 Відповісти
10.03.2024 21:14 Відповісти
Звідки ви всі лізете?!
10.03.2024 21:24 Відповісти
10.03.2024 21:24 Відповісти
читай нижче
11.03.2024 00:54 Відповісти
11.03.2024 00:54 Відповісти
Я би тебе послав.... - але бачу, що ти тільки що звідти....
10.03.2024 22:39 Відповісти
10.03.2024 22:39 Відповісти
10.03.2024 20:57 Відповісти
10.03.2024 20:57 Відповісти
а що з цього приводу думають українські католики?
це ж, їхній лідор, закликає підставити іншу щелепу.
10.03.2024 20:57 Відповісти
10.03.2024 20:57 Відповісти
А Ви послухайте їх самих. Ютуб-канал CREDO.
10.03.2024 21:14 Відповісти
10.03.2024 21:14 Відповісти
от не хватало мені, ще віруючих невігласів дивитися. мені достатньо, з сусідом, в ліфті проїхатися.
10.03.2024 21:25 Відповісти
10.03.2024 21:25 Відповісти
А Ви впевнені, що саме Ваш сусід може донести позицію вкраїнських католиків якнайкраще? 😊
10.03.2024 21:27 Відповісти
10.03.2024 21:27 Відповісти
той сусід, мене задовбав. він всіх задовбав. але він безневинний.
тому, всі тікають в різні сторони, коли бачать його.
а він хитрий, чекає біля ліфту.
10.03.2024 21:31 Відповісти
10.03.2024 21:31 Відповісти
ліфтовий маньяк....зробіть як з моторолою
10.03.2024 21:38 Відповісти
10.03.2024 21:38 Відповісти
нє.
одного разу, я їхав підвипивший. був гарний настрій, сім поверхів, я розказував своє бачення мироустрою. 23 секунди.
більше, того сусіда, я не боюсь. я, взагалі, вже давно, його не бачив.
аж скучив.
10.03.2024 21:45 Відповісти
10.03.2024 21:45 Відповісти

тому чекайте його біля ліфту
10.03.2024 21:39 Відповісти
10.03.2024 21:39 Відповісти
Він до цього не закликав, він закликав до капітуляції. Це зовсім різні речі. Підставити іншу щоку це не втікти, не зрадити, а повернутися до ворога іншим, не враженим боком.
10.03.2024 21:15 Відповісти
10.03.2024 21:15 Відповісти
тобто, підставити, те що, не відпижджено, це не капітуляція?
чи, я не зрозумів?
10.03.2024 21:23 Відповісти
10.03.2024 21:23 Відповісти
..."думають укр католики"... тут вже не до думок, в кого є чим думати, а діяти. Ваш ідол за якого Ви розбиваєте чоло об підлогу і молитися за цю постать пропонує Вам жахіття яке було в Бучі і подібних катівнях путіна. Негайно швидко організовано залишити цю "церкву з НКВДистом папою"
10.03.2024 21:42 Відповісти
10.03.2024 21:42 Відповісти
той, хто одного разу, став на коліна і почав молитися, вже ніколи не встане і не почне думати!
10.03.2024 21:48 Відповісти
10.03.2024 21:48 Відповісти
Слухай, русскій, перед тим, як палити наші, українські церкви (що не вперше), розкажи мені, звідки взялися оті інопланетяни? Хтось же їх створив?
10.03.2024 21:13 Відповісти
10.03.2024 21:13 Відповісти
Москалі не мають це коментувати по одній причині: вони не люди , вони вбивці дітей а це невпровдовує жодна релігія на нашій планеті,хбащо церква московського патріархату.
10.03.2024 21:20 Відповісти
10.03.2024 21:20 Відповісти
все эти церкви как и папа не имеют отношение ко Христу,
ибо знали что говорил Иисус п этому поводу;
Кесареве кесарю, а Боже Богові (Матвія 22: 15-22)
10.03.2024 21:09 Відповісти
10.03.2024 21:09 Відповісти
По усьому страшна війна,великий голод і Перемоги України. Це якщо без церкви, а по Христу
10.03.2024 21:12 Відповісти
10.03.2024 21:12 Відповісти
Церква, як і Віра, за суттю своєю, Не повинна мати НІЧОГО спільного, ні з державою, ні з політикою, ні з війною, Це суперечить її Початковому призначенню, Це якщо розглядати питання з позиції Біблії, Заповідей та Віри, Люди ж, самі зліпили якусь подобу, місцями жахливу, місцями жадібну, збочену ганьбу! що ж, Усіх все вгамувало, та Світ вибрав свій шлях,, і прийшов до того, до чого прийшов,
10.03.2024 21:15 Відповісти
10.03.2024 21:15 Відповісти
Церква завжди була мережевою структурою управління. Добре це чи погано? Швидше добре. Вона керувала фінансами і призначала королів. Зараз від колишньої могутності залишилася лише тінь.
10.03.2024 21:59 Відповісти
10.03.2024 21:59 Відповісти
Ви вибачьте вірете в Бога,?,
10.03.2024 22:27 Відповісти
10.03.2024 22:27 Відповісти
Хіба Суть у цьому?
10.03.2024 23:46 Відповісти
10.03.2024 23:46 Відповісти
Вавилон Великий,-- це якщо розумієте, про що я,
10.03.2024 21:16 Відповісти
10.03.2024 21:16 Відповісти
Хто підписав? Чи є в числі підписантів римо-католицька церква в Україні та філія фсб/рпц секта Онуфрія?
10.03.2024 21:13 Відповісти
10.03.2024 21:13 Відповісти
https://vrciro.ua/ua/statements/statement-of-the-all-ukrainian-council-of-churches-and-religious-organizations?fbclid=IwAR2rRnB3U8AmGMqS9QGftND0Tv1YNfsIzDx7BOyMpIKvlhGzqDErelciGrA на оригіналі - не знайшов переліку, хто підтримав це звернення .
А один Григорій Комендант такого видати не міг. Йому для такої заяви потрібне схвалення хоча би більшості членів
10.03.2024 21:17 Відповісти
10.03.2024 21:17 Відповісти
😊Якщо це кацапська агентура вклала Папі у вуста такий спіч про "білий прапор", то вона вчергове обіс*алася! І це видно по реакції не лише в Уараїні, а й світі. І затихла здавалося б тема знову піднялась, як цунамі. Це однозначно піде на користь Україні. Одним нагадає, а іншим доведе до відома, за що і чому бореться Уарахна.
10.03.2024 21:18 Відповісти
10.03.2024 21:18 Відповісти
це вже краще, ніж невиразне белькотіння Святослава, але неясно, хто підписав?
10.03.2024 21:42 Відповісти
10.03.2024 21:42 Відповісти
Геть з України, фейкому лже-секту від ФСБ гундяєва, московського паханату воєнних злочинців!!!
Слава Україні!
10.03.2024 21:46 Відповісти
10.03.2024 21:46 Відповісти
Папа, здавай парт билет!
10.03.2024 21:47 Відповісти
10.03.2024 21:47 Відповісти
Це треба донести американським релігійним організаціям. Щойно зміниться вектор лекторату, підпис швидше на столі ..
10.03.2024 21:49 Відповісти
10.03.2024 21:49 Відповісти
Коли фіни підписали мирний договір з совком 12 березня 1940 року, вони капітулювали?
10.03.2024 21:50 Відповісти
10.03.2024 21:50 Відповісти
Фінляндія втратила значну частину Виборзької губернії. З її втратою Фінляндія позбавилася п'ятої частини промисловості та 11 % сільськогосподарських земель.
10.03.2024 22:03 Відповісти
10.03.2024 22:03 Відповісти
Навіщо вони це зробили?
10.03.2024 22:06 Відповісти
10.03.2024 22:06 Відповісти
закінчилися набої. хоча, фіни були злі та войовничі.
політики зрадили.
10.03.2024 22:10 Відповісти
10.03.2024 22:10 Відповісти
Внешний враг - да, согласен, не заставит. Беда в том, что Украину ставил на колени враг внутренний и не раз!
10.03.2024 22:29 Відповісти
10.03.2024 22:29 Відповісти
Этот подсосник ху.ла недопапа должен запомнить wir nicht kapitulieren
10.03.2024 23:16 Відповісти
10.03.2024 23:16 Відповісти
о, папі вже всі вставляють. папі треба рот зайняти кой-чи упругим і теплим, щоб не говорити і за умного зійти
10.03.2024 23:49 Відповісти
10.03.2024 23:49 Відповісти
Шо зечмоні? Шо там на рахунок термоса? Сметуни ху₴ви
11.03.2024 00:46 Відповісти
11.03.2024 00:46 Відповісти
 
 