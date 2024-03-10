НАТО проводить найбільші військові навчання в Європі з часів холодної війни, - Le Monde

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) проводить найбільші військові навчання у Європі з часів закінчення "холодної війни". У маневрах Альянсу, які триватимуть до 31 травня, беруть участь близько 90 000 військовослужбовців із 32 країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Le Monde.

Зазначається, що навчання проводяться у відповідь на російську агресію проти України та погрози зі сторони Росії союзникам східного флангу НАТО.

Видання повідомляє, що у цих масштабних маневрах, які триватимуть до 31 травня, беруть участь близько 90 тис. військовослужбовців з 32 країн і не менше як 1100 одиниць бронетехніки, включно зі 166 бойовими танками.

Навчання відбуваються переважно на рівнинній території Польщі та Норвегії, а також у Німеччині, країнах Балтії, Румунії, Фінляндії, Словаччини, Греції та Швеції.

"Це наше найбільше розгортання з часів навчань Reforger у 1988 році, в яких брали участь 125 000 людей", – заявив генерал США Рендольф Стауденраус, керівник операцій військового командування НАТО в Нідерландах.

Steadfast Defender-24 також є першою реалізацією нових оборонних планів НАТО, які були розроблені після анексії Росією Криму в 2014 році та прийняті на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.

ВІЙСЬКОВІ НАВЧАННЯ КРАЇН НАТО

4 березня на півночі Фінляндії, Швеції та Норвегії розпочалися масштабні військові навчання країн НАТО під назвою Nordic Response 24. Вони відбуваються під керівництвом Норвегії.

Президент Фінляндії Стубб назвав навчання НАТО у Північній Європі сигналом для Росії.