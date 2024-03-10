УКР
Новини
НАТО проводить найбільші військові навчання в Європі з часів холодної війни, - Le Monde

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) проводить найбільші військові навчання у Європі з часів закінчення "холодної війни". У маневрах Альянсу, які триватимуть до 31 травня, беруть участь близько 90 000 військовослужбовців із 32 країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Le Monde.

Зазначається, що навчання проводяться у відповідь на російську агресію проти України та погрози зі сторони Росії союзникам східного флангу НАТО.

Видання повідомляє, що у цих масштабних маневрах, які триватимуть до 31 травня, беруть участь близько 90 тис. військовослужбовців з 32 країн і не менше як 1100 одиниць бронетехніки, включно зі 166 бойовими танками.

Навчання відбуваються переважно на рівнинній території Польщі та Норвегії, а також у Німеччині, країнах Балтії, Румунії, Фінляндії, Словаччини, Греції та Швеції.

"Це наше найбільше розгортання з часів навчань Reforger у 1988 році, в яких брали участь 125 000 людей", – заявив генерал США Рендольф Стауденраус, керівник операцій військового командування НАТО в Нідерландах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 13 північних країн НАТО готуються до масштабних військових навчань з колективної оборони. ФОТОрепортаж

Steadfast Defender-24 також є першою реалізацією нових оборонних планів НАТО, які були розроблені після анексії Росією Криму в 2014 році та прийняті на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.

ВІЙСЬКОВІ НАВЧАННЯ КРАЇН НАТО

 4 березня на півночі Фінляндії, Швеції та Норвегії розпочалися масштабні військові навчання країн НАТО під назвою Nordic Response 24. Вони відбуваються під керівництвом Норвегії.

Президент Фінляндії Стубб назвав навчання НАТО у Північній Європі сигналом для Росії.

+1
10.03.2024 21:38 Відповісти
Коментувати
Так ,кто хочет сэкономить ,покупайте сейчас подсолнечное масло т.к в этом году с посевами подсолнухом дела обстоят не очень Там где в том году поля были засеяны , в этом перекопаны ,а это значит с маслом будет напряг. Дружеская порада.
10.03.2024 21:19 Відповісти
В том году поля были засеяны соняшником ,в этом стоят пустые в херсонской области. Я сказал то что мне сказали .
10.03.2024 21:27 Відповісти
Можливо рапс дешевший і не такий вибагливий як соняшник.
10.03.2024 21:38 Відповісти
Аж 166 танків? Кацапи мають більше 1000 на одному лише східному напрямку
10.03.2024 21:35 Відповісти
Я так розумію це ті, що готові у випадку агресії одразу миттєво вступити у бій. Звичайно танків і іншої техніки є в наявності більше.
10.03.2024 21:37 Відповісти
ще один "ікспердь" який досі міряє військову міць танками,ти краще поцікався скільки у НАТО авіації та носіїв крилатих ракет,немає значення скільки у НАТО танків,якщо кацапські до них не доїдуть
11.03.2024 01:38 Відповісти
10.03.2024 21:38 Відповісти
Шо там, москалiв перемогли в "ученiях"?
10.03.2024 21:40 Відповісти
От нехай би заїхали на справжні навчання в Україну.
10.03.2024 21:49 Відповісти
Черный Абдулла ЗА ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ!

@turkmendagz

Вы только задумайтесь о той задаче, которую сейчас решают ВСУ. ВСУ вынуждены утилизировать все огромные военные запасы которые в течение 80 лет накапливали СССР и Россия. То есть ту мощь которую Россия хотела бросить против НАТО. Подвиг ВСУ не имеет прецендентов в истории.
10.03.2024 23:41 Відповісти
до 30 травня ці навчання повинні розгорнутися на Україні. в іншому випадку могли б і не проводити краще висловити глибоку стурбованість.
показати весь коментар
А що вони так закіпішували? Що, пелена з очей спала і рожеві окуляри потьмяніли?
11.03.2024 06:17 Відповісти
Нашо гроші тринькати впусту, заїхали б до нас під Авдіївку і потренувались в реальних умовах
11.03.2024 09:53 Відповісти
 
 