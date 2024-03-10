УКР
Зеленський обговорив з Макроном результати конференції на підтримку України в Парижі та анонсував візит президента Франції в Україну

зеленський

Відбулась телефонна розмова Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона, під час якої президенти обговорили ситуацію на полі бою та результати Міжнародної конференції на підтримку України.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Провів тривалу і, як завжди, предметну телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном", - зазначив він.

Також глава держави розповів про хід переговорів: обговорили поточну ситуацію на полі бою та результати Міжнародної конференції на підтримку України, яка нещодавно відбулася в Парижі.

Зеленський подякував за сильний оборонний пакет від 16 лютого та за особисте лідерство Президента Франції в започаткуванні коаліції далекобійної зброї, нові ініціативи та всі заяви на підтримку України.

Крім того, лідери країн обмінялися думками про очікувані результати майбутньої зустрічі в Україні найближчим часом.

Зеленський Володимир (25275) Макрон Емманюель (1580)
+4
показати весь коментар
10.03.2024 22:03 Відповісти
+3
одного бажаю- щоб вдавились шашликами і ацфальтом .....
показати весь коментар
10.03.2024 22:42 Відповісти
+1
показати весь коментар
10.03.2024 21:54 Відповісти
Це вже очевидно, Макрон як приїде до Києва то вже з потужним військовим пакетом допомоги.
показати весь коментар
10.03.2024 22:22 Відповісти
Ага чайка попийте поп"здіть і розбіжіться.Як же за є цей цирк.
показати весь коментар
11.03.2024 01:57 Відповісти
Макрон бачить, що Зеленський нічого не робить, то сам начав хочаб лякати Путлера.
показати весь коментар
11.03.2024 08:03 Відповісти
 
 