Зеленський обговорив з Макроном результати конференції на підтримку України в Парижі та анонсував візит президента Франції в Україну

Відбулась телефонна розмова Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона, під час якої президенти обговорили ситуацію на полі бою та результати Міжнародної конференції на підтримку України.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Провів тривалу і, як завжди, предметну телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном", - зазначив він.

Також глава держави розповів про хід переговорів: обговорили поточну ситуацію на полі бою та результати Міжнародної конференції на підтримку України, яка нещодавно відбулася в Парижі.

Зеленський подякував за сильний оборонний пакет від 16 лютого та за особисте лідерство Президента Франції в започаткуванні коаліції далекобійної зброї, нові ініціативи та всі заяви на підтримку України.

Крім того, лідери країн обмінялися думками про очікувані результати майбутньої зустрічі в Україні найближчим часом.

Читайте також: На перельоти Зеленського у 2023 році витратили понад 33 млн грн, - ДУС. ДОКУМЕНТ