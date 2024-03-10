Зеленський відреагував на заяву Папи Римського про "білий прапор": Капелани на передовій захищають життя й людяність. Ось що таке церква з людьми. ВIДЕО

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 746-го дня війни.

Як інформує Цензор.НЕТ відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Наші Сили оборони складаються з багатьох елементів. Багатьох бригад та підрозділів. І кожен, який діє на фронті, кожен, який захищає державу від російських диверсантів і терору, кожен, який виконує бойові завдання, заслуговує на вдячність та повагу.

Російські вбивці та катівні не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українці й українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором. В Україні багато було колись білих стін будинків і церков, які зараз обпалені та розбиті російськими снарядами. І це дуже красномовно говорить, хто саме повинен зупинитись, щоб війна зупинилась. Кожен, хто захищає життя й людей, виконує найпочеснішу місію, яка тільки може бути в умовах такого антилюдського вторгнення.

І ми маємо повністю захистити життя, захистити у своєму домі. І я дякую всім, хто підтримує наш захист, українських захисників і захисниць.

Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист. Християни, мусульмани, юдеї – всі. І я дякую кожному українському капелану, які - з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою. Ось що таке церква - з людьми. А не за дві з половиною тисячі кілометрів - десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити.

Я дякую кожному, хто в Україні та з Україною робить усе для того, щоб зберегти життя, дякую всім, хто допомагає та хто дійсно поруч - діями та молитвами" - підкреслив Зеленський.

