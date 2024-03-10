Зеленський відреагував на заяву Папи Римського про "білий прапор": Капелани на передовій захищають життя й людяність. Ось що таке церква з людьми. ВIДЕО
Звернення Володимира Зеленського наприкінці 746-го дня війни.
Як інформує Цензор.НЕТ відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.
"Наші Сили оборони складаються з багатьох елементів. Багатьох бригад та підрозділів. І кожен, який діє на фронті, кожен, який захищає державу від російських диверсантів і терору, кожен, який виконує бойові завдання, заслуговує на вдячність та повагу.
Російські вбивці та катівні не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українці й українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором. В Україні багато було колись білих стін будинків і церков, які зараз обпалені та розбиті російськими снарядами. І це дуже красномовно говорить, хто саме повинен зупинитись, щоб війна зупинилась. Кожен, хто захищає життя й людей, виконує найпочеснішу місію, яка тільки може бути в умовах такого антилюдського вторгнення.
І ми маємо повністю захистити життя, захистити у своєму домі. І я дякую всім, хто підтримує наш захист, українських захисників і захисниць.
Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист. Християни, мусульмани, юдеї – всі. І я дякую кожному українському капелану, які - з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою. Ось що таке церква - з людьми. А не за дві з половиною тисячі кілометрів - десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити.
Я дякую кожному, хто в Україні та з Україною робить усе для того, щоб зберегти життя, дякую всім, хто допомагає та хто дійсно поруч - діями та молитвами" - підкреслив Зеленський.
Сатаністів московії там точно нема !
не важливо, який різновид.
читайте Флорентійський собор...
На впревеликий жаль Флорентійска унія була визнанана лише малою часткою ортодоксів й єдина ціль його -- було врятувати Константинопіль від вторгнення османів . Самі грецьки ієрархи теж були проти об"єднання я вже не кажу про московитів й це було 1438 році -- тобто задовго до 1453 року , коли османи захопили Констатинопіль , а москвити вступили в церковний розкол - об"явивши про свою атокефалію . До речи далеко не усі метрополіти ВКЛР підтримали флорентийську унію . Саме через те , що литовці були дуже толерантні й тому в межах України існували й не конфліктували як "уніати" , а так й прихильники ортодоксальної течії . Й повстання Богдана Хмеля саме було не загально-національне , а виключно религійне (як то було по всій Европі . Богдан був саме проти люблинської унії й особисто проти короля Жечі -- католицького фанатика . Й уніатів Богдан вбивав так саме як католиків . Й козаки були не борцями за свободи народу , а збереження привілеїв православної еліти проти нав"язуваня католицтва . Й це були молодші сини дуже відомих православних родів . Це майже доведенний факт . Й саме через це велика частина (але не більшість) була після Переяслова на боці царя московитів . Бо там їм цар пообіцяв збереження феодальних превілеїв . То були вояки , але не аналітики й психологи . Досвіда того , чого коштує підпис того дикуна не мали . Тому Юрій Богданович був сином свого часу й його вчинки були виправданні досвітом агресивного нав"язування католіцизму королями Жечі з моменту Люблинської унії й жодної секунди колонізації московитів . Нагадаю , що московити почали агресивну фазу колонізації й ліквідацію автономії українського самоуправління лише в часи німецької шльондри - Ангальт Цербської . А мову почали забороняти й українську освіту йще через 100 років -- при "асфабадітєлє" Олекандрі Другому . Бо Іван Котляревський видав свою Їнеїду йще за кілька років до народженя московитського етійопа - Пушкіна . Видавався майже вільно . Мабуть то йому австрійський генштаб допоміг йще в кінці 18 століття .
Московский патриархат - нет
Текст на уровне докторской диссертации. Респект.
Вы какой факультет заканчивали, по какой специальности? Только не пишите, что Вы закончили факультет микробиолии или инсттиу лесного хозяйства: третий раз такой шок я не переживу. У меня есть два знакомых с таким профилем образования, которые в то же время блистательно пишут по вопросам философии и богословия...
Судя по израильскому флагу, Вы не на политкорретной Калифорнийщине проживаете, и Вам не грозит дискриминация за неудачный белый цвет кожи.
А про католиків Зеленський нічого не говорив. Він казав про українців. "...усі українці стали на захист. Християни, мусульмани, юдеї - всі".
І про те, що "Російські вбивці та катівні не йдуть далі лише тому, що їх стримують українці й українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором".
І якщо ці слова Зеленського образили тебе як католика, то гріш ціна твоїй католицькій вірі в базарний день.
"І чому, в ім'я Бога, він не засуджує словесні підбурювання до вбивства Кирила, глави Російської православної церкви та колишнього агента КДБ, щодо українського народу?" - запитала вона.
Штрак-Ціммерманн додала, що їй, "як католичці, соромно, що він утримується від цього".
Папа Пій XII був "папою Гітлера", нинішній буде папою путлера. Він переживає за бабло *****, яке взяв на зберігання до себе у Ватикан. Бо як ЄС конфіскує і передасть ті гроші Україні то з чого піп римський годуватись буде.
Цікаво, він індульгенцію про відпущення гріхів ******* вже видав? Було таке в середньовіччі, можна було грішити, вбивати, красти, а потім приходиш до папи, висипаєш мішок грошей, папа видає індульгенцію, і знов чистий і безгрішний, можеш далі злочини чинити.