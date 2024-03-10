УКР
8 304 71

Зеленський відреагував на заяву Папи Римського про "білий прапор": Капелани на передовій захищають життя й людяність. Ось що таке церква з людьми. ВIДЕО

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 746-го дня війни.

Як інформує Цензор.НЕТ відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Наші Сили оборони складаються з багатьох елементів. Багатьох бригад та підрозділів. І кожен, який діє на фронті, кожен, який захищає державу від російських диверсантів і терору, кожен, який виконує бойові завдання, заслуговує на вдячність та повагу.

Російські вбивці та катівні не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українці й українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором. В Україні багато було колись білих стін будинків і церков, які зараз обпалені та розбиті російськими снарядами. І це дуже красномовно говорить, хто саме повинен зупинитись, щоб війна зупинилась. Кожен, хто захищає життя й людей, виконує найпочеснішу місію, яка тільки може бути в умовах такого антилюдського вторгнення.

І ми маємо повністю захистити життя, захистити у своєму домі. І я дякую всім, хто підтримує наш захист, українських захисників і захисниць.

Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист. Християни, мусульмани, юдеї – всі. І я дякую кожному українському капелану, які - з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою. Ось що таке церква - з людьми. А не за дві з половиною тисячі кілометрів - десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити.

Я дякую кожному, хто в Україні та з Україною робить усе для того, щоб зберегти життя, дякую всім, хто допомагає та хто дійсно поруч - діями та молитвами" - підкреслив Зеленський.

Дивіться також: Зеленський на врученні Шевченківської премії: У час війни культура має навіть більше значення, ніж у час миру. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (25275) звернення (657)
+19
10.03.2024 22:10 Відповісти
10.03.2024 22:10 Відповісти
+19
Добре прочитав написане, тільки ми не знаємо з якого дублю
показати весь коментар
10.03.2024 22:19 Відповісти
+15
показати весь коментар
10.03.2024 22:09 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2024 22:09 Відповісти
Так і виконали усі умови Сталіна.
показати весь коментар
10.03.2024 22:12 Відповісти
Нам не потрібні концтабори, запрошуй путіна туди, де ти зараз сидиш.
показати весь коментар
10.03.2024 22:18 Відповісти
Обережно бо не так зрозуміють.
показати весь коментар
10.03.2024 22:21 Відповісти
То не була капітуляція. То був мирний договір з втратою територій з боку Суомі.
показати весь коментар
10.03.2024 22:15 Відповісти
Не капітулювали, але визнали втраченими для себе всі території тоді захоплені совком. Що й сказалося на кордонах після закінчення другої світової.
показати весь коментар
10.03.2024 22:13 Відповісти
Напевно щоб за півтора роки, у кінці червня 41 го совкові літаки бомбардували Хельсінкі та інші фінські міста...
показати весь коментар
10.03.2024 22:21 Відповісти
Ето друґоє!
показати весь коментар
10.03.2024 23:40 Відповісти
Згадай ,як твій совок з гітлером папірці підписував...
показати весь коментар
10.03.2024 22:14 Відповісти
а в червні 1940 року латиші капітулювали, коли створили Латвійську ССР ?
показати весь коментар
10.03.2024 22:16 Відповісти
Вова римський , але по матері також багато плете несунитниці,
показати весь коментар
10.03.2024 22:10 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2024 22:10 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2024 22:10 Відповісти
Сказано правильно. Ще б не ліз керувати ЗСУ, то взагалі було би добре.
показати весь коментар
10.03.2024 22:11 Відповісти
Гарант **,, й

Стаття 35. Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова. Ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань.
показати весь коментар
10.03.2024 22:13 Відповісти
добре сказав.
"справжні капелани - на передовій. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою. Ось що таке церква - з людьми. А не за дві з половиною тисячі кілометрів - десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити"
показати весь коментар
10.03.2024 22:15 Відповісти
Добре прочитав написане, тільки ми не знаємо з якого дублю
показати весь коментар
10.03.2024 22:19 Відповісти
справжні капелани, католицької церкви, визнають ієрархію та главенство папи з ватикану?
показати весь коментар
10.03.2024 22:19 Відповісти
Слєдующій папа - Зєлінскій ! Только паброєцца...
показати весь коментар
10.03.2024 22:21 Відповісти
На самом деле Янелох с папой делают одно общее дело: верой и правдой служат Ху#лу.
показати весь коментар
10.03.2024 22:21 Відповісти
Там капелани від московського патріархату є?
показати весь коментар
10.03.2024 22:22 Відповісти
Наскільки я знаю, ні. ПЦУ, греко-католики та мусульмани.
показати весь коментар
10.03.2024 22:34 Відповісти
Не впевненний , що там є муфтії або рабіни Можливо лише ПЦУ й УГЦ що знайомі з обрядами інших церков . Бо 98% мирян в Україні це саме ПЦУ й УГЦ ,

Сатаністів московії там точно нема !

Сатаністів московії там точно нема !
показати весь коментар
10.03.2024 22:40 Відповісти
Усі християни підкоряються Папі Римському.
не важливо, який різновид.

читайте Флорентійський собор...
показати весь коментар
10.03.2024 23:26 Відповісти
Повна фігня , бо Вселенський партіарх був ранійше за Папу Римського , який перший раз як інституція був заснованний не в Римі , а у Ровені в часи йще Атілли .
На впревеликий жаль Флорентійска унія була визнанана лише малою часткою ортодоксів й єдина ціль його -- було врятувати Константинопіль від вторгнення османів . Самі грецьки ієрархи теж були проти об"єднання я вже не кажу про московитів й це було 1438 році -- тобто задовго до 1453 року , коли османи захопили Констатинопіль , а москвити вступили в церковний розкол - об"явивши про свою атокефалію . До речи далеко не усі метрополіти ВКЛР підтримали флорентийську унію . Саме через те , що литовці були дуже толерантні й тому в межах України існували й не конфліктували як "уніати" , а так й прихильники ортодоксальної течії . Й повстання Богдана Хмеля саме було не загально-національне , а виключно религійне (як то було по всій Европі . Богдан був саме проти люблинської унії й особисто проти короля Жечі -- католицького фанатика . Й уніатів Богдан вбивав так саме як католиків . Й козаки були не борцями за свободи народу , а збереження привілеїв православної еліти проти нав"язуваня католицтва . Й це були молодші сини дуже відомих православних родів . Це майже доведенний факт . Й саме через це велика частина (але не більшість) була після Переяслова на боці царя московитів . Бо там їм цар пообіцяв збереження феодальних превілеїв . То були вояки , але не аналітики й психологи . Досвіда того , чого коштує підпис того дикуна не мали . Тому Юрій Богданович був сином свого часу й його вчинки були виправданні досвітом агресивного нав"язування католіцизму королями Жечі з моменту Люблинської унії й жодної секунди колонізації московитів . Нагадаю , що московити почали агресивну фазу колонізації й ліквідацію автономії українського самоуправління лише в часи німецької шльондри - Ангальт Цербської . А мову почали забороняти й українську освіту йще через 100 років -- при "асфабадітєлє" Олекандрі Другому . Бо Іван Котляревський видав свою Їнеїду йще за кілька років до народженя московитського етійопа - Пушкіна . Видавався майже вільно . Мабуть то йому австрійський генштаб допоміг йще в кінці 18 століття .
показати весь коментар
11.03.2024 00:09 Відповісти
Константинопольский патриархат - Подчиняется
Московский патриархат - нет
показати весь коментар
11.03.2024 08:02 Відповісти
Ну не фантазуйте . Партріархати йдуть по номерах . Від першого до 12-го . Номер визначае значення - тобто час заснування . Ієрарх в Константинополі не називается а ні константинопільскими й тим більш греческим . Він виключно Вселенський . Тобто -- намбер Уан . Бо заснованний в часи першого християнського імператора Констянтина . А московитський патріархат -- має номер 5 . бо заснованний тільки при Борисі Годунові й тому Іван четвертий він же живодер й збоченець таємно вбив не патріарха Мацьковскього, а лише метрополіта Філіпа . Не перекручуйте історію . Я не такий знавець й тому точно не знаю другим по номеру чи патріархат Ієрусалимский , чи Александрійский . Знаю що Антіохський приблизно на 900 років ранійше був заснованний за Мацьковського . А він має нумер 4 . А йще відомий факт, що не московитам волати про розкол , бо вони більше 140 років знаходилися у стані церковного розколу й самозванства з 1453 року , по 1595 . Й саме тому з"явилися в канонах цієї секти різні язичницькі збочення -- поки з Київа до мацькви не приїхали вчені теологи й по книгах не довели , що вони напів поганці : й хрестяться як мордва з лісів , молитви перекручують на манер мокшей . Й ніякий бакшиш через який зараз вселенський патріарх відменив перепорядкування української метрополії не допомогло навіть в часи Юрія Богдановича Хмельницького . За впевненосттю Нікона стояли київськи теологи які мал великий авторітет у козацтва и й жодний полковник , та й сам жодний козацкий лідер тоді не погодився виконувати навіть тимчасовий пакт . Й Олексій Тишайший це добре усвідомлював й саме через це був змушенних йти проти властних бояр й елити . Півторюю -- в ті ренесансні часи війни були лише династійними ,або релігійними . Я вже не кажу про Жану Д'Арк -- її в 19 столітті національної героїнею намалювали . А в її 15 столітті вона була виключно -- релігійоною фантакою прихильницєю табора дофіна Філіпа . Й саме через те , вона й написала листа до папи (якого через кілька років визнали лже-папою) з проханням надати їх булу для христового походу на Моравію проти еретика Яна Гуса .
показати весь коментар
11.03.2024 18:49 Відповісти
Виктор Елкун поражает уникальным знанием сложнейшей темы.

Текст на уровне докторской диссертации. Респект.
показати весь коментар
11.03.2024 08:47 Відповісти
Да ні , історія це галузь знань , яка потребує щоб мати максимально точну картину -- мати тактільниз в"язок з артефактами й орігіналами документів . А у мене це хобі , хоча дуже поглибленне й з багатьох джерел й методологій . Але без праці в архівах й архіологічних експедиціях -- нема що писати тим більш на рівні доктора . Я ж не маю чорну шкіру й за яку можно й ректором Гарварда призначити за білітристику на рахудок деколонізації Африки . Я впевненний , що ця звільнена за плагіат колишня ректорша точно не пов"язувала а ні піратів Сомалі , а ні геноцид в Руанді , а ні кулінарні смаки диктатора Бокассо саме з цією деколонізацією , що є природним й очевидним для будь якого дослідника вільного від лівацьких шаблонів . Зараз є сенс писати дісери по природним наукам та технічним , поки не звинуватили фізиків , хіміків й мертрологів , що серез їх вчених навіть зараз не має майже жодного африканця й навіть китайця . Й почнуть вимагати шукати якогось сантехника з Гани , що б довести , що саме він відкрив ранійше за Ейлера й родини Бернуллі усі відомі закони гідравліки , а інший якись кенієць Донго малював діференциали й інтеграли записюючи їми батаття ... за сто років до Ньтона й Лейбніца ...
показати весь коментар
12.03.2024 01:02 Відповісти
Виктор, всё-таки ваши тексты - это вовсе не любительский уровень, а очень добротный научный материал с исключительной исторической точностью в подборе фактов, с системным подходом к проблеме. И язык очень живой, прямо-таки струящийся: читается легко и приятно. Даже не всем выдающимся историкам удается излагать сложный темы ясным живым языком: например, С.М. Соловьев был историком высочайшего академического уровня, но читать его 29 томов просто невыносимо скучно. А вот профессор Ключевский вроде и не такая огромная величина, но живой яркий язык в его произведениях неизмеримо превосходит академические труды Соловьева.

Вы какой факультет заканчивали, по какой специальности? Только не пишите, что Вы закончили факультет микробиолии или инсттиу лесного хозяйства: третий раз такой шок я не переживу. У меня есть два знакомых с таким профилем образования, которые в то же время блистательно пишут по вопросам философии и богословия...

Судя по израильскому флагу, Вы не на политкорретной Калифорнийщине проживаете, и Вам не грозит дискриминация за неудачный белый цвет кожи.
показати весь коментар
12.03.2024 02:18 Відповісти
Спасибо , разумеется , за очень комплементарный отзыв на мои старания . Но всё-таки для исследователя лучше не занижать его планку критического мышления . И давайте не путать великого Чарльза Дарвина с популяризатором (хотя очень близким к начной мысли и методологии) Томасом Хаксли . Я в основном не свои "пионерские" идеи и оценки тут передаю , а популяризую начную точку зрения и методологию ... И если я где-то на склоне лет что-то своё и озвучу в качестве полемического материала, то это скорее будет не чётко история , что-то на стыке социологии , політекономії, биологии , физики , Computer Science (CS) . Закінчував Губкіна по механіці в петрохімії . Запрошували в Московський головний інститут НІІПІ - як дослідника з опцією до 30 років - к.т.н. бо то був відділ спецрозробки , а я вже тоді мав певний досвіт на стику проектних й конструкторських розробок . Але дім був у Київі я не вважав себе з провінції . Крім театрів й Сандунів мені в тому місті нічого не подобалося . Але не розділяю таку думку , що Москва там центр імперіалізму . Бо я вчився з усім софком й серед мешканців Москови й Пітеру однодумців й европейців я бачив на поряд більше , ніж будь де на іншій Московії й разом узяті .

Вже 25 років працюю програмером ... Економічні знання отримав післе інституту , працючи на різних розробників -- від заводу , до старт-апів , від коропорації з США з капіталізацією в 20 млнд. баксоїді , до напів-урядового об"єднання . Софтверні розробники завжди сидять поряд з кабінетом офісом головного інженера й гендиректора тако ж . Через це я в економиці став переконанним кейнсіанцем й марксистом соціал-демократом , а в політиці -- категоричним супротивником
показати весь коментар
12.03.2024 23:29 Відповісти
ув.Виктор Елкун, мои самые страшные опасения подтвердились:

превосходные системные рассуждения по истории и по религиоведению, которые Вы опубликовали, оказались текстами инженера-нефтяника с дипломом института нефти и газа.

В общем, повторилась ситуация с моими двумя давними друзьями, мега-эрудитами в социологии, в истории религий, в экономике при том факте, что один закончил факультет микробиологии, а второй - Лесотехническую академию.

Ваша трудовая биография впечатляет: работали в самых разных проектах и сферах. Интересная работа была. Есть, что вспомнить.

Насчёт марксистских подходов в вопросах экономики: мой приятель, который микробиолог, доктор наук: он, несмотря на свой год рождения 1981-ый, не заставший СССР в сознательном возрасте, как раз тоже большой знаток марксизма и в плане экономическом считает марксизм реальной настоящей наукой. А советский казарменный социализм считает диким азиатским феодализмом, абсолютно антимарксистским.
Да и вообще всю советчину он ненавидит почти на физиологическом уровне: микробилог по своему происхождению правнук последнего председателя крупнейшего частного банка дореволюционного Петербурга.

Вам было бы интересно подискутировать с микробиологом-марксистом.

На связи, с большим уважением к вашим знаниям, Денис Терновский.

[email protected]
показати весь коментар
13.03.2024 02:02 Відповісти
Скільки
показати весь коментар
11.03.2024 15:05 Відповісти
А чим кращий ти за пару, Зеленський? Тільки тим що голосно кричиш зі своїми Слава Україні, набиваючи власні кишені грошима і речами, що прислали на допомогу Україні? Теж мені патріот знайшовся.
показати весь коментар
10.03.2024 22:23 Відповісти
Поправка "за папу Римського"..
показати весь коментар
10.03.2024 22:24 Відповісти
він хоча б залишився в своїй країні, на відміну від вас. І ви також набиваєте власні кишені грошима і речами німців.
показати весь коментар
10.03.2024 22:45 Відповісти
Я працюю і ні дня не отримувала їх ляйстунги.
показати весь коментар
10.03.2024 23:29 Відповісти
чудово. Але тим не менш ви зєбалися з країни, а він- ні. То хоча б за це не вам його судити.
показати весь коментар
11.03.2024 00:11 Відповісти
Краще б втік.
показати весь коментар
11.03.2024 09:54 Відповісти
Папа московський повністю дискредитував католицизм. Грекокатоликам негайно треба вийти з під юристдикції ватикану та провести об'єднавчий собор з Православною Церквою України. Годі вже терпіти кремлівських повій в рясах.
показати весь коментар
10.03.2024 22:25 Відповісти
Хіба вперше?Ще з Середньовіччя папи були скажемо так аж ніяк не святими.
показати весь коментар
10.03.2024 22:30 Відповісти
Не можна рядячись у жовто-блакитний прапор, при цьому крадучи останнє з кишень держави України, докоряти іншім. Нема права морального.
показати весь коментар
10.03.2024 22:28 Відповісти
якби у зеленського було хоч трохи більше розуму,він промовчав. навіщо зайвий хейт у бік католиків? число католиків у світі зараз сягає майже півтора мільярда вірян
показати весь коментар
10.03.2024 22:30 Відповісти
Папа це не всі католики. Тим більше цей з південноамериканських люмпенів.
показати весь коментар
10.03.2024 22:34 Відповісти
За законом не лише всіх католиків, а й усіх християн.
показати весь коментар
10.03.2024 23:28 Відповісти
Этот лево-социалистический голодранец родом из семьи коммуняк по своей сущности так и остался коммунякой.
показати весь коментар
11.03.2024 08:52 Відповісти
Він не робив гейт у бік католиків. Він ввічливо сказав, що pope -- ідіот. Або на внесках у йухла.
показати весь коментар
10.03.2024 22:42 Відповісти
ви погано знаєте католиків,для них папа римський, яким би він не був ідіотом, це сакральний символ віри
показати весь коментар
11.03.2024 02:28 Відповісти
Це піп римський геть зовсім вижив з розуму коли закликає українців скласти зброю і йти щоб рашисти їх вбивали.

А про католиків Зеленський нічого не говорив. Він казав про українців. "...усі українці стали на захист. Християни, мусульмани, юдеї - всі".

 І про те, що "Російські вбивці та катівні не йдуть далі лише тому, що їх стримують українці й українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором".

 І якщо ці слова Зеленського образили тебе як католика, то гріш ціна твоїй католицькій вірі в базарний день.
показати весь коментар
10.03.2024 23:42 Відповісти
"Перш ніж українські жертви піднімуть білий прапор, Папа Римський має голосно та безпомилково закликати жорстоких російських злочинців зняти свій піратський прапор - символ смерті й сатани", - заявила голова комітету з питань оборони Бундестагу Штрак-Ціммерманн.

"І чому, в ім'я Бога, він не засуджує словесні підбурювання до вбивства Кирила, глави Російської православної церкви та колишнього агента КДБ, щодо українського народу?" - запитала вона.
Штрак-Ціммерманн додала, що їй, "як католичці, соромно, що він утримується від цього".
Джерело:
показати весь коментар
10.03.2024 23:54 Відповісти
Оце дуже вчасно почути від католиків. Соцік папа це одне, а католицизм зовсім інше і папа цей це ганьба для католиків.
показати весь коментар
11.03.2024 08:46 Відповісти
Зе прочитав мій пост на Цензорі про капеланів
показати весь коментар
10.03.2024 23:14 Відповісти
Оце так витовк папу носом як шкідливого кота!

"дякую кожному українському капелану, які - з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою. Ось що таке церква - з людьми. А не за дві з половиною тисячі кілометрів - десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити".

Папа Пій XII був "папою Гітлера", нинішній буде папою путлера. Він переживає за бабло *****, яке взяв на зберігання до себе у Ватикан. Бо як ЄС конфіскує і передасть ті гроші Україні то з чого піп римський годуватись буде.
Цікаво, він індульгенцію про відпущення гріхів ******* вже видав? Було таке в середньовіччі, можна було грішити, вбивати, красти, а потім приходиш до папи, висипаєш мішок грошей, папа видає індульгенцію, і знов чистий і безгрішний, можеш далі злочини чинити.
показати весь коментар
10.03.2024 23:28 Відповісти
А як же 'юмор' гідранта мислі про термос?
показати весь коментар
11.03.2024 00:24 Відповісти
папа Нациск просто повторив,трохи іншими словами, головне гасло самого Зеленського,з яким він виграв вибори в 2019 році: "надо просто пєрєстать стрілять"-це по суті те ж саме.
показати весь коментар
11.03.2024 00:34 Відповісти
Вован, ти головне Тору с Термосом в прямому ефірі не переплутай, щоб твої родичі тобі обрізання по самісінькі гланди не зробили...
показати весь коментар
11.03.2024 01:03 Відповісти
Два лицеміра....
показати весь коментар
11.03.2024 07:11 Відповісти
Тупорилий ішак читає все підряд, що йому піднесуть. Це чмо не має елементарного поняття про те, що озвучує, а свого адекватного світогляду не було, нема та вже не буде.
показати весь коментар
11.03.2024 07:36 Відповісти
Можна якось без цих неконкретних понтів. До чого тут приплітати національний прапор? А, вам мабуть до вподоби пропозиція папи московського скласти лапки і підняти білиий прапор? То може вам разом з папой, тобто за кораблем?
показати весь коментар
11.03.2024 09:12 Відповісти
Зеля, поклавши лапу на серце, а собі можеш сказати "дякую" за захист України?
показати весь коментар
11.03.2024 09:26 Відповісти
показати весь коментар
11.03.2024 09:36 Відповісти
Пробачте,але я не прочитав ніякого осуду що до заяви Папи Да і прошло вже три дні .а ні МЗС.ні президент не відповіли на заяви Ватікану В народі говорять " вокруг да около"
показати весь коментар
11.03.2024 09:38 Відповісти
З капеланами на передовій зрозуміло. Не зрозуміло як із крадіями, які не втекли із найбезпечнішого місця України чи навіть східної Європи: це добре, що не втекли чи погано.
показати весь коментар
11.03.2024 10:52 Відповісти
 
 