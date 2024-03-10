4,3 млн громадян, які залишили Україну, мають статус тимчасового захисту в ЄС, - Євростат

Найбільше біженців з України проживають у Німеччині, Польщі та Чехії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Євростату.

Як зазначається, станом на 31 січня 2024 року 4,3 мільйона не громадян ЄС, які залишили Україну внаслідок російського вторгнення, мали статус тимчасового захисту в ЄС.

Основними країнами ЄС, які прийняли біженців з України, були Німеччина (1270150 осіб; 29,5% від загальної кількості ЄС), Польща (951560; 22,1%) і Чехія (381190; 8,9%).

Порівняно з періодом кінця грудня 2023 року найбільше зростання кількості біженців зафіксували в Німеччині (+18 905; +1,5%), Чехії (+8 155; +2,2%) та Іспанії (+2 830; + 1,5 %).

У 5 країнах Євросоюзу зменшилася кількість українців, які покинули свою державу через війну, зокрема:

в Італії (-18125 осіб; -11,2%);

Польщі (-3235; -0,3%);

Естонії (-225; -0,6%);

Франції (-205; - 0,3%);

Люксембурзі (-10; -0,2%).

Порівняно з населенням кожної країни ЄС, найбільша кількість отримувачів тимчасового захисту на тисячу осіб наприкінці січня 2024 року спостерігалася у Чехії (35,2), Болгарії (26,7), Литві (26,4), Естонії (26,2) та Польщі. (25,9), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,6 на тисячу осіб.

Зазначається, що станом на 31 січня 2024 року громадяни України становили понад 98% отримувачів тимчасового захисту. Сере них 46,1% - жінки, 33,2% - діти, 20,7% - дорослі чоловіки.