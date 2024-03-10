УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11146 відвідувачів онлайн
Новини
3 522 28

4,3 млн громадян, які залишили Україну, мають статус тимчасового захисту в ЄС, - Євростат

біженці

Найбільше біженців з України проживають у Німеччині, Польщі та Чехії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Євростату.

Як зазначається, станом на 31 січня 2024 року 4,3 мільйона не громадян ЄС, які залишили Україну внаслідок російського вторгнення, мали статус тимчасового захисту в ЄС.

Основними країнами ЄС, які прийняли біженців з України, були Німеччина (1270150 осіб; 29,5% від загальної кількості ЄС), Польща (951560; 22,1%) і Чехія (381190; 8,9%).

Порівняно з періодом кінця грудня 2023 року найбільше зростання кількості біженців зафіксували в Німеччині (+18 905; +1,5%), Чехії (+8 155; +2,2%) та Іспанії (+2 830; + 1,5 %).

Статистика щодо біженців від Євростату

Читайте: У Нідерландах хочуть, щоб українські біженці платили за проживання у притулках

У 5 країнах Євросоюзу зменшилася кількість українців, які покинули свою державу через війну, зокрема:

  • в Італії (-18125 осіб; -11,2%);
  • Польщі (-3235; -0,3%);
  • Естонії (-225; -0,6%);
  • Франції (-205; - 0,3%);
  • Люксембурзі (-10; -0,2%).

Порівняно з населенням кожної країни ЄС, найбільша кількість отримувачів тимчасового захисту на тисячу осіб наприкінці січня 2024 року спостерігалася у Чехії (35,2), Болгарії (26,7), Литві (26,4), Естонії (26,2) та Польщі. (25,9), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,6 на тисячу осіб.

Також читайте: Для повернення українців з-за кордону не застосовуватимуть адмінзаходи, лише стимули, - Шмигаль

Зазначається, що станом на 31 січня 2024 року громадяни України становили понад 98% отримувачів тимчасового захисту. Сере них 46,1% - жінки, 33,2% - діти, 20,7% - дорослі чоловіки.

Автор: 

біженці (1949) Євросоюз (14025)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Естественно, останутся. Жизнь то одна, и прожить ее надо так, что бы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. ...и заметь, большинству стран работящие умные, грамотные украинцы нужны, даже очень. Чего не скажешь про нашу нынешнюю власть.
показати весь коментар
10.03.2024 22:52 Відповісти
+7
ще в Канаді, пара сотень тисяч в Британії... самі моторні та працьовиті залишаться
показати весь коментар
10.03.2024 22:42 Відповісти
+5
Бачила одну русскомірку з Харківщини. Росіяни вбили в неї доньку з онуками, вона на вигляд трохи поїхала дахом від цього бо говорить про доньку і її дітей як про живих. Але до сих пір їй українська мова муляє.
показати весь коментар
10.03.2024 22:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бачила одну русскомірку з Харківщини. Росіяни вбили в неї доньку з онуками, вона на вигляд трохи поїхала дахом від цього бо говорить про доньку і її дітей як про живих. Але до сих пір їй українська мова муляє.
показати весь коментар
10.03.2024 22:20 Відповісти
Я не розумію сенсу у цих новинах і постійних підрахунках. Сказали один раз і не потрібно весь час повторювати.
показати весь коментар
10.03.2024 22:18 Відповісти
Люда, если чего не понимаешь, спроси, объяснят. Люди это трудовой ресурс и он очень важен для страны и ее экономики. Я уже не говорю про демографию, социологию и многое другое.
показати весь коментар
10.03.2024 22:24 Відповісти
ще в Канаді, пара сотень тисяч в Британії... самі моторні та працьовиті залишаться
показати весь коментар
10.03.2024 22:42 Відповісти
Естественно, останутся. Жизнь то одна, и прожить ее надо так, что бы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. ...и заметь, большинству стран работящие умные, грамотные украинцы нужны, даже очень. Чего не скажешь про нашу нынешнюю власть.
показати весь коментар
10.03.2024 22:52 Відповісти
Не владі, а Україні-потрібні українці, які її захищатимуть. Які, як мінімум, на другий рік війни перестали розмовляти мовою зхибленого терористичного агресора. А тих, хто не вважає себе українцем та мріє про "небесцельно прожитые годы"-зустрічає Тиса і чомусь вона не дуже лагідна до них.
показати весь коментар
10.03.2024 23:30 Відповісти
Про Британію там вже є нюанс.... припиняють у 2025...
показати весь коментар
11.03.2024 01:13 Відповісти
так нюанс, нелегалів не висилають, а українців розселяють по всій країні... чутки розповсюджують українці, які приїхали в Британію до брексіта по купленим румунським паспортам
показати весь коментар
11.03.2024 01:23 Відповісти
Соррі, вона вже була закрита : The Ukraine Family Scheme closed at 3pm on 19 February 2024. You can no longer apply under this scheme.

Але можна спробувати продовжити, якщо вже в Британії.
показати весь коментар
11.03.2024 04:31 Відповісти
сімейна закрилась, H4U продовжує працювати тільки трішечки ускладнилася по процедурі отримання. В Уельсі уряд максимально інтегрує українців у суспільство та й українці себе непогано рекомендують - ми занадто агресивні, а так нічим від британців не відрізняємось
показати весь коментар
11.03.2024 18:27 Відповісти
Наймоторніші та найпрацьовитіші повиїжджали з незалежної неньки України ще в 90-х роках...
показати весь коментар
11.03.2024 08:01 Відповісти
або післи ІІ-туру виборів в 2019-му, щоб "нє прикаливатся"..
показати весь коментар
11.03.2024 09:47 Відповісти
друже, то вже нове покоління буде піднімати світову економіку
показати весь коментар
11.03.2024 18:29 Відповісти
Згідно наведених даних із 4,3 мільйона українських зареєстрованих в ЄС біженців 20,7% це дорослі чоловіки. Тобто майже мільйон чоловіків виїхали із України і мабуть не всі вони багатодітні та інваліди. Якщо середня такса за виїзд чоловіків призовного віку становить 10 тисяч доларів то можна приблизно вирахувати на яку суму розбагатіли ті хто за гроші переправляє бажаючих.
показати весь коментар
10.03.2024 23:10 Відповісти
Прикордонники з митниками переправляли за кордон мужиків за гроші до квітня 2022 року. Так поїхали майже всі сини корупціонерів. Вони навіть загалом не стояли на КПП, їхали як транзитом
показати весь коментар
11.03.2024 07:33 Відповісти
Пишет наш корреспондент из Молдавии (с)
показати весь коментар
11.03.2024 07:34 Відповісти
Я думаю на самом деле не так много как кажется, определённое количество находилось в третьих странах, в той же России допустим или из оккупированных территорий через Россию дальше страны Балтии, Финляндию, Грузию. Oпять же если верить тому что писали, такса изначально была тысяч пять, плюс" элита "у них или дипломатический или служебный загранпаспорт
показати весь коментар
11.03.2024 10:55 Відповісти
Навіть якщо від цієї кількості чоловіків взяти 20 відсотків та помножити на 5 тисяч доларів то вийде сума в мільярд доларів яка осіла в кишенях корупціонерів. 200000 чоловіків помножити на 5000 доларів = 1 000 000 000 доларів. Досить прибутковий бізнес.
показати весь коментар
11.03.2024 12:31 Відповісти
так никто и не спорит, этим бедолагам жить-то как-то надо, выживают как могут
показати весь коментар
11.03.2024 12:50 Відповісти
Сбежали настоящие патриоты, а не вот это во всё !
показати весь коментар
11.03.2024 07:36 Відповісти
Справжні патріоти всі тут, в коментарях на Цензорі. Рішуче налаштовані воювати до виходу на кордони 91-го. Щоправда, самі вони йти в окопи не збираються, але то таке...
показати весь коментар
11.03.2024 08:11 Відповісти
Италия в этом году всем кто открыл свое дело или нашел работу выдает уже обычный вид на жительство.
показати весь коментар
11.03.2024 08:53 Відповісти
Я так, розумію, шо це люди, яки Державі непотрібні , тобто ініціативні , працювиті, та не ледачи ,. Що Держава ,може запропонувати, щоб вони повернулися.
показати весь коментар
11.03.2024 10:00 Відповісти
Как что предложит, у державы в руках целая колода карт: хочешь паспорт тебе аннулируем, хочешь, буде бегать и упрашивать европейские правительства чтобы вас выгонять начали. Endless possibilities.
показати весь коментар
14.03.2024 16:54 Відповісти
 
 