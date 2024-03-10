УКР
У Бундестазі відреагували на заяву Папи Римського: Саме Путін може негайно припинити війну та страждання, а не Україна

бундестаг

Німецькі депутати Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн від "Вільних демократів" та Катрін Герінг-Екардт від "Зелених" розкритикували заяву Папи Римського Франциска, у якій він порадив Україні мати "відвагу білого прапора".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Перш ніж українські жертви піднімуть білий прапор, Папа Римський має голосно та безпомилково закликати жорстоких російських злочинців зняти свій піратський прапор – символ смерті й сатани", – заявила Штрак-Ціммерманн.

Голова комітету з питань оборони Бундестагу також риторично зазначила, що Папа не критикував патріарха РПЦ Кирила.

"І чому, в ім'я Бога, він не засуджує словесні підбурювання до вбивства Кирила, глави Російської православної церкви та колишнього агента КДБ, щодо українського народу?" - запитала вона.

Також читайте: Посол України у Ватикані Юраш зустрінеться з Папою Римським, щоб "донести кілька базових для України моментів"

Штрак-Ціммерманн додала, що їй, "як католичці, соромно, що він утримується від цього".

Водночас Герінг-Екардт зауважила, що ніхто не хоче миру більше, ніж Україна, додавши, що саме російський диктатор Володимир Путін може допомогти досягти миру.

"Саме Путін може негайно припинити війну та страждання, а не Україна. Той, хто вимагає, щоб Україна просто здалася, віддає агресору те, що він незаконно відібрав, і таким чином погоджується на знищення України", - резюмувала вона.

Читайте: Кулеба - Папі Римському: Наш прапор - синьо-жовтий. Ми не підніматимемо інших прапорів

Нагадаємо, Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.

У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.

Німеччина (7680) Папа Римський (339) Папа Франциск (196)
Нужно напомнить Папе что он в 22 году уже вел переговоры с ****** чтобы тот не нападал на Украину. Потом вел переговоры чтобы ***** выпустило из окруженного Мариуполя хотя бы женщин с детьми. Результат все увидели. Террорист ***** сделало все до наоборот. Переговоры и мольбы с призывами к человесности его только возбудили, как и любого маньяка возбуждает когда жертва его умоляет перед тем как он ее убьет.
10.03.2024 22:26 Відповісти
Хлопчік, ти всьо сєрєш?
10.03.2024 22:26 Відповісти
Папський престол не має права називати себе намісником Христа на Землі. папа служить мамоні та сатані.
10.03.2024 22:29 Відповісти
Хлопчік, ти всьо сєрєш?
10.03.2024 22:26 Відповісти
**************
10.03.2024 22:27 Відповісти
Ти подоляцьке дєрьмачєлла що знову хоче пасматрєть в глаза??
10.03.2024 22:29 Відповісти
Не потрібно такі паралелі проводити. Дитино почитай історію. Петро, Катерина, царська росіся, сьогоднішня. ....Вони перепочинять 3-4 роки і захоплять всю Україну.
10.03.2024 22:33 Відповісти
Питання потрібно ставити так: хто більше виграє від перепочинку. Навіть під санкціями росія виготовля 70 ракет на місяць, близько 10 на рік тільки су34, і це не кажучи про іншу техніку включно з ППО. А що встигне виробити Україна за два-три роки?
Відмова України від перемир'я на перший погляд здається не логічною, але єдина можливість виграти в цій війні - недати накопичити росіянам достатньо сил для нового удару.
А ще можна уявити що під час такого перемир'я до влади прийдуть політики на зразок Обами чи Меркель, і тоді знову доведеться замість підтримки слухати "тільки не провокуйте путіна".
10.03.2024 23:18 Відповісти
До спаму пройдіть будь ласка
10.03.2024 22:36 Відповісти
Між фінами тоді й сралінським концтаборо була 20 кратна різниця в населенні , 50 кратна різниця в арті , 20 різниця в авіації . Й тоді фінам ніхто не міг допомогти , а ні зброєю , а ні флотом . У сраліна був міцний союзник -- гітлер . А єдина держава , яка дійсно була на стороні Маненгейма -- це ВБ але йщо до Черчиля , тобто -- дуже в"яла и з поразкою під Дюпкертом -- сама в морський й повітрянній облозі . Зараз в України 70 найбільш потужних економічно й військово - союзників . ***** під санкціями , які працюють як поступова удавка . Зара Індія (єдиний великий покупець ************ нафти) на межі відмови , через санції до 3-ї сторони , які удосконалюються кожної миті .
Ну й з"якого фуя Україна повинна з ****** щось підписувати ? Коли ***** майже на межі повної дупи ?!

Ви дуже поверхово знаєте історію й дуже по-софкоїдному .

У сраліна був дуже обмежанний лаг часу , щоб захопити Хельсінки й встановити по усіх тих тундрах своїх людей и потім усе це контролювати . А він готував тоді велике вторгнення в центр Європи . Й подальша агресія в тундрі затягнута за 2-3 роки в стилі подій 1917-1921 поплюжувала усі його плани . Маненгейм погано розумів комуністичний маразм й тому погодився на умови перемирря . А насправді в цьому софкоїди були більш зацікавленні у фіксації захоплення . Після Будапешту й 2-х мінсків підпису ***** ніхто не буде вірити й тому жодного сенсу з їм щось підписувати не існує .
10.03.2024 23:05 Відповісти
Ні, вони лише черговий раз нагадали Москві, що силою таки можна відібрати територію у сусіда. Жодні переговори які не гарантують вступ України до НАТО, не мають значення.
10.03.2024 23:10 Відповісти
Іван Павло II.
колись був і такий.
лєвацтво соціалізм популізм і любов до бабла, керує світом.
10.03.2024 22:29 Відповісти
По простому Папа пєдік ,, і це ще по культурному.
10.03.2024 22:31 Відповісти
Тоді чому саме правий католик Берлусконі був за *****, ліпенша - вкрай права -- теж за ***** . Чому диктаторо Угорщини - теж правий -- за ***** . Й навіть Меркельша - християнська демократка - теж путєн форштейн . А ось Україну підтримує саме демократ (лівацький) Байден . В Італії - саме соціалістка прем"єр . Улаф Шольц -- деж соціал-демократ . Тут не важливо - чи ти правий , чи лівий --важливо , чи є в тебе сталеві яйця й справжне почуття справедливості й щира прихильність до свободи й демократії .
10.03.2024 23:11 Відповісти
все, що ви перечислили, всраті популісти!
паразити, на тлі тупого наріду.
саме, як, і зе!потвора. як, трамп. як, всі, хто прийде на землю, спаленою лєваками.
як, в ізраілі.
такі часи. часи консерваторів та жорстоких заходів.
наріду не сподобається, бо існувати рожевим поні прикольніше, чим відповідальним трудягою.
10.03.2024 23:35 Відповісти
Через "часи консерваторів" - в рази більш садисткого режиму кривавих генералів в Аргентині (Хосе Вітелла проти гуманіста -- Аугусто Піночету) Аргентина пержила цілих 9 дефолтів . З іношого боку ... 1938 році рівень життя у Шведції був кілька меньший ніж у Чехословатчині . Головна їжа -- хліб й цибуля . 1938 року аж до 1998 року правлячою партією Шведції були соціал-демократи . Усі 90 роки Шведція була першою країною світу по рівню життя . Й саме через концепцію соціал-демократів по мінімізації різниці між мінімальної запрлатньої й максимальною (оптима 100 разів) . На 1998 рік - до 30% Шведції були міліонери до 80% мали річний дохід до 300 тисяч баксів в рік . Бо жодний олігарх не зацікавленний добровільно в такому рівні життя . Бо це природно в кожному бізнесі боротися за зменьшення собівартості . А де великі заплатні - там до 90% собівартості будь якого продукту -- це зарплатня . Особиво в Ай-ті . Жодний ринковий механізм не зацікавленний в становленні мінімальної заплатні. Подавна більшість великих власників до появлення цілої плеяди Айтішних міліардерів майже нічого не розуміли в державницький стратегії зменьшення жебрацтва . Навпаки , вони вважали , що за 3 цента переляканних звільнення й голодом робітник найбільш бажанний . Коли Рузвельт як прихильник Джона Кейнса й читача К. Маркса запропонував свої реформи , то на його було 4 замаху як на зрадника свого классу (великого бізнесу) . Требо розуміти , що с точки зору лібертаріанців схема , де 6 родин (як у Аргентині) володіють 95% націоального продукту , а 95% жителів вживають хліб один раз на тиждень в не залежності чи є робота , чи нема -- то 9 дефолтів це не стеля йще . Мексика має 3 місце у світі по кількості міліардерів й їх столиця Мехіко 1 місце по кількості безхатьків й жебраків . Ось це називається лібертаріянство . А рожевими понями називають не прихильників соціал-демократії як економічної моделі , а виключно ілюзії про міжнародну політику и уявлення країн 3-го світу (абсолютно чи відносно авторітарних) як сил "прогресу" й свободолюбиві народи . Ідеалогія провини західного світу перед тими , хто ніколи не фетишував науку , освіту , хто йще 200-300 років був жорстоким раболасником чи людожером й раптом його ці рожеві поні намалювали як "сили миру й прогресу" А це або терорісти , або імперіалісти , або необільшовики . Наприклад - той же міліонер Роджер Уолтерс -- він на вряд чи сповідує соціал-демократичні принципи в економіці , але про людожера ***** він каже , що не усе так просто й це провина американського імперіалізму , що ***** став людожером . Або його підтримка ісламістів будь де . При цьому на відміну від Біл Гейтсу чи Марка Цукенберга він не поспішає свої міліарди залишити не свої дітям . Тобто він чітко рожева поні . Що поробишь -- його батько був комунякою й загинув під час 2-ї світової .

Так що , в Вас уявленно про економіку залишалася на рівні кінця 18століття й середини 19 століття , тобто це Адам Сміт й Девід Рикардо . Але жоден з них не був спроможній спрогнозувати як К.Маркс 1958 році в його "Капіталі" велику кризу перевиробництва 1929-1931 років . До речі той же Джон Кейнс розвивав економічні ідеї Марксу . Але з рахунком розвидку того , що не існувало при Марксі -- інраструктурні корпорації . До речі , зараз це світова тенденція -- збільшення частки урядових грошей (державна властність) в великих корпораціях . І тільки постсофкові "мислителі" щиро вірять , що прихватизація будь чого -- це є панацея економічної ефективності . Хоча будь хто , хто працував у великих коропраціях не айтішного напрямку визнає , що багато чого в софкоїдних великих комбінатів було більш ефективним й там більше цінувався фах (особливо -- інженерний) . Бо корпораціями керують бухгалтери , які нічого крім грошей не бачать й вважають , що грошима можливо змінювати закони Джоуля , закони Фарадея й закони метрології
11.03.2024 01:40 Відповісти
Я даже больше скажу, то как всем миром умоляли ***** не нападать на Украину скорее всего его возбудило и спровоцировало его напасть. ***** как истинный маньяк возомнил себя непобедимым и всемогущим видя как все его умоляют. А дали бы ему сразу палкой по башке оно бы сразу успокоилось и забилось бы в угол хныкать.
10.03.2024 22:49 Відповісти
https://news.obozrevatel.com/society/o-belom-flage-pochemu-pontifiki-prizyivayut-k-vzaimoponimaniyu-s-ubijtsami.htm Чому понтифіки закликають до взаєморозуміння з кілерами :
Ще з 1938 року два роки поспіль Ватикан і папа Пій ХІІ закликали світ до порозуміння з нацистами. І ще тоді Папу Римського фашисти вже вітали нацистським привітанням й для Ватикану все було гаразд.
Здавалося, потрібно запамʼятати на все життя, до чого призвела політика загравання з вбивцями й нацистське привітання у Ватикані. Але мабуть в поважному віці пап щось відбувається з памʼяттю. А може справа в іншому?
В тридцяти срібниках, які сьогодні мають дуже помпезну назву: "Instituto per le Opere di Religione" Але за цією назвою ховається банк, в якому корпорації, які створені з релігійною метою, можуть інвестувати кошти анонімно, конфіденційно та без сплати податків. Дані про діяльність та фінансове становище банку не розголошуються. Фінансовій поліції чи фінансовій розвідці Італії, ЄС чи США банк не підпорядковується. Банк підпорядковується безпосередньо Зборам кардиналів та Папі Римському.
Загальновідомо, що ще з часів Обами на рахунках банку Ватикану зависли кошти путіна. Вони були заблоковані на вимогу США й так там і залишилися. Добре, якби йшлося про мільярд доларів, але зависла там чверть трильйона, а це вже досить відчутна сума навіть для старого Кабаєва. Гроші туди перекинули за порадою особистого друга путіна, тоді ще прем'єр-міністра Італії - Сільвіо Берлусконі. Загалом, на "ничку путіна" американці вийшли випадково під приводом розслідування корупції в УЄФА. Саме тоді й з'явилися законні підстави заблокувати ці кошти. Саме тоді, по-гарячих слідах , путін терміново приїхав у Ватикан і намагався вплинути на Папу, щоб той допоміг розблокувати рахунки.
І тоді все стає на свої місця. І заклики до молоді росії нести російську спадщину у світ. І заклики до білого прапору перед вбивцями й терористами. І промова Папи Римського про "безневинно вбиту" Дарʼю Дугіну. І повне мовчання про тисячі безневинно вбитих із Бучі, Маріуполя, Бородянки, Ірпеня, Харкова, Мелітополя, Миколаєва, Києва, Одеси, Каховки, Запоріжжя. Тобто, чого про них згадувати? Адже їх родичі й поплічники не зберігають в твоєму банку трильйон доларів.
10.03.2024 23:22 Відповісти
Видно же что Понтифику кто-то напевает в ушко кремлёвскую песенку, а у того потом прорывается на публике
10.03.2024 22:28 Відповісти
Папський престол не має права називати себе намісником Христа на Землі. папа служить мамоні та сатані.
10.03.2024 22:29 Відповісти
я Вас прошу, - сатана сам в шоці - кункуренція зростає кожного дня!...
10.03.2024 23:11 Відповісти
Папа римський і кирило гундяєв конкурують за право сидіти поруч з сатаною.
11.03.2024 00:01 Відповісти
Мілей у минулому називав Папу "імбецилом, який пропагує комунізм". Про це пише ВВС.
10.03.2024 22:35 Відповісти
Экономист-либертарианец утверждает, что исповедует католическую веру, хотя всякий раз, когда он может, он нападает на Папу Франциска , которого он определил как «иезуита, пропагандирующего коммунизм», «гнусного персонажа», «представителя зла на Земле».
10.03.2024 22:48 Відповісти
ото стара кляча борозду не в тій бік вспахала чує піде на ковбасу
10.03.2024 22:36 Відповісти
копчену 😂
10.03.2024 22:44 Відповісти
10.03.2024 22:45 Відповісти
Папи Римські завжди були ще тими "персонажами". Ще з епохи середньовіччя. Тому звертати увагу на маячню чергового понтифіка себе не поважати.
10.03.2024 22:38 Відповісти
Творець, який зауважте у "слові своєму", заперечує!!! та забороняє!!! все те! чим займається, тай займалась церква століттями!!!!,), про що говорити??, який пАпА,,)),
10.03.2024 22:44 Відповісти
На відміну від папи Бундес з головою дружить
10.03.2024 22:44 Відповісти
10.03.2024 22:56 Відповісти
10.03.2024 23:14 Відповісти
10.03.2024 23:35 Відповісти
Видно що у ватікана,папи ,справи з грошима зовсім не важняцькі.
10.03.2024 23:41 Відповісти
Якраз з баблосами у них все ок...
11.03.2024 06:08 Відповісти
Ватикан это центр всего зла,они поклоняются дьяволу,если присмотреться,то там везде его метки,даже в зале реально видно дьявольское обличье, и на столбе на площаде тоже,война добра и зла идет уже несколько тысячилетий,Всевышний должен быть в душе каждого верующего, а не целовать грязные руки всяким попам и этому г....ну папе.Добро победит,а зло будет наказано.Слава Украине!!!
11.03.2024 00:48 Відповісти
Нехай цей клоун звернеться до кацапів і запропонує їм перестати стріляти.
Клоун боїться, що якщо він їх зачепить, то медведев, соловйов і подібні йому нахамлять.

Римо-католицька церква при цьому пАПІ клоунада якась позорна. Пора їм розпускатись чи всіх міняти.
11.03.2024 01:04 Відповісти
Ну папу зрозумiти не тяжко. Натякае, що якщо ми не надамо допомугу вас перерiжуть як баранiв. Сенат США мало чим вiдрiзнаеться вiд папи.
11.03.2024 01:42 Відповісти
Начебто, якщо українці прийдуть до ***** з білим прапором то він їх не переріже як баранів. Це йому буде ще легше зробити без нашого спротиву.
11.03.2024 01:55 Відповісти
Згоден. Але це буде дешевше для колективного заходу.
11.03.2024 02:03 Відповісти
нічого не дешевше. раша знову буде колотити, всіх західних політиків підкуповувати і розвалить зсередени і ЄС і НАТО. А потім прийде "мирний китай" і всім прийде велика панда.
Навіть зараз демократія є більш уявною ніж дійсною. Бо повсюди працюють інтереси глобальних корпорацій. А куди заведуть такі пособницькі агресору дії сильних держав - страшно навіть загадувати. Переділ світу - загибель навіть не міліонів, а мільярдів. І якщо цукерберги з масками та білгейтсами надіються вижити в тому жахітті, то вони насправді наївні сліпі цуценята. переможці у тому жахітті заберукть собі все.
11.03.2024 06:32 Відповісти
Церква давно вже перестала бути ЦЕРКВОЮ.
11.03.2024 06:12 Відповісти
Папа з Риму на стороні Путіна, т. Сі та інших подібних "миротворців"
11.03.2024 06:26 Відповісти
..с субботы,радио Ватикан и Ватикан News в тлф нету...Предлагаю Его Преосященству Папе, преступить эго Престола и выделить 40 проц. имущества 3 Райха на нужды Армии Ukrainy...Amen...
11.03.2024 07:01 Відповісти
Всі розуміють хто може закінчити війну просто за один день... крім папуліка римлянського...
11.03.2024 08:20 Відповісти
па-3.14дар
11.03.2024 10:13 Відповісти
Я рускій ваєний Папа!прєдлагаю вам сдатся,іначє па вам будєт нанєсен удар.
Пішов ***** старий підор!
11.03.2024 10:59 Відповісти
 
 