У Бундестазі відреагували на заяву Папи Римського: Саме Путін може негайно припинити війну та страждання, а не Україна

Німецькі депутати Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн від "Вільних демократів" та Катрін Герінг-Екардт від "Зелених" розкритикували заяву Папи Римського Франциска, у якій він порадив Україні мати "відвагу білого прапора".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Перш ніж українські жертви піднімуть білий прапор, Папа Римський має голосно та безпомилково закликати жорстоких російських злочинців зняти свій піратський прапор – символ смерті й сатани", – заявила Штрак-Ціммерманн.

Голова комітету з питань оборони Бундестагу також риторично зазначила, що Папа не критикував патріарха РПЦ Кирила.

"І чому, в ім'я Бога, він не засуджує словесні підбурювання до вбивства Кирила, глави Російської православної церкви та колишнього агента КДБ, щодо українського народу?" - запитала вона.

Також читайте: Посол України у Ватикані Юраш зустрінеться з Папою Римським, щоб "донести кілька базових для України моментів"

Штрак-Ціммерманн додала, що їй, "як католичці, соромно, що він утримується від цього".

Водночас Герінг-Екардт зауважила, що ніхто не хоче миру більше, ніж Україна, додавши, що саме російський диктатор Володимир Путін може допомогти досягти миру.

"Саме Путін може негайно припинити війну та страждання, а не Україна. Той, хто вимагає, щоб Україна просто здалася, віддає агресору те, що він незаконно відібрав, і таким чином погоджується на знищення України", - резюмувала вона.

Читайте: Кулеба - Папі Римському: Наш прапор - синьо-жовтий. Ми не підніматимемо інших прапорів

Нагадаємо, Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.

У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.