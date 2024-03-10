У Бундестазі відреагували на заяву Папи Римського: Саме Путін може негайно припинити війну та страждання, а не Україна
Німецькі депутати Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн від "Вільних демократів" та Катрін Герінг-Екардт від "Зелених" розкритикували заяву Папи Римського Франциска, у якій він порадив Україні мати "відвагу білого прапора".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Перш ніж українські жертви піднімуть білий прапор, Папа Римський має голосно та безпомилково закликати жорстоких російських злочинців зняти свій піратський прапор – символ смерті й сатани", – заявила Штрак-Ціммерманн.
Голова комітету з питань оборони Бундестагу також риторично зазначила, що Папа не критикував патріарха РПЦ Кирила.
"І чому, в ім'я Бога, він не засуджує словесні підбурювання до вбивства Кирила, глави Російської православної церкви та колишнього агента КДБ, щодо українського народу?" - запитала вона.
Штрак-Ціммерманн додала, що їй, "як католичці, соромно, що він утримується від цього".
Водночас Герінг-Екардт зауважила, що ніхто не хоче миру більше, ніж Україна, додавши, що саме російський диктатор Володимир Путін може допомогти досягти миру.
"Саме Путін може негайно припинити війну та страждання, а не Україна. Той, хто вимагає, щоб Україна просто здалася, віддає агресору те, що він незаконно відібрав, і таким чином погоджується на знищення України", - резюмувала вона.
Нагадаємо, Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.
У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.
Відмова України від перемир'я на перший погляд здається не логічною, але єдина можливість виграти в цій війні - недати накопичити росіянам достатньо сил для нового удару.
А ще можна уявити що під час такого перемир'я до влади прийдуть політики на зразок Обами чи Меркель, і тоді знову доведеться замість підтримки слухати "тільки не провокуйте путіна".
Ну й з"якого фуя Україна повинна з ****** щось підписувати ? Коли ***** майже на межі повної дупи ?!
Ви дуже поверхово знаєте історію й дуже по-софкоїдному .
У сраліна був дуже обмежанний лаг часу , щоб захопити Хельсінки й встановити по усіх тих тундрах своїх людей и потім усе це контролювати . А він готував тоді велике вторгнення в центр Європи . Й подальша агресія в тундрі затягнута за 2-3 роки в стилі подій 1917-1921 поплюжувала усі його плани . Маненгейм погано розумів комуністичний маразм й тому погодився на умови перемирря . А насправді в цьому софкоїди були більш зацікавленні у фіксації захоплення . Після Будапешту й 2-х мінсків підпису ***** ніхто не буде вірити й тому жодного сенсу з їм щось підписувати не існує .
колись був і такий.
лєвацтво соціалізм популізм і любов до бабла, керує світом.
паразити, на тлі тупого наріду.
саме, як, і зе!потвора. як, трамп. як, всі, хто прийде на землю, спаленою лєваками.
як, в ізраілі.
такі часи. часи консерваторів та жорстоких заходів.
наріду не сподобається, бо існувати рожевим поні прикольніше, чим відповідальним трудягою.
Так що , в Вас уявленно про економіку залишалася на рівні кінця 18століття й середини 19 століття , тобто це Адам Сміт й Девід Рикардо . Але жоден з них не був спроможній спрогнозувати як К.Маркс 1958 році в його "Капіталі" велику кризу перевиробництва 1929-1931 років . До речі той же Джон Кейнс розвивав економічні ідеї Марксу . Але з рахунком розвидку того , що не існувало при Марксі -- інраструктурні корпорації . До речі , зараз це світова тенденція -- збільшення частки урядових грошей (державна властність) в великих корпораціях . І тільки постсофкові "мислителі" щиро вірять , що прихватизація будь чого -- це є панацея економічної ефективності . Хоча будь хто , хто працував у великих коропраціях не айтішного напрямку визнає , що багато чого в софкоїдних великих комбінатів було більш ефективним й там більше цінувався фах (особливо -- інженерний) . Бо корпораціями керують бухгалтери , які нічого крім грошей не бачать й вважають , що грошима можливо змінювати закони Джоуля , закони Фарадея й закони метрології
Ще з 1938 року два роки поспіль Ватикан і папа Пій ХІІ закликали світ до порозуміння з нацистами. І ще тоді Папу Римського фашисти вже вітали нацистським привітанням й для Ватикану все було гаразд.
Здавалося, потрібно запамʼятати на все життя, до чого призвела політика загравання з вбивцями й нацистське привітання у Ватикані. Але мабуть в поважному віці пап щось відбувається з памʼяттю. А може справа в іншому?
В тридцяти срібниках, які сьогодні мають дуже помпезну назву: "Instituto per le Opere di Religione" Але за цією назвою ховається банк, в якому корпорації, які створені з релігійною метою, можуть інвестувати кошти анонімно, конфіденційно та без сплати податків. Дані про діяльність та фінансове становище банку не розголошуються. Фінансовій поліції чи фінансовій розвідці Італії, ЄС чи США банк не підпорядковується. Банк підпорядковується безпосередньо Зборам кардиналів та Папі Римському.
Загальновідомо, що ще з часів Обами на рахунках банку Ватикану зависли кошти путіна. Вони були заблоковані на вимогу США й так там і залишилися. Добре, якби йшлося про мільярд доларів, але зависла там чверть трильйона, а це вже досить відчутна сума навіть для старого Кабаєва. Гроші туди перекинули за порадою особистого друга путіна, тоді ще прем'єр-міністра Італії - Сільвіо Берлусконі. Загалом, на "ничку путіна" американці вийшли випадково під приводом розслідування корупції в УЄФА. Саме тоді й з'явилися законні підстави заблокувати ці кошти. Саме тоді, по-гарячих слідах , путін терміново приїхав у Ватикан і намагався вплинути на Папу, щоб той допоміг розблокувати рахунки.
І тоді все стає на свої місця. І заклики до молоді росії нести російську спадщину у світ. І заклики до білого прапору перед вбивцями й терористами. І промова Папи Римського про "безневинно вбиту" Дарʼю Дугіну. І повне мовчання про тисячі безневинно вбитих із Бучі, Маріуполя, Бородянки, Ірпеня, Харкова, Мелітополя, Миколаєва, Києва, Одеси, Каховки, Запоріжжя. Тобто, чого про них згадувати? Адже їх родичі й поплічники не зберігають в твоєму банку трильйон доларів.
Клоун боїться, що якщо він їх зачепить, то медведев, соловйов і подібні йому нахамлять.
Римо-католицька церква при цьому пАПІ клоунада якась позорна. Пора їм розпускатись чи всіх міняти.
Навіть зараз демократія є більш уявною ніж дійсною. Бо повсюди працюють інтереси глобальних корпорацій. А куди заведуть такі пособницькі агресору дії сильних держав - страшно навіть загадувати. Переділ світу - загибель навіть не міліонів, а мільярдів. І якщо цукерберги з масками та білгейтсами надіються вижити в тому жахітті, то вони насправді наївні сліпі цуценята. переможці у тому жахітті заберукть собі все.
Пішов ***** старий підор!