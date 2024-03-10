УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11146 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
788 4

Десять громад Сумщини перебували під обстрілами окупантів протягом дня, зафіксовано 184 вибухи

сумщина

Упродовж 10 березня росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 184 вибухи.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади.

  • Миропільська громада: ворог бив з мінометів (16 вибухів) та артилерії (2 вибухи).
  • Великописарівська громада: здійснено артилерійські обстріли (31 вибух), ракетний удар (2 вибухи), обстріли РСЗВ (23 вибухи), авіаудар КАБ (3 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи) та авіаудар FPV дроном (2 вибухи).
  • Краснопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (3 вибухи), артилерійський обстріл (3 вибухи).
  • Хотінська громада: росіяни били з мінометів (4 вибухи).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зуби дракона, бетонні укриття, траншеї та вогневі позиції: Міноборони показало укріплення на Запорізькому напрямку і на Сумщині. ФОТОрепортаж

  • Середино-Будська громада: 24 міни скинув ворог на територію громади.
  • Есманьська громада: здійснено авіаудар РБК-500 (1 вибух). Також здійснено артилерійський обстріл (2 вибухи).
  • Білопільська громада: були удар FPV дроном (1 вибух), мінометний обстріл (2 вибухи), обстріл з АГС (15 вибухів) та артобстріл (6 вибухів).
  • Юнаківська громада: росіяни вдарили з мінометів (2 вибухи), також відбулося скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух) та авіаудар FPV дроном (1 вибух).
  • Новослобідська громада: зафіксовано обстріл РСЗВ (13 вибухів) та артилерійський обстріл (12 вибухів).
  • Шалигинська громада: ворог бив з артилерії (11 вибухів).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 222 вибухи протягом дня зафіксовано на Сумщині, обстрілів зазнали 11 громад

Автор: 

обстріл (30503) Сумська область (4173)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мы ответили статьей на цензоре как всегда
показати весь коментар
10.03.2024 22:58 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2024 23:14 Відповісти
Там все дуже складно. Надіюся що хоча б укріплення будують пристойні. А так дуже багато людей з області в Суми рвуться щоб не сидіти під обстрілами.
показати весь коментар
10.03.2024 23:25 Відповісти
Може вже досить знущатися з сумщини?Спочатку дрг потім арта потім гради потім авіація тепер вже каби.Не розумію чому не дати дрозда вже суміжним областям сумщини рф щоб відбити бажання наглухо.3 рік війни сумщина як тир доки це буде тривати,окрім матюків вже реапкції немає.Вони нас стріляють і вбивають ми фівксуємо та що за на х"й це таке?!!!
показати весь коментар
11.03.2024 01:56 Відповісти
 
 