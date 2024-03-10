Десять громад Сумщини перебували під обстрілами окупантів протягом дня, зафіксовано 184 вибухи
Упродовж 10 березня росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 184 вибухи.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади.
- Миропільська громада: ворог бив з мінометів (16 вибухів) та артилерії (2 вибухи).
- Великописарівська громада: здійснено артилерійські обстріли (31 вибух), ракетний удар (2 вибухи), обстріли РСЗВ (23 вибухи), авіаудар КАБ (3 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи) та авіаудар FPV дроном (2 вибухи).
- Краснопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (3 вибухи), артилерійський обстріл (3 вибухи).
- Хотінська громада: росіяни били з мінометів (4 вибухи).
- Середино-Будська громада: 24 міни скинув ворог на територію громади.
- Есманьська громада: здійснено авіаудар РБК-500 (1 вибух). Також здійснено артилерійський обстріл (2 вибухи).
- Білопільська громада: були удар FPV дроном (1 вибух), мінометний обстріл (2 вибухи), обстріл з АГС (15 вибухів) та артобстріл (6 вибухів).
- Юнаківська громада: росіяни вдарили з мінометів (2 вибухи), також відбулося скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух) та авіаудар FPV дроном (1 вибух).
- Новослобідська громада: зафіксовано обстріл РСЗВ (13 вибухів) та артилерійський обстріл (12 вибухів).
- Шалигинська громада: ворог бив з артилерії (11 вибухів).
